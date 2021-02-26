Оккупанты с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО
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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала текущих суток, 26 февраля, по состоянию на 12:00 было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди украинских воинов в результате вражеского обстрел нет.
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