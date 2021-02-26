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Проект "Без цензуры": Как в Харькове обламывают вату. За что сепары ОПЗЖ получают по голове?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Змей Горыныч-Медведчук, секта мертвого Кернеса и харьковские сепары, которые получают по голове - сегодня в феерическом "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

В пятницу 26 февраля президент Зеленский анонсирует новую порцию санкций против российских сил. Объясняем, кого еще не мешало бы включить в санкционные списки. И показываем, как в Харькове обламывают наглых ватников.

Как получилось, что в руках Медведчука оказался еще один телеканал? Что там с культом личности Кернеса? И как в горсовете Харькова воспитывают откровенных сепаров?

Удивительно, но после жалоб на безденежье, медиахолдинг "Новости", который руководил подсанкционными 112, "Ньюзван" и ЗИК, покупает еще один канал - "Первый независимый", который имеет одного директора с еще одним неплохим каналом "NTA Прямая речь Львова". Коллектив уже бунтует, а Минкульт уверяет, что никакого очередного канала Медведчука не будет. Что ж, поживем – увидим.

По иронии судьбы, в эфире этого канала давали прикурить одному из видных харьковских членов ОПЗЖ - Андрею Лесику.

Это такой солдатик Медведчука, который любит рассказывать о "государственном перевороте 2014 года", "великой победе", "одном народе" и "празднике настоящих мужчин 23 февраля". За все это ему феерично и не раз обламывали рога в горсовете Харькова.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. 

Читайте: Проект "Без цензуры": Кого заблокируют дальше? ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Забузинювать треба всяких Лесиків, то і сепарів не буде в Україні!
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26.02.2021 10:37
+7
На разминирование можно и без оружия.
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26.02.2021 11:15
+6
Вызвать в военкомат, вручить повестку и дальше два варианта: или на зону за отказ или в окопы для прочистки головной коробки !
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26.02.2021 10:40
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Забузинювать треба всяких Лесиків, то і сепарів не буде в Україні!
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26.02.2021 10:37 Ответить
Цікаво, що коли свободівці киздили одного такого телевізійного льосіка в 2014 році, то тутешні круті "патріоти" казали, що то вони навмисне картинку для московських каналів робили. А зара', виходить, не картинка, да, "патріоти"? Яри-холодні, гиги та інші - Га?!
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26.02.2021 13:20 Ответить
ууууууууу сразу видно в теме
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27.02.2021 05:02 Ответить
Вызвать в военкомат, вручить повестку и дальше два варианта: или на зону за отказ или в окопы для прочистки головной коробки !
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26.02.2021 10:40 Ответить
В окопи цих?
А ви би захотіли служити коли під обстрілом у вас за спиною буде таке зі зброєю?
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26.02.2021 10:48 Ответить
На разминирование можно и без оружия.
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26.02.2021 11:15 Ответить
А кто сказал, что ему надо давать оружие?
Рыть окопы, мыть и ремонтировать в полевых условиях технику, черпать воду после дождя....
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26.02.2021 11:16 Ответить
Та ну. Підсипе в їжу щось. Ото точно що хіба на розмінування.
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26.02.2021 11:41 Ответить
Зарезать, поджечь, не? не сможет? а потом к сепарам перебежит и месяц будет там хероем, бегать по телеаналам "звизда" и хвастаться, заодно ноя что "оппозиционеров" бросают в окопы рабство. и фактически будет прав, бо закон такого не позволяет.
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26.02.2021 14:18 Ответить
Мало йому фізичних зауважень робили. А взагалі-то посадити колаборанта не завадило б. Але саджають чомусь патріотів, а льосіки гуляють на свободі.
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26.02.2021 13:44 Ответить
цих смердючих песиків треба не показувати лишній раз а пиз.ити при любій нагоді і без нагоди. ця червономорда наволоч відкритий ворог всього українського і тому його тут не має бути взагалі.
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26.02.2021 11:12 Ответить
Його треба саджати надовго, а не бити, або вбивати як бузину.
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27.02.2021 00:41 Ответить
и до поросянки доберутся)
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26.02.2021 11:34 Ответить
Кому що, а вшивому баню.
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26.02.2021 11:42 Ответить
Давно пора. Бо воно по завданню з москви тягне на себе патріотичний електорат. Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові? - Цензор.НЕТ 7816
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26.02.2021 13:22 Ответить
А що ж заважає електорату не тягнутись? Порошенко ж за руки нікого не тримає.
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26.02.2021 14:31 Ответить
Патріотичний електорат йде за патріотичним лідером . ЗАВЖДИ !!! По іншому й бути не може . Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові? - Цензор.НЕТ 7418 .
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26.02.2021 20:21 Ответить
хОрьковую вату надо не обломать, а жечь.
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26.02.2021 12:07 Ответить
Класно обламують. Повернули от проспекту Григоренка колишню назву. Тепер можна буде обламувати на проспекті Жукова, блт.
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26.02.2021 14:21 Ответить
Тільки збройна помста ворогам України здатна навести лад в Україні.
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26.02.2021 15:28 Ответить
У відео згадували про не українське "свято" 23 февраля. А чи можна наступне відео присвятити московському святу (в Україні це просто вихідний день) 8 марта, яке вже скоро і його негативний вплив на суверенітет України. Таких "свят" як 23 февраля, 8 марта, 9 Мая, дедушка Мороз просто не повинно бути, якщо ми хочемо жити нормально, а не під каблуком маскалів.
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26.02.2021 20:26 Ответить
Лєсіков і інших сєпаров з групою підтримки на товарних вагонах треба вивести за територію України у напрямку духовно - скрєпної Мосоковії Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові? - Цензор.НЕТ 1773
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26.02.2021 21:51 Ответить
Леся - місцевий клоун-"пєтушок" серед гепінської шобли!
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26.02.2021 22:03 Ответить
Не зовсім так, саме за вказівкою гєпи члесіка вигоняли з сесійної зали та забирали депутатський мандат.
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27.02.2021 00:39 Ответить
ОТБРОСЦЫ
Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові? - Цензор.НЕТ 5609


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27.02.2021 16:00 Ответить
 
 