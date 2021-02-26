7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и кто позволил, - Зеленский. ВИДЕО

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский в новом видео, опубликованном по случаю Дня сопротивления оккупации, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы никогда не забудем события семилетней давности. Крым был сердцем Украины, солнечным, добрым и светлым. 7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал. И никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некто убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо, а теперь, сжимая его в руках, искренне удивляется, почему Украина обижена, почему не хочет иметь нормальных отношений", - подчеркнул президент.

Он также уточнил, что для нормализации отношений необходимо вернуть Крым Украине.

"Нашу память аннексировать никому не удастся... Происходит активная милитаризация региона, в Крыму регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар, преследуется свобода слова", - добавил президент.

Он уточнил, что РФ в настоящий момент удерживает более 100 политических узников из Крыма.

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"Сегодня я подписал указ об отдельных мероприятиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым, в частности правительству поручена организация и запуск Крымской платформы, а также мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма", - сказал Зеленский в видеообращении.