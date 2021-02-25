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Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30".

"Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой диалога и решений", - отметил Зеленский.

По словам президента, детали станут известны позже.

"Всем нам, всем вам, нужно осознать, что центральная и местная власть не конкуренты, не соперники, а партнеры - одна команда. Когда Украина будет сильной, процветающей, наконец мирной - мы все победим. Если нет - мы все точно проиграем. Давайте взаимодействовать, слушать, говорить, помогать работать друг другу с мыслью не о следующих выборах, а о следующих наших поколениях украинцев", - подытожил президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины - Цензор.НЕТ 8732 Съезд феодалов.
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25.02.2021 14:38
+6
дальнейшее разрушение децентрализации, попытка тотально подмять под себя всю власть (узурпация)
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25.02.2021 14:39
+5
Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины - Цензор.НЕТ 4765
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25.02.2021 14:43
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анонсировал создание / Что шибздик накукарекал 22.02.Начнут строить/ будут отреставрированы/ запустят / Мы рассчитываем /избавимся от товарища /за пару лет построит /пытаются испортить / будут строить с солнечными батареями/ анонсировал развитие/ пока не планируется/ построят стоянку для яхт /что останется /будут вакцинированы / основания стать .
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25.02.2021 14:38 Ответить
Це схоже на венесуельського Мадуру. Цей теж замість неслухняного парламенту став створювати паралельні антиконституційні структури.
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25.02.2021 15:07 Ответить
Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины - Цензор.НЕТ 8732 Съезд феодалов.
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25.02.2021 14:38 Ответить
действительно.

а что такое региональные власти ?
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25.02.2021 14:41 Ответить
дальнейшее разрушение децентрализации, попытка тотально подмять под себя всю власть (узурпация)
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25.02.2021 14:39 Ответить
какой же президент без конгресса?
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25.02.2021 14:42 Ответить
Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины - Цензор.НЕТ 4765
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25.02.2021 14:43 Ответить
ІБД (імітація бурної діяльності)
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25.02.2021 14:44 Ответить
Панове...панове,ну я ж просив слідкувати за руками...Будьте обережні-при владі ЗЕлені!
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25.02.2021 14:47 Ответить
Теперь, как известно, учёные делятся на оседлых и кочующих. Первые по старинке что-то исследуют, вторые разъезжают по всевозможным конференциям и конгрессам. Кочующего учёного легко распознать: на груди у него карточка с фамилией и учёной степенью, в кармане - расписание авиарейсов; подтяжки у него без металлических пряжек, портфель - на пластмассовой защёлке, а то, чего доброго, завоет сирена устройства, просвечивающего пассажиров в поисках кинжалов и кольтов. Научную литературу такой учёный читает по дороге в аэропорт, в залах ожидания и гостиничных барах.

Мне достался сотый этаж, откуда я мог созерцать лишь иссиня-коричневую изнанку смога, нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило - например, трёхметровый железный прут в углу ванной комнаты, маскхалат в платяном шкафу, мешок сухарей под кроватью. © С.Лем Футурологический конгресс
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25.02.2021 14:47 Ответить
Тобто преЗЕдент знов перетягуэ на себе повноваження які закладені в самій децентралізації?
Таким чином він в черговий раз порушує головний закон України - Конституцію.
І питання? Які правові засади і наслідки у цього "конгресу"?
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25.02.2021 14:47 Ответить
прозаседавшиеся... все создают и создают... наведите лад с тем что есть... не устраивает то, что есть - разгоните... только не создавайте вместо одной 20 организаций... гребанные вы комсомольцы-добровольцы да партноменклатура...
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25.02.2021 14:48 Ответить
Нужно ввести прямую демократию, чтобы громады сами решали, как распределять бюджет свой, а политики вообще не нужны, ибо они только воруют и отмывают бабки. Нужно государство строить на прямой демократии и без политиков ибо они кроме зла стране ничего не принесли!
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25.02.2021 14:48 Ответить
...очередной комитет по закату солнца вручную Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України - Цензор.НЕТ 8358
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25.02.2021 14:49 Ответить
Улюблене заняття Бубачки- плодити контор "Роги та ракотиці".
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25.02.2021 14:56 Ответить
Вселенский шахматный конгресс. Когда?
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25.02.2021 14:59 Ответить
По рояюлю в нього краще виходить Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України - Цензор.НЕТ 8426
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25.02.2021 16:16 Ответить
Эти кангресы, 30 народных форумов, рифирендумы и прочая зелехерня будет происходить одновременно или по очереди?
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25.02.2021 16:31 Ответить
самое интересное...что на этом мероприятии не было трех ...супертяжеловесов ))) - Кличка, Садового и Филатова... отак! ))))
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25.02.2021 20:14 Ответить
Садовый рад был бы пошестерить, да не смог--у него заседание горсовета, большинство в котором не его---страшно было пропустить))
А Кличко с Филатовым--на ликарняном)))
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25.02.2021 23:19 Ответить
 
 