Из-за жестких правил приходится утилизировать неиспользованные дозы COVID-вакцины, - врачи. ВИДЕО
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Из-за жёстких правил и особенностей упаковки препарата в некоторых областях приходится утилизировать неиспользованные дозы вакцины в конце дня. В каждой ампуле — 10 доз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает канал "Дом".
"Раскрывается ампула и прокалывается иглой. С этого момента хранение флакона должно быть не более 6 часов. В первый день у нас вакцинировали 54 человека и 6 доз утилизировали", - рассказала Ольга Кобевко, инфекционист Черновицкой областной больницы.
В Минздраве отмечают, что не запрещают использовать остатки вакцины для тех людей, которые не входят в первую волну вакцинации. Чтобы не было недоразумений на местах - в регионы направили письменные инструкции.
"Мы сейчас пропишем такие алгоритмы для мобильных бригад, если у вас есть несколько желающих, и у вас остались, например, три дозы, мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет. Если таких пациентов несколько - первым будет тот, кто имеет сопутствующие заболевания", - подчеркнул Федор Лапий, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.
До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.
В Украине от COVID-19 вакцинировали уже более 3 тысяч человек, за прошлые сутки, 27 февраля, - 90.
Пожалуйста, подождите...
Если уж много переплатить не удалось то действуют просто: закупить на выделенные деньги половину. А о второй половине сказать: ой! оно испортилось!
Есть к нему претензии? Вперед на выход!
Ау в ЕС эта вакцина под запретом для пожилых, по какому праву они её колят старикам 80+.
Источник: https://censor.net/ru/v3250568
Эта вакцина сломалась, везите другу
флакон на 10 доз - 10 людей...? на фига начинать, чтоб потом выкинуть???
хотя... о чем это я ???
Оно министр!
Премьеры нескольких федеральных земель призывают сделать вакцину AstraZeneca доступной для всех желающих из-за того, что в приоритетных группах от нее много отказов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.
В Германии четко определены приоритетные группы, которые должны первыми получить прививки. Но из-за того, что многие из них не хотят вакцинироваться препаратом AstraZeneca, растут опасения, что эти дозы будут лежать на складах неиспользованные, тогда как другие люди продолжают ждать своей очереди.
Как и в ряде других стран ЕС, вакцину AstraZeneca в Германии рекомендовали для людей, не старше 65 лет. В то же время, среди младшего населения из "групп риска" им также колеблются вакцинироваться потосу что заявленный уровень эффективности ниже, чем у Pfizer-BioNTech или у Moderna, и из-за этого несколько выше риск побочных реакций.
По состоянию на середину недели, Германия использовала только 239 тысяч доз вакцины AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.
Премьер Баварии Маркус Зьодер предложил, чтобы дозы, которые уже "пролеживают" на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.
"Ни один флакон вакцины не может пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех", - заявил он.
Зачем было заказывать это говно , которое ни кто не хочет на себе использовать ???
Какие старше 80 рокив , нам четко говорили что эта вакцина для людей не старше 61 года ?
Несусветный бред ...
Рекомендация использовать остатки вакцины для тех людей, которые не входят в первую волну вакцинации - это нарушение утверждённого порядка вакцинации, которое не оправдано облегчает медикам поиск пациентов нужной категории.
10 відсотків вакцини пішло"наліво"...
Тобто досить чесні люди в Чернівцях..
У Львові ГАРАНТУЮ,наліво пустять 50 відсотків..
і це не сезонний вірус..(
Chinese company Sinovac's CoronaVac uses an inactivated virus -- one of the oldest methods for vaccinating people. Whole batches of coronavirus are grown, "killed" and then made into vaccine. Likewise, Sinopharm's vaccine in an inactivated virus.
ПЕРЕВОД
Синовак и Синофарм CoronaVac китайской компании Sinovac использует инактивированный вирус - один из старейших методов вакцинации людей. Целые партии коронавируса выращивают, «убивают», а затем превращают в вакцину. Точно так же в вакцине Sinopharm используется инактивированный вирус. "
«Щойно надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук проінформував мене, що за результатами його домовленостей, 10 мільйонів доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну», - написала депутатка у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 26 лютого.
ВЖЕ НІ.
.вакцинА від коронавірусу виробництва компанії Pfizer НЕ ПРОЙШЛА ПРОТОКОЛІВ ЗБЕРІГАННЯ Чернівецької обласної лікарні