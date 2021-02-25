Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30".
"Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой диалога и решений", - отметил Зеленский.
По словам президента, детали станут известны позже.
"Всем нам, всем вам, нужно осознать, что центральная и местная власть не конкуренты, не соперники, а партнеры - одна команда. Когда Украина будет сильной, процветающей, наконец мирной - мы все победим. Если нет - мы все точно проиграем. Давайте взаимодействовать, слушать, говорить, помогать работать друг другу с мыслью не о следующих выборах, а о следующих наших поколениях украинцев", - подытожил президент.
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а что такое региональные власти ?
Мне достался сотый этаж, откуда я мог созерцать лишь иссиня-коричневую изнанку смога, нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило - например, трёхметровый железный прут в углу ванной комнаты, маскхалат в платяном шкафу, мешок сухарей под кроватью. © С.Лем Футурологический конгресс
Таким чином він в черговий раз порушує головний закон України - Конституцію.
І питання? Які правові засади і наслідки у цього "конгресу"?
А Кличко с Филатовым--на ликарняном)))