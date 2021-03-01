РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12994 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины
5 292 20
смерть (9040) школа (2888) Донецкая область (7147) военнослужащие (5639)

Школьница из Лимана сделала видеоработу памяти десантника Юрия Власенко, погибшего при освобождении Лимана в 2014-м. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Ученица 6-Г класса Лиманской ООШ I-III ст. №4 Донецкой обл. Мальованая Диана сделала творческую видеоработу, посвященную памяти десантника Юрия Власенко, погибшего в июне 2014 года при освобождении Лимана.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук Оксана Циба, информирует Цензор.НЕТ.

"Человек живет до тех пор, пока его помнят! Творческая работа ученицы 6-Г класса Лиманской ООШ I-III ст. №4 Донецкой обл. Мальованой Дианы, посвященная Юрию Власенко из города Кропивницкого, солдату, телефонисту взвода управления 1-й минометной батареи 1-го аэромобильно-десантного батальона 79-й отдельной аэромобильной бригады, в / ч А0224, г.. Николаева, который первым погиб третьего июня 2014 года, защищая Лиманщину и территориальную целостность и независимость родной земли от российской агрессии", - отметила она.

Она также опубликовала видеоработу Дианы.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Девченка молодчина. Зная тамошнее окружение ,не побоялась. А возможно ,угроза уже и стала уходить. - Заработки на кацапии ,поубавились значительно. Знакомые из дыры .жалуются на безпредел и нищету.- Вот так бы и с самого начала.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:33
+33
Правильная девочка!
показать весь комментарий
01.03.2021 12:33
+32
Слава Украине ! Героям Слава !
показать весь комментарий
01.03.2021 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Украине ! Героям Слава !
показать весь комментарий
01.03.2021 12:31 Ответить
Девченка молодчина. Зная тамошнее окружение ,не побоялась. А возможно ,угроза уже и стала уходить. - Заработки на кацапии ,поубавились значительно. Знакомые из дыры .жалуются на безпредел и нищету.- Вот так бы и с самого начала.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:33 Ответить
«Знакомые из дыры»- вау!
показать весь комментарий
01.03.2021 13:36 Ответить
Согласен с тобой был в Лимане 80 проц сепарюги а девочка умница
показать весь комментарий
01.03.2021 14:36 Ответить
Правильная девочка!
показать весь комментарий
01.03.2021 12:33 Ответить
Не то що Бужанські, Дубинські і на "ські" із Кривого Рогу. Смокчуть з України вже найкраще, все нажирніше і гадять на Неньку, а дівчинка, всього школярка, а яка молодчина. Гарна квітка і поруч сухі, колючі неукраїнські будяки Бужанські, Дубинські і "ські" із Кривого Рогу " какая разница".
показать весь комментарий
01.03.2021 15:38 Ответить
Бережи її Боже.
показать весь комментарий
01.03.2021 12:39 Ответить
спасибо, Дианочка!
спасибо родителям Дианочки, за дочь...за настоящую дочь украинского народа!
дякую...
показать весь комментарий
01.03.2021 12:40 Ответить
русские! будьте вы прокляты!
показать весь комментарий
01.03.2021 12:41 Ответить
Дякую тобі, хоробра дівчинка! Ти зробила те, на що не спромоглися дорослі дяді з їх владою, ресурсами і спроможністю. Не переставай любити рідну Землю!
показать весь комментарий
01.03.2021 13:07 Ответить
Дякуємо тобі, дівчинка! Є майбутнє в Україні завдяки такої молоді! Школярка з Лиману створила відеороботу пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув під час визволення Лиману в 2014 році - Цензор.НЕТ 3332
показать весь комментарий
01.03.2021 13:09 Ответить
Герою слава!!!
Школярка з Лиману створила відеороботу пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув під час визволення Лиману в 2014 році - Цензор.НЕТ 3354
показать весь комментарий
01.03.2021 13:09 Ответить
👍
показать весь комментарий
01.03.2021 13:37 Ответить
РЕВУ....
Спасибо, детям, за память....!!!
показать весь комментарий
01.03.2021 14:33 Ответить
Гарна робота, земля пухом полеглим воякам України.
Коли вже влада і самі ЗСУ будуть так відноситься до

своїх вояків так як ця дівчина.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:00 Ответить
Саме таким має бути нове моолоде покоління українців.
показать весь комментарий
01.03.2021 16:02 Ответить
Це ж наш, з Кропивницького, Юра Власенко. Це перша втрата нашого міста в цій війні.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:51 Ответить
Школярка з Лиману створила відеороботу пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув під час визволення Лиману в 2014 році - Цензор.НЕТ 1993
показать весь комментарий
01.03.2021 22:25 Ответить
Дякуємо, мила. Хай Бог тебе береже.
Слава Україні!
показать весь комментарий
01.03.2021 23:56 Ответить
До сліз!
показать весь комментарий
02.03.2021 11:08 Ответить
 
 