"Пам'ятай, хто почав війну", - серия роликов о российско-украинской войне. ВИДЕО

Семь лет идет война Российской Федерации против Украины. Оккупация Крыма, бои на Донбассе, героическая оборона донецкого аэропорта и не менее героическая сплоченность украинцев, объединившихся для помощи своей армии.

Цензор.НЕТ публикует серию видеороликов о главных этапах противостояния с Россией.

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