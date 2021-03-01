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"Весовой комплекс не комплектуется, но на балансе он уже есть", - "слуга народа" Леонов обратился к главе одесского облавтодора Рыбалко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов пожаловался на плохую дорогу при выезде из Одессы и рассказал, об отсутствии весового комлекса, который по документам уже числится на балансе одесского автодора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Леонов говорит в специальном видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети.

"У меня вопрос к Дмитрию Рыбалко - главе одесского облавтодора. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, почему у нас на выезде из Одессы на КПП "Дачный" по правую сторону не укомплектован весовой комплекс, который должен взвешивать перегрузы, фуры, которые создают эти самые ямы, при том что этот весовой комплекс находится у вас в облавтодоре на балансе?" - сказал Леонов.

Кроме того, он заявил что одесский облавтодор включен список аудита региональных подразделений "Укравтодора".

"И, возможно, сразу после аудита, мы узнаем много чего интересного о расходовании средств одесским облавтодором", - сказал нардеп.

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Автор: Сергій Яковенко
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Шо это значит пожаловался на плохую дорогу? А как же великае крадивныцтво? или закатанный в дороги асфальт коронавирусного фонду сошел вместе со снегом? "Весовой комплекс не комплектуется, но на балансе он уже есть", - "слуга народа" Леонов обратился к главе одесского облавтодора Рыбалко - Цензор.НЕТ 2746
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01.03.2021 14:21 Ответить
Грызня в цирке)))
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01.03.2021 14:22 Ответить
Хотите реального треша с дорогами? Вам в Харьков на окружную
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01.03.2021 14:22 Ответить
Спасибо Дмитрию за предупреждение. В субботу нужно будет ехать в Киев, наверное все таки поеду Хюндаем.
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01.03.2021 15:25 Ответить
Долю захотел, а его послали - они вислюку долю платят.
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01.03.2021 15:37 Ответить
 
 