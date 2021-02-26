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На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Во Львовской области нетрезвый водитель после проверки на состояние опьянения разбил лопатой служебный автомобиль патрульной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Львовской области.

Вчера, в половине двенадцатого ночи, на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская у населенного пункта Куликов, патрульные остановили автомобиль Renault Kangoo за неисправную подсветку номерного знака. Во время проверки документов у 46-летнего львовянина патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти проверку на устройстве Drager. Результат - 1,94 промилле.

"Патрульные начали оформлять административные материалы. Мужчина сел в свой автомобиль. Вдруг вышел, открыл багажное отделение и достав оттуда лопату начал крушить служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

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Теперь мужчине грозит ответственность по ч.1 ст.296 (хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) УК. Водителю объявили о подозрении.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Интересно, сколько б прожил пересiчний американец, выкинь он такой фокус с полицейскими у себя в Штатах...
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26.02.2021 20:41
+15
Не ламайте йому скрєпі, хай живе у свойому погребі...
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26.02.2021 20:54
+11
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 7311
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26.02.2021 21:08
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Интересно, сколько б прожил пересiчний американец, выкинь он такой фокус с полицейскими у себя в Штатах...
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26.02.2021 20:41 Ответить
Думаю что виновата тёща, сильно его зае...
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26.02.2021 20:47 Ответить
Штаты нам не указ ,они там индейцев истребили ,земли у них отобрали и негров держали в рабстве ... На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 6447Украина это ГУЛЯЙ ПОЛЕ и это ХОРОШО !
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26.02.2021 20:50 Ответить
Ты в курсе, как счас индейцы в Штатах живут?
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26.02.2021 20:51 Ответить
Не ламайте йому скрєпі, хай живе у свойому погребі...
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26.02.2021 20:54 Ответить
Ну учитывая ,что было сделано с их предками и учитывая ,что это их земля они живут не так уж и хорошо На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 6429а ты хочешь ,чтобы с тебя сняли скальп и получили за него пару копеек ,чтобы твои правнуки жили маленько лучше тебя ? На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 5037
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26.02.2021 20:57 Ответить
В сравнении с тем, как вы поступили с чукчами, индейцам очень даже повезло.
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26.02.2021 20:58 Ответить
Ну тебе тоже подфартило ,мозгов то у тебя нет а дураком жить легче На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 3183а в Украине мусоров гоняли ,гоняют и будут гонять На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 4572сам Аваков в 14 году писал ,мусора не люди ...
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26.02.2021 21:05 Ответить
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 7311
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26.02.2021 21:08 Ответить
Ну тут спорить не буду ... На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 1786
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26.02.2021 21:10 Ответить
Емм, мені пофіг, що американці вбвали індіанців, але мені не пофіг, що кацапи вбивали українців, причому в набагато більших масштабах! Індіанці взагалі більше повмирали через привезені європейцями хвороби, ніж через вбивства...
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26.02.2021 21:06 Ответить
Ну так СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 9446 ....но и историю тоже не переписать ...
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26.02.2021 21:09 Ответить
Ті, що воювали з індіанцями (а це 19 ст), скоріше за все, були в п'ятому поколінні народжені в Америці, і вважали її своєю батьківщиною. Ти знаєш свою родословну до п' ятого коліна? Можливо, деякі євреї або цигани тут за триста років раніше твоїх предків оселилися.
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27.02.2021 10:59 Ответить
Ты попал пальцем в просак, кацапчик.
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26.02.2021 20:53 Ответить
Объясни.
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26.02.2021 20:56 Ответить
Тебя учить, только портить. Ваша же кацапская народная пословица.
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26.02.2021 20:57 Ответить
Наведи пример остановки машины из-за перегоревшей лампочки в США, вот мне интересно, если ты не на ведёшь, то ты лох!
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26.02.2021 22:20 Ответить
Если ты не знаешь ПДД, то лох ты.
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26.02.2021 22:45 Ответить
Так где пример?
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26.02.2021 22:57 Ответить
Тролляку на гилляку. Навалом примеров, как буйных водителей дырявили не отходя от машины. Учись гуглить лошара.
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26.02.2021 23:04 Ответить
Так где пример, мусор?
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27.02.2021 01:22 Ответить
У нищих слуг нет, кацап. Сам найдёшь На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції - Цензор.НЕТ 1577
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27.02.2021 21:57 Ответить
Да.Лучше бы он АВАКОВУ голову проломил.Намного больше польза, а срок один и тот же дадут.
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26.02.2021 22:51 Ответить
"Может быть, даже, наградят... Посмертно..." (с)

