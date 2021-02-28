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"Позвольте зарядиться вашей энергией!" - полковник ВС Беларуси Андрей Кривоносов показал беспрецедентное подобострастие перед узурпатором Лукашенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

Военком Гомельской области полковник Андрей Кривоносов, получивший от захватившего власть в стране "президента" Лукашенко на ВНС "заряд энергии и решительности", решил поделиться им с другими белорусскими военнослужащими.

Соответсвующее видео было обнародовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим", — комментирует свои действия в ролике военком.

Позже, пообещал Кривоносов, эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+72
Глубоко лизнул
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28.02.2021 09:13
+64
"Позвольте зарядиться вашей энергией!" - полковник ВС Беларуси Андрей Кривоносов показал беспрецедентное подобострастие перед узурпатором Лукашенко - Цензор.НЕТ 3693
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28.02.2021 09:14
+37
Прогиб зафиксирован) Да здравствует учение Чучхе!!
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28.02.2021 09:13
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Страница 2 из 2
Ну и тут же....Позвольте разрядится нашей энергией. Т.е вы нам, мы вам. Заряд -разряд, заряд-разряд. Ну что то сказать, ничего не сказать....просто аккумуляторы.
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28.02.2021 10:19 Ответить
Лизнул картошенке дупу на все времена. Смотрите, так и диверсантами можно стать если залижете шоколадное пятно своему диктатору.
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28.02.2021 10:22 Ответить
Забыл в конце главную мантру выдать: ЕСТЬ ЛУКАШЕНКО - ЕСТЬ БЕЛАРУСЬ! НЕТ ЛУКАШЕНКИ - НЕТ БЕЛАРУСИ! "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 4278 "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 4278 "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 4278
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28.02.2021 10:27 Ответить
ПОСТАВИЛИ КГБЭШНИКА ЧТОБЫ ЗА ЛУКАШЕНКО ПРИСМАТРИВАЛ !)
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28.02.2021 10:28 Ответить
Да при любом правителе полно таких Кривоносов, просто, например, при Шмаркле они не лижут на камеру, а делают это ежедневно и с не меньшим рвением.
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28.02.2021 10:31 Ответить
а хто лєніну лізал?
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28.02.2021 10:50 Ответить
А может он просто енергетический вампир?
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28.02.2021 10:44 Ответить
Еще большей энергией полкан зарядился бы через волшебный пендель,которым бы потом с удовольствием поделился с сослуживцами.
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28.02.2021 10:47 Ответить
"Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 4505
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28.02.2021 10:52 Ответить
"Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 144заряд энергии и бодрости
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28.02.2021 11:10 Ответить
Да здравствует великий ЛУКАТРОН
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28.02.2021 14:17 Ответить
у нас теж вистачае сраколизів як верещук і ій подібні
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28.02.2021 11:13 Ответить
Пауер-ганд-банг
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28.02.2021 11:14 Ответить
Ну хоть руки не целовал. Хотя это возможно пока...
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28.02.2021 11:20 Ответить
"бацька" на публике не позволил руку целовать, зато мысленно... этот упитанный "вояка" целовал бы и руку и в сраку..
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28.02.2021 11:30 Ответить
Какой же мразью нужно быть, что бы такое сделать? Просто не укладывается в голове, взрослый мужик. Я бы от стыда просто сгорел, как смотреть в глаза сыну, своим любимым людям после такого холуйства?
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28.02.2021 11:25 Ответить
А для полковника и царя тут все нормально - это обычный "советский цирк". Грыгорыч - оттуда, полковник - тоже... а в Беларуси совок и не исчезал, он беларусам нравится.
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28.02.2021 11:31 Ответить
С такими полканами трепещи НАТО!
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28.02.2021 11:29 Ответить
подчиненные трепещут...
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28.02.2021 11:31 Ответить
А чего? У нас таких дебилов со звездочками на плечах тоже хватает.
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28.02.2021 11:31 Ответить
Ни чести офицера не имеет , ни человеческого достоинства, но там как раз такие и нужны, как пес преданный должен выполнять все приказы хозяина, а хозяин за это вкусно покормит, квартирку даст, детишек в ментовскую школу пристроят. Махай дубиной, мочи тех кто против и лижи задницу хозяину, и жизнь пойдет в спокойном русле. А те кого он мочит, должны потом ему еще на пенсию скинуться, чтоб холуй и в старости хорошо кушал и жил в тепле.
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28.02.2021 11:46 Ответить
єтот КРИВОНОСов прошел кацапизоцию окончанием ОВ
