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7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и кто позволил, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский в новом видео, опубликованном по случаю Дня сопротивления оккупации, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не забудем события семилетней давности. Крым был сердцем Украины, солнечным, добрым и светлым. 7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал. И никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некто убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо, а теперь, сжимая его в руках, искренне удивляется, почему Украина обижена, почему не хочет иметь нормальных отношений", - подчеркнул президент.

Он также уточнил, что для нормализации отношений необходимо вернуть Крым Украине.

"Нашу память аннексировать никому не удастся... Происходит активная милитаризация региона, в Крыму регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар, преследуется свобода слова", - добавил президент.

Он уточнил, что РФ в настоящий момент удерживает более 100 политических узников из Крыма. 

Читайте также: Деоккупация Крыма - общая задача для мирового сообщества, - Зеленский

"Сегодня я подписал указ об отдельных мероприятиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым, в частности правительству поручена организация и запуск Крымской платформы, а также мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма", - сказал Зеленский в видеообращении.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+71
Зеленський під час "виривання серця".
7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и кто позволил, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9161
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26.02.2021 11:36
+39
Мы все умрем, но не позволим. Да, пианист?
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26.02.2021 11:36
+37
7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и кто позволил, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4118
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26.02.2021 11:51
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предыдущей власти?! а ты в курсе, что предыдущую власть выбрали 26 октября 2014-го, а оккупация Крыма началась 20 февраля 2014-го?
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26.02.2021 12:31 Ответить
Страна не оставалась без власти. Значит вопрос к временно исполняющему обязанности президента Турчинову., новому премьер министру Яценюку, министру МВД Авакову ну и дальше по списку. ( власти пришедшей на волне революции .). Остальные политики тоже не стояли в стороне в входили в совет и пополняли своими кандидатами министерские посты это и Юля и Пэтя, и Педаля и Тягнибок...И не нужно прикидываться "не понимающим.." Так что мы то в курсе, да и вы тоже. Но не хотите в этом признаваться. Ну что ж., бывает. Кстати не слышал что бы после 20 февраля 2014 г. началась операция по освобождению. захваченных районов Крыма,. ведь окончательная дата оккупации Крыма Рашей это 28 марта 2014 г., а это уж точно после 20 февраля. Так что как не считай то.. его захапали при Пэте.. Понятно неприятно такое слышать адептам секты "непогрешимого". но факт остается фактом. И так и будет записан в истории ( дата окончания захвата Крыма 28.03.2014 при президенте Украины П. Порошенко и это не к вопросу о том мог ли он или хотел что то сделать или нет.. это уже другое). К этому стоит добавить также что в период с 7 августа 2014 г ( Иловайск) по 18 февраля 2015 ( Дебальцево) при "великом полководце" Петруччио Рашенковиче территория ОРДЛО увеличилось в 2,5 раза.. Но для вас конечно это тоже не аргумент. Понимаю. Но то она и секта, на то он и вождизм, на то она и непогрешимость божества. Что до Зели.. который как оказалось был готов "умереть" за Крым.. ( смешно), так это еще и не поздно, как и кварталовцам в полном составе. Так что "шило и мыло" или наоборот, что вам больше по вкусу.
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26.02.2021 13:12 Ответить
Бла, бла, бла. Твои патриоты, 75%, выбрали прекращение войны и дезертира главнокомандующим 7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3615
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26.02.2021 13:15 Ответить
Но это потому что и предыдущий кондитер, один из создателей партии регионов, служка московского патриархата, владелец липецкого заводика , побывавшим на должностях при всех властях,олигарх оказался не тем человеком который был нужен в такой непростой период, в нем бизнесмен и личное было на первом месте. А Зеля это просто последствие всех предшествующих властей начиная с 1991 года, получилось .. по приколу.. Беда одна.... Ну не везет Украине хронически на "гетманов", то коммуно чинуша, то "красный директор", то пчеловод- бухгалтер,то зек-зрадник, то барыга, то кловун из "богом избранной нации". Видимо "крест" такой исторический у нас.Интересно что нас ждет впереди..., кого мы еще не ставили на высший пост в стране , а да " "боксера без мозгов", а что тоже будет по приколу...
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26.02.2021 13:32 Ответить
Петя ишо брата убил, и он эта - еврей Вальцман 7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9373. Не, я понимаю, каналы Медведчука - усё, тяжко придумывать новое. Но ты не стесняйся, посети RT, Крымскую весну, посмотри *********.... 7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 48
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26.02.2021 17:17 Ответить
где ты был в это время? может Украину защищал? вернее всего, что ты сам кричал в донецке- путин введи войска.
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26.02.2021 13:30 Ответить
Так у нас" патриотов и революционеров" мама не горюй.. не утовпишся. Уже аж на две "революции" хватило ( не считая 1991 года, и войны с 2014), Особенно те кто поближе к корыту пытается протолкнуться..( а меня к нему как то никогда не тянуло, тошнотворный эффект однако) Так что им и членам их семей первое место у амбразуры. Ну я так думаю. Тока де ж вони..."волки позорные". ( шутка)
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26.02.2021 13:39 Ответить
Подивись фільм "Війна за незалежніть", всі 26 фільмів, може трохи просвітліє.
Війна за незалежність №1 (20.02.14-16.03.14) https://www.youtube.com/watch?v=yii8pPQ27Zs
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26.02.2021 13:01 Ответить
Путинососы, сепары, псевдопатриоты, боты разных мастей: не понимаю откуда вся эта нечисть появилась или это результат промывки СМИ?
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26.02.2021 12:32 Ответить
Дивлюсь на цю гнусаву фізіономію, і хочеться плюнути. Чесне слово.
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26.02.2021 12:33 Ответить
Да, от скромности эта физия не умрет.
Человек откосивший от армии. Защитничек
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26.02.2021 12:44 Ответить
Стійкий ви чоловік, бо я відразу купую квиток до риги.
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26.02.2021 22:32 Ответить
На всякий случай напоминаю

