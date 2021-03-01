В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В оккупированном Россией Симферополе из 267 объектов планируют снести 264, которые местные "власти" определили, как самострои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Как сказано на сайте российской оккупационной "администрации" города, в перечне под снос находятся: капитальные строения, киоски, павильоны, электросамокаты, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения.
"Устанавливаются собственники, им разъясняется неправомерность их действий и необходимость добровольного демонтажа конструкций. В случае, если собственников установить не удается, уведомления об их розыске размещаются на официальном сайте администрации Симферополя", – говорится в информации на сайте "администрации".
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В апреле прошлого года власти Крыма требовали снести 14 "самостроев". По данным российского Госстройнадзора Крыма, такие объекты выявили в Алуште (4 объекта), Феодосии (3 объекта), Ялте (5 объектов), Симферопольском районе (1 объект) и в Симферополе "выявлен незаконный двухэтажный объект капитального строительства на территории общего двора без отступа от границ смежного земельного участка".
В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.
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не вистача ще зиги....
З бендеровскім прівєтом !
Те, що не зробили "поїзди дружби", зробить за нас "душман"
https://lenta.ru/news/2021/02/28/prs/
и приняли их за долгожданные осадки.
зря это они так....
потому что это не т.н. Кровавая хунта, а реальные правовые беспредельщики -
опричники Бункерного Деда
прочитают по губам и бросят "на подвал"
.... Сейчас работы идет полным ходом. В эти минуты большинство жильцов пытаются успеть вывезти свое имущество: ищут машины и боксы для хранения. Дом отключен от электричества и водоснабжения, а также остановлен лифт, хотя совсем недавно делали его профилактику. Так что с верхних этажей вещи сносят вручную.
На рабочих, снимающих облицовку и утепление фасада, нет никаких опознавательных знаков. ForPost попытался выяснить у прораба, от имени какой организации действует бригада, но представитель компании отказался от комментариев и даже не представился....."
Камни с неба летят уже как целый каменный дождь.
или заехал бендеровский "поезд дружбы" с материка ?
Ах, это свои, ну тогда - КАМНИ С НЕБА !
то будет поселок. если нет Все под снос.
а татары не татары, роли не имеет.
Как таблички поселков и городов краской переписывать, тут они первые были.
за пенсией и паспортами тоже первые, не народ а первооткрыватель
о кырымлы, что-ли ?
они не согнулись и не согнутся перед рашкой, это в Крыму сейчас реальное сопротивление, больше 150 крымских татар в тюрьме сидят, а некоторых вообще убили !
нефиг запрещенные во многих странах террористические группировки поддерживать.
пусть едут в Сирию, там им хвосты покрутят.
или это уже возвращенцы с Сирии, дак они по всей РФ сидят и всем на них похрен, нефиг было всякие Халифаты на чужой земле устраивать.
Вот к Вам придут и начнут вас в мусульман превращать, вам сильно понравится ?
Хотя Европа и так мусульманская территория. Скоро на восток двинут.
Не было ни одного (!!!!!!!!) заключенного по политическим или религиозным мотивам
Кырымлы нормально интегрировались в украинскую политическую нацию.
Но пришли рашкованы и настроили кырымлы против себя.
Поверь, я хорошо знаю этот народ !
Вы их не сломите !
остальные т.н. "славяне" - зайды !
да часть легализуют, если нет сильных нарушений. Часть пойдет под снос.
Привезут для разговора Казанских татар, с Башкирами, не поймут привезут Чеченцев с секирами
еще с десяток годков до освобождения продержатся, не сомневайся
до середины 80-х в Крыму не было ни одного (!!!!!!!) кырымлы.
сейчас их 300 тысяч - на родину вернулись практически все.
в каждой их семье по несколько детей и через пару-тройку десятков лет они задавят русню демографически
большинство из них вменяемые, есть с промытыми мозгами.
Халифатом от Тихого до Индийского и Атлантического океанов.
каждый кырымлы десятерых рашкованов стоит.
очень они злые.
в крови это у них.
однажды кырымлы рассказывал мне как од с одного удара бычка валит, говорит "знаешь, есть у него точка на затылке - нож воткнешь и все, бычок падает замертво"
мне не по себе стало от подробностей рассказа об убийстве бычка.....
Да и нет там коренных Крымчан, окромя нескольких тыщ. Все приезжие. даже татары родину имеют в Казахстане и Узбекистане.
а уж про русских и говорить нечего, после ВОВ заселили заново. там редко найдешь Крымчанина в 4-5 поколении.
там ктсати по всему Крыму и татары себе места так столбили и другие люди.
поставят избушку 2*2 и огородят 10 соток. мол земля занята.
Право на землю нужно получить, если она в госсобственности или купить если в частной. Тогда претензий быть не должно.
мало берут, скромничают...
а вы всё старьем живете. уж сколько стран выросло и умерло, за это время
с 17-го года подусохла импэрия серьезно, дважды ее чикали, а тут еще Поднебесная на юге замаячила...
что может подарить миру рашка?
- ежегодно ненужных 500 млн. тон нефти и столько же газа и угля для создания парникового єфекта ?
- падающий в пропасть уровень жизни ?
- сутулого и угрюмого бункерного деда?
- полицаев, бьющих девушек всего лишь за т.н."несанкционированную демонстрацию"?
- и т.д. и т.п.
аут !
Раша, тум бай !!!!!!!!!!!!!!