На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції - Цензор.НЕТ 5656
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26.02.2021 22:53 Ответить
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 6050
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26.02.2021 20:41 Ответить
В стилі грайнд-кор))
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26.02.2021 21:08 Ответить
Наградить.
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26.02.2021 20:43 Ответить
тебе за неадекватність ? На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 5082
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26.02.2021 20:45 Ответить
Или...
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26.02.2021 20:48 Ответить
Нєт !!! На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 9293
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26.02.2021 20:50 Ответить
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 1187
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26.02.2021 20:47 Ответить
Так ото ж... На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 6181
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26.02.2021 20:49 Ответить
Ну, трохи розсердилася людина... Буває... На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 1996
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26.02.2021 20:48 Ответить
А потом удивляемся отакому:

На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 562
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26.02.2021 20:52 Ответить
А ведь мог и автомат достать вместо лопаты...и положить там всех этих горе полицейских за пару секунд....
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26.02.2021 20:48 Ответить
а мог бы , анемогбы , не надо к лампочкам приставать
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26.02.2021 21:47 Ответить
Нескучная новость...
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26.02.2021 20:48 Ответить
Не розумію навіщо от таке публікувати, однорідний потік негативного лайна.
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26.02.2021 20:49 Ответить
Ніт, треба тільки про удої, врожаї та "доярка Маша дала рекорд"
(девятый месяц - восьмой аборт)
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26.02.2021 20:52 Ответить
видно позвонил жене, а та говорит, что 17000 грн не дам, домой типа не пущу, живи теперь где хочешь... Ну мужик и организовал себе временное жилье на ближайшие 3 года. Как мог)))
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26.02.2021 20:50 Ответить
Странно что ещё бараны не отписались с воплями о неправомерной остановке !
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26.02.2021 20:50 Ответить
Встигнуть... До Паски ще далеко...
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26.02.2021 20:52 Ответить
Подобный комментарий мог написать либо мусор либо латентный терпила!
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26.02.2021 21:06 Ответить
Ну зачем же вы так ! Я конечно ценю ваше признание на людях ,но вот так на всю страну рассказать о себе !
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27.02.2021 00:39 Ответить
По ходу мусор, у вас у всех развитие лет в 14 остановилось...
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27.02.2021 05:45 Ответить
Женщина ,не встречайте в мужской разговор ! Идите на кухню варить борщ !
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27.02.2021 10:29 Ответить
Даун
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27.02.2021 11:19 Ответить
Очень приятно ! Андрей !
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27.02.2021 15:51 Ответить
...челендж...наступний...
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26.02.2021 20:54 Ответить
Ачуметь... Лапатай, Карл!
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26.02.2021 20:56 Ответить
Пусть полицаи пойдут свечку в церковь поставят, а если бы у него вместо лопаты был бы огнестрел? Он бы завтра ничего бы не помнил а родители этих двоих пирожки бы пекли... Водитель ведёт себя неадекватно а они в машине в планшет залипли... рейнджеры!
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26.02.2021 20:57 Ответить
Ти віриш, що тверезий так махав би лопатою? Я ні, і для мене бухе бидло за кермом гірше за мєнтів...
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26.02.2021 21:08 Ответить
Щось по відео не видно, що він захищається від напавших на нього ментів... Швидше, навпаки))
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26.02.2021 21:15 Ответить
Как страшно жить.
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26.02.2021 22:22 Ответить
Мені навіть бухачку за кермом пришить намагалися... Але коли шиють бухачку, то не пишуть 1,9 проміле, а пишуть 0,3-0,4. Чому? Бо 1,9 - дуже палівно і аналіз крові виявить фейк, а коли 0,3-0,4, том енти можуть сказать, що поки доїхали до лікарні, то вивітрилося!
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26.02.2021 22:56 Ответить
все защищающие мусоров на цензоре -сами мусора поганіе, или никогда с ними не сталкивались , шо им объяснять
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27.02.2021 10:11 Ответить
Лампочка на номере не горела
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26.02.2021 21:23 Ответить
Мусора останавливают для выявления нарушений. После остановки они смотрят к чему можно дое...ться, если не к чему, они, как правило, не извиняются и желают счастливого пути а от балды выдумывают нарушение...
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26.02.2021 21:24 Ответить
И что , часто грабят так ?
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27.02.2021 00:40 Ответить
Все водители должны возить в багажнике лопату,новый тренд.Я теперь без лопаты не выезжаю.😄
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26.02.2021 21:05 Ответить
Поліцаїв ніколи не любили, навіть у другу світову війну їх на гиляку чипляли.
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26.02.2021 21:12 Ответить
Типовий галицький рагуль, який завжди правий а всі кругом йому чимось зобовязані. Крім статті на нього ще треба цивільний позов тисяч на 200 і корито арештувати для забезпечення позову. Ще й тупий як пень, зразу за лопату як дикун.
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26.02.2021 21:14 Ответить
100%!!
Этот регион по количеству пьяных за рулем и неуемного "быкования" всегда первые места занимал по Украине.
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26.02.2021 21:26 Ответить
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции. ВИДЕО

