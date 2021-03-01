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Крым (26017) Симферополь (655) самострой (12)

В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В оккупированном Россией Симферополе из 267 объектов планируют снести 264, которые местные "власти" определили, как самострои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сказано на сайте российской оккупационной "администрации" города, в перечне под снос находятся: капитальные строения, киоски, павильоны, электросамокаты, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения.

"Устанавливаются собственники, им разъясняется неправомерность их действий и необходимость добровольного демонтажа конструкций. В случае, если собственников установить не удается, уведомления об их розыске размещаются на официальном сайте администрации Симферополя", – говорится в информации на сайте "администрации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему"

В апреле прошлого года власти Крыма требовали снести 14 "самостроев". По данным российского Госстройнадзора Крыма, такие объекты выявили в Алуште (4 объекта), Феодосии (3 объекта), Ялте (5 объектов), Симферопольском районе (1 объект) и в Симферополе "выявлен незаконный двухэтажный объект капитального строительства на территории общего двора без отступа от границ смежного земельного участка".

В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+33
".... В поселке Парковом (Большая Ялта) неизвестные начали подготовку к демонтажу 15-этажного жилого дома, в котором находятся люди и их вещи.....
.... Сейчас работы идет полным ходом. В эти минуты большинство жильцов пытаются успеть вывезти свое имущество: ищут машины и боксы для хранения. Дом отключен от электричества и водоснабжения, а также остановлен лифт, хотя совсем недавно делали его профилактику. Так что с верхних этажей вещи сносят вручную.
На рабочих, снимающих облицовку и утепление фасада, нет никаких опознавательных знаков. ForPost попытался выяснить у прораба, от имени какой организации действует бригада, но представитель компании отказался от комментариев и даже не представился....."

Камни с неба летят уже как целый каменный дождь.
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28.02.2021 18:12
+28
Там еще веселее. Там в Ялте уже сносят дом вместе с жильцами, которые во время сноса пытаются спасти свои пожитки. Ну за что боролись, на то и напоролись.
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28.02.2021 18:08
+24
А як би це були солдати НАТЬІ, то апще повбивали б.
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28.02.2021 18:20
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Правила форума Совет форумчан
"электросамокаты"- це як?
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28.02.2021 18:07 Ответить
павильоны, электросамокаты, гаражи Источник: https://censor.net/ru/v3250585
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28.02.2021 18:08 Ответить
они же дети
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28.02.2021 18:13 Ответить
Электри́ческий самока́т - средство передвижения на двух колесах с электромотором
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28.02.2021 18:15 Ответить
"Хай !!!" У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 1167
не вистача ще зиги....
З бендеровскім прівєтом !
Те, що не зробили "поїзди дружби", зробить за нас "душман" У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 2687
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28.02.2021 18:25 Ответить
В Крыму увидели «крокодильи слезы» в словах Порошенко
https://lenta.ru/news/2021/02/28/prs/

и приняли их за долгожданные осадки.
зря это они так.... У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 4944
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28.02.2021 18:44 Ответить
и самое смешное, что они даже шепотом не могут сказать "Протестую !"
потому что это не т.н. Кровавая хунта, а реальные правовые беспредельщики -
опричники Бункерного Деда


прочитают по губам и бросят "на подвал" У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 9049
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28.02.2021 20:45 Ответить
В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 792
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28.02.2021 18:07 Ответить
Там еще веселее. Там в Ялте уже сносят дом вместе с жильцами, которые во время сноса пытаются спасти свои пожитки. Ну за что боролись, на то и напоролись.
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28.02.2021 18:08 Ответить
".... В поселке Парковом (Большая Ялта) неизвестные начали подготовку к демонтажу 15-этажного жилого дома, в котором находятся люди и их вещи.....
.... Сейчас работы идет полным ходом. В эти минуты большинство жильцов пытаются успеть вывезти свое имущество: ищут машины и боксы для хранения. Дом отключен от электричества и водоснабжения, а также остановлен лифт, хотя совсем недавно делали его профилактику. Так что с верхних этажей вещи сносят вручную.
На рабочих, снимающих облицовку и утепление фасада, нет никаких опознавательных знаков. ForPost попытался выяснить у прораба, от имени какой организации действует бригада, но представитель компании отказался от комментариев и даже не представился....."

Камни с неба летят уже как целый каменный дождь.
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28.02.2021 18:12 Ответить
А як би це були солдати НАТЬІ, то апще повбивали б.
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28.02.2021 18:20 Ответить
То ще півбіди. Бандерівці живцем би поїли, навіть без солі.
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28.02.2021 19:59 Ответить
А тахрена там водоснабженіє, води то все рівно немає... У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 8120
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28.02.2021 20:18 Ответить
может сносят из-за квартиры супруги нашего президента, невзирая на регулярную оплату по всем щетам?
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28.02.2021 18:15 Ответить
Нет, это какой-то дом, построенный на фундаменте бывшего санатория и сданный уже в 2015 году. Царские апартаменты "Император" в Левадии, где пентхауз Зеленских, никто не трогает.
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28.02.2021 18:19 Ответить
что, в Крыму высадилось НАТО?
или заехал бендеровский "поезд дружбы" с материка ?
Ах, это свои, ну тогда - КАМНИ С НЕБА ! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 7402
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28.02.2021 18:28 Ответить
Ось це вже каміння з неба. В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 9938
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28.02.2021 18:09 Ответить
Це не каміння, це бульдозери з неба.
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28.02.2021 18:34 Ответить
Креативненько! Далі буде! В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 2455
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28.02.2021 18:11 Ответить
Правильно делают с любой точки зрения....
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28.02.2021 18:12 Ответить
В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 8960

