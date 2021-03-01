Проект "Без цензуры": Война, "вагнеровцы", предательство. Как Зеленский идет в идеальный шторм. ВИДЕО

Как Владимир Зеленский упорно движется в идеальный шторм из предательства, абсурда, "вагнергейта" и не очень умных игр, которые только усиливают ненависть к нему со всех сторон? Сегодня в военно-политическом выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

После закрытия каналов Медведчука и других санкций СНБО власть делает реверансы ватной аудитории – сажает в тюрьму Стерненко. А еще - не злит россиян, далее замалчивая проведение "вагнеровской" спецоперации. И наказывает тех, кто не хочет делать то же самое. Так, бывшего начальника военной разведки Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов "Вагнера", выселили из дома и лишили охраны.

То есть сотрудникам украинских спецслужб, которые пытались привлечь к ответственности российских преступников и террористов, сейчас мстит руководство силовых органов государства. Звучит как абсурд, но это - реальность!

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов в Беларуси. Глава Офиса Президента Андрей Ермак звонил автору фильма о "Вагнергейте" Христо Грозеву. Расследование выйдет в марте. Читайте подробности в статье Юрия Бутусова "Давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану".

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.