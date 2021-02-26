Единственный незаблокированный наемниками РФ КПВВ на Донбассе ежесуточно пересекает 1,5 тыс. человек, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На Донбассе единственный незаблокированный наемниками РФ КПВВ "Станица Луганская" ежесуточно пересекает 1,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ

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КПВВ "Станица Луганская" функционирует ежедневно с 8.00 до 16.00. Движение дорожными коридорами к другим КПВВ незаконные вооруженные формирования, управляемые Россией, постоянно или периодически блокируют.

Сообщается, что в последнюю неделю каждого месяца пограничники фиксируют незначительное увеличение пассажиропотока, что связано с получением гражданами социальных выплат.

Отмечается, что для бесперебойной работы контрольного пункта "Станица Луганская" привлечено достаточное количество персонала Госпогранслужбы. Пропускные операции осуществляются ритмично. Граждане передвигаются с соблюдением социальной дистанции.

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