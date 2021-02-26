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Ермак Андрей (1186) Офис Президента (1692) Лерос Гео (377)

Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел нах#й!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Гео Лерос пришел в приемную главы Офиса Президента Андрея Ермака, однако Ермак отказался встречаться с парламентарием. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос сообщил в Telegram, опубликовав видео.

В частности, нардеп пришел к Ермаку, чтобы тот объянил, почему за ним "следит СБУ".

"Я нахожусь в приемной Андрея Борисовича Ермака - главы Офиса Президента Украины. Так вот, человек побоялся спуститься со мной встретиться, чтобы объяснить какого черта за мной следит СБУ. И, пользуясь случаем, хочу попросить секретаря, к ней конечно, никаких вопросов, чтобы вы передали Андрею Борисовичу Ермаку, что он г#ндон. И что будет он отвечать и за сожженный мой автомобиль, и за слежку, которая за мной идет, обязательно это передайте. И от имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел нах#й". Спасибо", - сказал Лерос.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+51
До речі - Дерьмак тимчасово перейшов на роль "сірого" кардинала?
Щось давно ніяких заяв від нього не було... Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х#й!" - Цензор.НЕТ 1703
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26.02.2021 13:07
+49
Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х#й!" - Цензор.НЕТ 889умный предатель возле тупого гнома...

так себе ситуация..
печально все..
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26.02.2021 13:10
+42
віце-президент, як-ніяк біля полоумного нелоха...
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26.02.2021 13:08
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Новий канал медведчука має розкручцватись на базі львівького тв каналу, який належав екс свободівцю Кривецького. Медіаредактор буде той самий, якому поп дав громадянство. Олексій семенов.

Лерос у приймальні Єрмака: "Від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х#й!" - Цензор.НЕТ 3634
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26.02.2021 17:47 Ответить
патриотизм патриотизмом а грошенята грошенятами Лерос у приймальні Єрмака: "Від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х#й!" - Цензор.НЕТ 1154
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26.02.2021 17:51 Ответить
Патріоти України цілком підтримують напрямок, в якому треба йти пану-товаришу Єрмаку!
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26.02.2021 18:17 Ответить
Кто бы не находился сейчас в администрации президента, недоброжелатели будут говорить, что именно он и правит, а Зеленский "при нем".
Был Богдан, - и говорили, что правит страной он, теперь вот якобы правит Ермак.
А где же теперь всесильный Богдан? А нет его, вот только Лерос ходит за него и извергает кучи дерьма.
Там же будет и нынешний всесильный Ермак, если будет себя вести, как Богдан.
Просто уж очень хочется недоброжелатели показать, что у нас президент - марионетка.
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26.02.2021 18:41 Ответить
Вы ещё забыли написать про главную мантру порохоботов, что Зеленский марионетка Коломойского. Интересно, эти методички у порохоботов ещё остались?
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26.02.2021 19:00 Ответить
Только конченый зебилоид не знает, что Коломойша сделал голобородька президентом. Не тупите так феерически по поводу методичек.
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26.02.2021 20:18 Ответить
Интересно зебили ботам из бюджета платят или беня спонсирует?
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26.02.2021 23:43 Ответить
Слишком тонко. Зебилы не поймут, что вы над ними стебетесь.
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26.02.2021 21:42 Ответить
Вы абсолютно правы - ватное быдло не понимало и не понимает, что Зеленский и его кварталовское кодло стебались над ними, над их нуждами , проблемами, горем....А теперь, пробравшись во власть, гнобят своих "благодетелей" - избирателей, грабят, отбирают последнее...
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27.02.2021 10:09 Ответить
А разве не так? Вы много случаев помните, чтобы Ложкин (кстати, среди знакомых мне адептов новых лиц у власти почти никто не знает, кто это) "...провёл встречу с послами...", "...дал оценку тем или иным событиям...", "...отправился с официальным визитом..." и т.д.
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26.02.2021 21:16 Ответить
Я сам даже толком не знаю, как он выглядит, хотя рожа Ермака (как и Богдана в своё время) не сходит с иллюстраций к топ-новостям.
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26.02.2021 21:18 Ответить
Та ну що Ви! ПреЗЕдент у нас- "сільная лічность". Он як знатно по клавішам прутнем гатив. Не кожному таке дано.
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27.02.2021 13:05 Ответить
Лерос мне с каждым разом нравиться все больше.
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26.02.2021 19:13 Ответить
Лерос молодец, не то что тупорылый ермак.
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26.02.2021 23:57 Ответить
Лерос - єдина порядна людина серед "слуг" ..... з єрмаком - усе зрозуміло .... одне питання - ДО ЯКИХ ПІР??????
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26.02.2021 19:45 Ответить
Лерос уже не є "слугою".
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27.02.2021 01:00 Ответить
Зле тільки, що в патріотах України самі нацмени, але по суті все правильно.
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26.02.2021 20:04 Ответить
А чего всix не послав от имени народа ?
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26.02.2021 20:24 Ответить
ПОШЛИ ГЕРОЙ.
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27.02.2021 10:22 Ответить
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ.
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26.02.2021 21:02 Ответить
Да кому ты на...уй нужен, неуловимый Джо Лерос! Уже и у тебя, как у Ткача, мания преследования разыгралась. Или гранты от ..... необходимо отрабатывать, вот и воешь?
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26.02.2021 21:54 Ответить
Ну, а ты-то кому нужен - недоумок???
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26.02.2021 23:54 Ответить
Дууууже страшно. Єрмак злякався, розплакався і пішов нхй. Ага.
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26.02.2021 22:42 Ответить
Лерос красава. Дерьмака в отставку!
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26.02.2021 23:44 Ответить
Дебил ермак, ведь умный человек матами не раскидывается, тем более на такой должности. Ну что же, сами выбираете таких дебилов - радуйтесь.
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26.02.2021 23:51 Ответить
сподіваюсь остання фраза Гео Лероса стосувалась вже Зеленського
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27.02.2021 07:52 Ответить
Єрмак дуже схожий на мішустіна.Вони брати по крові, чи по духу?
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27.02.2021 08:04 Ответить
Браво!!!
Подписываюсь под каждым словом с пожеланиями дерьмаку!!!
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27.02.2021 10:30 Ответить
Хитрий дЄрмак крутить дурником в кріслі президента, як хоче.
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27.02.2021 10:50 Ответить
ГАРАНТ чекає, коли гарна компанія збереться???
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27.02.2021 10:56 Ответить
а кто такие патриоты украины??? этот мажор?? дайте мне столькоже денег и я буду патреотом
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27.02.2021 11:35 Ответить
Рюзьгє курва?
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27.02.2021 11:39 Ответить
большая проблема в том что наше шимпан--зе работает в охвисе дерьмака . а не наоборот
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27.02.2021 12:32 Ответить
лерос патриот - героина, кокаина и бабла за заказуху.
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27.02.2021 12:49 Ответить
Давай адресу. Підгонимо.
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27.02.2021 13:07 Ответить
Лерос красава... присоединяюсь к его пожеланию.
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27.02.2021 13:13 Ответить
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