Проект "Без цензуры": Как в Харькове обламывают вату. За что сепары ОПЗЖ получают по голове?. ВИДЕО

Змей Горыныч-Медведчук, секта мертвого Кернеса и харьковские сепары, которые получают по голове - сегодня в феерическом "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

В пятницу 26 февраля президент Зеленский анонсирует новую порцию санкций против российских сил. Объясняем, кого еще не мешало бы включить в санкционные списки. И показываем, как в Харькове обламывают наглых ватников.

Как получилось, что в руках Медведчука оказался еще один телеканал? Что там с культом личности Кернеса? И как в горсовете Харькова воспитывают откровенных сепаров?

Удивительно, но после жалоб на безденежье, медиахолдинг "Новости", который руководил подсанкционными 112, "Ньюзван" и ЗИК, покупает еще один канал - "Первый независимый", который имеет одного директора с еще одним неплохим каналом "NTA Прямая речь Львова". Коллектив уже бунтует, а Минкульт уверяет, что никакого очередного канала Медведчука не будет. Что ж, поживем – увидим.

По иронии судьбы, в эфире этого канала давали прикурить одному из видных харьковских членов ОПЗЖ - Андрею Лесику.

Это такой солдатик Медведчука, который любит рассказывать о "государственном перевороте 2014 года", "великой победе", "одном народе" и "празднике настоящих мужчин 23 февраля". За все это ему феерично и не раз обламывали рога в горсовете Харькова.

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