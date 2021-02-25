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Конкретных дат поставки вакцины AstraZeneca от COVAX нет, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Конкретных дат поставки вакцин AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX пока нет. COVAX сместил даты, которые были объявлены ранее из-за нехватки производственных мощностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, причина - нехватка производственных мощностей в мире. Именно поэтому COVAX сместил даты, которые были объявлены ранее.

"У нас еще есть AstraZeneca по договоренности с COVAX - от 2,2 до 3,8 млн доз. В течение первого-второго квартала они должны нам поставить. Мы пока ожидаем конкретных дат", - отметил Степанов.

Министр добавил, что эффективность вакцины AstraZeneca - от 70 до 80%. Степанов подчеркнул, что процесс вакцинации идет планово.

Также читайте: Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
А график второй волны вакцинации есть )))
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25.02.2021 15:42
+2
Другими словами, "жрите шо дают и просите добавки"
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25.02.2021 15:43
+2
Если выпить кружку воды из священной реки Ганг, то кислота в желудке может убить заразу и есть шанс остаться в живых.

А если эту жидкость впрыснуть внутримышечно, то шансов практически нет.
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25.02.2021 15:51
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А график второй волны вакцинации есть )))
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25.02.2021 15:42 Ответить
Другими словами, "жрите шо дают и просите добавки"
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25.02.2021 15:43 Ответить
То да. Швиденько. Вакцину СoviShield зареєстрували з порушенням постанови Кабміну, - голова Національної медпалати... https://www.depo.ua/rus/politics/vaktsinu-sovishield-zareestruvali-z-porushennyam-postanovi-kabminu-golova-natsionalnoi-medichnoi-palati-202102231288291 Та проблема не в реєстрації. Проблема в тім, що більшість лікарів не визнають цей аналог вакцини за вакцину. Аналог, куплений і привезений в Україну за "втаємниченою" корупційною схемою. Вражаюча інформація про розвиток чергової величезної афери під назвою СoviShield. https://www.youtube.com/watch?v=oBdJ2NSSPU8
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25.02.2021 16:20 Ответить
А кто-то знает, то говно, что Степанов приволок из Индии и уже колет людям, в Украинет хотя бы зарегистрировано?
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25.02.2021 15:48 Ответить
ти імунологом сьогодні зранку став? знаток мамкін.
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25.02.2021 15:56 Ответить
Т.е. ты не знаешь... а какого хера вылез со своими высерами?
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25.02.2021 16:00 Ответить
прес реліз від astrazeneca тебе задовольнить? чи ти інформацію тільки з інформ помийок читаєш? https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html
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25.02.2021 16:17 Ответить
Я задал вопрос. Если ты без потока говна из пасти ничего сказать не способен, лучше заткнись. И потом, нашим гражданам колют КовиШилд. Где в твоем пресс-релизе хоть полслова про этот шмурдяк?
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25.02.2021 16:22 Ответить
в линьку що я тобі імунологу, надав є така фраза "AstraZeneca's COVID-19 vaccinehas been granted emergency use authorisation in India as well as Argentina, Dominican Republic, El Salvador, Mexico and Morocco for the active immunisation of adults." !!! granted emergency use authorisation .. що означає імунізація дозволяється з причини необхідності. те саме стосується і України. люба сертифікація це час, якого немає сьогодні. знаток.
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25.02.2021 16:20 Ответить
Тоді чому інші країни не користуються тими помиями, що приволік Степанов? В них та сама "причина необхідності". Враховуючи тотальну брехню Степанова про стан захворюваності в Україні іншим країнам вакцини були набагато потрібніші, ніж нам. Чому ж ті партії притомних вакцин, які інші держави були готові надати Україні, досі не в Україні??? Та сама Польща пропонувала півмільйона доз справжньої АстраЗенеки. Тому, що на цьому відкатів не хапнеш?
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25.02.2021 16:30 Ответить
що значить помиї? ти взагалі розумієш про що мова? АстраЗенеки має 2 заводи. в ЮК один і один помоєму в Бельгії. вакцини з цих двох заводів ідуть на ЮК та ЕС, при чому вакцин недостатньо тому навіть виник політичний скандал між ЮК та ЕС тому що ЕС вимагає дозволу на вивіз вакцини з території ЕС. тобто щоб ти зрозумів, АстраЗенека вакцина виробництва АстраЗенека недостатньо навіть для ЕС. ми готові чекати півроку? SII вакцина це патентована АстраЗенека яку є можливість закупити дешевше, що не зрозуміло?
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25.02.2021 16:49 Ответить
Кто еще решился колоть своим гражданам КовиШилд? Почему даже Зимбабве колет нормальные вакцины, а мы нет? Почему все страны работают напрямую с производителями, а мы варианты без мутных прокладок даже не рассматриваем? Почему на заводе, который бодяжит КовиШит, не производят АстраЗенеку?
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25.02.2021 17:07 Ответить
тобі подобається бути дураком? Argentina, Dominican Republic, El Salvador, Mexico and Morocco. тобі ж уже 2 раза відповіли, а ти продовжуєш, "Мама, де море" деградація зашкалює
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25.02.2021 17:15 Ответить
Егорушка, прекрати брызгать ядовитой слюной., иначе я тебя с говном перемешаю. У меня один-единственный вопрос: ПОЧЕМУ. УКРАИНА. ВАКЦИНИРУЕТСЯ. ГОВНОМ. В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ??? И хватит здесь защищать ******, которые в себе в выгоду травят людей лютой херней. Или ты собственно и есть степанов? Тогда застрелись, тварь. Иначе тебе сидеть пожизненно с конфискацией всего и вся у всего твоего выводка.
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25.02.2021 17:20 Ответить
конфіскатор мамкін,

