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"Позвольте зарядиться вашей энергией!" - полковник ВС Беларуси Андрей Кривоносов показал беспрецедентное подобострастие перед узурпатором Лукашенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом
Военком Гомельской области полковник Андрей Кривоносов, получивший от захватившего власть в стране "президента" Лукашенко на ВНС "заряд энергии и решительности", решил поделиться им с другими белорусскими военнослужащими.
Соответсвующее видео было обнародовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим", — комментирует свои действия в ролике военком.
Позже, пообещал Кривоносов, эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.
Топ комментарии
+72 Rhodesian
показать весь комментарий28.02.2021 09:13
+64 er0re
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+37 Андрей погранец
показать весь комментарий28.02.2021 09:13
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Це васальна територія росії.
Это уже генерал майор (а может и генерал лейтенант), с отличными перспективами карьерного роста!
Який "вазеліновий" пухлячок, надія лукашенко
Белоруси хотіли щоб акції проходили "не як в Україні" і отримали "як в Мосоковії",
казкові люди, по іншому не скажеш, краще б тоді вже дома сиділи - з них весь світ
вже рже.