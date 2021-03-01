Враг открывал огонь по позициям ОС у Водяного и Верхнеторецкого, - пресс-центр. ВИДЕО

По состоянию на 17:00 воскресенья, 28 февраля, противник три раза обстреливал позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел в направлении украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Верхнеторецкого российско-оккупационные войска совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

"В ответ на обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.

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В пресс-центре подчеркивают, что за неделю враг активизировал обстрелы и изменил их особенности - с провокационных на прицельные. "Особенно интенсивные обстрелы подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуры были зафиксированы в районах населенных пунктов Пески, Светлодарск и Водяное. Всего за неделю было зафиксировано 66 обстрелов. Офицеры украинской стороны СЦКК оперативно реагировали и направляли запросы к СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина".

Также были случаи обстрелов российскими наемниками населенных пунктов на неподконтрольной правительству Украины территории и одновременном запроса на введение режима "Тишина". Сразу с помощью подконтрольных СМИ эти обстрелы освещали, как произведенные со стороны ВСУ", - говорится в сводке.

В частности, враг обстрелял Оленовку на неподконтрольной правительству Украины территории, а подконтрольные РФ СМИ в сюжетах и текстах воспроизводили фейк о применении вооружения образца НАТО - миномета калибром 60 мм - "и, как вывод, о поставках США летального вооружения Украине".

В течение недели вооруженные формирования РФ применяли противопехотные мины ПОМ-2, дистанционно минируя населенные пункты. Из-за такого "гостинца" получил ранения, от которых скончался, житель Хутора Вольный.

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Оккупанты продолжают препятствовать работе патрулей СММ ОБСЕ и нарушать Минские договоренности по размещению вооружения и военной техники.

"Анализируя вышеизложенное, становится понятно, что так называемая власть ОРДЛО, прилагает максимум усилий для дискредитации Украины и ее Вооруженных сил как перед международным сообществом, так и перед населением ОРДЛО.

Украина и ее Вооруженные силы стремятся к мирному решению конфликта и прилагают все усилия для достижения мира и освобождения временно оккупированных территорий от вооруженных формирований РФ и их наемников", - резюмируют в пресс-центре.

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