"Позвольте зарядиться вашей энергией!" - полковник ВС Беларуси Андрей Кривоносов показал беспрецедентное подобострастие перед узурпатором Лукашенко. ВИДЕО

Военком Гомельской области полковник Андрей Кривоносов, получивший от захватившего власть в стране "президента" Лукашенко на ВНС "заряд энергии и решительности", решил поделиться им с другими белорусскими военнослужащими.

Соответсвующее видео было обнародовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим", — комментирует свои действия в ролике военком.

Позже, пообещал Кривоносов, эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.