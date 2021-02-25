Проект "Без цензуры": Кто такая Ирина Венедиктова? ВИДЕО
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Кто такая Ирина Венедиктова? После скандала вокруг приговора Сергею Стерненко рассказываем вам подробности о генеральном прокуроре, которую активист прямо обвинил в своем заключении.
Как рядовая Харьковская юристка и преподавательница получала важнейшие должности в государстве: сначала она временно возглавила Государственное бюро расследований, а затем – стала генеральной прокуроршей. За что ее помнят (или не помнят) в Харькове? Почему Владимир Зеленский остановился именно на ее кандидатуре?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером, 23 февраля, в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко.
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Гонять всяку пургу аби не говорити головного.
шей героини - название этому аппаратчик классический, химически чистый..... говнюк(-нючка)
с посредственными или просто низкими, вплоть до отсутсвия, способностями как профессио-
нальными так и организационными но с невероятной тягой к обеспеченной жизни и не менее
невероятными талантами имитатора и карьериста.... именно этот типаж отбивал ладони в ис
терических припадках одобрямса на съедах кпсс и прочих партсобраниях именно они запол
нили своими телами весь руководящий состав и в итоге развалили совок...... если таких типов
тащат на высшие руководящие должности то критическая масса этого говна может точно так
же разложить нашу госмашину.
Этим все сказано.
Не може бути... Яке "кумівство"?
"Ми зі Стефанчуком працюємо вже 10 років, добре знаємо один одного", - згадувала вона.
"Попри стрімку кар'єру за президента Зеленського, в 2016 році під час конкурсу на посаду судді нового Верховного Суду вона не набрала потрібну кількість балів. Так само конкурс тоді провалив і нинішній перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук."
Чего вы хотите от его шестерок?