"Ах ты е#аная! Конченая дура, тупая, я тебя сейчас у#бу!": подростки избивают сверстницу в 15-й школе Кривого Рога. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
На территории школы №15 Дзержинского района Кривого Рога подростки избили свою сверстницу. ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Как передает Цензор.НЕТ, видео избиения девушки опубликовал на странице в Facebook житель Кривого Рога Алексей Таймурзин.
"Школа №15 (Дзержинский район), подростки избивают сверстницу
Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?!", - написал он под видео.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко
Пожалуйста, подождите...
несе інтелектуальний спецназ Ватікану - Орден Єзуїтів, які видавали зі всіх
учбових закладів любу згадку про Бога і помістила туди замість цього обов язкову
для вивчення атеїстичну теорію Еволюцію Дарвіна. Тому папи Римські всі до одного заперечують перщі 11 книг Біблії проти творення людини Богом і великий потоп. А людина без Бога перетворюється на звіра. Цікаво але факт.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Мало того що гуртом на одну кидаються так ще і з-заду здебільшого чіпляють....