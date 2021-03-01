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война (46904) Зеленский (16563) Донбасс (26945) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1187) Бурба (81) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Война, "вагнеровцы", предательство. Как Зеленский идет в идеальный шторм. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как Владимир Зеленский упорно движется в идеальный шторм из предательства, абсурда, "вагнергейта" и не очень умных игр, которые только усиливают ненависть к нему со всех сторон? Сегодня в военно-политическом выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

После закрытия каналов Медведчука и других санкций СНБО власть делает реверансы ватной аудитории – сажает в тюрьму Стерненко. А еще - не злит россиян, далее замалчивая проведение "вагнеровской" спецоперации. И наказывает тех, кто не хочет делать то же самое. Так, бывшего начальника военной разведки Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов "Вагнера", выселили из дома и лишили охраны.

То есть сотрудникам украинских спецслужб, которые пытались привлечь к ответственности российских преступников и террористов, сейчас мстит руководство силовых органов государства. Звучит как абсурд, но это - реальность!

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов в Беларуси. Глава Офиса Президента Андрей Ермак звонил автору фильма о "Вагнергейте" Христо Грозеву. Расследование выйдет в марте. Читайте подробности в статье Юрия Бутусова "Давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану".

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+10
Стране бы пережить без больших потерь этого тупицу и его хозяев.
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01.03.2021 10:36
+6
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат- тупой, гнилой, сцикливый, брехливый Поц который решил, что хитрей Одесского раввина это было понятно сразу и только ЗЕБенчики с явными признаками умственной отсталости увидели в этом куске Гав...а "лидера, жалко что за это будет страдать вся страна.....
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01.03.2021 18:18
+5
Эта зеленая мерзость откосившая от службы в ВСУ, не имеющая примитивнейшего понятия об азах оперативной работы, разработки задума оперативной комбинации, ее воплощение в наступательных активных разведывательных и контрразведывательных мероприятиях, завалил к **...ням кучу работы оперов и их агентуры. Тварь сопливая.
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01.03.2021 13:17
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Да, там лихой будет сюжет с варенгейтом.
Вроде сам Зе и сделал закон про импичмент в случае предательства)))
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01.03.2021 10:35 Ответить
А вы забыли,что в отличие от всего цивилизованного, и не очень, мира,где для импичмента нужно 2/3 голосов парламента,хитрожопая украинская власть придумала,что для импичмента нужно 3/4 голосов,то есть импичмент в украинских реалиях практически невозможен!
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01.03.2021 16:56 Ответить
Ну в наших реалиях и половины не будет.
Но будку Зе пошатают знатно.
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01.03.2021 17:03 Ответить
Зеленский идёт не в шторм, а в кокаиновый штопор
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01.03.2021 10:35 Ответить
Стране бы пережить без больших потерь этого тупицу и его хозяев.
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01.03.2021 10:36 Ответить
Собственно, только поэтому это ЗЕ-чмо все еще президентствует - все боятся последствий его свержения.
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01.03.2021 10:52 Ответить
Проєкт "Без цензури": Війна, "вагнерівці", зрада. Як Зеленський іде в ідеальний шторм - Цензор.НЕТ 7486
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01.03.2021 10:37 Ответить
🙄🤔🤦
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01.03.2021 10:49 Ответить
Шмарклю на нары!
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01.03.2021 11:07 Ответить
Заленський грається в українського Лі Квань Ю. Головні тези йому пересказали, а решта то, таке.
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01.03.2021 11:10 Ответить
Автор перепутал шторм с пуканием патриотов в интернете.
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01.03.2021 11:39 Ответить
То ти патрійот?! А на маєш... До речі, то тобі здається, що ти пукнув, насправді ти обісрався.
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01.03.2021 12:41 Ответить
Эта зеленая мерзость откосившая от службы в ВСУ, не имеющая примитивнейшего понятия об азах оперативной работы, разработки задума оперативной комбинации, ее воплощение в наступательных активных разведывательных и контрразведывательных мероприятиях, завалил к **...ням кучу работы оперов и их агентуры. Тварь сопливая.
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01.03.2021 13:17 Ответить
Тварь...
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01.03.2021 14:01 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат- тупой, гнилой, сцикливый, брехливый Поц который решил, что хитрей Одесского раввина это было понятно сразу и только ЗЕБенчики с явными признаками умственной отсталости увидели в этом куске Гав...а "лидера, жалко что за это будет страдать вся страна.....
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01.03.2021 18:18 Ответить
більш за все обурює те , що не вибрали ні Смешка , ні Гриценко , ні Безсмертного , ні Кривоноса .... довірились скомороху -блазеню , бо вон разом з Данілюком , Рябошапко та декілька чесних людей ... так щиро казав про очистку , про те що піде ... НАВПАКИ всіх адекватів звільнив : "РАКИРОВОЧКА " по українські , наблизив " слуг януковича " .... тож 2 рази зрадив українцям , зрадив Україні , веде країну до бунту ,вороги аплодують !!!! і куди це косориле побіжить : в Україні пожне ненависть , за кордоном зневагу .....
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02.03.2021 08:27 Ответить
 
 