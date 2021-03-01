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Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в городе Днепр, - замглавы МВД Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Трое взрослых с подростком провалились под лед на водоеме в Днепре.

Об этом в Facebook пишет замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Как же легко потерять свою драгоценную жизнь… Достаточно просто пойти прогуляться по тонкому льду, как сегодня утром в городе Днепр сделали трое взрослых мужчин, которые потянули с собой 13-летнего мальчика. Все четверо провалились под лед. Еще 7-10 минут - и все бы они погибли от переохлаждения, если бы им на помощь мгновенно не пришел экипаж патрульной полиции с позывным "Легион 313" в составе патрульных полицейского Сергея Меняйло и Олега Предвечного. Патрульные немедленно приняли все меры для спасения людей", - отметил он.

Сначала удалось вытащить подростка, а потом - взрослых.

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"Всех пострадавших с жалобами на самочувствие и переохлаждением каретами СМП и экипажем "Легион 313" доставили в больницу", - уточнил Геращенко.

По его словам, патрульных представят к ведомственным наградам Национальной полиции и МВД.

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Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в городе Днепр, - замглавы МВД Геращенко 01
Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в городе Днепр, - замглавы МВД Геращенко 02
Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в городе Днепр, - замглавы МВД Геращенко 03

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+33
Героям слава!
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28.02.2021 19:47
+22
Поліцейські - молодці, врятували недалеких. Чого лізти на лід ? В Україні такі сильні морози і товста крига ? Добре, що всі живі.

А Геращенко - безграмотний пеньок.
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28.02.2021 19:54
+13
у нас в последние дни..просто ****ц с этим... дня не проходит чтоб кто-то не провалился под лед... который уже как бумага !!!! задолбали...
Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1300

.
Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 8173

..
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28.02.2021 19:58
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Героям слава!
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28.02.2021 19:47 Ответить
В спам, кацап.
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28.02.2021 19:50 Ответить
нет,о вашем свинарнике нам нравится только правда...а не завывания лаптеногих Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 3506
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28.02.2021 19:53 Ответить
"І імя єму - легіон".
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28.02.2021 19:48 Ответить
Поліцейські - молодці, врятували недалеких. Чого лізти на лід ? В Україні такі сильні морози і товста крига ? Добре, що всі живі.

А Геращенко - безграмотний пеньок.
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28.02.2021 19:54 Ответить
так у него три класса
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28.02.2021 19:56 Ответить
і чортове колесо
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28.02.2021 19:58 Ответить
Коми він розставити не здатний, це точно.
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28.02.2021 19:58 Ответить
Не лише коми.
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28.02.2021 20:08 Ответить
Мені декількох речень вистачило- далі не читав.
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28.02.2021 20:10 Ответить
Хлопцям - Слава!
четверо життів врятували, вдумайтесь тільки.
загалом патрульні - наші охоронці,
а вот сАбаківські орли будут горячий коктейль сьорбати, якщо щось не так.....
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28.02.2021 23:25 Ответить
С такими людьми Нам лапти не страшны
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28.02.2021 19:55 Ответить
Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6907
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28.02.2021 20:44 Ответить
За реформу в полиции лучше бы Пупсик промолчал бы.
А хлопцы молодцы, справились. Спасли балбесов.
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28.02.2021 19:57 Ответить
а чего полезли , кругом же предупреждают , у них что радио нету ?
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28.02.2021 19:57 Ответить
Молодці патрульні! Більшість патрульних - це не старі менти, які тільки могли підкидати наркоту та гамселити у відділках
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28.02.2021 19:57 Ответить
Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 585
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28.02.2021 22:42 Ответить
у нас в последние дни..просто ****ц с этим... дня не проходит чтоб кто-то не провалился под лед... который уже как бумага !!!! задолбали...
Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1300

