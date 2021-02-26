Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел нах#й!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Гео Лерос пришел в приемную главы Офиса Президента Андрея Ермака, однако Ермак отказался встречаться с парламентарием. Внимание! Ненормативная лексика!
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос сообщил в Telegram, опубликовав видео.
В частности, нардеп пришел к Ермаку, чтобы тот объянил, почему за ним "следит СБУ".
"Я нахожусь в приемной Андрея Борисовича Ермака - главы Офиса Президента Украины. Так вот, человек побоялся спуститься со мной встретиться, чтобы объяснить какого черта за мной следит СБУ. И, пользуясь случаем, хочу попросить секретаря, к ней конечно, никаких вопросов, чтобы вы передали Андрею Борисовичу Ермаку, что он г#ндон. И что будет он отвечать и за сожженный мой автомобиль, и за слежку, которая за мной идет, обязательно это передайте. И от имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел нах#й". Спасибо", - сказал Лерос.
Пожалуйста, подождите...
Был Богдан, - и говорили, что правит страной он, теперь вот якобы правит Ермак.
А где же теперь всесильный Богдан? А нет его, вот только Лерос ходит за него и извергает кучи дерьма.
Там же будет и нынешний всесильный Ермак, если будет себя вести, как Богдан.
Просто уж очень хочется недоброжелатели показать, что у нас президент - марионетка.
ДжоЛерос! Уже и у тебя, как у Ткача, мания преследования разыгралась. Или гранты от ..... необходимо отрабатывать, вот и воешь?
Подписываюсь под каждым словом с пожеланиями дерьмаку!!!