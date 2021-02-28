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Из-за жестких правил приходится утилизировать неиспользованные дозы COVID-вакцины, - врачи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Из-за жёстких правил и особенностей упаковки препарата в некоторых областях приходится утилизировать неиспользованные дозы вакцины в конце дня. В каждой ампуле — 10 доз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает канал "Дом".

"Раскрывается ампула и прокалывается иглой. С этого момента хранение флакона должно быть не более 6 часов. В первый день у нас вакцинировали 54 человека и 6 доз утилизировали", - рассказала Ольга Кобевко, инфекционист Черновицкой областной больницы.

В Минздраве отмечают, что не запрещают использовать остатки вакцины для тех людей, которые не входят в первую волну вакцинации. Чтобы не было недоразумений на местах - в регионы направили письменные инструкции.

"Мы сейчас пропишем такие алгоритмы для мобильных бригад, если у вас есть несколько желающих, и у вас остались, например, три дозы, мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет. Если таких пациентов несколько - первым будет тот, кто имеет сопутствующие заболевания", - подчеркнул Федор Лапий, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech

Как сообщал Цензор.НЕТ, вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

В Украине от COVID-19 вакцинировали уже более 3 тысяч человек, за прошлые сутки, 27 февраля, - 90.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+24
крутяк, прям из Простоквашино перефразировали - для того чтобы утилизировать ненужное, сначала нужно купить что нибудь ненужное
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28.02.2021 14:14
+23
Похоже придётся утилизировать 450 тыс. из 500 тыс. доз индийской фуфловакцины
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28.02.2021 14:13
+16
мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет
Ау в ЕС эта вакцина под запретом для пожилых, по какому праву они её колят старикам 80+.
Источник: https://censor.net/ru/v3250568
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28.02.2021 14:18
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Правила форума Совет форумчан
Похоже придётся утилизировать 450 тыс. из 500 тыс. доз индийской фуфловакцины
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28.02.2021 14:13 Ответить
Таки придумали, как навариться.
Если уж много переплатить не удалось то действуют просто: закупить на выделенные деньги половину. А о второй половине сказать: ой! оно испортилось!
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28.02.2021 18:05 Ответить
PS. А вообще, говорят, хорошая вакцина: чуть потратиться на ампулу, зато она быстро окупается, т.к. с каждым уколом - минус выплата одной пенсии навсегда.
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28.02.2021 18:08 Ответить
PPS. Интересно, а вакцину от этой вакцины уже придумали?
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28.02.2021 18:10 Ответить
крутяк, прям из Простоквашино перефразировали - для того чтобы утилизировать ненужное, сначала нужно купить что нибудь ненужное
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28.02.2021 14:14 Ответить
Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 9601
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28.02.2021 19:25 Ответить
вакцины вообще завезли? что то совсем все странно -за три дня всего 90чел,а теперь вообще утилизируют...с зекретином в президентах я этому не удивлюсь -оно патологическое брехло ,вечно воруещее народное бабло где только видит
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28.02.2021 14:17 Ответить
Тук-тук дома есть кто?
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28.02.2021 15:08 Ответить
У себя спроси и у своего зекретина,особенно про фуфлыжные фейки,которое оно разносит ,а ты жрешь)например,про "разговор суркова с мертвечуком"...пусть зесрань обьяснит кому в Австралию метрвечук звонило,когда пуйло там было в ноябре 2014го,Порох в декабре 2014го,а самого мертвечука переговорщиком назначили 25 июня 2014го...
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28.02.2021 15:16 Ответить
шарик фу!
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28.02.2021 15:37 Ответить
Тише мадам на поворотах, запись разговора опубликовал Бутусов на Цензоре.
Есть к нему претензии? Вперед на выход!
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28.02.2021 16:42 Ответить
не обращай внимание и просто спамь это существо - оно сумасшедшее
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28.02.2021 15:39 Ответить
мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет
Ау в ЕС эта вакцина под запретом для пожилых, по какому праву они её колят старикам 80+.
Источник: https://censor.net/ru/v3250568
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28.02.2021 14:18 Ответить
Ой, не питайте у хворих здоровья...
