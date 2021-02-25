Получены новые доказательства того, что судья апелляционного суда Бабенко ездил пьяным за рулем, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

"Слідство.Інфо" получило эксклюзивное видео с судьей Шестого апелляционного административного суда Константином Бабенко, которого год назад задержали патрульные на подземном паркинге за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Тогда судья уверял, что за рулем был не он. Но новые записи, которые есть в распоряжении нашей редакции, это опровергают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте программы.

В декабря 2019 г. судья Шестого апелляционного админсуда Константин Бабенко нарушил дорожные правила при движении на повороте. По требованию патрульных автомобиль судьи не остановился, потом пытался бежать от них. Поймать судью удалось только на подземном паркинге - оказалось, что Бабенко был нетрезв. В протоколе задержания также указано, что машина Бабенко чуть не ударила машину полицейских.

Часть записей с нагрудных камер патрульных тогда оказалась в распоряжении "Слідства.Інфо". На них судья пытался оттолкнуть правоохранителей, утверждал, что его надо "отпустить домой" и настаивал, что задерживать его патрульные не имеют права. В качестве аргумента Бабенко уверял, что он судья и имеет неприкосновенность. Проходить тест на уровень алкоголя в крови судья отказался.

В январе прошлого года судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык постановил прекратить производство относительно своего коллеги. В решении суда она указала, что невозможно установить, кто именно был за рулем в тот вечер.

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Редакция программі получила новые эксклюзивные видео, которые подтверждают - за рулем автомобиля, который останавливали патрульные в декабре 2019-го, был именно Константин Бабенко. На полученных записях четко видно, что из машины на подземном паркинге выходил судья.

Зимой 2020 года, после публикации этого материала, Высший совет правосудия открыла на Бабенко дисциплинарное дело. Рассмотрение продолжается до сих пор, хотя, согласно закону, такие жалобы они должны рассматривать в течение трех месяцев.

Жалобу по Бабенко Высший совет правосудия рассматривает в закрытом режиме - об этом попросил адвокат судьи. Сам же Константин Бабенко так ни разу и не пришел на заседание. И уже 1 марта состоится последнее заседание по этому делу. Именно на нем Высший совет правосудия должен решить, какое наказание назначить судье

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