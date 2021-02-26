Телеканал "СТБ" анонсировал телешоу с бывшей женой Богдана Анной, о которой до этого ничего не было известно. ВИДЕО

Женщина рассказала, что экс-глава ОП сделал ей предложение через 3 месяца после знакомства. В открытых источниках указано, что бывшую жену Богдана зовут Ольгой и что у пары четверо детей.

Анонс реалити опубликован на странице шоу "Холостяк/Холостячка" в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

На видео молодая женщина рассказывает, что бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан является ее бывшим мужем.

"Он мне сделал предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно, я сказала "да", - рассказывает она.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также на Цензор.НЕТ: "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО

Из открытых источников известно, что бывшую жену 44-летнего Андрея Богдана зовут Ольгой. У пары четверо дочерей - Виктория, Анастасия, Екатерина и София. Ольга Богдан - основательница компании "Чорний діамант", предоставляющей услуги в сфере недвижимости, организации отдыха и ресторанном бизнесе.

Также известно, что Богдан долгое время встречался с совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.