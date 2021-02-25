"Пам'ятай, хто почав війну", - серия роликов о российско-украинской войне. ВИДЕО
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Семь лет идет война Российской Федерации против Украины. Оккупация Крыма, бои на Донбассе, героическая оборона донецкого аэропорта и не менее героическая сплоченность украинцев, объединившихся для помощи своей армии.
Цензор.НЕТ публикует серию видеороликов о главных этапах противостояния с Россией.
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Топ комментарии
+34 Ksenia VB
показать весь комментарий25.02.2021 17:47
+22 Вася Шевченко f77d76ba
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+17 18c49ed2
показать весь комментарий25.02.2021 18:33
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пс. Ганьба нинішній владі за репресії проти борців за вільну Україну.
Хочется спать в тепле, путешествовать, гулять, бухать...и вообщем лучше об этом не думать...
Война где-то там, далеко...
Так мы не победим !
оце і треба показувати...кожен день, замість реклами і телемагазинів !!!
Московські попи, які тут називаються УПЦ, то ви порушили Божі Заповіда " Не вбий" "Не вкради"? Порушили, навіть самі це робили, ви не священнослужителі, ви слуги сатани. Горіти вам всім в пеклі терористи і вбивці.
Надо лучше доносить правду о войне до обычных людей.
И это не явная вата и точно не люмпены.