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Бабенко (8) судья (2576) Слідство.Інфо (28)

Получены новые доказательства того, что судья апелляционного суда Бабенко ездил пьяным за рулем, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

"Слідство.Інфо" получило эксклюзивное видео с судьей Шестого апелляционного административного суда Константином Бабенко, которого год назад задержали патрульные на подземном паркинге за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Тогда судья уверял, что за рулем был не он. Но новые записи, которые есть в распоряжении нашей редакции, это опровергают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте программы

В декабря 2019 г. судья Шестого апелляционного админсуда Константин Бабенко нарушил дорожные правила при движении на повороте. По требованию патрульных автомобиль судьи не остановился, потом пытался бежать от них. Поймать судью удалось только на подземном паркинге - оказалось, что Бабенко был нетрезв. В протоколе задержания также указано, что машина Бабенко чуть не ударила машину полицейских.

Часть записей с нагрудных камер патрульных тогда оказалась в распоряжении "Слідства.Інфо". На них судья пытался оттолкнуть правоохранителей, утверждал, что его надо "отпустить домой" и настаивал, что задерживать его патрульные не имеют права. В качестве аргумента Бабенко уверял, что он судья и имеет неприкосновенность. Проходить тест на уровень алкоголя в крови судья отказался.

В январе прошлого года судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык постановил прекратить производство относительно своего коллеги. В решении суда она указала, что невозможно установить, кто именно был за рулем в тот вечер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем. ВИДЕО

Редакция программі получила новые эксклюзивные видео, которые подтверждают - за рулем автомобиля, который останавливали патрульные в декабре 2019-го, был именно Константин Бабенко. На полученных записях четко видно, что из машины на подземном паркинге выходил судья.

Зимой 2020 года, после публикации этого материала, Высший совет правосудия открыла на Бабенко дисциплинарное дело. Рассмотрение продолжается до сих пор, хотя, согласно закону, такие жалобы они должны рассматривать в течение трех месяцев.

Жалобу по Бабенко Высший совет правосудия рассматривает в закрытом режиме - об этом попросил адвокат судьи. Сам же Константин Бабенко так ни разу и не пришел на заседание. И уже 1 марта состоится последнее заседание по этому делу. Именно на нем Высший совет правосудия должен решить, какое наказание назначить судье

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП затягивает решение по пойманному пьяным за рулем киевскому судье Бабенко, чтобы иметь марионетку на время местных выборов, - адвокат Маселко

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Пока мы полностью не искореним эту касту, которая сформировалась в том числе ещё на понятиях совдеповской эпохи плюс лихие 90 гг---страна просто потеряет веру в самые простые вековые цивилизационные принципы. Полностью сменить судебный корпус. От районного суда и выше до Высшего. Базовый подход тут один. Кого бы не ставили---но родители таковых ни каким образом к судебной системе отношения не имели бы в своём прошлом!
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25.02.2021 21:50
+4
хватает же бабок на водителя тем более на такси на х ...єти понті
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25.02.2021 21:43
+4
Тоже мне новость. Вот если бы вы нашли факты, что он ездит трезвым...Вот это было бы новость.
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25.02.2021 21:51
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хватает же бабок на водителя тем более на такси на х ...єти понті
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25.02.2021 21:43 Ответить
Він - бог та вершитель судєб! І немає сого якомусь плебсу, а тим паче поліції, йому заважати!
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25.02.2021 21:48 Ответить
ну не дай бог собьет кого то.люди разные. убьют и не глянут даже кто за рулем был
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25.02.2021 21:56 Ответить
Пока мы полностью не искореним эту касту, которая сформировалась в том числе ещё на понятиях совдеповской эпохи плюс лихие 90 гг---страна просто потеряет веру в самые простые вековые цивилизационные принципы. Полностью сменить судебный корпус. От районного суда и выше до Высшего. Базовый подход тут один. Кого бы не ставили---но родители таковых ни каким образом к судебной системе отношения не имели бы в своём прошлом!
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25.02.2021 21:50 Ответить
Тоже мне новость. Вот если бы вы нашли факты, что он ездит трезвым...Вот это было бы новость.
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25.02.2021 21:51 Ответить
нужно ужесточить наказание за алковождение... нас посодют, а твари, которые выносят вироки так і будуть бухі їздити та вбивати Людей безкарно...
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25.02.2021 22:06 Ответить
Ну, то що із того? Цьому Бабенко, що і разок оступитися не можно?
Що розстріляти тепер його за це.
Ну, якщо би на когось наїхав тоді інша справа.
На фоні того, що у нас твориться - дрібниці
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25.02.2021 22:25 Ответить
А тепер ЗЕбілоіди подумайте - МОЖЕ ця худоба судити чи ні? Гляне "інвестор" цей сатанинський шабаш і подумає - ну ЯКІ закони, коли одне гівно нажрало рило, а інше його вигородило.
Так важко знайти достойних суддів?
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26.02.2021 08:27 Ответить
Ой, а кто его назначил в октябре 2019?
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26.02.2021 11:52 Ответить
Одних легко визначають по походці за допомогою іноземних експертів,інших як на фотосесіі зображення і неможливо встановити...Дивна ми краіна.
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26.02.2021 09:09 Ответить
.

лучше бы вы собрали факты которые доказывают сколько раз он ездил трезвым
может ни разу не было
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26.02.2021 09:18 Ответить
 
 