НА МЕДАЛЬКЕ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА
ОТЧЕКАНЕНА ДАТА
22. 02.14 - 18.03.14
ПОРОШЕНКО ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА 03.06. 2014



Т.Е. Порошенко пришел к власти через почти 3 МЕСЯЦА после «взятия» Крыма Расеей
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26.02.2021 12:43 Ответить
если не ошибаюсь - с 20.02.14, т.е. когда янык в Межигорье сидел.
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26.02.2021 15:19 Ответить
на медалькє дата 20.0214. Яник втік 23.02.14
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26.02.2021 21:04 Ответить
уклонист гастрольный,а кто позволил,расскажи? Наверное Порошенко опять тебе в труханы насрал?))))
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26.02.2021 12:44 Ответить
Опять этот неуловимый для зеленского ,,НЕКТО,,....У человека хватит,наконец, когда нибудь,произнести это название?
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26.02.2021 12:44 Ответить
Пока он не произнесет наконец название и имя того кто это сделал,все это пустопорожний треп.
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26.02.2021 12:46 Ответить
См. с отметки 2:27.
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26.02.2021 13:34 Ответить
Где СМЕЛОСТЬ,которая нужна руководителю Государства? И почему у его поклонников и избирателей возникает удивление,что зеленского,некоторые так называемые ,,порохоботы,, не считают Президентом?
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26.02.2021 12:50 Ответить
А пока некто президент кое кого
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26.02.2021 12:52 Ответить
Пока не сделают достаточно вместимый памперс, он физически не сможет назвать рашку агрессором.
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26.02.2021 14:43 Ответить
2019 -просто прекратить стрелять, 2021 - просто повернуть Крым...
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26.02.2021 12:46 Ответить
Словоблуд. Несет черти-что. А оторвав часть Донбасса у него оторвали часть мозга или яйца?
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26.02.2021 12:47 Ответить
В этого жидовского клоуна-недомерка отродясь не было ни того,ни другого)))
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26.02.2021 16:21 Ответить
Как убедителен Зеля в роли Голобородька!
И как хреноват в роли президента.....
Зеля, верни того, кто писал тексты раньше!
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26.02.2021 12:53 Ответить
"Кто позволил это сделать"?! ***** ты клоунская!
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26.02.2021 12:54 Ответить
А як вам такий сорт божої роси смакує? А зебня?
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26.02.2021 12:56 Ответить
Народный депутат Алексей Гончаренко в своем видеоблоге на канале Youtube рассказал о событиях пятилетней давности в Крыму, свидетелем которых он был лично.
Гончаренко прибыл в Симферополь 28 февраля 2014 года и своими глазами наблюдал, как «зеленые человечки» захватывали аэропорт, как появлялась некая «народная дружина» и как прилетел Жириновский.
ВЕЧЕРОМ 28 ФЕВРАЛЯ ПРИЛЕТЕЛ ПЕТР ПОРОШЕНКО, В ТО ВРЕМЯ ОН БЫЛ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ.

Единственным политиком, который попытался спасти положение, был Петр Порошенко.
И пока госпожа Тимошенко требовала, чтобы ни один танк, ни один солдат не покинули расположение воинских частей, наш президент пытался сделать все возможное, чтобы остановить аннексию».
https://dumskaya.net/news/godovshchina-krymskih-sobytiy-chto-delal-poroshe-096064/
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26.02.2021 12:58 Ответить
Такое впечатление, что наш преЗЕдент наглухо закрыт от информации, в которой П.А.Порошенко показывался бы положительно. То ли он её -- информацию -- не получает, то ли не в состоянии усвоить. Одни старые мифы озвучивает.
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26.02.2021 13:06 Ответить
Маріонетці інформація не потрібна, вона приводиться в дію нитками.
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26.02.2021 22:39 Ответить
Не единственным. Там ещё Пастор порывался.
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26.02.2021 14:44 Ответить
7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8070
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26.02.2021 13:02 Ответить
Кстати, как там пентхаус Зеленских в Крыму?

