Проект "Без цензуры": Кто такая Ирина Венедиктова? ВИДЕО

Кто такая Ирина Венедиктова? После скандала вокруг приговора Сергею Стерненко рассказываем вам подробности о генеральном прокуроре, которую активист прямо обвинил в своем заключении.

Как рядовая Харьковская юристка и преподавательница получала важнейшие должности в государстве: сначала она временно возглавила Государственное бюро расследований, а затем – стала генеральной прокуроршей. За что ее помнят (или не помнят) в Харькове? Почему Владимир Зеленский остановился именно на ее кандидатуре?

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером, 23 февраля, в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко.