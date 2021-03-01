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война (46904) Крым (26018) СБУ (18697) уголовное дело (2433) Донбасс (26945)

"Мы помним, кто принес войну в Украину": СБУ открыла более 22 тыс. производств по преступлениям во время оккупации Крыма и Донбасса. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Следователи Службы безопасности Украины открыли более 22,7 тыс. уголовных производств по фактам совершения преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на ее территориальную целостность и неприкосновенность, а также терроризм во время аннексии АР Крым и в районе проведения АТО/ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ более семи лет документирует противоправные действия РФ, и многие из них уже переданы в международные суды в качестве доказательства российской агрессии. Сообщено о подозрении почти 6 тыс. лицам, более 250 из которых - граждане Российской Федерации.

Напомним, 1 марта 2014 г. Совет Федерации федерального собрания России по представлению президента РФ Владимира Путина дала разрешение на использование Вооруженных Сил РФ на территории Украины.

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что тут сказать. Только то, что количество не означает качество. Лучше бы открыли 200 уг. дел против самых одиозных фигурантов и довели их до суда...
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01.03.2021 10:41 Ответить
Відкрити можна хоч сотні тисяч справ. Тільки де стільки слідчих та прокурорів взяти, а ті що є виключно справи проти Пороха, ветеранів, АТОвців, активістів шиють СБУ открыла более 22,7 тыс. уголовных производств за преступления против Украины во время оккупации Крыма и войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 4899
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01.03.2021 10:47 Ответить
А шухричи, бойки, мертвечуки, ефремови, та iнша, комуняцько-жопоблочна шалупонь, типа-у сторiнцi стояли??? Вони ж, й гойдали ситуацiю на Донбасi, а мiсцевий ватний лохторат, горлав, аж сцявся-"хутiн введи"!
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01.03.2021 11:53 Ответить
СБУ повинна запобігати злочинам проти України і її безпеки, попереджувати ворога в завданні удару по Україні, сама завдавати превентивних ударів і заходів по противнику. А вони ... "відкрили 22 тис. справ!". Сидячи за столами в офісах і перекидаючи папірці зі-стола -на стіл!!!
Та, найголовніше, що вони ... "пам"ятають, хто приніс війну в Україну!!!" Ну - у -у
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01.03.2021 14:24 Ответить
СБУ повинна воювати проти МО РФ ??
А МО України нащо ??
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01.03.2021 15:26 Ответить
Підготовка до захоплення Криму і Донбасу проводили спецслужби РФ. Де під носом, а де з допомогою бездарної і продажної СБУ. І робилося це роками, наполегливо і уперто. Чи хтось ще вірить, що "зелені чоловічки" - то регулярні війська мО РФ? То спецназ ФСБ і ГРУ РФ. А де були наші "проХФессіонали"? А-а-а, вони професійно готувалися до "відкриття справ", "оголошення підозр", "оголошення в розшук" ... і, (звісно ж !) "запам"ятовували, хто приніс війну в Україну"...
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01.03.2021 17:00 Ответить
Ху@ло и его ******** народ и ******** страна.
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01.03.2021 15:49 Ответить
Памятають вони..... Де ваші кримінальні справи в судах по зрадниках держави та тих хто фінансує тероризм. ? Де?! А до тих самих судів, те ж саме питання, де вироки з реальними термінами увязнення та конфіскацією майна. Де?
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01.03.2021 15:58 Ответить
 
 