Единственный незаблокированный наемниками РФ КПВВ на Донбассе ежесуточно пересекает 1,5 тыс. человек, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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На Донбассе единственный незаблокированный наемниками РФ КПВВ "Станица Луганская" ежесуточно пересекает 1,5 тыс. человек.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ
КПВВ "Станица Луганская" функционирует ежедневно с 8.00 до 16.00. Движение дорожными коридорами к другим КПВВ незаконные вооруженные формирования, управляемые Россией, постоянно или периодически блокируют.
Сообщается, что в последнюю неделю каждого месяца пограничники фиксируют незначительное увеличение пассажиропотока, что связано с получением гражданами социальных выплат.
Отмечается, что для бесперебойной работы контрольного пункта "Станица Луганская" привлечено достаточное количество персонала Госпогранслужбы. Пропускные операции осуществляются ритмично. Граждане передвигаются с соблюдением социальной дистанции.
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А шош такоє?
А то на комуналку не хватает и в еропу старикам задницы мыть перестали брать..."
Ібо #нехайщастить