Телеканал "СТБ" анонсировал телешоу с бывшей женой Богдана Анной, о которой до этого ничего не было известно. ВИДЕО
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Женщина рассказала, что экс-глава ОП сделал ей предложение через 3 месяца после знакомства. В открытых источниках указано, что бывшую жену Богдана зовут Ольгой и что у пары четверо детей.
Анонс реалити опубликован на странице шоу "Холостяк/Холостячка" в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
На видео молодая женщина рассказывает, что бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан является ее бывшим мужем.
"Он мне сделал предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно, я сказала "да", - рассказывает она.
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Из открытых источников известно, что бывшую жену 44-летнего Андрея Богдана зовут Ольгой. У пары четверо дочерей - Виктория, Анастасия, Екатерина и София. Ольга Богдан - основательница компании "Чорний діамант", предоставляющей услуги в сфере недвижимости, организации отдыха и ресторанном бизнесе.
Также известно, что Богдан долгое время встречался с совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.
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- Бывший муж Анны.
- А...а...