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Днепропетровщина (2891) украинский язык (1165) чиновник (1551) язык (3766)

"Если можно, я пару слов на восточно-украинском", - депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и придумал для русского новое название. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и перешел на русский, придумав для него новое название.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews, свой русский язык депутат облсовета назвал "восточно-украинским". 

"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском. Я рассматривал заседание сессии областного совета как место, где решается действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области..." - заявил чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я разговариваю, как мне удобно", - сотрудница "Укрпочты" на 95 квартале Кривого Рога отказалась обслужить клиента на украинском языке. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+48
Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы ...

(С)
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01.03.2021 11:50
+45
"Проффесор, я давече новый язык придумал - ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ!!!"
"Если можно я пару слов на восточно-украинском", - депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и и придумал для русского новое название - Цензор.НЕТ 9416
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01.03.2021 11:49
+38
Оштрафуйте его на сумму в гривнах эквивалентную 5 000 000 восточно-европейских рублей и порядок "Если можно я пару слов на восточно-украинском", - депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и и придумал для русского новое название - Цензор.НЕТ 2538
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01.03.2021 11:51
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там стільки українських слів, яких я ніколи навіть не чув. Тільки частково це можна пояснити природнім процесом,___________ сейчас идет тот же самый процесс - изменение языка, некоторые "мудреные" прохфесора с повышенным образованием меняют язык, еще и насильно заставляют переучиваться и детей учат ему, через десяток лет, смотри никто и не поймет на каком говорят люди учившие его до "самостійності..."
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03.03.2021 12:17 Ответить
Ну, до "язика", нам, слава богу, ніякого діла нема.
Хіба що його дехто вже називає "васточно-украінскім". "Если можно, я пару слов на восточноукраинском", - депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і придумав для російської нову назву - Цензор.НЕТ 4582
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03.03.2021 14:53 Ответить
когда то, в староглиняные времена, когда служил в СА, вечером перед отбоем собралась кучка земляков с западной украины и начала выяснять кто и откуда... чуть не кончилось дракой после того как начали распрашивать а как у вас топор (на пример), ложка... и тд... ну католики с гугинотами...
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01.03.2021 13:10 Ответить
для Комондобондо. А що Вам католики ще зробили поганого? Чому Ви так відноситеся до інших, які не такі як Ви? Чому зразу "католики" "гугиноти"? А що Вам не так хлопці із Західної України? Те, що вони зберегли свою мову, а Ви розмовляєте мовою окупанта? Подивіться як живуть католики і як Ваші сатаністи-гундяївці і тоді будуте їх обзивати. Чи Ви тільки із заробітків приїхали з Польщі і там в знак патріотизму зламали лавку і в авботусі нацарапали - "тут був православний расеянін".
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01.03.2021 13:44 Ответить
Елки, вы не слышали про войну католиков и гугенотов? Может, прежде чем обвинять другого, хотя бы погуглить то, о чем он написал?
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01.03.2021 23:00 Ответить
Навіщо нам війни які були у Франції? Ви ж там говорили про Західну Україну і якісь розбірким мід хлопцями з різних регіонів? Немає в нас війни через релігію, є московська церква яка цього дуже бажає, але у неї нічого не вийде. Вона скоро віждійде у свої болата-на московію.
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02.03.2021 09:53 Ответить
я ж кажу - не всім дано зрозуміти... треба ще трохи, років з 50 пожити...
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02.03.2021 11:26 Ответить
Жах якийся, скільки ж в Україні зкацапщених байстрюків! А вигрібати це лайно нікому, бо при владі таке ж лайно.
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01.03.2021 12:58 Ответить
ну то їдь у польщу, грецію, італію... там є за ким вигрібати, тільки самі не хочуть...
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01.03.2021 13:12 Ответить
а на білоруській мові можна? мне все равно кто и на каком языке говорит, русский язык такой же иностранный, как и китайский и английский, если я понимаю и собеседник понимает - почему нельзя? это все равно что Бах, Бетховен, Вагнер, Моцарт - были австрийцами и немцами, они что причастны к Гитлеру? и теперь их пожизненно запретить??? люди без голов... как тут один писал что русский язык это трансформация украинского, так гордиться надо что он родился из украинского и как двоюродный брат...
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01.03.2021 12:59 Ответить
если англоязычный гость (или любой другой страны) страны не знает украинского, а знает русский - его надо штрафовать? или привлекать к уголовной ответственности до изучения языка?
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01.03.2021 13:02 Ответить
Мова ж не про гостей, а про ДЕРЖслужбовців. А Ви грішне з праведним до купи.
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01.03.2021 14:04 Ответить
це по науковому, не всім дано зрозуміти...
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02.03.2021 11:23 Ответить
Komodo Dragon, хіба оце, те, що депутат, воно гість?
