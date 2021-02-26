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За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

По состоянию на 25 февраля 2021 года от коронавируса вакцинировано 1179 украинцев.

Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день 1179 человек вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся - это 60%. Чтобы вся вакцинация прошла безопасно.

У нас сейчас сформированы соответствующие мобильные бригады, которые вакцинируют. Первый этап - мы вакцинируем мобильными бригадами. Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы. Через несколько дней мы увидим совсем другие цифры . Все идет согласно нашему плану, который утвержден. Сегодня всего второй день ", - пояснил глава Минздрава.

Также читайте: Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
...а вот и причина низких темпов, верно, степашка? За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 3370
За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 813
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25.02.2021 22:55
+12
600 человек в день. Понадобится 196 лет на 43 миллиона.
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25.02.2021 22:57
+9
Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы.

Ясен пень. Даже, если граждане наотрез откажутся колоться, цифра будет расти по плану. За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9727
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25.02.2021 22:55
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За 35 лет привьемся все...
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25.02.2021 22:53 Ответить
нужно зеленой краской пометить уже привитых этим шмурдяком
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25.02.2021 23:04 Ответить
Татуху зелену на лобі !!!)))
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25.02.2021 23:06 Ответить
Щоб вакцинувати 50% населення країни за рік, потрібно робить 117тис щеплень в день а потім по новому.
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26.02.2021 00:13 Ответить
Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы.

Ясен пень. Даже, если граждане наотрез откажутся колоться, цифра будет расти по плану. За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9727
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25.02.2021 22:55 Ответить
За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9011 За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 6756 За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 1192
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25.02.2021 22:59 Ответить
...а вот и причина низких темпов, верно, степашка? За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 3370
За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 813
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25.02.2021 22:55 Ответить
За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9478
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25.02.2021 22:57 Ответить
600 человек в день. Понадобится 196 лет на 43 миллиона.
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25.02.2021 22:57 Ответить
Це якщо колоти одну дозу і не повторювати кожен рік.
Цікавою буде цифра скільки потрібно робити щеплень в день щоб вакцинувати в рік 50% населення яким це необхідно -117тис.
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26.02.2021 00:10 Ответить
Краще б ви від вітрянки планово щепили, до речі, вона в вас - небезпечна хвороба.
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25.02.2021 22:58 Ответить
лол, давно такого брєда не чув)))
Вітрянка небезпечна, каже)))
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25.02.2021 23:08 Ответить
В законі подивись.
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25.02.2021 23:15 Ответить
Про затвердження Переліку особливо небезпечних,
небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб
людини і носійства збудників цих хвороб.

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25.02.2021 23:20 Ответить
А в переліку "Особливо небезпечних наркотичних засобів" є конопля, і що?
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26.02.2021 00:09 Ответить
Це нам - і що, а в них карантинні заходи і кримінальна відповідальність відповідно.
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26.02.2021 00:15 Ответить
Вітрянка попала у список через високу контагіозність, а не через наслідки.
Якби не було цих самих "карантинних заходів" і дит.садки і школи не зачиняли на карантин, то всі перехворівали б у легкій формі в дитинстів. А так дехто вбережеться, а як виросте, то страждає.
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26.02.2021 00:30 Ответить
Це впровадили не так і давно, 10 років тому. Нащо - ти відповів.
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26.02.2021 00:34 Ответить
Або шоб щепились за гроші.
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26.02.2021 00:38 Ответить
Хоть бы не позорился и взял калькулятор в руки.
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25.02.2021 23:02 Ответить
осталось 67 тысяч дней до конца вакцинации...
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25.02.2021 23:03 Ответить
"скорость ах###ающа" (Л.Подервянський)
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25.02.2021 23:09 Ответить
Эй-эй, полегче! Притормози дядя, фигасе вы разгон взяли!!
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25.02.2021 23:14 Ответить
"Ямщик не гони лошадей ,нам некуда больше спешить ..." !!!)))
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25.02.2021 23:21 Ответить
добровольцы ещё есть ?
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25.02.2021 23:15 Ответить
Такими темпами пол Украины вакцинируют за 40 лет
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25.02.2021 23:18 Ответить
В Киеве и других регионах Украины медики массово отказываются прививаться индийской "вакциной". Знаете, как врачи называют новую индийскую вакцину? - Святые воды Ганга ! За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 832
Врачи крупнейшей на Украине по борьбе с COVID-19 Александровской больницы Киева, а также их коллеги в Черновицкой, Винницкой областях и в Чернигове отказываются прививаться прибывшей из Индии вакциной Covishield !!! Массовый отказ от вакцинации также фиксируется среди медиков и других областей Украины ... Показуха шмыгалят с поставкой в Украину под видом вакцины от коронавируса индийского дженерика, не прошедшего испытаний, и не рекомендованного ВОЗ - может входить в учебники по пиару - Как не надо делать. (с)
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25.02.2021 23:39 Ответить
Они и от хваленых американских откажутся или привьются на бумаге.
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25.02.2021 23:55 Ответить
Владимир Зеленский: Как Верховный Главнокомандующий я буду вакцинироваться от COVID-19 вместе с нашими военными 8 февраля 2021 года - 11:59