В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 140
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28.02.2021 18:12 Ответить
Самострои и в Киеве надо снести... много ещё осталось... Снесли тех, кто не мог откупиться...
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28.02.2021 18:12 Ответить
не, свои не решатся снести...в симфи жеж не решались до 14-го
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28.02.2021 18:33 Ответить
В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 2314
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28.02.2021 18:13 Ответить
Щось будуватимуть для військових баз.
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28.02.2021 18:14 Ответить
казармы
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28.02.2021 18:15 Ответить
Опреснители
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28.02.2021 19:41 Ответить
нынешняя раися выглядит как тот дурак-переросток, отобрало, поломало..
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28.02.2021 18:18 Ответить
Маловато будет ...)))))))
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28.02.2021 18:18 Ответить
Да, это от души © "Формула любви"
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28.02.2021 18:19 Ответить
земля в городской черте дорого стоит
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28.02.2021 18:20 Ответить
хм.. кажись камни с неба полетели в крысчан !!! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 691.. или это еще не камни, а так - камушки..!? У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5823
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28.02.2021 18:24 Ответить
Ми рускіє і хатім на расєю! Що просили, те і отримали.
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28.02.2021 18:49 Ответить
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 518
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28.02.2021 18:27 Ответить
Секвойю в Симеизе "освободители" уже давно спилили, дома как орешки пощёлкают - "зато без биндер и солдат НАТО"

У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 7033

У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5108
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28.02.2021 18:27 Ответить
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 7760 эта секвойя пила много ялтинской воды
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28.02.2021 23:17 Ответить
Нареферендили?
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 3339
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28.02.2021 18:29 Ответить
Нехай нехай ! Що там з камнями каторие с неба ?)
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28.02.2021 18:33 Ответить
Отлично! Хотели русский мир? Получите!
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28.02.2021 18:44 Ответить
Правильно делают. У нас бы тоже не мешало самозахваты посносить.
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28.02.2021 18:48 Ответить
в Сибири и Якутии жить некому, вот и пополняют кацапы популяцию обитателей лесов и тундр.
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28.02.2021 18:54 Ответить
Вот это власть. Если бы у нас сносили все самострои, то насколько лучше бы стали наши города. К сожалению, одна только трепалогия и все решается через бабло.
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28.02.2021 19:13 Ответить
Самострои это лишь следствие. Но никак не причина. Злорадствовать не вижу смысла, весь сами с усами в этом плане. Пока что у нас демагогия вместо демократии, так что ждем.
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28.02.2021 19:46 Ответить
Надо построится в колонну по трое и с четким чеканным шагом топать в страну своих грез с песней "верните сралина".Больше ничем не смогу помочь крысянам.
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28.02.2021 19:48 Ответить
"электросамокаты" под снос, писатели хреновы
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28.02.2021 19:51 Ответить
Добре, шо ще і не велосипеди.
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28.02.2021 20:03 Ответить
Манкуртов ведь предупреждали. Но сказки про халяву оказались сильнее разума
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 3776
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28.02.2021 20:05 Ответить
крысюки же хотели камней с неба)))) - вот и будут))))
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28.02.2021 21:46 Ответить
В сущности ожидалось нечто подобное, конечно... но!!! Чтобы настолько жёстко с обожателями пучкина и рюске - мира - не думалось. Вывод - крысчан уже имеют за полное говно, возникать им уже не позволят ни под каким видом. Проще говоря - это п-ц. Мои поздравления.
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28.02.2021 21:53 Ответить
татарва весь Симферополь застроила самозахватом.
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28.02.2021 22:12 Ответить
с татарвой у них особые отношения, если там народ проживает на постоянной основе, провереведено электричество, вода, канализация- не обязательное, но для крыма важное.
то будет поселок. если нет Все под снос.
а татары не татары, роли не имеет.

Как таблички поселков и городов краской переписывать, тут они первые были.
за пенсией и паспортами тоже первые, не народ а первооткрыватель У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 8947
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28.02.2021 22:39 Ответить
ты это о ком, чухонец?
о кырымлы, что-ли ?
они не согнулись и не согнутся перед рашкой, это в Крыму сейчас реальное сопротивление, больше 150 крымских татар в тюрьме сидят, а некоторых вообще убили ! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5848
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28.02.2021 22:46 Ответить
150 это фигня, по закону сидят.
нефиг запрещенные во многих странах террористические группировки поддерживать.
пусть едут в Сирию, там им хвосты покрутят.
или это уже возвращенцы с Сирии, дак они по всей РФ сидят и всем на них похрен, нефиг было всякие Халифаты на чужой земле устраивать.

