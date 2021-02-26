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Госпогранслужба (5402) КПВВ (330) Станица Луганская (189)

Единственный незаблокированный наемниками РФ КПВВ на Донбассе ежесуточно пересекает 1,5 тыс. человек, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

На Донбассе единственный незаблокированный наемниками РФ КПВВ "Станица Луганская" ежесуточно пересекает 1,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ

КПВВ "Станица Луганская" функционирует ежедневно с 8.00 до 16.00. Движение дорожными коридорами к другим КПВВ незаконные вооруженные формирования, управляемые Россией, постоянно или периодически блокируют.

Сообщается, что в последнюю неделю каждого месяца пограничники фиксируют незначительное увеличение пассажиропотока, что связано с получением гражданами социальных выплат.

Отмечается, что для бесперебойной работы контрольного пункта "Станица Луганская" привлечено достаточное количество персонала Госпогранслужбы. Пропускные операции осуществляются ритмично. Граждане передвигаются с соблюдением социальной дистанции.

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Единственный незаблокированный наемниками РФ КПВВ на Донбассе ежесуточно пересекает 1,5 тыс человек, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5277
А шош такоє?
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26.02.2021 13:25 Ответить
" "Кормильцы" в Нэньку потянулись... Не подведите уж нас... А то на комуналку не хватает и в еропу старикам задницы мыть перестали брать..."
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26.02.2021 13:25 Ответить
та і його треба закрити.
Ібо #нехайщастить
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26.02.2021 13:26 Ответить
по земосту шастають
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26.02.2021 13:31 Ответить
І бандеровцЄв не бояться, і ковід не завадить. Холодильник перемагає!
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26.02.2021 13:33 Ответить
Сім років зі свого кацапського раю кудись їдуть. А спитай, всі:"Мі жівйом харашо".
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26.02.2021 17:23 Ответить
 
 