чи воно має паспорт громадянина України й, відповідно, має й права й обов'язки? одним з обов'язків громадянина України є обов'язок неухильно дотримуватись законів України.
а відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону депутати місцевих рад (а саме такою є Дніпропетровька обласна рада) зобов'язані застосовувати державну мову (а саме такою є українська) під час виконання службових обов'язків.
тож, оцей депутат під час виступів на сесіях облради, зобов'язаний застосовувати державну мову, без варіантів та демагогії.
лякалки про притягнення до відповідальності за незнання іноземцем української залиште для російського телебачення.
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02.03.2021 10:18 Ответить
як що купка "дуже розумних патріотів" видасть на гора закон про державну мову якою розмовляють німі люди, а таке може бути (усі люди мають право на доступ до інформації), як ви повинні розмовляти як що маєте слух та здатність говорити? це ж жарт-маячня але... усяка влась - насилля над душею людини!
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02.03.2021 11:16 Ответить
"як що" пишеться разом, це просто аби ви більше не робили такої помилки.
"душі" мене в принципі не цікавлять.як не цікавлять й гіпотетичні припущення.
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02.03.2021 11:36 Ответить
вибачте дядьку, ви такий розумний і нові правила знаєте... я вчився ще за царя "панька" і нас вчили трохи (дуже) не ТАК, а нових правил правопису я не вчив, НЕ вчу і ВЧИТИ НЕ ЗБИРАЮСЬ!!! можете самі говорити ЄТЕР, АТЕНИ... ГІЛАРІ... ДОХТУРКА, ДЕПУТАТКА.. й іншу херню...
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02.03.2021 11:49 Ответить
А яка австрійська мова? Більшість населення розмовляє баварським як рідною мовою, та німецькою, яка має статус державної мови. Регіональні мови: словенська,градіщансько-хорватська та угорська. І причому до Баха,Бетховена, Моцарта Гітлер? Вони що разом з ним воювали? Вагнера правда іспоганили московити, які назвали свої терористичні війська цим іменем.
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01.03.2021 13:58 Ответить
це но науковому, не всім дано зрозуміти...
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02.03.2021 11:24 Ответить
дай ширнуться!
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01.03.2021 13:03 Ответить
дай ширнуться!
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01.03.2021 13:04 Ответить
Дивлюся і дивуюся. Раніше аборигенів за буси оптом скупували. Зараз Рабінович, Бойко, Гуфман знайшли зовсім безкоштовні буси, восточноукраинский язык. Капіталісти дикі. Власники газових свердловин, облгазів, агрохолдинхів. Замість того, щоби платити найманим працівникам зарплату, за яку людина могла утримувати себе, сімю, створили партії, пролізли в парламент, і за яз
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01.03.2021 13:38 Ответить
Щелепу йому ніхто не вправив? Ну, щоб нормальною була, а не рускаязичнай.
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01.03.2021 13:10 Ответить
"Если можно, я пару слов на восточноукраинском", - депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і придумав для російської нову назву - Цензор.НЕТ 2837
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01.03.2021 13:11 Ответить
Ну і що так і стерпите люди...а де мітинг...чого не бачу протесту массоового..під будівлею облради..А не той випадок ....Ну от вам і проста не послідовгість і підрив основних засад Української держави...За героя патріота всі на барекади а правлять нами великочесними громадянами хай бовдури і зрадики... ТАК? Ідіотизм...повний
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01.03.2021 13:14 Ответить
Ну і що так і стерпите люди...а де мітинг...чого не бачу протесту массоового..під будівлею облради.______ підбурювання до антигромадянських дій, звергнення власті, зміни строю, до війни... вивчай кримінальний кодекс України!!!
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01.03.2021 13:29 Ответить
Бандити з зони перебралися у владні кабінети, тому так і живемо.
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01.03.2021 13:36 Ответить
Лучше бы гуфман своем родном западно-ивритском говорил... козел
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01.03.2021 13:57 Ответить
Російськомовна щелепа не доволяє йому вивчити івріт також.
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01.03.2021 16:31 Ответить
Валіза. Вокзал, Нахрін за поребрик.
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01.03.2021 14:38 Ответить
Покарати наволоч будь-яким способом!
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01.03.2021 14:51 Ответить
гиллякою!
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01.03.2021 14:54 Ответить
Восточно-русский кацапура
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01.03.2021 15:56 Ответить
Зарплату ему выдать тоже несуществующими восточно-украинскими тугриками
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01.03.2021 16:08 Ответить
Так и в городах уже названия обьединяйте ХарькодеССа, Днепронецк,Николаеворожье,феерические кацалоси.