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал квартиру и паркоместо, которые принадлежат его жене Елене Зеленской, в аннексированном Россией Крыму.
Об этом говорится в его декларации за 2019 год, которая была опубликована 30 мая.
В декларации указаны:
· квартира (129,8 кв. м.) в Ливадии (Ялта)
· парковочное место (16,1 кв. м.) в Ливадии.
Стоимость квартиры (на момент покупки) - 1,3 миллиона гривен.
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26.02.2021 13:04 Ответить
Ото воно так і переживає за Крим, квартирка там , нажита непосильним трудом
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26.02.2021 22:14 Ответить
Зеленьский дуже зручний президент. Він як пам'ятник зі змінними головами. При кожній нагоді або зміні у пам'ятника інша голова.
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26.02.2021 13:04 Ответить
Или в одной и той же голове сменные мозги.
Но при этом он забывает, что брехал раньше
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26.02.2021 13:07 Ответить
Він зручний для *****, а не для України.
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26.02.2021 13:08 Ответить
Якби хоч голова, а то те місце, де спина втрачає благородну назву.
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26.02.2021 14:55 Ответить
"... не забудем...кто позволил" - це наїзд на США і Великобританію!!!
Наш моська-през хоч втямив, що він пукнув?!
Чи йому за Порохом і світа білого не видно?
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26.02.2021 13:11 Ответить
Не следует путать понятие "вырвали сердце" с понятием "просрали", как говорит украинская поговорка:
"У дурного хазяїна і колесо з воза вкрадуть"©.
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26.02.2021 13:23 Ответить
Зеленоморде ЧМО ! Звкрий свою вонючу пику! Невже в тебе така коротка память? Що особисто, ти "козел" зробив з 2014 року, щоб відновити статус Криму ? Ти поїхав хоча б протестувати? Ні, ти боявся , щоб в тебе не забрали нерухомість за твою позицію. А як твої коментарі узгоджуються з тим , що ти заборонив стріляти нашим бійцям у відповідь. Через певний час ти будеш нести вже кримінальну відповідальність за свої злочини. Тоді в Криму загинув тільки один військовий, а скільки тепер? Згинь разом зі всім своїм кодлом! ВИРОДОК.
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26.02.2021 14:05 Ответить
Да-да, в аннексии Крыма виноват исключительно Зеленский
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26.02.2021 17:16 Ответить
"Мы никогда не забудем, кто это сделал"
И кто же это сделал?

Люби друзи, если кто посмотрел ролик, скажите - этот писюн решился сказать кто же это таки сделал или нет?
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26.02.2021 14:39 Ответить
Він свято вірить, що це вина Порошенка, який на то й час був лише депутатом.
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26.02.2021 14:58 Ответить
Самое смешное в том, что если вспомнить где был сам Ишак, когда отжимали Крыматорий, то окажется, что он в это самое время тусовался в рашке и снимал очередных "Сватов" .
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26.02.2021 14:41 Ответить
И шо, таки вырвали? От эта переживает 7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9923

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
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26.02.2021 14:46 Ответить
Ті події, які трапилися сім років тому безумовно лайно, але не потрібно забувати того, чого ти не зробив при своїй каденції.
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26.02.2021 15:12 Ответить
Ти зробів ще меньше.
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26.02.2021 22:15 Ответить
Крым, мягко говоря, был не сердцем Украины. Из-за того, что это не воспринимали все годы как угрозу, и не сделали его хотя бы ногой, Украина его и потеряла. Поэтому вся эта болтовня Зеленского не просто глупость или пафос, а несет вред.
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26.02.2021 17:31 Ответить
Какая патетика! Зеля,будь проще и к тебе потянутся люди.
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26.02.2021 21:23 Ответить
К нему и так тянутся. А ты бы меньше продавался, и к тебе можно было бы прислушатся.
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26.02.2021 22:14 Ответить
Які люди! На гімно тільки мухи злітаються.
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26.02.2021 22:46 Ответить
Який пафос, скільки " словесного поноса"
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26.02.2021 22:17 Ответить
Клоун потішав своїм кривлянням кацапів у москві, а вони тим часом виривали йому серце.
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26.02.2021 22:29 Ответить
ууу, какое зрадное поздравление.
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27.02.2021 03:48 Ответить
...амфітамін вже висушив мізки..і оце гнусняве керує країною...
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27.02.2021 17:12 Ответить
И кто ж это позволил????
Россия минимум с 2004года вынашивала планы по сжиранию Украины,а торговые войны? Чо каломоцша сильно за яйца держит?словесная диарея у тебя врвочка,прими таблетку
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03.08.2021 15:43 Ответить
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