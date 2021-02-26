РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12038 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
19 891 122
Медведчук (1754) самолет (3328) санкции (10615) СНБО (4373)

Попавшие под санкции "самолеты Медведчука" перед заседанием СНБО перегнали в Швейцарию, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Три из пяти чартерных самолетов, на оффшорных владельцев которых были наложены санкции из-за деятельности кума Путина нардепа Виктора Медведчука, перед заседанием СНБО (в период с 10 по 21 февраля) перегнали в швейцарский городок Сент-Галле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.info.

По данным издания, именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" - совладелец украинского "ПрикарпатЗападтранс", которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", предназначенного для перекачки дизеля из России и Беларуси в Украину и Европу.

В решении СНБО говорится о наложении санкций на 5 оффшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся владельцами частных самолетов.

Попавшие под санкции самолеты Медведчука перед заседанием СНБО перегнали в Швейцарию, - СМИ 01

Две из них напрямую связаны с нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, ведь народные депутаты в разные периоды пользовались бортами, записанными на эти фирмы. Третья компания записана на жену Игоря Кушнира - президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Он уже успел заявить о том, что санкции были наложены ошибочно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против самолетов, на которых Медведчук летал в Москву

Четвертая компания связана с бывшим нардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником. Последний подтвердил, что компания принадлежит ему, на эту компанию зарегистрирован только самолет и также заявил об ошибочности наложения санкций.

Пятая компания WHPA AVIA LTD зарегистрирована на Виргинских островах. Журналисты предполагают, что эта структура имеет отношение к компании с названием - WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым. Последнего СМИ называют приближенным к главе "Роснефти" и давнему другу президента РФ Владимира Путина Игорю Сечину.

Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, по информации журналистов "Схем", также может быть связана и с окружением самого Виктора Медведчука.

"Самолеты всех трех вышеназванных оффшорок, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынник об ошибочности и несвязанность, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт близ городка Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор. Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" - совладелец украинского "ПрикарпатЗападтранс", которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", предназначенного для перекачки дизеля из России и Беларуси в Украину и Европу", - подчеркивает издание.

Попавшие под санкции самолеты Медведчука перед заседанием СНБО перегнали в Швейцарию, - СМИ 02

Также отмечается, что с этой швейцарской компанией и с ее владельцем - Анатолием Шефером связывают Виктора Медведчука и его окружение, которое зарабатывало на владении нефтепроводом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Циркова вистава зеленого кремлівського лялькового балагана триває !!!!)))
показать весь комментарий
26.02.2021 10:27
+31
Хтось таки злив?
показать весь комментарий
26.02.2021 10:17
+19
Почему медведчук и козак не вызываются на допросы, не говоря уже о их пасадке в СИЗО?
Спонсирование тероризма не тяжкое преступление?
показать весь комментарий
26.02.2021 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Какая разница?!
показать весь комментарий
26.02.2021 11:53 Ответить
Все эти санкции- филькина грамота.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:36 Ответить
"Попавшие под санкции "самолеты Медведчука" перед заседанием СНБО перегнали в Швейцарию, "
Совпадение?
показать весь комментарий
26.02.2021 11:40 Ответить
Зрада!
показать весь комментарий
26.02.2021 11:54 Ответить
Зеленский слил-адназначно
Просто бизнес. Еще и Ермак приказал
а коррупция-это когда врачу даешь 50 грн
показать весь комментарий
26.02.2021 12:09 Ответить
Так это же не случайность, так запланированно шутом, ничего не делать уже две недели, чтобы мертвечук успел максимально спасти свой бизнес и спрятать, или сжечь все компрометирующие бумаги.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:18 Ответить
Колаборанти в Офісі не сплять...
показать весь комментарий
26.02.2021 12:39 Ответить
А сам зеленский и слил информацию о аресте самолётов мертведчука!! думаю остальные Члены ОРНБО побоялись бы!!Тогда надо провести срочно расследование и выявить крысу в ОРНБО!!
показать весь комментарий
26.02.2021 13:07 Ответить
Пока не будет очищена от попередников вся власть, без исключений, эти проколы будут и дальше происходить с регулярностью. При всех президентах и во всех украинских партиях существовали и существуют либо российские кроты, либо те кто за копейку сдаст родную маму. И начинать надо с АП нынешнего руководителя Украины.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:07 Ответить
ЗЕЛЯ напічкав повсюдно кадрів-колаборантів, то ж не дивно , що вкотре інфу зливають ворогам
показать весь комментарий
26.02.2021 13:17 Ответить
Цирк на дроті!
показать весь комментарий
26.02.2021 13:22 Ответить
Почему-то Дугарь, Антоненко, Стерненко никто не слил инфу, что их будут арестовывать. А спонсирующие терроризм ходят на свободе.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:12 Ответить
Справжня ціна і правда так званих "санкцій" проти медведчука:
1. Як виявилось санкційні літаки преспокійно з України вилетіли
2. Кримінальні справи за фінансування тероризму проти когось відкриті, ні ...
3. Працівники санкційних каналів пречудово купили собі провінційний канал і скоро ми всі знову будемо чути їх брехню
Отож, ці санкції - це "БІЛИЙ ДИМ"
показать весь комментарий
26.02.2021 15:36 Ответить
що, дєрьмак та шмаркля знову злили iнформацiю, як i з вагнерiвцями?
показать весь комментарий
26.02.2021 15:38 Ответить
Ну от і все, черговий випуск 95го кварталу "акончєн"...
показать весь комментарий
26.02.2021 16:01 Ответить
А чему удивляться?
Они же с Зебилом одной крови (Мертвечук - по маман).
Хитрожопый хитрожопому гешефта не выклюет.
Настоящее мерило для Кловуна - Стерненко. Вот здесь он показал свое личико.
А все санкции - разводка для дурных гоев...
показать весь комментарий
26.02.2021 16:05 Ответить
окупантам - недіючі "санкції", а патріотам цілком реальні СІЗО? Так, зелен-ий?
показать весь комментарий
26.02.2021 16:56 Ответить
"Літаки Медведчука", які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1871
показать весь комментарий
26.02.2021 17:08 Ответить
"Літаки Медведчука", які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5341
показать весь комментарий
26.02.2021 18:13 Ответить
самолёты самолётами, а ,нефтепровод как работал так и работает. Зеля, со своей сворой, просто над нами пересічными смеётся, eщё год такого правления, и нам будет ещё веселее
показать весь комментарий
26.02.2021 19:51 Ответить
"Літаки Медведчука", які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6632
показать весь комментарий
26.02.2021 23:34 Ответить
Зачем нам это всё? Всё сделают как им надо, народ не спросят...Политический эгзбиционизм? Не могут дрочить без зрителей?
показать весь комментарий
27.02.2021 17:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 