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"Пам'ятай, хто почав війну", - серия роликов о российско-украинской войне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

Семь лет идет война Российской Федерации против Украины. Оккупация Крыма, бои на Донбассе, героическая оборона донецкого аэропорта и не менее героическая сплоченность украинцев, объединившихся для помощи своей армии.

Цензор.НЕТ публикует серию видеороликов о главных этапах противостояния с Россией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук. ВИДЕО

Также смотрите: "Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - воевавший на Донбассе российский террорист Мильчаков. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Нужно остановить отведение войск и освободить хотя бы один метр украинской земли на Донбассе. Враг считается только с силой", - Турчинов. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+34
Вічна пам'ять всім полеглим у війні !
пс. Ганьба нинішній владі за репресії проти борців за вільну Україну.
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25.02.2021 17:47
+22
до сліз!
оце і треба показувати...кожен день, замість реклами і телемагазинів !!!
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25.02.2021 17:50
+17
Героям слава !

"Пам'ятай, хто почав войну", - серія роликів про російсько-українську війну - Цензор.НЕТ 7420
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25.02.2021 18:33
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Вічна пам'ять всім полеглим у війні !
пс. Ганьба нинішній владі за репресії проти борців за вільну Україну.
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25.02.2021 17:47 Ответить
Героям слава !

"Пам'ятай, хто почав войну", - серія роликів про російсько-українську війну - Цензор.НЕТ 7420
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25.02.2021 18:33 Ответить
К сожалению, бОльшинство не хочет думать о том, что идёт война!
Хочется спать в тепле, путешествовать, гулять, бухать...и вообщем лучше об этом не думать...
Война где-то там, далеко...
Так мы не победим !
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25.02.2021 17:48 Ответить
"Пам'ятай, хто почав войну", - серія роликів про російсько-українську війну - Цензор.НЕТ 9771
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25.02.2021 18:25 Ответить
до сліз!
оце і треба показувати...кожен день, замість реклами і телемагазинів !!!
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25.02.2021 17:50 Ответить
А тем, у кого войну начал Порошенко, надо электрошоком ролики сопровождать.
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25.02.2021 18:26 Ответить
Бесполезно. Там в мозгу напрочь отсутствуют причинно-следственные связи и логическое мышление.
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25.02.2021 18:28 Ответить
Фух-х ,, а я вже подумав що тут ролики про Пороха . ! "Пам'ятай, хто почав війну", - серия роликов о российско-украинской войне - Цензор.НЕТ 6882 .
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25.02.2021 17:59 Ответить
пусть всё сторицей вернётся на рф.
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25.02.2021 18:10 Ответить
Россия - страна-*******.
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25.02.2021 18:24 Ответить
"Пам'ятай, хто почав войну", - серія роликів про російсько-українську війну - Цензор.НЕТ 773
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25.02.2021 18:27 Ответить
Хто до нас прийшов з мечем, той від нього і загине. Московія рано чи пізне, але загине.Я буду на боці тієї країни, яка буде воювати проти Московії (Росії). Московія, яка себе у 1721 році назвала Росією - вічний ворог, прощення немає і не буде.
Московські попи, які тут називаються УПЦ, то ви порушили Божі Заповіда " Не вбий" "Не вкради"? Порушили, навіть самі це робили, ви не священнослужителі, ви слуги сатани. Горіти вам всім в пеклі терористи і вбивці.
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25.02.2021 18:30 Ответить
К сожалению гибридная война РФ дала свои плоды. Многие украинцы не верят, что РФ управляет ЛДНР и снабжает их тяжелым вооружением.
Надо лучше доносить правду о войне до обычных людей.
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25.02.2021 19:04 Ответить
Не путайте люмпен, население территории и Украинцев. Именно Украинцы все прекрасно понимают. А люмпену\населению все до лампочки. Лишь бы было пивко под любимый зомбоящик с "кварталом" или "Сватами".
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25.02.2021 19:48 Ответить
Не упрощайте. Я знаю много украинских айтишников которые считают войну на Донбассе аналогом чеченской войны. И не верят что РФ напрямую воюет с Украиной.
И это не явная вата и точно не люмпены.
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25.02.2021 21:04 Ответить
Люмпен и совок -- это не о уровне проф образования. Это о состоянии мозгов и души. Я не по наслышке знаю профессоров и докторов наук, которые на кассетных видиках по несколько раз пересматривали в свое время Кашпировского и Чумака ! И т.д. и т.п.
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25.02.2021 22:08 Ответить
ребята, я не в теме... (с), ну-ну...
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25.02.2021 22:25 Ответить
Багато ватників, причому ніяк цiх тварюк ви не переконаєте - марно !! У такій ситуації є два варіанти: або держава їх знищує (формально чи реально), або який сенс в такій державі, яке дає колаборантам спокійно дихати ??
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25.02.2021 21:38 Ответить
Полиция расстреливая людей на майдане. И сейчас - выродки, которые портят жизни гражданам
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25.02.2021 22:43 Ответить
 
 