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28.02.2021 15:58 Ответить
Тут питання чи взагалі можна вакцинувати цією вакциною людей старше 70ти років. І чи не буде це геноцидом персіонерів?
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28.02.2021 14:20 Ответить
мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет.
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28.02.2021 19:25 Ответить
а нєдосанітар стєпанов до 10ти вміє рахувати? що заважає вакцинувати людей в кількості кратній 10ти, щоб нічого не утілізіровать?
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28.02.2021 14:20 Ответить
так их ещё поймать надо
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28.02.2021 19:26 Ответить
Чим викидати, то можна навіть просто перехожим поряд запропонувати зробити щеплення, як то робили в Ізраїлі.
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28.02.2021 14:20 Ответить
Спочатку нібито "отримали", потім нібито "утилізували", а насправді кеш по карманам розпихали.
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28.02.2021 14:21 Ответить
Прикольно, тоесть все что не кратное 10 просто выбрасывают, а мы еще смеялись с японцев которые выбрасывают каждую шестую дозу Пфайфер.
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28.02.2021 14:23 Ответить
90 человек было провакцинировно за минувшие сутки по стране За сутки Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7219 Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7219 Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7219
Эта вакцина сломалась, везите другу Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 1505
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28.02.2021 14:43 Ответить
пока не собрались 10 чел в кучу не откывайте ампулу
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28.02.2021 14:23 Ответить
почему нельзя начинать новый флакон имея точное количество для укола ?
флакон на 10 доз - 10 людей...? на фига начинать, чтоб потом выкинуть???
хотя... о чем это я ???
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28.02.2021 14:24 Ответить
За вчера по всей стране вакцинировали только 90 человек, коегде наверняко было по 1-2 желающих а остальное выкинули.
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28.02.2021 14:26 Ответить
"желающих"?? А не в "Добровольно-принудительному"?
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28.02.2021 14:34 Ответить
Вакцинировать добровольно-принудительно нельзя. Очень хочется кое-кому. Но всё равно нельзя. Этот чертов гуманизм...
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28.02.2021 20:58 Ответить
В некоторых странах уже можно. Скоро и у нас будет так же. Ну или, чтоб сохранить видимость "демократии", просто создадут такие условия для жизни, что сам прибежишь и будешь умолять, чтоб вакцинировали. Не спеши, всё только начинается.
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01.03.2021 00:01 Ответить
Чем больше "утилизируем" тем больше закупим новой с прибылью для некоторых. Профит!)
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28.02.2021 14:28 Ответить
Уровень степанова - организация утренников в детском саду.
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28.02.2021 14:33 Ответить
Я бы не хотел что бы моим внукам утренники организовывало такое тупое и бездарное чмо...
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28.02.2021 14:47 Ответить
Оно и не будет этим заниматься!
Оно министр!
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28.02.2021 15:29 Ответить
И то закосячит.
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28.02.2021 16:37 Ответить
В Германии большое количество людей отказывается от вакцины AstraZeneca
Премьеры нескольких федеральных земель призывают сделать вакцину AstraZeneca доступной для всех желающих из-за того, что в приоритетных группах от нее много отказов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.
В Германии четко определены приоритетные группы, которые должны первыми получить прививки. Но из-за того, что многие из них не хотят вакцинироваться препаратом AstraZeneca, растут опасения, что эти дозы будут лежать на складах неиспользованные, тогда как другие люди продолжают ждать своей очереди.
Как и в ряде других стран ЕС, вакцину AstraZeneca в Германии рекомендовали для людей, не старше 65 лет. В то же время, среди младшего населения из "групп риска" им также колеблются вакцинироваться потосу что заявленный уровень эффективности ниже, чем у Pfizer-BioNTech или у Moderna, и из-за этого несколько выше риск побочных реакций.
По состоянию на середину недели, Германия использовала только 239 тысяч доз вакцины AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.
Премьер Баварии Маркус Зьодер предложил, чтобы дозы, которые уже "пролеживают" на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.
"Ни один флакон вакцины не может пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех", - заявил он.
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28.02.2021 14:35 Ответить
Ну не дебилы ???

