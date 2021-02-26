7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и кто позволил, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский в новом видео, опубликованном по случаю Дня сопротивления оккупации, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы никогда не забудем события семилетней давности. Крым был сердцем Украины, солнечным, добрым и светлым. 7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал. И никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некто убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо, а теперь, сжимая его в руках, искренне удивляется, почему Украина обижена, почему не хочет иметь нормальных отношений", - подчеркнул президент.
Он также уточнил, что для нормализации отношений необходимо вернуть Крым Украине.
"Нашу память аннексировать никому не удастся... Происходит активная милитаризация региона, в Крыму регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар, преследуется свобода слова", - добавил президент.
Он уточнил, что РФ в настоящий момент удерживает более 100 политических узников из Крыма.
"Сегодня я подписал указ об отдельных мероприятиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым, в частности правительству поручена организация и запуск Крымской платформы, а также мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма", - сказал Зеленский в видеообращении.
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Війна за незалежність №1 (20.02.14-16.03.14) https://www.youtube.com/watch?v=yii8pPQ27Zs
Человек откосивший от армии. Защитничек
НА МЕДАЛЬКЕ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА
ОТЧЕКАНЕНА ДАТА
22. 02.14 - 18.03.14
ПОРОШЕНКО ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА 03.06. 2014
Т.Е. Порошенко пришел к власти через почти 3 МЕСЯЦА после «взятия» Крыма Расеей
И как хреноват в роли президента.....
Зеля, верни того, кто писал тексты раньше!
Гончаренко прибыл в Симферополь 28 февраля 2014 года и своими глазами наблюдал, как «зеленые человечки» захватывали аэропорт, как появлялась некая «народная дружина» и как прилетел Жириновский.
ВЕЧЕРОМ 28 ФЕВРАЛЯ ПРИЛЕТЕЛ ПЕТР ПОРОШЕНКО, В ТО ВРЕМЯ ОН БЫЛ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ.
Единственным политиком, который попытался спасти положение, был Петр Порошенко.
И пока госпожа Тимошенко требовала, чтобы ни один танк, ни один солдат не покинули расположение воинских частей, наш президент пытался сделать все возможное, чтобы остановить аннексию».
https://dumskaya.net/news/godovshchina-krymskih-sobytiy-chto-delal-poroshe-096064/
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал квартиру и паркоместо, которые принадлежат его жене Елене Зеленской, в аннексированном Россией Крыму.
Об этом говорится в его декларации за 2019 год, которая была опубликована 30 мая.
В декларации указаны:
· квартира (129,8 кв. м.) в Ливадии (Ялта)
· парковочное место (16,1 кв. м.) в Ливадии.
Стоимость квартиры (на момент покупки) - 1,3 миллиона гривен.
Но при этом он забывает, что брехал раньше
Наш моська-през хоч втямив, що він пукнув?!
Чи йому за Порохом і світа білого не видно?
"У дурного хазяїна і колесо з воза вкрадуть"©.
И кто же это сделал?
Люби друзи, если кто посмотрел ролик, скажите - этот писюн решился сказать кто же это таки сделал или нет?
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Россия минимум с 2004года вынашивала планы по сжиранию Украины,а торговые войны? Чо каломоцша сильно за яйца держит?словесная диарея у тебя врвочка,прими таблетку