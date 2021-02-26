На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Во Львовской области нетрезвый водитель после проверки на состояние опьянения разбил лопатой служебный автомобиль патрульной полиции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Львовской области.
Вчера, в половине двенадцатого ночи, на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская у населенного пункта Куликов, патрульные остановили автомобиль Renault Kangoo за неисправную подсветку номерного знака. Во время проверки документов у 46-летнего львовянина патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти проверку на устройстве Drager. Результат - 1,94 промилле.
"Патрульные начали оформлять административные материалы. Мужчина сел в свой автомобиль. Вдруг вышел, открыл багажное отделение и достав оттуда лопату начал крушить служебный автомобиль", - говорится в сообщении.
Теперь мужчине грозит ответственность по ч.1 ст.296 (хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) УК. Водителю объявили о подозрении.
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(девятый месяц - восьмой аборт)
Этот регион по количеству пьяных за рулем и неуемного "быкования" всегда первые места занимал по Украине.
ХХХХ
Пля, ущипните меня. Яне могу себе представить нечто подобное на Техасщине, Алабамщине и прочей американщине. Мы в каком мире живем? В каком-то зазеркалье?
Только так, ибо процент дебилов, ********* и ******** надо сокращать.