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Оккупанты с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток, 26 февраля, по состоянию на 12:00 было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских воинов в результате вражеского обстрел нет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Про мощь кацапских ПВО
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26.02.2021 14:29 Ответить
Президент Байден приказал нанести ответный удар по ополченцам, чьи атаки в Эрбиле в этом месяце убили одного гражданского подрядчика и ранили военнослужащего США.

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26.02.2021 14:37 Ответить
и все таки...перенести б переговорную площадку из Минска в Пески...
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26.02.2021 14:38 Ответить
возможно стоит поболтать с эстипуис, у них есть интересные успокоители зверья, закупили США, Норвегия и др.

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Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2479

Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 866
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26.02.2021 14:41 Ответить
 
 