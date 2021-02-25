Конкретных дат поставки вакцины AstraZeneca от COVAX нет, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Конкретных дат поставки вакцин AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX пока нет. COVAX сместил даты, которые были объявлены ранее из-за нехватки производственных мощностей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, причина - нехватка производственных мощностей в мире. Именно поэтому COVAX сместил даты, которые были объявлены ранее.
"У нас еще есть AstraZeneca по договоренности с COVAX - от 2,2 до 3,8 млн доз. В течение первого-второго квартала они должны нам поставить. Мы пока ожидаем конкретных дат", - отметил Степанов.
Министр добавил, что эффективность вакцины AstraZeneca - от 70 до 80%. Степанов подчеркнул, что процесс вакцинации идет планово.
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останній раз намагаюсь прояснити тобі щоб до тебе дійшло!
по перше інійська вакцина це вакцина астразенека яка випускається на заводі в індії.
тобто це ТА САМА ВАКЦИНА!!!
завод в індії це не кухня твоєї мами де вона тобі щі варила, а високотехнологічний завод який виготовляє вакцини для західного ринку роками!
в України немає вибору чим вакцінуватися! Пфайзер дорогий, на курс більше 100 бакс на людину! на 20млн населення, порахуй калькулятором. далі Пфайзер потребує організації, професіоналізму та холодильників з -70 за цельсієм, в україні з цьох 3 речей немає жодної, та населення тіпа тебе недалеке.
Україна вакцінується в одній програмі з тими країнами які будуть закуплять вакцину у SII таких країн я знаю на сьогодні 5 Argentina, Dominican Republic, El Salvador, Mexico and Morocco.
і на останок, я нікого не захищаю, а інформую тупеньке населення яке нездатне зайти і перевести через гугл перекладач з першоджерела та усвоїти те що я написав зверху. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html
А за щи я с тебя еще спрошу. Я даже на вкус этого не знаю.
Щоб тобі не дуже муляло. Українською володію не гірше за тебе. Але не маю жодного бажання вислуховувати від таких недолугих захисників нахабних та підлих злочинців на кшталт степанова, різні гидкі речі. Наполягаю: не припиниш навкати на захист цього прокладочника, матимеш забато правди в пику. Більше берегти твою нервову систему бажання я не маю.
А если эту жидкость впрыснуть внутримышечно, то шансов практически нет.