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Рост случаев COVID-19 был ожидаем и связан с высоким уровнем заболевания гриппом, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с ростом количества больных гриппом. Это привело к нагрузке на медсистему.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, рост заболеваемости прогнозирован.

"Говорили, что в середине февраля ожидаем роста количества больных гриппом, что в период эпидемии коронавирусной болезни может привести к пиковым нагрузкам на медсистему", - подчеркнул главный санврач.

Ляшко добавил, что для того, чтобы избежать большой нагрузки на медсистему в начале 2021 года ужесточали карантинные ограничения.

Читайте: Поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации, их семь, но они несерьезные, - главный санврач Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
когда нибудь конец этому п-цу настанет? Если не читать новости и не смотреть ящик, то рост заметен в одуревшей цене на продукты и коммуналке. Утомили уроды
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26.02.2021 10:00
+4
Головне - тепер првселюдно оцим імунізатором провакцинувати владу, яка обіцяла це зробити привселюдно, думаючи тоді, коли обіцяла що то буде вакцина )
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26.02.2021 09:57
+2
рост ожидался??? а меры какие-то предпринимались чтоб его сбить???
что значит - ожидался (и ничего не делалось???) просто ожидалось...
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26.02.2021 10:01
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Головне - тепер првселюдно оцим імунізатором провакцинувати владу, яка обіцяла це зробити привселюдно, думаючи тоді, коли обіцяла що то буде вакцина )
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26.02.2021 09:57 Ответить
когда нибудь конец этому п-цу настанет? Если не читать новости и не смотреть ящик, то рост заметен в одуревшей цене на продукты и коммуналке. Утомили уроды
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26.02.2021 10:00 Ответить
рост ожидался??? а меры какие-то предпринимались чтоб его сбить???
что значит - ожидался (и ничего не делалось???) просто ожидалось...
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26.02.2021 10:01 Ответить
Зростання випадків COVID-19 було очікуваним і пов'язане з високим рівнем захворювання на грип, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9665
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26.02.2021 13:04 Ответить
У вас зедебилов все ожидаемо,только не предсказуемо.Вы все всегда ожидаете ,то вакцины после Гондураса ,то аппараты ИВЛ после тысячей смертей людей,то кислород , то маски и костюмы после заражения десятков тысяч Украинцев,а так все у вас ожидаемо , бессистемно и не планово ,просто идет само по себе.Это называется полное потеря управления .
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26.02.2021 10:04 Ответить
1) апарати ШВЛ тільки шкодять при ковідній пневмонії
2) вакцини, які не пройшли 3 фазу клінічних випробувань, невідомо чи більш шкідливі, чи корисні
3) маски жодним чином не впливають на поширення вірусних інфекцій, і навпаки їх неправильне використання (а я постійно бачу як їх чіпають руками на обличчі) збільшує ймовірність зараження
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26.02.2021 11:10 Ответить
К чему перечисленные пункты? Или ты себя считаешь умнее ,всего мира? Тебя никто не заставляет не лечится ,не прививаться,а вот за маску я бы таких упоротых зедебилов штрафовал ,каждый день,потому что они угроза для нормальный умных людей.
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26.02.2021 11:34 Ответить
"всево мира"? чи політиків, залежних від них медиків і журнашлюх, і ще якоїсь кількості тупорилої біомаси? відірвись від зомбоящику, дегенерат

"а вот за маску я бы таких упоротых зедебилов штрафовал ,каждый день,потому что они угроза для нормальный умных людей"

на якій підставі?
дай, будь ласка, хоч одне наукове дослідження, яке доводить, що маска зменшує вірусне навантаження
дай, будь ласка, посилання на закон, за яким здорова людина має будь-де надягати маску

дві простих відповіді на два простих питання, і я погоджусь з тобою, а доти упоротим зедебілом, який виконує сліпо і бездумно все, що говорять в дебіловізорі, будеш ти
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26.02.2021 16:56 Ответить
Я тебе недорозвитому ничего не должен давать.Для умственного развития можешь изучить заключение Немецких и Японских ученых про ношение масок,где сказано ,что маска снижает вероятность заражения на 70% ,а респиратор на 90% при условии ношения средств защиты всего населения!! Это для зедебилов ,есть в открытом доступе.Штраф в Италии 300 евро ,в Германии 150 .Я думаю что все же там люди умнее тебя недоразвитого.На таких как ты надо проводить опыты вместо приматов. Они больше страдают и боятся заболеть.
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27.02.2021 09:11 Ответить
Нема таких досліджень, дебіл, і не може бути. Маска не здатна зупиняти частинки менші 5 мікрометрів, а 98-99% краплин, які виникають під час кашлю, розмови тощо, менші 5 мікрометрів.

"Штраф в Италии 300 евро ,в Германии 150"

В Зімбабве без маски в сраку трахають. В нацистській Німеччині за це б розстрілювали. Але при чому тут медицина? І як цей факт медичного примусу спростовує неефективність маски?
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28.02.2021 01:13 Ответить
Більше того в Україні немає закону, за яким зараз будь-яка здорова людина повинна була б носити маску. НЕМАЄ.
Бо немає карантину. Бо немає надзвичайного стану.
Але юридично безграмотне бидло типу тебе не здатне це усвідомити.
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28.02.2021 01:15 Ответить
"и боятся заболеть"

А ти носило маску до 2020 року чи не боялося захворіти? А чому не боялося? Грип ходив, від якого щороку на планеті помирає півмільйона людей. Туберкульоз. Різні ГРВІ. З мільйонами померлих кожного року.
Просто визнай, що тобі з дебіловізора дали команду і сліпо її виконуєш. Раб.
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28.02.2021 01:18 Ответить
Годують мудрий нарід черговою порцією лайна😁 А Буковель вже ні до чого? Ви казали і очікували? Я особисто не чув. Чи може я щось пропустив?
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26.02.2021 10:11 Ответить
Зато "Буковель" непогано заробив. А далі, туристи як таракани розповзлись по всій країні і почалась ланцюгова реакція. Івано-Франківськ закрили тільки сьогодні!
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26.02.2021 10:12 Ответить
Метро чем хуже с маршрутками или методичку еще не подогнали.
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26.02.2021 11:36 Ответить
А давайте терміново збудуємо під Києвом діснейленд, за рахунок величного будівництва (бубочка ж марив?) , та безкоштовні автобуси зі всієї країни пустимо, і воно стане ще передбачувальнішим...
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26.02.2021 10:17 Ответить
Ну власне шляшко розкрив усі карти: тих, що хворіють грипом, записують у ковідні. Дяка гівнотестам.
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26.02.2021 11:08 Ответить
Зростання випадків COVID-19 було очікуваним і пов'язане з високим рівнем захворювання на грип, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7071
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26.02.2021 11:53 Ответить
 
 