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"Ах ты е#аная! Конченая дура, тупая, я тебя сейчас у#бу!": подростки избивают сверстницу в 15-й школе Кривого Рога. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

На территории школы №15 Дзержинского района Кривого Рога подростки избили свою сверстницу. ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, видео избиения девушки опубликовал на странице в Facebook житель Кривого Рога Алексей Таймурзин.

"Школа №15 (Дзержинский район), подростки избивают сверстницу

Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?!", - написал он под видео.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+71
Кривий Ріг_це взірець цивілізованої культури !!!)))
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28.02.2021 11:43
+38
депутат ВР
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28.02.2021 11:45
+30
Це як мінімум, а можливо прем"єр ,та навіть преЗедент !!!)))
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28.02.2021 11:47
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Страница 4 из 4
На всех таких видео одна и та же картина, страшная малолетка, избивает симпатичную) Думаю тут все понятно, обидно страшненькой что на нее никто не смотрит, и придумала как самоутвердится ))
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28.02.2021 16:18 Ответить
Як що комусь цікаво то за систему викладання в усіх школах світу віповідальність

несе інтелектуальний спецназ Ватікану - Орден Єзуїтів, які видавали зі всіх
учбових закладів любу згадку про Бога і помістила туди замість цього обов язкову

для вивчення атеїстичну теорію Еволюцію Дарвіна. Тому папи Римські всі до одного заперечують перщі 11 книг Біблії проти творення людини Богом і великий потоп. А людина без Бога перетворюється на звіра. Цікаво але факт.
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28.02.2021 17:02 Ответить
Ви так пишете про теорію Дарвіна та атеїзм, ніби це щось погане.
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06.03.2021 21:26 Ответить
Де Атеїзм - там кожен собі бог і у кожного своя мораль
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07.03.2021 04:16 Ответить
Мораль прописана у кримінальному кодексі. І не треба придумувати якісь додаткові "христіянські" моралі. Що до "богів" - кожен має придумувати собі що хоче, якщо це не заважає жити іншим.
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08.03.2021 02:15 Ответить
Не плутай мораль з законом, мораль від моральних абсолютів походе, ну так еліта вже і придумала що вони боги, і вони вважають що такі як ти це гой і раб який живе щоб ії обслуговувати.
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08.03.2021 11:51 Ответить
Колись було дуже морально побиття камнями якщо в тебе одяг з різних тканин... Це тобі про "моральні абсолюти", подумати.
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08.03.2021 13:47 Ответить
Настоящий джентельмен,стоит снимает на телефон происходящее,противно и тошно от таких отбросов.
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28.02.2021 17:12 Ответить
Яка гарна російська мова у дівчат. Мабуть, 12-ки мають з цього предмету.
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28.02.2021 17:40 Ответить
Яка вишукана російська мова у цих дівчат. Мабуть, 12-ки мають з того предмету.
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28.02.2021 17:41 Ответить
Якусь чорну ротяку виховують- з чого стільки гвалту?
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28.02.2021 17:41 Ответить
Дзержинский район... -- иного и не ждал...*)
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28.02.2021 18:36 Ответить
Блатна фєня рузьгєщелепіє калічить душі дітей,примушує їх поводитись,як виродки людські.
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28.02.2021 18:39 Ответить
Замодеруйте TikTok, не закривать, а модерувать. Рішенням РНБО, як хочете, але зробіть це, сцени насильства, жорстокі вбивста, дурість, пропаганда. Ви геть подуріли?
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28.02.2021 18:54 Ответить
Оштрафовать за недержавную мову.
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28.02.2021 18:59 Ответить
А ведь этих зверьков просто необходимо отстреливать.
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28.02.2021 19:20 Ответить
вы ща чего доброго и на зебика перейдете.
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28.02.2021 19:42 Ответить
а как зебик прокомментировал событие с малой родины?
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28.02.2021 19:38 Ответить
ничему не удивлюсь в новостях об городе зебика... Если в 90-х там тигров скармливали убитыми людьми - следы заметали
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28.02.2021 19:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_GxgECRGNJ0
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28.02.2021 19:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sbWrmDoLvkQ
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28.02.2021 19:47 Ответить
Кривой рог это где во времена совка жили наши украинские роги...чертуганье поганое конченое...кацапское концентрировалось в даунецке..харьков смешанная шушера с преобладанием кацапского
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28.02.2021 19:51 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення. "Ах ти йо#ана! Кінчена дурепа, тупа, я тебе зараз уї#у!" - підлітки б'ють ровесницю у 15-й школі Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 5390
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28.02.2021 19:52 Ответить
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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28.02.2021 19:53 Ответить
таких учнів просто залишати на другий рік і звільняти з школи. Таки вчителя винні, бо не ставлять незаов. з поведінки. Та й вчительство низького рівня. Відкрий підручник з музики й прочитай, що вони вивалюють на учнів замість нормального предмету.
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28.02.2021 20:40 Ответить
"звільнити" зі школи зараз аж ніяк не можна, хоч він буде колесом крутитись на уроках та бити вчителя. На другий рік теж не залишають, та й що б це дало... Вчителі залишились сам на сам з неадекватними учнями та їх батьками
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01.03.2021 10:41 Ответить
тому що вчителя ніякі - безпринципні.
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01.03.2021 15:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TjjxIvN9nTE&t=51s
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28.02.2021 19:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rTKKd_XWqdY&t=8s
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28.02.2021 19:54 Ответить
Замена Мендель подрастает.
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28.02.2021 20:55 Ответить
Так это же деточки ТЕХ мамаш, которые не успели сделать аборты от случайного или "бешеного" секса. ТРИУМФ СКУДОУМИЯ!
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28.02.2021 22:33 Ответить
Будущие "новые лица" 95 квартала)))
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28.02.2021 23:01 Ответить
Думаю що це буде новий рівень - "Квартал 96 на 69"... "Ах ти йо#ана! Кінчена дурепа, тупа, я тебе зараз уї#у!" - підлітки б'ють ровесницю у 15-й школі Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 5295
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01.03.2021 01:46 Ответить
криворогульні шакаліхі.
Мало того що гуртом на одну кидаються так ще і з-заду здебільшого чіпляють....
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28.02.2021 23:54 Ответить
Если бы в масмедиа делали сюжеты на эту тему (случаев дохрена и они продолжаются) где описывались последствия для "героев", и такие сюжеты дополнительно транслировали в школах (уже достаточно школ имеют подходящее оборудование) .... но я к сожалению не припомню таких передач, где кроме констатации совершенного "подвига" показывали настигшую "героев" награду ... такое впечатление что там даже легкого испуга не происходит
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01.03.2021 00:23 Ответить
Культурна столиця Украіни
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01.03.2021 05:27 Ответить
Бубачка должна гордиться своими земляками
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01.03.2021 08:31 Ответить
И шо из этих шмар выростет ? Риторический вопрос 🤔🙄🤫
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01.03.2021 09:09 Ответить
По моему в Украине действует закон о декомунизации. Что в Кривом роге делает Дзержинский район?
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01.03.2021 09:32 Ответить
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