Зачем было заказывать это говно , которое ни кто не хочет на себе использовать ???
Какие старше 80 рокив , нам четко говорили что эта вакцина для людей не старше 61 года ?
Несусветный бред ...
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28.02.2021 14:35 Ответить
Не дебіли, а бариги. Бариги на житті і смерті людей. Це все злочин.
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28.02.2021 15:12 Ответить
Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 2424
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28.02.2021 14:37 Ответить
Ось що буває, коли вівці обирають собі вожака. Жеріть, довбоЗЕби. До речі, у ваших батьків не такий вже й великий вибір, померти від ковіду чи померти від вакцини. Так шо їхня смерть буде на вашій совісті.
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28.02.2021 14:45 Ответить
И вам того же, в десять раз больше.
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28.02.2021 15:09 Ответить
Вась Вась! За кого голосував?
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28.02.2021 15:14 Ответить
В Німеччині теж довбоЗЕби?
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01.03.2021 00:04 Ответить
так и представил себе как бабки-живчики по 81 году мотаются по больничкам чтобы уколоться мочой индийцев, которой боятся колоться наши доблестные врачи-коновалы.
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28.02.2021 14:48 Ответить
Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 9664 а этот шмурдяк ВОЗ рекомендовал для возраста старше 65?чтоб его 80 летним колоть
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28.02.2021 14:52 Ответить
Этот проходимец в кресле министра МОЗ провалил все что можно было провалить. А ковид-это угроза нацбезопасности. СБУ, ау....
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28.02.2021 15:02 Ответить
сбу шариком заниается... им не досуг на всякую муйню отвлекаться...
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28.02.2021 19:30 Ответить
Не жёсткие правила заставляю утилизировать остатки вакцины, а плохая организация вакцинации, когда не могут найти нужное количество пациентов. Плохому танцору ноги мешают.
Рекомендация использовать остатки вакцины для тех людей, которые не входят в первую волну вакцинации - это нарушение утверждённого порядка вакцинации, которое не оправдано облегчает медикам поиск пациентов нужной категории.
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28.02.2021 15:03 Ответить
БУЛИ при Союзі такі поняття-"усушка,утруска,бой"
10 відсотків вакцини пішло"наліво"...
Тобто досить чесні люди в Чернівцях..

