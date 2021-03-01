15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки в Дарницком районе Киева. ВИДЕО
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В Дарницком районе Киева произошла трагедия. Из окна дома выпала 15-летняя девушка.
Об этом в Facebook сообщает Центр экстренной медицины и медицины катастроф Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно, с 6-го этажа выпала 15-летняя девушка. Разбилась насмерть. Ребенок-сирота. Ее воспитывала бабушка. Полиция выясняет обстоятельства", - говорится в сообщении Центра.
Как пишет сайт "Сегодня", в полиции Дарницкого района данную информацию подтвердили. По данным правоохранителей, трагедия произошла в районе 11 часов вечера в воскресенье. Также полицейские устанавливают этаж, с которого выпала девочка.
"На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии. Девочка 2005 года рождения. Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьи. Во время падения телефон девочки разбился. Мобильное устройство отдали специалистам, которые собирают его буквально по крупицам. Это необходимо, чтобы восстановить все данные и круг общения ребенка", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.
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Поки, що черговий бій «психологія» програє вщент... ось така в них якісна освіта (привіт мауп/поплавські та ківалови з іншими ПТУ )
1. Поведінка дитини. Якщо є зовнішні ознаки проблем...
2. Періодичне тестування. Але теж не може виявити на 100% чи є проблеми.
3. Якщо дитина або батьки звернуться.
За дитину відповідальні батьки. І тільки батьки. Бо тільки батькам дитина зможе відкритись і поділитись своїми проблемами, переживаннями. А не чужій людині...
Батьки повинні розмовляти зі своєю дитиною і цікавитись її життям. Народив, халяви не має. Спочатку це твоя дитина і відповідальний за неї тільки ти. А потім всі інші...
Я фигею...у родителей новые семьи, потому ребенка просто бросили оба примата?
Вот кааак можно было отказаться от своего ребенка? Что за нелюди??