ХХХХ
Пля, ущипните меня. Яне могу себе представить нечто подобное на Техасщине, Алабамщине и прочей американщине. Мы в каком мире живем? В каком-то зазеркалье?
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26.02.2021 21:16 Ответить
Ага - гоняются на вертолетах за вооруженными типами - конечно там с лопатой на ментов никто не нападет, бо полный магазин мона принять в себя. Как тот нигер - вылазит во дворе с машины - 11 пуль, 9 попало, да еще в наручники дохлого заковали. родаки нигера вышли из хаты - плачут, скорая, еще менты, все дела.
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26.02.2021 21:37 Ответить
Хорошо что черенок от лопаты менту в *опу не засунул.
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26.02.2021 21:20 Ответить
...и немедленно выпил
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26.02.2021 21:32 Ответить
Тобто, преЗЕденту можно керувати державою "з особим цинізмом", а громадянину вже ні?
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26.02.2021 21:35 Ответить
поза законом обидва
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26.02.2021 21:39 Ответить
не ну знакомый лопатой другому знакомому ударил то передние зубы выбил все...ну чт о сказать полисменам надо было блинами отстреливаться
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26.02.2021 21:43 Ответить
Знаємо цю класичну дой@бку стосовно підсвідки номерів. А стосовно лопати то це питання часу, коли тисячі громадян візьмуть лопати, вила та інші знаряддя для реформування поліції.
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26.02.2021 21:44 Ответить
На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції - Цензор.НЕТ 1440
Только так, ибо процент дебилов, ********* и ******** надо сокращать.
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26.02.2021 21:53 Ответить
Чорт.
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26.02.2021 22:14 Ответить
водитель - МОЛОДЕЦ! палицаев за их хамство, ненависть к людям надо не *****ть, а...
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26.02.2021 22:24 Ответить
Уверен на 100% что этот лопатобоец постоянно ныл про отсутствие порядка в стране, уродов во власти и ментовский беспредел.
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26.02.2021 22:26 Ответить
Хтось ще хоче "пересічному українцю" вогнепальну зброю дати? ...
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26.02.2021 22:43 Ответить
ціну заломили, ось і тримай лопату в груди, кишені хоть вивернули в "цих" поліцяїв?
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26.02.2021 22:54 Ответить
З машини (поліцейської), котра позаду своїми фарами освітлює номерний знак, неможливо визначити прцює його підсвітка чи ні. Це було вияснено вже після зупинки.
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26.02.2021 23:01 Ответить
так это не важно -мент всегда прав,даже если не прав
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27.02.2021 10:13 Ответить
ЛУЧШЕ Б ОБОСЦАЛ !)
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27.02.2021 10:52 Ответить
хозяин лопаты 2? На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції - Цензор.НЕТ 7721
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27.02.2021 10:55 Ответить
 
 