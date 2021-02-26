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За первый день вакцинации от COVID-19 привили 90 столичных медработников, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

За первый день вакцинации в столице вакцинировали 90 медработников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что в столице, как и во всех регионах страны, стартовала вакцинация против COVID-19 вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield). Вакцину предоставило Министерство здравоохранения.

"Столица получила 42 600 доз препарата. Первыми вакцинируют врачей мобильных бригад по иммунизации и медиков Александровской больницы. В этом медучреждении с прошлого года оказали помощь почти 7 тысячам пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В день старта кампании вакцину получили 90 медработников. Сегодня продолжается работа по иммунизации столичных медиков", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что город подготовил 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение.

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"Также подготовлены 120 временных пунктов вакцинации от COVID-19 в учреждениях здравоохранения и интернатах. И 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города. Это сделано для того, чтобы не загружать кабинеты для прививок, в которых делают плановую вакцинацию от других болезней", - отметил Кличко.
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Все поголовно главврачи? За первый день вакцинации от COVID-19 привили 90 столичных медработников, - Кличко - Цензор.НЕТ 8007
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26.02.2021 12:23 Ответить
не. кого удалось поймать.
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26.02.2021 12:48 Ответить
Похоронні фірми - приготуватись! За перший день вакцинації проти COVID-19 вакцинували 90 столичних медпрацівників, - Кличко - Цензор.НЕТ 2417
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26.02.2021 12:30 Ответить
Теперь поделите 42 600 на 90 - получим время когда закончится вакцина. 473 дня.
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26.02.2021 12:32 Ответить
Тут дело не скорости, могли бы вакцинировать и больше. Просто медики массово отказываются вакцинироваться индийским шмурдяком, потому и так мало вакцинированных.
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26.02.2021 12:37 Ответить
Так получается - 90 - это еще и много? Ну тогда этого циганского самогону хватит на два года.
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26.02.2021 12:40 Ответить
внашій лікарні було 6 (шість) згод до того, як стало відомо чим будуть вакцинувати.. на сьогодні поступило 7 відмов.. якесь магічне співпадіння чисел..
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26.02.2021 13:49 Ответить
як їх примусять це зробити?
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26.02.2021 12:41 Ответить
 
 