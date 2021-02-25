Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина. ВИДЕО
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Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Александр Замирайло отказался говорить на украинском языке во время выступления на сессии горсовета.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-ресурс Про все, активисты и коллеги по горсовету возмутились таким поведением. Чтобы избежать конфликта секретарь горсовета Юрий Тренкин вызвался поработать у русскоязычного Замирайло переводчиком-синхронистом, а полиция взяла в оцепление трибуну в сессионном зале горсовета.
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Топ комментарии
+44 Иван Гонта 1c20a0b6
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+42 wake up-UA
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+32 Gozzalik salonu
показать весь комментарий25.02.2021 16:32
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Пожалуйста, подождите...
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.(Розрита могила Т.Г.Шевченко)
Нужен механизм их отзыва в случае недоверия к этим пешкам олигархата.
Пороблено
@cgtr
·11 хв
У депутатів ОПЗЖ в Чернігові нові спецсигнали. Які переваги дає?
.
вони знущаються, а українці втираються та ще й сміються. чого сміються? в нас харкають.