У Львові ГАРАНТУЮ,наліво пустять 50 відсотків.. Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 1434
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28.02.2021 21:17 Ответить
Не знаю, що допускає інструкція, але логічно допустити, що за зміну не може з'явитися більше 1-го не повністю використаного флакону з вакциною. При високих темпах вакцинації (багато пацієнтів) таких флаконів буде не багато відносно кількості повністю використаних флаконів.
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28.02.2021 21:32 Ответить
И слава Богу,утилизируйте! Украинцы пережили ещё и не такое,а тут всраный ковид. Сам переболел,а тем,у кого всё ещё впереди - сочувствую. Но будем живы - не помрем. Не так страшна сама смерть,как её ожидание!
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28.02.2021 15:11 Ответить
Типичная антипрививочная средневековая логика: сочувствую всем, кто окажется на волосок от смерти (в том числе и близким), но прививаться не советую. А действительно ли сочувствуешь?
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28.02.2021 15:21 Ответить
ще є у світі довбо..би,що не розуміють,що смертність від Ковід залишається у 10 раз вища,як від грипу..
і це не сезонний вірус..(
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28.02.2021 21:19 Ответить
За границей на этот случай есть онлайн очередь, если остаётся вакцина вызывают человека из этой очереди желающих, у нас - на мусорку, не удивляет
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28.02.2021 15:14 Ответить
За границей колют людям этот индийский фуфломицин...? Дай ссылку - в каких странах...?
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28.02.2021 19:33 Ответить
Читайте коменты внимательней, я писал про способ использования вакцины не выбрасывая остатки в мусорку, что и где котят в данном случае не важно!
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28.02.2021 19:43 Ответить
Вопрос жизни и смерти за такое башку надо сразу отбивать
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28.02.2021 15:14 Ответить
Вопрос жизни и смерти за такое башку надо сразу отбивать шесть жизней выкинули на помойку
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28.02.2021 15:19 Ответить
Мож наоборот - спасли...?)
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28.02.2021 19:34 Ответить
Заплатили, по бумагам за 200, привезли 100, остальное выбросили, по бумагам, все засекречено. Наивный народ, думает, что о них заботятся.
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28.02.2021 16:25 Ответить
Європейське медичне агентство схвалило до використання на території Європейського Союзу вакцину від COVID-19 компанії Moderna. Це вже другий такий препарат, який дозволили в екстреному порядку використовувати в ЄС. Чому Україна ігнорує ті вакцини, які дозволені для використання в ЕС і ввозить таку, яку ніхто не збирається використовувати навіть в тайоженному союзі?
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28.02.2021 16:33 Ответить
Сейчас они уже ничего получить не могут. Вся вакцина законрактована теми, кто вкладывался в разработку этих вакцин. Поэтому они привезли ту вакцину, которую они смогли достать, ту, которую никто не берёт даже бесплатно. Даже ЮАР от неё отказалась. Нет свободных вакцин (хороших по качеству: Файзер и Модерна) в продаже. Видели подсчёты западных экспертов? - Украина начнёт вакцинацию в 2023 году. На чём-то они основывались? Они основывались на контрактах, которые уже есть. А теперь подумайте вот над чем: я получила уже две дозы Модерны, мои знакомы и друзья получили полную дозу Файзера....всем нам было сообщено, что повторная, следующая вакцинация будет через полгода. Помните как писали о том, что Канада купила столько вакцины, что хватит провакцинировать всё население 5 раз. Они ведь не идиоты и покупали такое количество не для перепродажи. Значит была необходимость! Канада подумала о своих гражданах и подумала стратегически. Две волны вакцинации - это будет как минимум, а может и больше. Вот Модерна, например, сообщила, что партия для второй дозы уже придёт изменённая, эффективная против Южно Африканской мутации. Эти две номые мРНК вакцины (Файзер и Модерна) сделаны по супер новым технологиям. Изменить их очень легко и не нужно делать полностью новую вакцину для новой мутации. А вот для всех остальных вакцин - нужно полностью переделывать вакцины под новые мутации, если что. И вот последее....информация о вакцине, о которой так много говорят в Украине и жалеют, что она не пришла. Лично я никогда бы не колола две вакцины: Спутник V и Синовак. Первую по политическим мотивам (да и потому, что просто не считаю эту бодягу вакциной), а Синовак потому, что коронавирус не изучен до конца и вводить его в организм, пусть он даже и инактивирован, я бы не стала ни при каких условия...."Sinovac and Sinopharm
Chinese company Sinovac's CoronaVac uses an inactivated virus -- one of the oldest methods for vaccinating people. Whole batches of coronavirus are grown, "killed" and then made into vaccine. Likewise, Sinopharm's vaccine in an inactivated virus.

ПЕРЕВОД

Синовак и Синофарм CoronaVac китайской компании Sinovac использует инактивированный вирус - один из старейших методов вакцинации людей. Целые партии коронавируса выращивают, «убивают», а затем превращают в вакцину. Точно так же в вакцине Sinopharm используется инактивированный вирус. "
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28.02.2021 20:41 Ответить
Дякую за вашу інформацію. Ви знаєте, в моїй сім'ї в різних формах перехворіли всі без винятку... Дехто двічі. І на власному досвіді випробували деякі прийоми боротьби з цим лихом. А українські лікарі вже здобули певний досвід застосування реальних дієвих прийомів боротьби з цим лихом. Вони їх не рекламують, нема коли, а просто застосовують. Мало того, чув про наших лікарів, які без реклами успішно борються за кордоном з цією недугою. А наші можновладці закупили і рекламують неперевірений аналог вакцини, індійського виробництва... Як на мене, в екстремальних ситуаціях треба включати розум і діяти рішуче і виважено. Good luck.
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28.02.2021 21:17 Ответить
Украинцы умнее ЗЕлёного кретина
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28.02.2021 18:24 Ответить
Потому его и выбрали презом...)
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28.02.2021 19:35 Ответить
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що за результатами його домовленостей, 10 мільйонів доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії Pfizer готують до відправки в Україну, повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.
«Щойно надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук проінформував мене, що за результатами його домовленостей, 10 мільйонів доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну», - написала депутатка у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 26 лютого.

ВЖЕ НІ. Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7055

.вакцинА від коронавірусу виробництва компанії Pfizer НЕ ПРОЙШЛА ПРОТОКОЛІВ ЗБЕРІГАННЯ Чернівецької обласної лікарні
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28.02.2021 21:11 Ответить
Не купишь меня на эту туфту... (с)
Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7491
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28.02.2021 23:30 Ответить
 
 