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01.03.2021 16:33 Ответить
Депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и перешел на русский, придумав для него новое название. Источник: https://censor.net/ru/v3250676

ІСЧАДІЄ - ШУРУЙ НА РАСЄЮ "Если можно, я пару слов на восточноукраинском", - депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і придумав для російської нову назву - Цензор.НЕТ 5332
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01.03.2021 17:05 Ответить
ну ось, ще одна селекційна гнида самовиявилася...
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01.03.2021 17:13 Ответить
Таких (депутатов ) следовало бы обследовать у психиатров прежде чем усаживать на государственные должности.
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01.03.2021 17:21 Ответить
Закон не работает, вот обезьяны и садятся на голову. Посадить в обезянник на сутки, и так до тех пор, пока не станет человеком.
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01.03.2021 17:34 Ответить
Згадався анекдот 2014 року:
- Вот вы говорите, что требуете независимости от Украины, потому что на Донбассе проживает отдельный народ - донбасский.
- Ну да. А чо?
- А можете сказать что-нибудь по-своему, по-донбасски?
- Пшёл нах, **** ***!
- Спасибо. Очень интересный язык!
"Если можно, я пару слов на восточноукраинском", - депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і придумав для російської нову назву - Цензор.НЕТ 8789
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01.03.2021 18:57 Ответить
ему от самого себя не тошно ?
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01.03.2021 21:27 Ответить
"..депутат Дніпропетровської облради Джерело: https://censor.net/ua/v3250676" - може в цьому справа ?!
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01.03.2021 21:53 Ответить
Краще сказати не полонізованою, а історичною українською мовою.

Привожу отрывок из произведения Григория Сковороды "Беседа"
.
Таина сія. неизвестна. А знаю, что они напели много чудесе t обезкураживших сердце мое. Не чудо ли cie ? Есть де въ Европе некій Пророкъ , святый Іеремій. Онъ нашел отъ травъ сокъ: обновляющій ему и друзьямъ его младость, яко Орлюю юность. Выслушайте второе Чудо ! Некігй Докторъ медицины, питался хлебомъ точно , и водою: и жиль, безъ всякихъ болезней, лете 300. На воть и mpemie : некій Калмыкъ , имеете столь Быстрыя Очи , что яснее и далее видитъ , нежели кая либо зрительна трубка. Вотъ чемъ мене пленили, сладкогласны Сирены! А мои Очи, день ото дня слабеютъ. Не чаю прожить ни 20 летъ. Кто же мне, и кая страна обновите Юность ? Веке мой скончавается. . .

Хтось скаже що Великий український філософ Григорій Сковорода не знав Української мови. ?
Тоді почитайте документи Києво-Печерської лаври XIV-XV століть. Вони теж написані таким самим язиком, тобто історичною національною українською мовою
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01.03.2021 22:43 Ответить
по-перше: слід мати саме оригінали писані Сковородою; по-друге: Сковорода жив у часи поневолення України на слобожанщині. Де через село поміщики були круглі московити. Ну і так далі... Котляревський з його Енеїдою - ось зразок. Щевченко із його Кобзарем - ось зразок. Коли я читав (шкільна програма) творєнія вєлікого учоного ломоносова, то написані вони були якимось наскільки чудним язиком, що російською мовою те назвати трудно
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02.03.2021 11:05 Ответить
Тот язык который нам навязывают на самом деле полонизированный польскими панами истинно украинский исторический язык во времена Речи Посполитой.
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01.03.2021 22:47 Ответить
Дурне кацапське теля і ідіот. Іди звідси, Максімка.
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01.03.2021 23:23 Ответить
Чувак молодец - наконец назвал правильно тот диалект, на котором говорит.
Называют же москали нашу мову, на которой говорят на Кубани и в Ростове, "южно-российским диалектом". Так у нас ихний язык будет "восточно-украинским".
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01.03.2021 23:03 Ответить
До 11-12 века Московия-Владимир-Суздаль говорили исключительно на мокшанском языке, т е языке угро-финской группы, не словянской. Потом к ним вместе с христианством из Киева, т е Руси, пришел украинский язык. Другого не было. Был только этот язык Украины-Руси. И он существовал с небольшими региональными различиями во всей Восточной Европе до 1385 г, т е до польско-литовской унии. Была создана Речь Посполита, куда вошла и Украина. Пришли польские паны, которые начали насаждать польский язык. Украинцы были у них крипаками, паны говорили с ними по-польски. Украинский язык начал полонизироваться, превращаясь в польско-украинский суржик. Так и возник этот "украинский язык". В Московии польских панов не было и потому там в большей степени сохранился тот язык, который называют "русско-московским". Хотя и исторический украино-русский язык в Украине сохранился и на нем, в отличие от Галычины, говорит большая часть Восточной Украины. А теперь чиновники и часть политиков хотят нас насильно переучить на этот полонизированный украино-галицкий диалект. Зачем это?
