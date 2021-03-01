Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в городе Днепр, - замглавы МВД Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Трое взрослых с подростком провалились под лед на водоеме в Днепре.

Об этом в Facebook пишет замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Как же легко потерять свою драгоценную жизнь… Достаточно просто пойти прогуляться по тонкому льду, как сегодня утром в городе Днепр сделали трое взрослых мужчин, которые потянули с собой 13-летнего мальчика. Все четверо провалились под лед. Еще 7-10 минут - и все бы они погибли от переохлаждения, если бы им на помощь мгновенно не пришел экипаж патрульной полиции с позывным "Легион 313" в составе патрульных полицейского Сергея Меняйло и Олега Предвечного. Патрульные немедленно приняли все меры для спасения людей", - отметил он.

Сначала удалось вытащить подростка, а потом - взрослых.

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"Всех пострадавших с жалобами на самочувствие и переохлаждением каретами СМП и экипажем "Легион 313" доставили в больницу", - уточнил Геращенко.

По его словам, патрульных представят к ведомственным наградам Национальной полиции и МВД.

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