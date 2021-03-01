"Мы помним, кто принес войну в Украину": СБУ открыла более 22 тыс. производств по преступлениям во время оккупации Крыма и Донбасса. ВИДЕО
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Следователи Службы безопасности Украины открыли более 22,7 тыс. уголовных производств по фактам совершения преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на ее территориальную целостность и неприкосновенность, а также терроризм во время аннексии АР Крым и в районе проведения АТО/ООС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ более семи лет документирует противоправные действия РФ, и многие из них уже переданы в международные суды в качестве доказательства российской агрессии. Сообщено о подозрении почти 6 тыс. лицам, более 250 из которых - граждане Российской Федерации.
Напомним, 1 марта 2014 г. Совет Федерации федерального собрания России по представлению президента РФ Владимира Путина дала разрешение на использование Вооруженных Сил РФ на территории Украины.
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Та, найголовніше, що вони ... "пам"ятають, хто приніс війну в Україну!!!" Ну - у -у
А МО України нащо ??