Опять соврал, Вовочка ?
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26.02.2021 00:16 Ответить
Просто забув.
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26.02.2021 00:17 Ответить
Господи! откуда они берутся?
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25.02.2021 23:46 Ответить
Це ПЕРЕМОГА!
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26.02.2021 00:00 Ответить
Через неделю Степашка поймет как он обалажался с этим индийски шмурдяком и полетит голова Степашки вместе с Ляшковой ))
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26.02.2021 00:12 Ответить
Хомчак поехал проталкивать вакцинацию на передовой. Мужики, держитесь ! Берите пример с врачей - в Александровке во всем инфекционном отделении только два человека согласилось уколоться этим дерьмом !!! Зеленского и Степанова на показательную вакцинацию !!! (с)
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26.02.2021 00:20 Ответить
Щось це піздло з команди шмигла звіздить, як Троцький.Ще зранку була від них інфа, що привили 159 нещасних. А ввечері вже 1179 ,це при постійній інфі про відмову від вживання індійського шмурдяка навіть медиками.А від себе: нічого поганого не можу сказати за ліки з Індії. В 2000році дуже допомогли при лікування запалення нирки після перенесеного на ногах грипу.
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26.02.2021 00:44 Ответить
то - хімія, а це - бологія. недарма ж врачі назвали "святими водами Гангу". Я сам лікувася від дезентерії окрім іншого індійським інтестопаном. Сорок років тому. Ще дивувався, що не в ссср зроблено. а потім коли взнав про крайню антисанітарію більшості жителів Індії, то дивуватися перестав. Їм без подібних препаратів давно б хана була.
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26.02.2021 08:02 Ответить
Ковишелд сертифицироан в европе? Приравнивается к астразенеке? Или с этим паспортом можно только в туалет сходить
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26.02.2021 08:05 Ответить
В коммунистеческом листке штата Виктория, газетке "The Age", появилась новая рубрика:
"Без работы в штате Виктория" (OUT OF WORK IN VICTORIA)
за сегодня 3 статьи в рубрике.
С почином вас, лохторат лейбористский, дай Бой, статьи не последние, это только начало! За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 2688
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26.02.2021 08:43 Ответить
А знаете ли вы, что люди, отказывающиеся от вакцинации ("..я не доверяю индийской вакцине..") и люди, покупающие шаурму на ж\д вокзале, это одни и те же люди!
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26.02.2021 08:46 Ответить
Все, нам всем кизда: в Калифорнии новый вид "ковида" обнаружен, пишут СМИ
"Найденный в Калифорнии новый вариант COVID-19 по-настоящему встревожил ученых, которые считают, что он не только столь же заразен, как и вариант коронавируса из Южной Африки, но еще и потенциально в 11 раз смертоноснее."

Вся подстава в том, что в США иная система измерения, имперская, а не метрическая, и полтора метра дистанцирования не сработают, нужно 6 футов выдерживать, а это больше, чем полтора метра.
И потому срочно нужен новый шмурдяк от Пфайзера, для имперского ковида, позабористее.
И три маски зараз носить, а лучше 5 или даже 10.
И на жопы маски пусть нацепят, ибо:
"China uses anal swabs on US diplomats

Tensions between the two most powerful countries have found a sensitive new outlet, relating to Covid-19 testing."
сообщает газета The Australian сегодня.

Эти мазки из *опы как вообще прикажете понимать????
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26.02.2021 08:57 Ответить
Степанов, не отставай от темы:
В Китае в *опы лазят, проверяя на ковид, а ты что - хуже китайцев????
Лох какой, что ли???

"China uses anal swabs on US diplomats
Tensions between the two most powerful countries have found a sensitive new outlet, relating to Covid-19 testing."

пишет сегодня газета The Australian
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26.02.2021 09:01 Ответить
Статистика и заявления официальных лиц в Украине дело очень точное и конкретное, примерно как Богословие. Но старт дан хороший, через пару недель и про 1 миллион вакцинированных можно заявлять. И скромно добавить, что ввиду огромных очередей желающих вакцинироваться, врачи делать прививки устают, особенно те кто работает в третью смену, а так бы уже освоили весь шмурдяк индийский и пора опять закупать.
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26.02.2021 09:24 Ответить
За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 5768
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26.02.2021 09:46 Ответить
Степашка ,где деньги перечисленные за вакцины Китайцам ,через твою фирму прокладку.Куда зедебилы вы дели 2 миллиарда?
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26.02.2021 09:55 Ответить
Декорация напоминает "Рассмеши комика".
За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 3710
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26.02.2021 11:04 Ответить
кількість просто захмарна. як вони встигли
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26.02.2021 11:18 Ответить
 
 