останній раз намагаюсь прояснити тобі щоб до тебе дійшло!

по перше інійська вакцина це вакцина астразенека яка випускається на заводі в індії.
тобто це ТА САМА ВАКЦИНА!!!

завод в індії це не кухня твоєї мами де вона тобі щі варила, а високотехнологічний завод який виготовляє вакцини для західного ринку роками!
в України немає вибору чим вакцінуватися! Пфайзер дорогий, на курс більше 100 бакс на людину! на 20млн населення, порахуй калькулятором. далі Пфайзер потребує організації, професіоналізму та холодильників з -70 за цельсієм, в україні з цьох 3 речей немає жодної, та населення тіпа тебе недалеке.
Україна вакцінується в одній програмі з тими країнами які будуть закуплять вакцину у SII таких країн я знаю на сьогодні 5 Argentina, Dominican Republic, El Salvador, Mexico and Morocco.

і на останок, я нікого не захищаю, а інформую тупеньке населення яке нездатне зайти і перевести через гугл перекладач з першоджерела та усвоїти те що я написав зверху. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html
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25.02.2021 17:44 Ответить
Дядя, не рви душу. Все, что ты изложил, мы знаем и без тебя. Знаем ПРЕКРАСНО! И насэлэння ну вот гэть не такэ тупэнькэ, как тебе кажется. Насэлэння ипет в рот степанова вместе с говном, которое он через прокладки сюда тащит, преследуя две цели: набить карманы в первую очередь и как-нибудь удержаться на должности, не имея к этому ни малейших предпосылок. И запомни, наивный ты наш лектор: АстраЗенека, выпускаемая где угодно, называется АстраЗенека, поскольку прошла все необходимые этапы испытаний и сертификации. Все, что не соответствует параметрам АстраЗенеки, это говно и называется как угодно, но не АстраЗенека. Например, КовиШилд. Хочешь, я тебе сейчас на ходу придумаю добрый десяток красивых звучных названий для чего угодно?
А за щи я с тебя еще спрошу. Я даже на вкус этого не знаю.
Щоб тобі не дуже муляло. Українською володію не гірше за тебе. Але не маю жодного бажання вислуховувати від таких недолугих захисників нахабних та підлих злочинців на кшталт степанова, різні гидкі речі. Наполягаю: не припиниш навкати на захист цього прокладочника, матимеш забато правди в пику. Більше берегти твою нервову систему бажання я не маю.
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25.02.2021 17:55 Ответить
Степанова - в тюрьму навечно. Как вора и врага народа
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25.02.2021 20:54 Ответить
Если выпить кружку воды из священной реки Ганг, то кислота в желудке может убить заразу и есть шанс остаться в живых.

А если эту жидкость впрыснуть внутримышечно, то шансов практически нет.
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25.02.2021 15:51 Ответить
на аваківських мусорів є грошенята а на вакцину нема, а чому ці аваківські сирітки не на передку в окопах нас не обороняють а жирують ща наші податки як тилові щурі?
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25.02.2021 15:57 Ответить
бла бла бла
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25.02.2021 16:06 Ответить
Когда же эту мразь привлекут к ответу?
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25.02.2021 16:25 Ответить
А на нет и суда нет... Конкретних дат поставки вакцини AstraZeneca від COVAX немає, - Степанов - Цензор.НЕТ 1250
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25.02.2021 19:58 Ответить
 
 