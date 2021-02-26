За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
По состоянию на 25 февраля 2021 года от коронавируса вакцинировано 1179 украинцев.
Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день 1179 человек вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся - это 60%. Чтобы вся вакцинация прошла безопасно.
У нас сейчас сформированы соответствующие мобильные бригады, которые вакцинируют. Первый этап - мы вакцинируем мобильными бригадами. Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы. Через несколько дней мы увидим совсем другие цифры . Все идет согласно нашему плану, который утвержден. Сегодня всего второй день ", - пояснил глава Минздрава.
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Ясен пень. Даже, если граждане наотрез откажутся колоться, цифра будет расти по плану.
Цікавою буде цифра скільки потрібно робити щеплень в день щоб вакцинувати в рік 50% населення яким це необхідно -117тис.
Вітрянка небезпечна, каже)))
небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб
людини і носійства збудників цих хвороб.
Якби не було цих самих "карантинних заходів" і дит.садки і школи не зачиняли на карантин, то всі перехворівали б у легкій формі в дитинстів. А так дехто вбережеться, а як виросте, то страждає.
Врачи крупнейшей на Украине по борьбе с COVID-19 Александровской больницы Киева, а также их коллеги в Черновицкой, Винницкой областях и в Чернигове отказываются прививаться прибывшей из Индии вакциной Covishield !!! Массовый отказ от вакцинации также фиксируется среди медиков и других областей Украины ... Показуха шмыгалят с поставкой в Украину под видом вакцины от коронавируса индийского дженерика, не прошедшего испытаний, и не рекомендованного ВОЗ - может входить в учебники по пиару - Как не надо делать. (с)
Опять соврал, Вовочка ?
"Без работы в штате Виктория" (OUT OF WORK IN VICTORIA)
за сегодня 3 статьи в рубрике.
С почином вас, лохторат лейбористский, дай Бой, статьи не последние, это только начало!
"Найденный в Калифорнии новый вариант COVID-19 по-настоящему встревожил ученых, которые считают, что он не только столь же заразен, как и вариант коронавируса из Южной Африки, но еще и потенциально в 11 раз смертоноснее."
Вся подстава в том, что в США иная система измерения, имперская, а не метрическая, и полтора метра дистанцирования не сработают, нужно 6 футов выдерживать, а это больше, чем полтора метра.
И потому срочно нужен новый шмурдяк от Пфайзера, для имперского ковида, позабористее.
И три маски зараз носить, а лучше 5 или даже 10.
И на жопы маски пусть нацепят, ибо:
"China uses anal swabs on US diplomats
Tensions between the two most powerful countries have found a sensitive new outlet, relating to Covid-19 testing."
сообщает газета The Australian сегодня.
Эти мазки из *опы как вообще прикажете понимать????
В Китае в *опы лазят, проверяя на ковид, а ты что - хуже китайцев????
Лох какой, что ли???
"China uses anal swabs on US diplomats
Tensions between the two most powerful countries have found a sensitive new outlet, relating to Covid-19 testing."
пишет сегодня газета The Australian