.
Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 8173

..
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28.02.2021 19:58 Ответить
Ми з Вами недавно якраз про це говорили.
Ви розказували про хлопчика.
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28.02.2021 20:09 Ответить
чи про двух (начебто?) чи то про щось інше?
де дядько на лодці іх спас? а! чи там де батьки стояли і не знали що робити???
стільки цих випадків (в нас за сьогодні - 3 ! слава їх рибацькоиу Богу, що без потопельників)
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28.02.2021 20:19 Ответить
відео з нагрудних камер копів, коли рятували...
https://youtu.be/9T30jwPE3kA
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01.03.2021 20:14 Ответить
_А как с такого ракурса верхнее фото сделали? А по содержанию фото - они, ****, самоубийцы? Слов нет, одни выражения! Про того рыбанутого что на самом краю льда у воды даже не знаю что и сказать, это просто на голову не налазит...
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28.02.2021 20:13 Ответить
я так же ...ору!!!
понимаете (я - нет!!!)...рядом спасают...тянут как репок..из воды....а они плотненько сидят надолбав лунок...
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28.02.2021 20:20 Ответить
естественный отбор, как наркотик
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01.03.2021 10:32 Ответить
У вас - це де . ? У нас лід ще норм Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5304 . Ось лише у п'ятницю їздив я рибалити на водосховище , біля Кременчуцької ГЕС ( с. Максимівка ) ,, лід від 15 до 20 см . Можливо десь на середині водоcховища , км за 5-10 від берега в руслі Дніпра , де більша течія , лід і тонкий , але я далеко не ходжу .
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28.02.2021 20:24 Ответить
Дніпро що на Дніпрі....в нас у заливах ще шось є.. а сам Дніпро майже без льоду...
зате сьогодні зимова вевелка (радуга) була гарнюня... (ливий кут на фото)Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5757
у правому верхньому куту - наша Пєтровка (ЄВРАЗ ДМЗ по *********), як не було якийсь час (з пів року) гудка...засумували були))) все життя під нього (навіть діти спати не хотіли поки о 23.00 Пєтровка на загудить)))
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28.02.2021 20:36 Ответить
помилок наробив )))) розхвилювався)))
веСелка ** , лІвий кут** (даруйте)
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28.02.2021 20:41 Ответить
у заливах* - у затоках
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28.02.2021 20:46 Ответить
а я навпаки радів, сподівався, що дихати легше стане
не стало...
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28.02.2021 20:42 Ответить
так...це так...тим, хто поряд той дим по легеням гарно дає.. та й як ковші шлаку палаючого виливають.. ух як смердить тухлими яйцями...
а комусь "гудок" )))))
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28.02.2021 20:44 Ответить
Звичайно , іти туди де вже видно промоїни і воду , це безумство . Я сам не розумію таких людей ,, і сам ніколи не виходжу на лід якщо він тонший 10 см . Або якщо сильний вітер і його рве . Ну його , від гріха подалі . Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 1165 .
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28.02.2021 20:45 Ответить
..это всё днепр, детки...(((
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01.03.2021 02:41 Ответить
Геращенко подцепил вирус и забыл опщепонятный язык Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 9295

\\\\\\Всех пострадавших с жалобами на самочувствие и переохлаждением каретами СМП и экипажем "Легион 313" доставили в больницу" Источник: https://censor.net/ru/v3250591\\\\\

Лучше бы с жалобами на зв*здюлины, по крайней мере у троих. Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 9330
может водки просто нажрались и решили проверить работу полиции и санитаров)
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28.02.2021 19:59 Ответить
Молодцы!
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28.02.2021 20:01 Ответить
Респект вам хлопцi ! I нехай вам щастить по життю! Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 4634
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28.02.2021 20:01 Ответить
Копы - красавчики! А ходокам... а ну хватит шастать, *****! Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 2191
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28.02.2021 20:08 Ответить
Молодцы! Ребята с честью выполнили свой долг!
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28.02.2021 20:15 Ответить
Майстор

Тред о пользе крепкого алкоголя...
У британского пекаря Чарльза Джокина было хобби. Он выпивал. Титаник, на котором вышел в плавание Джокин, был огромным плавучим фешенебельным отелем с прекрасной кухней.

Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6032

У Джокина, как у старшего судового пекаря, была отдельная каюта, где он даже разместил свой самогонный аппарат (с дрожжами проблем не было). Той злополучной ночью, когда Титаник напоролся на айсберг и затонул, Чарльз, как обычно, предавался любимому хобби в своей каюте.

Услышав глухой скрежет вдоль правого борта, он вышел на палубу, прихватив фляжку с выпивкой. Вскоре капитан Смит отдал команду расчехлять спасательные шлюпки. Джокин собрал команду подчиненных пекарей на камбузе и, проявив инициативу, приказал разнести запасы хлеба по шлюпкам,а сам вернулся в свою каюту запастись виски. После объявления "шлюпочной тревоги" старший пекарь сохранял спокойствие. Джокин усаживал женщин и детей в шлюпку 910, командиром которой он был, согласно расписанию по тревоге.

Сам Чарльз в шлюпку не сел - уступив свое место одному из пекарей, он спустился в каюту и продолжил выпивать. Когда в каюту начала просачиваться вода, он надел спасательный жилет и, взяв с собой запасы выпивки, поднялся на верхнюю палубу.

К тому времени уже все шлюпки Титаника были спущены на воду и отошли от гибнущего судна. На палубе ему встретился второй помощник Лайтоллер. Позже Лайтоллер рассказывал, что Чарльз Джокин был чертовски пьян и второй помощник решил, что старшему пекарю не суждено спастись.

На палубе Джокин, не забывая делать глотки из фляжки, выкидывал за борт деревянные шезлонги. Выбросил он их штук шестьдесят. Некоторым тонущим плавающие в воде шезлонги спасли ЖИЗНЬ. Чарльз до последнего оставался на борту Титаника.

Когда корма судна стала быстро погружаться, он перелез через поручень у кормового флагштока. Через мгновение корабль ушёл под воду, не создав в этом месте водоворота. Так Чарльз Джокин оказался в воде, даже не намочив волосы на голове.

