"Где милиция, б####! Там убьют ее сегодня!" - в РФ полицейские не приехали на вызов во время убийства 23-летней студентки, несмотря на неоднократные звонки соседей. ВИДЕО
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Появились кадры с камер наблюдения в дежурной части полиции российского Кемерово и кабинете операторов 112 во время убийства 23-летней студентки Веры Пехтелевой. История произошла ещё год назад, но получила резонанс только сейчас. Девушку убили из-за того, что сотрудники полиции отказались ехать на вызов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, убийство произошло больше года назад - 14 января 2020-го. Точной информации о том, что же произошло за дверью квартиры, нет. По данным местных активистов, в день убийства 23-летняя Вера Пехтелева заехала к бывшему парню Владиславу Канюсу за вещами. Но у него были другие планы: за пару часов до этого он говорил своему брату, что убьет девушку. Изверг нанес Вере больше 50 ударов и в итоге задушил проводом от утюга. Вера несколько раз пыталась вырваться из квартиры, но палач ее оттаскивал. Соседи слышали женские крики и несколько часов подряд звонили в полицию и умоляли приехать. В конце концов не выдержали и сами выломали дверь, но девушка была уже мертва.
На кадрах видно, как в конце полицейский говорит другому: "сидеть будем все".
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
На сегодня, суд не еще не принял решение о наказании виновных. 41-летнему начальнику смены дежурной части и 40-летнему старшему оперативному дежурному части отдела полиции "Ленинский" предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ "Халатность". По версии следствия, в январе 2020-го они получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажки в Ленинском районе - драка. Полицейские зарегистрировали сообщение, но не отправили группу на проверку этой информации.
Бывшего парня студентки Веры обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). И рассмотрение этого дела откладывают уже в 7-й раз: в первый - из-за неявки подсудимого по болезни, а затем - из-за неявки в суд свидетелей. В следующий раз заседание должно состояться 2 марта.
Пожалуйста, подождите...
На следующую ночь повторилось, опять никто не приехал хотят там и крики были типа драка. И не я один звонил, соседи тоже.
А вы нам пропаганду втираете как в Раше все плохо...
Это всё потому, что Украина несколько столетий была оккупирована Россией и только сейчас с боем пытается вырваться из этой оккупации, впрочем как и все остальные страны входившие в оккупационную зону, это гнилое образование даже империей назвать нельзя, ибо даже сами русские всегда жили в скотских условиях.
Смотрим на страны которым удалось вырваться из под российской оккупации, а также от косвенного влияния России - это Финляндия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, как они живут, сравниваем и делаем выводы, задачка для первого класса!
Кто виноват что в Киеве не приехала полиция?
Царский режим папередникираша.
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."