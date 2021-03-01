В супермаркете Николаева покупатель без маски распылил балончик в охранников, которые пытались его задержать. ВИДЕО

В николаевском супермаркете из-за отказа кассира обслуживать покупателя без маски возник конфликт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на соцсети сообщает местное издание NikolaevPost. Видео инцидента опубликовали в сети.

"Сегодня в магазине АТБ, что на Колосе, произошел неприятный инцидент. Мужчина без маски пытался рассчитаться на кассе. Кассир не стала его обслуживать. Он положил ей деньги и пошёл на выход. Охрана пыталась его задержать, но мужчина распылил в них струю из газового балончика. Очевидцы говорят, что потом он сел в машину и беспрепятственно уехал", — говорится в описании к видео.

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На видео можно видеть, что от газа пострадал один из охранников и случайные прохожие – на видео слышно, как люди кашляют.

Пострадавший охранник был готов продолжать драку, но его коллега его удержал. Сотрудники супермаркета вызвали на место полицию.

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