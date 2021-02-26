Проект "Без цензуры": Как в Харькове обламывают вату. За что сепары ОПЗЖ получают по голове?. ВИДЕО
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Змей Горыныч-Медведчук, секта мертвого Кернеса и харьковские сепары, которые получают по голове - сегодня в феерическом "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
В пятницу 26 февраля президент Зеленский анонсирует новую порцию санкций против российских сил. Объясняем, кого еще не мешало бы включить в санкционные списки. И показываем, как в Харькове обламывают наглых ватников.
Как получилось, что в руках Медведчука оказался еще один телеканал? Что там с культом личности Кернеса? И как в горсовете Харькова воспитывают откровенных сепаров?
Удивительно, но после жалоб на безденежье, медиахолдинг "Новости", который руководил подсанкционными 112, "Ньюзван" и ЗИК, покупает еще один канал - "Первый независимый", который имеет одного директора с еще одним неплохим каналом "NTA Прямая речь Львова". Коллектив уже бунтует, а Минкульт уверяет, что никакого очередного канала Медведчука не будет. Что ж, поживем – увидим.
По иронии судьбы, в эфире этого канала давали прикурить одному из видных харьковских членов ОПЗЖ - Андрею Лесику.
Это такой солдатик Медведчука, который любит рассказывать о "государственном перевороте 2014 года", "великой победе", "одном народе" и "празднике настоящих мужчин 23 февраля". За все это ему феерично и не раз обламывали рога в горсовете Харькова.
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А ви би захотіли служити коли під обстрілом у вас за спиною буде таке зі зброєю?
Рыть окопы, мыть и ремонтировать в полевых условиях технику, черпать воду после дождя....
окопырабство. и фактически будет прав, бо закон такого не позволяет.