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02.03.2021 00:35 Ответить
Знаток великого срусского? Шевченко, Котляревський та решта писали на полонізованій? Зріж роги кацапе....
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02.03.2021 09:17 Ответить
Михайло Денис, ти малописьмений і неосвічений. Тарас Шевченко українською мовою написав тільки Кобзар і невеличку частину поезій. Усі прозаічні твори Шевченко написані російською мовою. Котляревський теж писав російською і українською мовами. Українською написав Енеїду, а більшість драматургії російською.
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02.03.2021 09:44 Ответить
і шо? Чому ж москалі не могли нічого написати українською? Гоголь теж писав виключно російською, але вставляв українські слівця для колориту. Писав для заробітку. Бо важко чиновнику без покровителів пробитись нагору. Чим закінчив? Його зрадницьке письменство переслідувалло його до самої смерті.
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02.03.2021 11:15 Ответить
Как раз неотесаным дебилом тут есть ты.
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03.03.2021 16:17 Ответить
Чувак, до 11-12 століття навіть поняття такого, як московія не було. Суздаль могла бути. Як і Рязань.
про польських панів - українська шляхта поступово полонізувалася і навіть окатоличуввалась. Навчалися бо в католицьких університетах. Якби трималися своєї мови, віри і своїх князів, то не мали б підтримки Риму, але б мали підтримку вільних людей - козаків. Які в союзі із шляхтою розбивали навіть союзне військо турків і татар.
куди ти лізеш, неук?
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02.03.2021 11:11 Ответить
В 11-12-13-14 аж до 17 века (до Петра 1-го и Российской империи) самого понятия украинська мова не было . Был русский язык, с диалектами, была Украина-Русь. Были русские гетьманы. Посмотри как подписывался Богдан Хмельницкий. Учи методички студент (Володимир Білик) і не выставляй свою серость напоказ.
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02.03.2021 11:26 Ответить
"Если можно, я пару слов на восточноукраинском", - депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і придумав для російської нову назву - Цензор.НЕТ 1548
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02.03.2021 11:49 Ответить
Русские гетьманы, спасибо поржал с тебя ********.
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03.03.2021 16:18 Ответить
"Если можно, я пару слов на восточноукраинском", - депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і придумав для російської нову назву - Цензор.НЕТ 5067 Maxim Maximov 2f107a94 дуже цікаво, до Петра 1 не було росії, яку він придумав, але вже був русский язік. Ви себе почули? Нікроли не було русских Гетьманів - були русиЮ русини і ще їх називали українці.
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15.03.2021 15:11 Ответить
А до московитів прийшли, точніше там були татари і татарізували маскавський?
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15.03.2021 15:08 Ответить
А можна дізнатися прізвище цього васточнаго оленя? Чому б йому не збатися на дальній васток України - в маскалію?
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02.03.2021 07:57 Ответить
Какой крепкий хозяйственник....
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02.03.2021 09:26 Ответить
Що Дніпро, що Харків - це два чималих розсадника ватників та потенційних кандидатів.
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02.03.2021 09:54 Ответить
Кстати в АТО русскоязычных Восточных украинцев столько же как и украиноязычных и гибли они на равных за Украину. А в начале АТО именно Днепр был городом который внес наибольший вклад в стабилизацию тяжелой ситуации
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02.03.2021 11:14 Ответить
І якраз таким патріотам низький уклін. Але ж той чиновник навряд чи воював на стороні України.
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02.03.2021 11:17 Ответить
Що ж тут такого? "Цензор нет" теж використовує російську де тільки може.
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02.03.2021 10:04 Ответить
Цензор частное информационное издание, и может использовать в своих статьях хоть древнеегипетский, хоть суахили, хоть латынь.... Украиномовна версія Ценора теж існує. Днепропетровский депутат находится на государственной службе, при исполнении служебных обязанностей, и должен соблюдать законы государства которому служит, сказано там "Державною мовою" вот будь добр исполняй, или иди нахер с государственной работы, и говори на чем хочешь. Вообще тут нет никакой проблемы, если так уж ненавистен украинский язык, нахер вы нанимаетесь служить государству, гривны полученные в кассе в виде зарплаты руки *** не жгут?
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02.03.2021 12:43 Ответить
Більшість свідомих українців з їхніми діалектами, говорами (незалежно чи це була Слобожанщина, Кубань чи Галичина) були знищені Кацапією. Спілкувались вони виключно українською, а бидлота яка заселена тут принесла сруский язик і намагається нам впарити невідомо які історичні факти. Навчіться поважати звичаї та мову людей країни де ви живете.
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02.03.2021 11:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PJZKuEWQOfk
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02.03.2021 12:02 Ответить
Тут тільки одне, як в сруському мультику "Казнить, нельзя помиловать!". Має бути як аксіома.
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02.03.2021 13:35 Ответить
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