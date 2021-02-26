За первый день вакцинации от COVID-19 привили 90 столичных медработников, - Кличко. ВИДЕО

За первый день вакцинации в столице вакцинировали 90 медработников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

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Он отметил, что в столице, как и во всех регионах страны, стартовала вакцинация против COVID-19 вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield). Вакцину предоставило Министерство здравоохранения.

"Столица получила 42 600 доз препарата. Первыми вакцинируют врачей мобильных бригад по иммунизации и медиков Александровской больницы. В этом медучреждении с прошлого года оказали помощь почти 7 тысячам пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В день старта кампании вакцину получили 90 медработников. Сегодня продолжается работа по иммунизации столичных медиков", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что город подготовил 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение.

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"Также подготовлены 120 временных пунктов вакцинации от COVID-19 в учреждениях здравоохранения и интернатах. И 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города. Это сделано для того, чтобы не загружать кабинеты для прививок, в которых делают плановую вакцинацию от других болезней", - отметил Кличко.