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драка (1996) конфликт (794) Николаев (2009) маски (115)

В супермаркете Николаева покупатель без маски распылил балончик в охранников, которые пытались его задержать. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В николаевском супермаркете из-за отказа кассира обслуживать покупателя без маски возник конфликт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на соцсети сообщает местное издание NikolaevPost. Видео инцидента опубликовали в сети.

"Сегодня в магазине АТБ, что на Колосе, произошел неприятный инцидент. Мужчина без маски пытался рассчитаться на кассе. Кассир не стала его обслуживать. Он положил ей деньги и пошёл на выход. Охрана пыталась его задержать, но мужчина распылил в них струю из газового балончика. Очевидцы говорят, что потом он сел в машину и беспрепятственно уехал", — говорится в описании к видео.

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На видео можно видеть, что от газа пострадал один из охранников и случайные прохожие – на видео слышно, как люди кашляют.

Пострадавший охранник был готов продолжать драку, но его коллега его удержал. Сотрудники супермаркета вызвали на место полицию.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+24
Необходим закон если ты в общественом месте без маски то можно отоварить тебя в хлебало без подследствий перед мусорами! Почему пьяный дебил в автомобиле преступник а дебил без маски нет?
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28.02.2021 16:19
+21
Поки не почнуть шатрафувати, діла не буде. А краще - не тільки штраф, а й адмін. арешт.
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28.02.2021 16:23
+18
Согласен. В Европе бы за клоуна-наркомана бы 72% не проголосовало. Это уровень Венесуэлы! И то там наркоман-водитель автобуса!
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28.02.2021 16:22
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А ты статьи то хоть читал какие признали неконституционными?
"Неконституційними Суд також визнав зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) без визначення чітких часових строків та в жорсткій відповідності до Конституції та законів України.
Йшлося, зокрема, про обмеження при проведенні проведення масових заходів; заборону роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, готелів, фітнес-центрів, закладів культури тощо; припинення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень; відміну планових заходів з госпіталізації, а також про обов'язкову самоізоляцію осіб старших 60-річного віку."

А теперь главный вопрос - где тут хоть слово об оказании услуг без маски, и какой статьей какого кодекса потребитель лишается права на оказание услуг если он без маски?
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05.03.2021 18:55 Ответить
Конечно, читал. По поводу неконституционности масок суд вообще ничего не сказал (хотя кто-то этого и хотел). Более того, он это даже не рассматривал. Он просто указал, что нужно исправить, чтобы ограничения не противоречили Конституции. А эти дебилы не то, что обслуживаться, они в магазин не должны были заходить без маски. Но им же плевать, что магазин в этом случае тоже пострадает, правда? А обслуживать в магазинах "должны" и в стельку пьяных, и обосранных, и обосанных, если они туда все же попали. Но почему-то у этих людей, видать, совести и мозгов поболее будет - они свои "права" с упорством идиотов не отстаивают.
И, повторюсь, ты мух-то от котлет отделяй! То, что дебилу отказали в обслуживании - это одно. То, что он взял товар и с "боем" покинул магазин - другое. Он брызнул в лицо не для самозащиты. Более того, он еще и человеку, который вообще не с ним беседовал, брызнул. Там, кстати, еще и ребенок на видео кашляет - тоже, видать, досталось. Ты и тебе подобные - реальные ублюдки. Но, повторюсь, земля круглая. Свиноматки, типа той шлюхи, с корочками журналиста, которая обычно снимает его видео, очень сильно дохнут от ковида без специфического лечения. Прикинь, она заболеет, а врач окажется родственником охранника или девочки на видео.
Кстати, на канале твоего маргарина в комментах описывается случай, как он обосрался, когда охранник у него забрал телефон. Почему-то это видео он очканул на канал выложить. В общем, повторюсь, у тебя и этого дебила все впереди - земля круглая. Если Николаев - не город терпил, ответка рано или поздно прилетит. Адрес куда тебе идти, я тебе уже указывал.
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05.03.2021 19:28 Ответить
Не прошло и года как 73% "тех" же рептилоидов-мутантов считают что ходить без маски это что-то невообразимое!!!! ))) Как легко управлять человекоподобными обезьянами!
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01.03.2021 10:09 Ответить
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