Вот к Вам придут и начнут вас в мусульман превращать, вам сильно понравится ?
Хотя Европа и так мусульманская территория. Скоро на восток двинут.
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28.02.2021 22:53 Ответить
До 14-го года мало кто слышал о легальной в Украине исламиской организации,
Не было ни одного (!!!!!!!!) заключенного по политическим или религиозным мотивам
Кырымлы нормально интегрировались в украинскую политическую нацию.
Но пришли рашкованы и настроили кырымлы против себя.
Поверь, я хорошо знаю этот народ !
Вы их не сломите !
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28.02.2021 23:03 Ответить
Крым - родина кырымлы !

остальные т.н. "славяне" - зайды ! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5484 У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5484
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28.02.2021 22:42 Ответить
извиняюсь я за весь Крым написал, они везде своих избушек настроили.
да часть легализуют, если нет сильных нарушений. Часть пойдет под снос.

Привезут для разговора Казанских татар, с Башкирами, не поймут привезут Чеченцев с секирами У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5615
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28.02.2021 22:44 Ответить
милый, кырымлы уже 300 лет живут под рашкой и не согнулись.
еще с десяток годков до освобождения продержатся, не сомневайся У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 7930

до середины 80-х в Крыму не было ни одного (!!!!!!!) кырымлы.
сейчас их 300 тысяч - на родину вернулись практически все.
в каждой их семье по несколько детей и через пару-тройку десятков лет они задавят русню демографически
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28.02.2021 22:53 Ответить
300т это капля в море. даже в рамках Крыма.
большинство из них вменяемые, есть с промытыми мозгами.
Халифатом от Тихого до Индийского и Атлантического океанов.
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28.02.2021 22:56 Ответить
в политике важна не вода, пусть ее будет даже Кара Дениз, а камень, твердость духа.
каждый кырымлы десятерых рашкованов стоит.

очень они злые.
в крови это у них.
однажды кырымлы рассказывал мне как од с одного удара бычка валит, говорит "знаешь, есть у него точка на затылке - нож воткнешь и все, бычок падает замертво"
мне не по себе стало от подробностей рассказа об убийстве бычка..... У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 4570
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28.02.2021 23:09 Ответить
Перебежчик Крымчанин, для россии ничего не стоит. Это просто ситуативный народец.
Да и нет там коренных Крымчан, окромя нескольких тыщ. Все приезжие. даже татары родину имеют в Казахстане и Узбекистане.
а уж про русских и говорить нечего, после ВОВ заселили заново. там редко найдешь Крымчанина в 4-5 поколении.
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01.03.2021 14:10 Ответить
нет документов разрешающих строительство - самострой.
там ктсати по всему Крыму и татары себе места так столбили и другие люди.
поставят избушку 2*2 и огородят 10 соток. мол земля занята.

Право на землю нужно получить, если она в госсобственности или купить если в частной. Тогда претензий быть не должно.
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28.02.2021 22:32 Ответить
свое берут, не чужое !
мало берут, скромничают...
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28.02.2021 22:55 Ответить
Свое еще в 17 свсе забрали. После этого уж больше века прошло.
а вы всё старьем живете. уж сколько стран выросло и умерло, за это время У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 4723
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28.02.2021 22:58 Ответить
и рашки как у сифилитика то нос, то жопа отваливается

с 17-го года подусохла импэрия серьезно, дважды ее чикали, а тут еще Поднебесная на юге замаячила...
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28.02.2021 23:12 Ответить
А было время когда мы тоже радовались такому--это когда Саакашвили назначили на Одессу. По югу это старый больной вопрос, особенно по береговой линии. Иди знай теперь с чего радуемся.
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28.02.2021 23:34 Ответить
"Руській мір" це азіатчина. Щось середнє між Китаєм і Північною Кореєю. Головним є глибинна і системна зневага окремої особистості. Мати гідність і жити в ********** неможливо. Ну я ще розумію тих кацапів які народилися і живуть там - звикли до холуйства, але кримчан які жили в Україні і реально мали права та свободи, не сприймаю. Ну як можна сунути голову в ярмо? Мабуть якась хвора генетика...
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01.03.2021 00:35 Ответить
т.н. "рюський мир" (точнее миф некого миросозерцания) окончательно продул соревнование с "гейропой"
что может подарить миру рашка?
- ежегодно ненужных 500 млн. тон нефти и столько же газа и угля для создания парникового єфекта ?
- падающий в пропасть уровень жизни ?

- сутулого и угрюмого бункерного деда?
- полицаев, бьющих девушек всего лишь за т.н."несанкционированную демонстрацию"?
- и т.д. и т.п.

аут !
Раша, тум бай !!!!!!!!!!!!!! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 8026
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01.03.2021 01:00 Ответить
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 8501
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01.03.2021 01:02 Ответить
Кто в курсе - это уже засчитывается как камни с неба или пока ещё нет?
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 4389
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01.03.2021 01:19 Ответить
затобесбіндєр!
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01.03.2021 09:52 Ответить
 
 