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28.02.2021 11:59 Ответить
Забей "косячок", идиотина...
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28.02.2021 12:15 Ответить
Вообще-то такой дебил не имеет права руководить людьми. Даже в Белоруссии...
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28.02.2021 12:16 Ответить
Це просто сюріалізм якийсь!
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28.02.2021 12:31 Ответить
Білорусі, як країни, не існує.
Це васальна територія росії.
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28.02.2021 12:41 Ответить
Наступний !Полковник Кривоносов!
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28.02.2021 14:20 Ответить
Жаль бульбашей, но их кацапы укусили. Запасаемся осиновыми кольями и серебрянными пулями!!!
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28.02.2021 12:55 Ответить
Если бы не такие заряженные полковники--перевелись бы клоуны уже давно.
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28.02.2021 13:03 Ответить
лизнул сраку так, что языком и яйца зацепил.... молодец... хенералом станет
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28.02.2021 13:10 Ответить
Был в Беларуси в прошлом году - травка зелененькая подстрижена, дороги чистенькие, убраны. Дворы без мусора, подметены Автодорогоги нормальные, без ям и выбоин.
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28.02.2021 13:26 Ответить
Ну да Лукашенко плохой президент. То ли наш Зеля или предыдущий Герой Укроборонпрома! Пусть завидуют, а мы будем ими гордиться!"
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28.02.2021 13:31 Ответить
Недолуге, Лукашенко взагалі не президент, він злочинець, узурпатор, диктатор.
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01.03.2021 05:44 Ответить
Молодец мужик, и себе и детям обеспечил хорошее будущее.
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28.02.2021 13:42 Ответить
Да здравствует великий ЛУКАТРОН
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28.02.2021 14:16 Ответить
Ну дуууже хоче стати генералом цей полковник...
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28.02.2021 14:18 Ответить
Ну полкан уже , видать, так замазавсь, шо вибору особливого нема. Це уже не кар'єрний прогіб, це просьба рятівного жилету. Шось там , під час вірної служби, накоєно достатньо серйозне. У дуче просто так не благають, з благаннь має стікати кров опонентів.
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28.02.2021 14:41 Ответить
Если такими умниками управляется белорусская армия,то её в самый раз распускать,чтобы даром не тратить громадные средства )
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28.02.2021 14:42 Ответить
Отвратительно) фуу) Бацьке служат черти прыгучие, окалачивая народ свой, это лишь выполнение приказов.
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28.02.2021 14:45 Ответить
Анусклинер детектед!
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28.02.2021 14:57 Ответить
Ролик только на пор*хаб. В раздел языкового фис*инга.
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28.02.2021 15:33 Ответить
Учись арестович
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28.02.2021 15:34 Ответить
Закінчилась слов'янська Біларусь, існує підкацапська совкодрочна Беларуссія .
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28.02.2021 16:53 Ответить
Какой полковник?!
Это уже генерал майор (а может и генерал лейтенант), с отличными перспективами карьерного роста!
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28.02.2021 17:06 Ответить
ну таких я сколько угодно видел во всех галузях.... вы шо уже забыли кто у нас писал о самом мудром ,самом грамотном , самом вплывовом и рукопожатным во всем мире президенте? а чем это отличалось от белорашкиного полковника???
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28.02.2021 20:44 Ответить
А якщо його до 220 вольт підключити на годину то він ще більше енергії отримає!
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28.02.2021 21:00 Ответить
А-ха-ха лизоблюд хочет с подполковника сразу в генералы! хе-хе))
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28.02.2021 21:05 Ответить
У білорусів з'явився свій USB-партал. Мдааааа....
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28.02.2021 22:23 Ответить
До речи: Про передачу зарядженої енергії...Чумак із Кашпіровським в повному ступорі:-А шо, так можно було!???? А Тесла мабуть взагалі, перевертається в гробу.))) "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 2549
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28.02.2021 22:44 Ответить
Военком Гомельской области полковник Андрей Кривоносов, получивший от захватившего власть в стране "президента" Лукашенко на ВНС "заряд энергии и решительности" Источник: https://censor.net/ru/v3250544

Який "вазеліновий" пухлячок, надія лукашенко "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 661

Белоруси хотіли щоб акції проходили "не як в Україні" і отримали "як в Мосоковії",
казкові люди, по іншому не скажеш, краще б тоді вже дома сиділи - з них весь світ
вже рже.
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28.02.2021 22:54 Ответить
Тошно смотреть. Тьфу.
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01.03.2021 07:31 Ответить
за член еще бы взялся
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01.03.2021 07:51 Ответить
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