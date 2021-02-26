Рост случаев COVID-19 был ожидаем и связан с высоким уровнем заболевания гриппом, - Ляшко. ВИДЕО
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Рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с ростом количества больных гриппом. Это привело к нагрузке на медсистему.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, рост заболеваемости прогнозирован.
"Говорили, что в середине февраля ожидаем роста количества больных гриппом, что в период эпидемии коронавирусной болезни может привести к пиковым нагрузкам на медсистему", - подчеркнул главный санврач.
Ляшко добавил, что для того, чтобы избежать большой нагрузки на медсистему в начале 2021 года ужесточали карантинные ограничения.
Топ комментарии
+8 Viktor Zotov
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+4 Nataliia Radchenko
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+2 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий26.02.2021 10:01
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что значит - ожидался (и ничего не делалось???) просто ожидалось...
2) вакцини, які не пройшли 3 фазу клінічних випробувань, невідомо чи більш шкідливі, чи корисні
3) маски жодним чином не впливають на поширення вірусних інфекцій, і навпаки їх неправильне використання (а я постійно бачу як їх чіпають руками на обличчі) збільшує ймовірність зараження
"а вот за маску я бы таких упоротых зедебилов штрафовал ,каждый день,потому что они угроза для нормальный умных людей"
на якій підставі?
дай, будь ласка, хоч одне наукове дослідження, яке доводить, що маска зменшує вірусне навантаження
дай, будь ласка, посилання на закон, за яким здорова людина має будь-де надягати маску
дві простих відповіді на два простих питання, і я погоджусь з тобою, а доти упоротим зедебілом, який виконує сліпо і бездумно все, що говорять в дебіловізорі, будеш ти
"Штраф в Италии 300 евро ,в Германии 150"
В Зімбабве без маски в сраку трахають. В нацистській Німеччині за це б розстрілювали. Але при чому тут медицина? І як цей факт медичного примусу спростовує неефективність маски?
Бо немає карантину. Бо немає надзвичайного стану.
Але юридично безграмотне бидло типу тебе не здатне це усвідомити.
А ти носило маску до 2020 року чи не боялося захворіти? А чому не боялося? Грип ходив, від якого щороку на планеті помирає півмільйона людей. Туберкульоз. Різні ГРВІ. З мільйонами померлих кожного року.
Просто визнай, що тобі з дебіловізора дали команду і сліпо її виконуєш. Раб.