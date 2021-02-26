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Россия (91256) убийство (6290)

"Где милиция, б####! Там убьют ее сегодня!" - в РФ полицейские не приехали на вызов во время убийства 23-летней студентки, несмотря на неоднократные звонки соседей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество За рубежом

Появились кадры с камер наблюдения в дежурной части полиции российского Кемерово и кабинете операторов 112 во время убийства 23-летней студентки Веры Пехтелевой. История произошла ещё год назад, но получила резонанс только сейчас. Девушку убили из-за того, что сотрудники полиции отказались ехать на вызов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, убийство произошло больше года назад - 14 января 2020-го. Точной информации о том, что же произошло за дверью квартиры, нет. По данным местных активистов, в день убийства 23-летняя Вера Пехтелева заехала к бывшему парню Владиславу Канюсу за вещами. Но у него были другие планы: за пару часов до этого он говорил своему брату, что убьет девушку. Изверг нанес Вере больше 50 ударов и в итоге задушил проводом от утюга. Вера несколько раз пыталась вырваться из квартиры, но палач ее оттаскивал. Соседи слышали женские крики и несколько часов подряд звонили в полицию и умоляли приехать. В конце концов не выдержали и сами выломали дверь, но девушка была уже мертва.

На кадрах видно, как в конце полицейский говорит другому: "сидеть будем все".

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

На сегодня, суд не еще не принял решение о наказании виновных. 41-летнему начальнику смены дежурной части и 40-летнему старшему оперативному дежурному части отдела полиции "Ленинский" предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ "Халатность". По версии следствия, в январе 2020-го они получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажки в Ленинском районе - драка. Полицейские зарегистрировали сообщение, но не отправили группу на проверку этой информации. 

Бывшего парня студентки Веры обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). И рассмотрение этого дела откладывают уже в 7-й раз: в первый - из-за неявки подсудимого по болезни, а затем - из-за неявки в суд свидетелей. В следующий раз заседание должно состояться 2 марта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я попал в какой-то ад, ну ей Богу": Блогер Сергей Лежнев показал, как живут сегодня люди в российской глубинке. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+43
А нам какое дело до этой путинской клоаки?
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26.02.2021 16:46
+29
Вы у нас попробуйте вызвать полицию. Пока Вы будете диктовать паспортные данные, год рождения, место проживания и т.д. Необходимость в полиции уже отпадёт. А если и приедут, то расскажут что из за несовершенного законодательства они ничего не смогут сделать и всячески будут убеждать Вас не писать заявление...
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26.02.2021 16:48
+23
ЛОХИ!
Надо было мусорам в телефон кричать, что проводят митинг против Уйла и с иконами Навального - моментально приехали бы!
"Где милиция, б####! Там убьют ее сегодня!" - в РФ полицейские не приехали на вызов во время убийства 23-летней студентки, несмотря на неоднократные звонки соседей - Цензор.НЕТ 1456
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26.02.2021 17:01
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"Де міліція, б####! Там вб'ють її сьогодні!" - в РФ поліцейські не приїхали на виклик під час убивства 23-річної студентки, незважаючи на неодноразові дзвінки сусідів - Цензор.НЕТ 6256А то он не знает что и зачем делает! Ну покажи ему, раскрой глаза... а то он просто не понимает как Украине добро причинить.
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27.02.2021 19:55 Ответить
вот убьют - тогда и вызывайте
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26.02.2021 19:21 Ответить
Ахахаха)))) Срюцькій мір як він є)))
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26.02.2021 19:30 Ответить
Очень правильную новость разместил Цензор. Пусть все видят какая в раше жопа. Не то что у нас в Украине, где еще в 2019 году президент Владимир (не тот, а Александрович) обьявил о запуске горячей линии для срочных вызовов на все случаи коррупции!
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26.02.2021 19:36 Ответить
Там узаконяне домашнє насильство, це взагалі середньовіччя.
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26.02.2021 19:38 Ответить
Этой "новости" больше года.
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26.02.2021 19:43 Ответить
В 2016 году, живя на Святошине, посреди ночи весь дом трясется - окна настеж, музыка, пьяные крики, звон битой посуды. Вычислил с какой квартиры (соседний подъезд), пытался им по домофону дозвониться - безрезультатно. В 2 часа ночи вызывал полицию, минут 10 записывали мои паспортные данные - и никто не приехал и даже не перезвонил, пьянь сама успокоилась (заснули)? около 4 часов ночи.
На следующую ночь повторилось, опять никто не приехал хотят там и крики были типа драка. И не я один звонил, соседи тоже.
А вы нам пропаганду втираете как в Раше все плохо...
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26.02.2021 19:50 Ответить
та низзя ж тут такое писать - непатриотично - забанят "Де міліція, б####! Там вб'ють її сьогодні!" - в РФ поліцейські не приїхали на виклик під час убивства 23-річної студентки, незважаючи на неодноразові дзвінки сусідів - Цензор.НЕТ 8471
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26.02.2021 19:53 Ответить
А трудно провести причинно-следственную связь и определить, почему так происходит?
Это всё потому, что Украина несколько столетий была оккупирована Россией и только сейчас с боем пытается вырваться из этой оккупации, впрочем как и все остальные страны входившие в оккупационную зону, это гнилое образование даже империей назвать нельзя, ибо даже сами русские всегда жили в скотских условиях.
Смотрим на страны которым удалось вырваться из под российской оккупации, а также от косвенного влияния России - это Финляндия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, как они живут, сравниваем и делаем выводы, задачка для первого класса!
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26.02.2021 20:36 Ответить
Не знаю как там фины но молодёжь из Литвы и Латвии, все в Берлине уместились.
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27.02.2021 00:04 Ответить
а, как обычно - хто всравсь? Невістка!
Кто виноват что в Киеве не приехала полиция? Царский режим папередники раша.
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27.02.2021 01:33 Ответить
"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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26.02.2021 20:16 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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26.02.2021 20:18 Ответить
Ну тупые эти россиянцы...нужно было сказать что в той квартире проводиться несанкционированное собрание за Навального...через 10 минут туда бы прилетело все отделение полиции вместе с росгвардией.
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26.02.2021 20:48 Ответить
ВОПРОС- НАХЕРА МНЕ КАЦАПСКИЕ НОВОСТИ... ДА ПУСТЬ ПЕРЕБЬЮТ друг друга... это лучше - чем пере*бут... появится еще одна пара кацапоидных дебилов...
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26.02.2021 22:25 Ответить
ответ: не интересно - не читай. А другим интересно.
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27.02.2021 01:34 Ответить
За соучастие посадить.Преднамеренно не выслали наряд, значит был договор с убийцей
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27.02.2021 00:23 Ответить
а мо то сами ментьі там и убивали.
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27.02.2021 00:43 Ответить
ОНИ БИОМАССА !!! ИХ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ И ПЕРЕРАБОТАТЬ !!!
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27.02.2021 11:05 Ответить
Чим гірше справи будь-які в московіі, тим краще для українців.нехай вони там переб'ють одне одного-все краще для України
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27.02.2021 17:11 Ответить
В такихслучаях, звонить в пожарную, скорую, мчс , раз полиция не едет.
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27.02.2021 21:52 Ответить
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