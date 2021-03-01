В Одессе за два дня вакцинировали 130 медработников: часть медиков отказалась, у 22 была температура и ухудшение самочувствия после прививки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье
130 одесских медработников уже получили прививки CoviShield индийского производителя Serum Institute в течение первых двух дней кампании вакцинации от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщила замдиректора Одесского областного центра общественного здоровья Наталья Жураковская.
По ее словам, в первую очередь прививали сотрудников городской инфекционной больницы и ГКБ №5.
На сегодняшнем аппаратном совещании в Одесском городском совете директор муниципального департамента здравоохранения Елена Якименко заявила, что на первом этапе вакцинации планировалось привить 1028 жителей региона, в том числе 496 медицинских работников, девять сотрудников лабораторий, 231 работника неотложной помощи, 292 работников специализированных учреждений.
Якименко отметила, что 26 февраля начали вакцинацию в городской клинической инфекционной больнице, где было должны были вакцинировать 60 медицинских работников, но 26 медиков отказались от вакцинации, а у вакцинированных наблюдалось ухудшение здоровья.
"На следующий день у 22 вакцинированных наблюдалась повышенная температура от 37,2 до 38 градусов, ухудшение общего состояния здоровья", — сказала чиновник.
Читайте на "Цензор.НЕТ": До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов
Отказалась от вакцинации и значительная часть сотрудников городской клинической больницы №5:
"Изначально была информация, что будут вакцинировать вакциной Pfizer, — отметила Якименко. — Исходя из этого, формировались списки желающих. А когда получили вакцину AstraZeneca, то люди отказались ею вакцинироваться. Потребность в вакцине полностью удовлетворена, и даже есть лишняя".
В свою очередь в областном центре общественного здоровья утверждают, что, по их данным, отказы были нечастыми, а ситуацию специально нагнетают - "создается информационная волна".
"Я не могу сказать, что были массовые отказы. В каждом медицинском учреждении была другая ситуация, не обязательно из-за отказов, - кто-то из медиков этот день не пришел, потому что заболел или были какие то проблемы. А могли быть люди, которые наоборот хотели вакцинироваться, хоть их не было в списках", - рассказала Наталья Жураковская.
Что касается легкого недомогания после прививки, то это нормально, добавляет пресс-секретарь центра Анна Лесникова:
"Это прописано в документах Минздрава о вакцинации. Среди реакций — покраснение, отек на месте укола, лихорадка или озноб, головная боль или боль в суставах, увеличение лимфоузлов, тошнота, утомленное состояние и бессонница".
Отметим, что вакцина AstraZeneca поступила в Одессу во флаконах по 10 доз. Препарат из распечатанной ампулы необходимо использовать в течение шести часов, иначе он портится.
"Ни одна вакцина не была потрачена зря", - заявила Жураковская.
По ее словам, при вакцинации 130 медиков были израсходованы ровно 13 флаконов CoviShield.
Пока вакцинация проводится только в Одессе одной мобильной бригадой, которая может прививать до 100 человек в день.
По словам замдиректора центра общественного здоровья, сейчас готовится приступить к работе еще одна бригада. Через несколько дней их будет уже шесть, а к концу недели — десять. Тогда вакцинация выйдет за пределы областного центра.
Пожалуйста, подождите...
Это не "то же самое", это дженерик.
Чем дженерики отличаются от оригинальных препаратов? Что лучше?
В идеале существенных отличий в эффективности и безопасности быть не должно - ведь создатели дженериков используют то же действующее вещество. На практике дженерики могут иначе влиять на организм, и, по сути, только оригинальные препараты со стопроцентной вероятностью дают заявленный эффект.
Это происходит во многом потому, что лекарства, в каком бы виде они ни создавались, - в виде таблеток, капсул, растворов для инъекций - состоят не из одного только действующего вещества. Компании используют разные вспомогательные вещества, которые отвечают за форму, дают действующему компоненту выделяться с нужной скоростью и в нужном месте (например, в кишечнике, а не желудке).
Не пугайте людей без надобности.
Это как ???
Я не могу сказать, что были массовые отказы.
Язык проглотил?