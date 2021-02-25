РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11072 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
10 757 29
Венедиктова (727) Буткевич Богдан (430) Офис Генпрокурора (2040)

Проект "Без цензуры": Кто такая Ирина Венедиктова? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кто такая Ирина Венедиктова? После скандала вокруг приговора Сергею Стерненко рассказываем вам подробности о генеральном прокуроре, которую активист прямо обвинил в своем заключении.

Как рядовая Харьковская юристка и преподавательница получала важнейшие должности в государстве: сначала она временно возглавила Государственное бюро расследований, а затем – стала генеральной прокуроршей. За что ее помнят (или не помнят) в Харькове? Почему Владимир Зеленский остановился именно на ее кандидатуре?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером, 23 февраля, в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко.

Автор: Слава Козир
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
фуфлижніца зємалороська.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:03
+17
Тупое портновско-киваловское влагалище со свинными глазенками, неспособное отличить состав преступления от состава поезда. В нормальной стране торговала б селедкой.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:11
+13
Кто такая Ирина Венедиктова? -це продажна прокацапська мразота i лiчна спермоотжималка оборотня у погонах колеснiка.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фуфлижніца зємалороська.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:03 Ответить
"Как рядовая Харьковская юристка..."(c) Тю, а як рядовий алкоголік став Геніальним прокурором без юридичної освіти взагалі? Проєкт "Без цензури": Хто така Ірина Венедіктова? - Цензор.НЕТ 631
показать весь комментарий
25.02.2021 16:05 Ответить
Шмаркля говорив, що він нічого подібного, що допускав Порошенко, не допустить.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:24 Ответить
При ньому такої пуйні не було!
показать весь комментарий
25.02.2021 16:31 Ответить
Тупое портновско-киваловское влагалище со свинными глазенками, неспособное отличить состав преступления от состава поезда. В нормальной стране торговала б селедкой.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:11 Ответить
Кто такая Ирина Венедиктова? -це продажна прокацапська мразота i лiчна спермоотжималка оборотня у погонах колеснiка.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:13 Ответить
обколота ботоксом кацапська косметичка, що не може нормально скласти iспити,нi?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:15 Ответить
Страшна ця Венедіктова як атомна війна.. Але ще страшніше її гниле кацабське нутро.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:18 Ответить
Повышение в должности происходит как обычно - через постель, вот и весь сказ!
показать весь комментарий
25.02.2021 16:21 Ответить
І кому потрібне таке покарання?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:26 Ответить
Її Папік справді папік. Там до неї в койку кастінг був з бажаючих породичатися. Ну, не таких вже й серьйозних хлопаків, це ж не донька обласного прокурора. Так, мусорський бомонд.
показать весь комментарий
25.02.2021 17:00 Ответить
Так що там у "95", одні збоченці?
показать весь комментарий
25.02.2021 18:18 Ответить
ну ! ты шутник , в постель с бабой ягой ?
показать весь комментарий
26.02.2021 09:27 Ответить
dyaka Bogdanu Butkevi4u za info
показать весь комментарий
25.02.2021 16:28 Ответить
Всі звернули увагу на те що, другий день влада набрала в рота води з приводу Стерненко?
Гонять всяку пургу аби не говорити головного.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:56 Ответить
Как-то Венедиктова сама всё разъяснила: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански"© Это заявление человека, страдающего комплексом неполноценности из-за детской психологической травмы "нежелательный ребёнок", повлёкшей повышенный уровень агрессии, выразившийся в склонности руководствоваться неформальными правилами криминальных группировок.
показать весь комментарий
25.02.2021 17:11 Ответить
НЕ верьте ни одному ее слову!
показать весь комментарий
25.02.2021 18:10 Ответить
как человек половину жизни проживший при совке я узнал "родныедоболи" симптомчики на-
шей героини - название этому аппаратчик классический, химически чистый..... говнюк(-нючка)
с посредственными или просто низкими, вплоть до отсутсвия, способностями как профессио-
нальными так и организационными но с невероятной тягой к обеспеченной жизни и не менее
невероятными талантами имитатора и карьериста.... именно этот типаж отбивал ладони в ис
терических припадках одобрямса на съедах кпсс и прочих партсобраниях именно они запол
нили своими телами весь руководящий состав и в итоге развалили совок...... если таких типов
тащат на высшие руководящие должности то критическая масса этого говна может точно так
же разложить нашу госмашину.
показать весь комментарий
25.02.2021 17:20 Ответить
Усе логічно: обрали "юриста" Зелика, а він подібних собі (з дипломами юристів, але без необхідних знань) призначає на найвищі державні посади. Але це все зробили ми, обравши клоуна президентом - тепер рвемо на цраці волосся.
показать весь комментарий
25.02.2021 17:55 Ответить
Оно с быдлохарькова.
Этим все сказано.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:11 Ответить
"Стефанчук пропонував ВАЗеленському кандидатуру беня-діктової ще в 2019 році."
Не може бути... Яке "кумівство"?
"Ми зі Стефанчуком працюємо вже 10 років, добре знаємо один одного", - згадувала вона.

"Попри стрімку кар'єру за президента Зеленського, в 2016 році під час конкурсу на посаду судді нового Верховного Суду вона не набрала потрібну кількість балів. Так само конкурс тоді провалив і нинішній перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук."
показать весь комментарий
25.02.2021 18:14 Ответить
і нічому дивуватися, навіть призЕдент - янЕлох!
показать весь комментарий
25.02.2021 18:26 Ответить
ЗЕзидент - наркоман с купленным дипломом (всю свою учебу он по КВНам разъезжал).
Чего вы хотите от его шестерок?
показать весь комментарий
25.02.2021 18:39 Ответить
Шлюха портновская.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:48 Ответить
Мокша??
показать весь комментарий
25.02.2021 20:16 Ответить
Папа ментовский генерал, доця в харьковской юрке мозги студентам сносила. Недалекая примажоренная ватница.
показать весь комментарий
26.02.2021 01:05 Ответить
Не надо думать ,что девка самостоятельная фигура...Её и взяли за готовность выполнять команды. Ошалев от такого счастья она готова на любую подлость,не понимая что власть может поменяться, а за всё придется платить.Тут и папка не поможет.
показать весь комментарий
26.02.2021 01:37 Ответить
умом уже и не понять... остается только воспаления восстания...
показать весь комментарий
26.02.2021 08:25 Ответить
Венедиктова - продукт от Лысенко , пытавшегося из сорняка вырастить высокоурожайную пшеницу ! зе - двоечник и лузер , продолжатель экскримента по выращиванию овощей - негодяйчиков всех мастей ....
показать весь комментарий
26.02.2021 09:47 Ответить
 
 