Более четырех часов он провел в холодных водах Атлантического океана, барахтаясь и выпивая. Лайтоллер не поверил своим глазам, когда увидел Джокина среди спасенных. Любимое хобби Чарльза придало ему так необходимое в ту ночь спокойствие в душе и рационализм в поступках.

Он спасся сам и помог спастись многим другим. Джокин покинул Титаник последним, максимально сократив для себя время пребывания в холодной воде. На протяжении четырех часов он оставался с сухой головой и имел приличный запас высококалорийной пищи в жидком,незамерзающим при минусовой температуре, виде.

После спасения наш герой не изменил своему хобби и своей профессии: продолжил выпивать и ходить в море.
Чарльз Джокин побывал еще в двух кораблекрушениях и дожил до 78 лет. На его могиле написано "Пекарь с Титаника".
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28.02.2021 20:16 Ответить
У британского пекаря Чарльза Джокина было хобби. Он выпивал. Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7928 Реально удивили.. Подобное хобби, минимум у каждого третьего украинца. Особенно у тех, кто любит передвигаться в собственном авто... И если тот спасал, то эти - убивают..
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28.02.2021 20:28 Ответить
это лишний раз доказывает,что не употребление алкоголя делает человека скотиной.это скотине нельзя употреблять Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 8922
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28.02.2021 20:34 Ответить
Просто алкоголь проявляет нутро человека, сердцевину.
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28.02.2021 20:45 Ответить
Ну що тут скажеш.
"Потому от всех болезней
алкоголь всего полезней"
(С) Высоцкий.
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28.02.2021 20:31 Ответить
_Побывал ещё в двух...Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 2649 Это, батенька, уже тренировка. (из анекдота про беседу комсомольца и попа).
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28.02.2021 20:33 Ответить
Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 456 !
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28.02.2021 21:15 Ответить
гарне прізвище в Предвічного, символічне дай Бог хлопцям здоров'я !
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28.02.2021 20:39 Ответить
Впаять всем этим экстремалам штраф и покрыть расходы! И вывесить их физиономии на огромные билборды: "Они позорят нашу громаду" Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 416
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28.02.2021 20:41 Ответить
За громаду + ! Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 536
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01.03.2021 05:14 Ответить
А вот как в Амстердаме...
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28.02.2021 20:45 Ответить
Едрёна вошь, да он лютый! Канальи Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4946
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28.02.2021 20:58 Ответить
Хай вам щастить,хлопці. Ці гуляки по Дніпру вам життям зобовьязані та пожиттєвою вдячністю.
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28.02.2021 20:47 Ответить
кто встречал благодарных людей?
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28.02.2021 21:17 Ответить
Как же классно, когда появляются такие новости про полицейских своей страны!
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28.02.2021 21:04 Ответить
Под такими новостями на Цензоре почему-то всегда недостаточно похвалы и лайков
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28.02.2021 21:17 Ответить
Какими же идиотами надо быть, что бы на лед пойти по такой погоде...
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28.02.2021 21:32 Ответить
Молоды парни, честь вам и хвала, настоящие герои!
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28.02.2021 21:39 Ответить
Есть, есть среди нас настоящие люди, на них держится наша надежда и наша жизнь, честь им и хвала, долгих лет жизни!
Слава Україні !
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28.02.2021 22:23 Ответить
а квартиру и пэстолэт ?
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28.02.2021 22:43 Ответить
Красавчики! Если би судьи с прокурорами били такими у еас би була замечательная страна.
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28.02.2021 22:48 Ответить
Походу то три зебила.
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28.02.2021 22:51 Ответить
Респект. Своей жизнью рисковали
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28.02.2021 23:37 Ответить
Героям Слава! Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 1593
Окремо сподобалося прізвище Предвічний - це додає до ситуації легкий присмак містики.
...
Дебілам, які ото туди полізли (ще й дрібного з собою потягли) - дрини ви блть стоєросові, ПРЕМІЮ ДАРВІНА ДАЮТЬ ПОСМЕРТНО!!! Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 2224
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28.02.2021 23:40 Ответить
Когда надо мусора не люди, когда удобно герои. Грош цена вашим фальшивым похвалам.
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01.03.2021 09:56 Ответить
а за сто баксов правду никто не напишет
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01.03.2021 10:46 Ответить
Як добре, що у поліції є такі порядні та відважні люди, а не тільки мусара зі старої гвардії! Вони достойні нагороди, однозначно. А той біленький усміхнений хлопчина, здається, буде червоніти і ніяковіти при її врученні. Гарні хлопці! Хай їм щастить!!!
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01.03.2021 10:32 Ответить
Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 3119
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01.03.2021 12:00 Ответить
Молодці хлопчики!! Честь вам і хвала! Я вірю, що більшість хлопців, що служить в поліції справжні Герої!!
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01.03.2021 12:36 Ответить
 
 