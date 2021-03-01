"Весовой комплекс не комплектуется, но на балансе он уже есть", - "слуга народа" Леонов обратился к главе одесского облавтодора Рыбалко. ВИДЕО
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Нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов пожаловался на плохую дорогу при выезде из Одессы и рассказал, об отсутствии весового комлекса, который по документам уже числится на балансе одесского автодора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Леонов говорит в специальном видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети.
"У меня вопрос к Дмитрию Рыбалко - главе одесского облавтодора. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, почему у нас на выезде из Одессы на КПП "Дачный" по правую сторону не укомплектован весовой комплекс, который должен взвешивать перегрузы, фуры, которые создают эти самые ямы, при том что этот весовой комплекс находится у вас в облавтодоре на балансе?" - сказал Леонов.
Кроме того, он заявил что одесский облавтодор включен список аудита региональных подразделений "Укравтодора".
"И, возможно, сразу после аудита, мы узнаем много чего интересного о расходовании средств одесским облавтодором", - сказал нардеп.
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