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Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Александр Замирайло отказался говорить на украинском языке во время выступления на сессии горсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-ресурс Про все, активисты и коллеги по горсовету возмутились таким поведением. Чтобы избежать конфликта секретарь горсовета Юрий Тренкин вызвался поработать у русскоязычного Замирайло переводчиком-синхронистом, а полиция взяла в оцепление трибуну в сессионном зале горсовета.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+44
Не вмієш розмовляти на українській, підсрачник і геть з міськради.
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25.02.2021 16:32
+42
Депутат горсовета Черкас от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 7048
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25.02.2021 16:27
+32
А на какую страну работает эта полиция?
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25.02.2021 16:32
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пора ему фамилию на замирайлова менять
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25.02.2021 16:26 Ответить
На Вмирайло.
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25.02.2021 16:36 Ответить
ЦІКАВО ЩО ЦЕ ЗА ДИБІЛ ІЗ БУМАЖКОЮ.
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25.02.2021 16:38 Ответить
Депутат горсовета Черкас от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 7048
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25.02.2021 16:27 Ответить
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.(Розрита могила Т.Г.Шевченко)
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25.02.2021 16:39 Ответить
Не вмієш розмовляти на українській, підсрачник і геть з міськради.
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25.02.2021 16:32 Ответить
Наплював на закон і нічого йому за це не буде. Божевільня якась..
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25.02.2021 16:32 Ответить
А на какую страну работает эта полиция?
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25.02.2021 16:32 Ответить
МАБУТЬ НА ТУ ЩО ЛИНЕ З БУМАЖКИ Ч З РОТА.
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25.02.2021 16:40 Ответить
Черкаська мавпа.
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25.02.2021 16:33 Ответить
выкинуть в окно)
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25.02.2021 16:33 Ответить
От таких точно треба гнати на рашку, манкуртів клятих. Як ти гнидо у владу попала ж?І це в Черкасах!
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25.02.2021 16:35 Ответить
У владу він попав, як і всі вороги України. Мудрий нарід його обрав.
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25.02.2021 16:41 Ответить
Кацапське біосміття!
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25.02.2021 16:36 Ответить
В себе на кухні може хоч японською, а коли в державних органах, то державна мова має бути.
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25.02.2021 16:37 Ответить
Заметьте: Замирайло - типичная такая великорусская фамилия. Он, наверное, рассказывает, что его предки - Замырайлы - были русскоязычными.
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25.02.2021 16:38 Ответить
Эта фамилия имеет литовское происхождение, однако претерпела определённые изменения под влиянием польского языка. В основе фамилии может лежать имя, прозвище или профессия дальнего предка её носителя.
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25.02.2021 16:55 Ответить
прячется за полицией, зараза
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25.02.2021 16:39 Ответить
"депутат от народа" который прячется от народа за полицией.
Нужен механизм их отзыва в случае недоверия к этим пешкам олигархата.
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25.02.2021 16:41 Ответить
те, кто за него голосовал, после такого доверяют ему ещё больше
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25.02.2021 19:06 Ответить
тобто кацапський депутат свідомо порушував закон України в Україні, під наглядомі охороною українських правоохоронців?????? і скажіть....як не піз....ти поліцаїв після такого?
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25.02.2021 16:40 Ответить



Пороблено

@cgtr

·11 хв

У депутатів ОПЗЖ в Чернігові нові спецсигнали. Які переваги дає?

Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 447
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25.02.2021 16:41 Ответить
Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 8326Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 6099
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25.02.2021 17:43 Ответить
МРТ знімок , щелепи рудськомовного , після спроби поговорити українською .. !! Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 4605.
Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 753 .
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25.02.2021 16:47 Ответить
сжеть на хрен автомобиль для начала ....
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25.02.2021 16:48 Ответить
Розумово відстала людина ! Олігофрен !
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25.02.2021 16:48 Ответить
Затятий скацаплений корупціонер.
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25.02.2021 17:02 Ответить
Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 8769
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25.02.2021 17:08 Ответить
Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 1308
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25.02.2021 17:09 Ответить
Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 2555
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25.02.2021 17:10 Ответить
для передаста зажопного даже яэць на вечерю не найшлось????
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25.02.2021 17:15 Ответить
Це вже відверте глузування, неповага до держави. Хіба це депутати? Черкащина центр України, шевченківський край... Ганьба
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25.02.2021 17:22 Ответить
Согласен, более того ему подыграл еще и секретарь... какой нафиг перевод, не хочет по законам Украины , значит не надо, а полиция вместо охраны , должна была его убрать из зала...
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25.02.2021 17:40 Ответить
Просто позбавити права голосу. Вивчить державну мову тоді нехай і виступає. Якусь продавчиню чи касирку штрафують, а тут бач яке цабе. Нехай іде працювати в підвідділ очистки, а не депутанствує.
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25.02.2021 18:51 Ответить
мусора захищають антиукраїнські сили. Як завжди.
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25.02.2021 17:25 Ответить
Яка ж мерзенна істота і провокатор цей бісів "зажопник"! У Харкові така ж гадина лЄСІК. Здається, що вони хотять привчити людей до думки, що нам без мокшанської мови ну просто край, і вона просто зобов'язана бути в спілкуванні і діловому світі! Було б добре, якби ця клята партія щезла так, як у свій час комуняцька.
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25.02.2021 17:36 Ответить
Какая разница какая задница ,так може відповісти тільки латентний гомосек.
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25.02.2021 17:41 Ответить
Из Черкасс в новочеркасск,без вариантов... Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 3254
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25.02.2021 17:48 Ответить
Юрій Тренкін молодець і справжній патріот.
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25.02.2021 18:33 Ответить
Как вам ,украинцы голосовавшие за опзж,он вам русскоязычным хером по губам проводил?
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25.02.2021 18:44 Ответить
гадаю ця гидота оплатила послуги перекладача?
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25.02.2021 19:05 Ответить
Ганьба!

Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 2163
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25.02.2021 19:05 Ответить
И этот фуцен захотел сделать никакой кипиш, чтобы о нем поговорили.Нормально себя проявит ,зарекомендовать мозгов нет.
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25.02.2021 19:57 Ответить
а це не смішно.
вони знущаються, а українці втираються та ще й сміються. чого сміються? в нас харкають.
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25.02.2021 20:11 Ответить
 
 