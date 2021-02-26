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Новости Видео Политика Украины
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СТБ (35) телевидение (855) Богдан Андрей (384)

Телеканал "СТБ" анонсировал телешоу с бывшей женой Богдана Анной, о которой до этого ничего не было известно. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Женщина рассказала, что экс-глава ОП сделал ей предложение через 3 месяца после знакомства. В открытых источниках указано, что бывшую жену Богдана зовут Ольгой и что у пары четверо детей.

Анонс реалити опубликован на странице шоу "Холостяк/Холостячка" в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

На видео молодая женщина рассказывает, что бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан является ее бывшим мужем.

"Он мне сделал предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно, я сказала "да", - рассказывает она.

Также на Цензор.НЕТ: "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО

Из открытых источников известно, что бывшую жену 44-летнего Андрея Богдана зовут Ольгой. У пары четверо дочерей - Виктория, Анастасия, Екатерина и София. Ольга Богдан - основательница компании "Чорний діамант", предоставляющей услуги в сфере недвижимости, организации отдыха и ресторанном бизнесе.

Также известно, что Богдан долгое время встречался с совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Телеканал "СТБ" анонсував телешоу з колишньою дружиною Богдана Анною, про яку до цього нічого не було відомо - Цензор.НЕТ 8189
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26.02.2021 00:13
+10
Подобається плебсу в чужий білизні покопирсатися !!!)))
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25.02.2021 23:25
+7
Печатается на правах рекламы?
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25.02.2021 23:29
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4 детей? Да в этом шоу только Лепс будет участвовать, да и то с песней - я уеду жить в Лондон.
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25.02.2021 23:19 Ответить
Ну ту, у которой четверо детей, зовут Ольгой) А это Анна)
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26.02.2021 00:35 Ответить
Подобається плебсу в чужий білизні покопирсатися !!!)))
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25.02.2021 23:25 Ответить
можливо вона собі рекламу робить.Шукає наступного богдана.
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26.02.2021 06:42 Ответить
Печатается на правах рекламы?
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25.02.2021 23:29 Ответить
талановита напевно... не насмоктала, а так)
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25.02.2021 23:35 Ответить
И?)))
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25.02.2021 23:44 Ответить
- Кто такой Богдан?
- Бывший муж Анны.
- А...а...
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25.02.2021 23:52 Ответить
"А потім цей розбестотінок мені таке сказав! Таке! Каже - вирішив геєм стати! Та не просто геєм, а президентським трубочистом, уявляєте?" - розповіла жіночка в етері шоу.
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26.02.2021 00:10 Ответить
Трубочисти міняються, а Сонцеликий - ні!
Телеканал "СТБ" анонсував телешоу з колишньою дружиною Богдана Анною, про яку до цього нічого не було відомо - Цензор.НЕТ 555
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26.02.2021 00:17 Ответить
Телеканал "СТБ" анонсував телешоу з колишньою дружиною Богдана Анною, про яку до цього нічого не було відомо - Цензор.НЕТ 8189
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26.02.2021 00:13 Ответить
Це має всіх притягнути до екрану? Як свого часу латиноамериканський мильний серіал "Ніхто, тіко ти" про Ракель? Пам'ятаю! Місто вимирало! 😁
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26.02.2021 00:34 Ответить
Було таке . В головній ролі Лусія Мендес. З тих мексіканських серіалів початку 90-х його пам"ятаю дивився.
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26.02.2021 00:54 Ответить
Так. 😊 Називався насправді "Ніхто крім тебе". Тут я приколююся, зумисне перекручуючи назву: "Ніхто - ті коти". 😁
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26.02.2021 07:37 Ответить
"Бістрее, чем кролики" (с)
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26.02.2021 00:39 Ответить
СТБ - відомий канал для дебілів . Але начебто не шкідливий , нехай краще його дивляться , ніж масєйчуків та савіків .
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26.02.2021 06:33 Ответить
Що за Анна??? Хіба не Бубочка був першою дружиною Богдана?
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26.02.2021 08:53 Ответить
Молодцы , своих друзей и родственников во власть пристроили, теперь второй этап для особо "одаренных" - засунуть в телевизор 😁😁😁
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26.02.2021 09:06 Ответить
 
 