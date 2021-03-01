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вакцина (3815) Одесса (7384) врачи (1453) COVID-19 (18600)

В Одессе за два дня вакцинировали 130 медработников: часть медиков отказалась, у 22 была температура и ухудшение самочувствия после прививки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

130 одесских медработников уже получили прививки CoviShield индийского производителя Serum Institute в течение первых двух дней кампании вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщила замдиректора Одесского областного центра общественного здоровья Наталья Жураковская.

По ее словам, в первую очередь прививали сотрудников городской инфекционной больницы и ГКБ №5.

На сегодняшнем аппаратном совещании в Одесском городском совете директор муниципального департамента здравоохранения Елена Якименко заявила, что на первом этапе вакцинации планировалось привить 1028 жителей региона, в том числе 496 медицинских работников, девять сотрудников лабораторий, 231 работника неотложной помощи, 292 работников специализированных учреждений.

Якименко отметила, что 26 февраля начали вакцинацию в городской клинической инфекционной больнице, где было должны были вакцинировать 60 медицинских работников, но 26 медиков отказались от вакцинации, а у вакцинированных наблюдалось ухудшение здоровья.

"На следующий день у 22 вакцинированных наблюдалась повышенная температура от 37,2 до 38 градусов, ухудшение общего состояния здоровья", — сказала чиновник.

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Отказалась от вакцинации и значительная часть сотрудников городской клинической больницы №5:

"Изначально была информация, что будут вакцинировать вакциной Pfizer, — отметила Якименко. — Исходя из этого, формировались списки желающих. А когда получили вакцину AstraZeneca, то люди отказались ею вакцинироваться. Потребность в вакцине полностью удовлетворена, и даже есть лишняя".

В свою очередь в областном центре общественного здоровья утверждают, что, по их данным, отказы были нечастыми, а ситуацию специально нагнетают - "создается информационная волна".

"Я не могу сказать, что были массовые отказы. В каждом медицинском учреждении была другая ситуация, не обязательно из-за отказов, - кто-то из медиков этот день не пришел, потому что заболел или были какие то проблемы. А могли быть люди, которые наоборот хотели вакцинироваться, хоть их не было в списках", - рассказала Наталья Жураковская.

Что касается легкого недомогания после прививки, то это нормально, добавляет пресс-секретарь центра Анна Лесникова:

"Это прописано в документах Минздрава о вакцинации. Среди реакций — покраснение, отек на месте укола, лихорадка или озноб, головная боль или боль в суставах, увеличение лимфоузлов, тошнота, утомленное состояние и бессонница".

Отметим, что вакцина AstraZeneca поступила в Одессу во флаконах по 10 доз. Препарат из распечатанной ампулы необходимо использовать в течение шести часов, иначе он портится.

"Ни одна вакцина не была потрачена зря", - заявила Жураковская.

По ее словам, при вакцинации 130 медиков были израсходованы ровно 13 флаконов CoviShield.

Пока вакцинация проводится только в Одессе одной мобильной бригадой, которая может прививать до 100 человек в день.

По словам замдиректора центра общественного здоровья, сейчас готовится приступить к работе еще одна бригада. Через несколько дней их будет уже шесть, а к концу недели — десять. Тогда вакцинация выйдет за пределы областного центра.
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Топ комментарии
+23
Не тех. Первыми надо депутатов. Их всё равно хотели сократить до 300.
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01.03.2021 15:10
+9
Если хорошо и правильно провакцинировать депутатов, падёж можно и более солидный сделать.
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01.03.2021 15:15
+8
"сразу включают дурака" - вот в этот момент и херачить дозу! В Одессе за два дня вакцинировали 130 медработников: часть медиков отказалась, у 22 была температура и ухудшение самочувствия после прививки - Цензор.НЕТ 4014
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01.03.2021 15:17
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Правила форума Совет форумчан
что-то не нравятся мне такие эксперименты...над медиками...может не тех колят?
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01.03.2021 15:04 Ответить
Не тех. Первыми надо депутатов. Их всё равно хотели сократить до 300.
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01.03.2021 15:10 Ответить
Если хорошо и правильно провакцинировать депутатов, падёж можно и более солидный сделать.
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01.03.2021 15:15 Ответить
можем только помечтать.. не такие уже они идиоты что-бы колоть себя непонятно чем...это когда спрашивают где взял квартиры-машины? сразу включают дурака...
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01.03.2021 15:15 Ответить
"сразу включают дурака" - вот в этот момент и херачить дозу! В Одессе за два дня вакцинировали 130 медработников: часть медиков отказалась, у 22 была температура и ухудшение самочувствия после прививки - Цензор.НЕТ 4014
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01.03.2021 15:17 Ответить
а вот это правильно)))) красава!
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01.03.2021 15:18 Ответить
та ні, треба розпочинати з д'єрмакового-бубочкіного охвістя
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01.03.2021 15:22 Ответить
Одно другому не мешает. Комплексный подход рулит.
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01.03.2021 15:23 Ответить
To "производитель индийский" - это ни о чём. Это тот же самый асразенековский шмурдяк, изготовленный на асразенековской фабрике; просто её построили там из-за дешевизны рабочей силы.
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01.03.2021 15:09 Ответить
Так это повсеместное явление: одно и то же лекарство имеет разные названия; что-то с лицензированием. Например: парацетамол может называться "Panadol", "Panamax". Ибупрофен известен также как "Nurofen", "Rafen" и т.д.
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01.03.2021 15:13 Ответить
та ладно... я сам валялся в инфекционке с этим коронным триппером...парацетомол и ибупрофен не совсем одно и то же)) особенно если ещё что-то колят))
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01.03.2021 15:17 Ответить
В Одессе за два дня вакцинировали 130 медработников: часть медиков отказалась, у 22 была температура и ухудшение самочувствия после прививки - Цензор.НЕТ 8861
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01.03.2021 15:19 Ответить
Oй спасибо что просветили; а то я не в курсе был что парацетамол отличается от ибупрофена
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01.03.2021 15:19 Ответить
Я говорю из личного опыта. Всё одно и то же.
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01.03.2021 15:33 Ответить
Тухло отмазываешь зеленую плесень, без огонька. Тебе не заплатят. В Одесі за два дні вакцинували 130 медпрацівників: частина медиків відмовилася, у 22 була температура і погіршення самопочуття після щеплення. - Цензор.НЕТ 3432
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01.03.2021 15:50 Ответить
Mне глубоко наплевать как на зелёного клоуна, так и на фейкодемию с её "красными зонами" и "вакцинами".
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01.03.2021 22:08 Ответить
тогда их маркетологи страшные дебилы. Ещё больше угробить доверие к вакцине новым названием
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01.03.2021 15:19 Ответить
У них разнарядка по производству, так или иначе. Есть задание от конторы эфиопского гоминида (ВОЗ): впарить всем !
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01.03.2021 15:23 Ответить
Название у шмурдяка другое, потому, что АстраЗенека не контролирует производство ковишидла и не собирается нести ответственность в случае проблем.
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01.03.2021 15:49 Ответить
все препараты, которые производятся по лицензии не являются точно тем же, что и оригинальный препарат. Они отличаются во многом и если есть возможность, то использовать нужно оригинал. Вы путаете две вещи: есть оригиналы, производящиеся за рубежом стран оригиналов, а есть препараты, которые производятся другими странами по лицензии. Это два совершенно разных производства.
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01.03.2021 20:11 Ответить
Просто Астрозенек продав патент на производство не разрешил использовать свой бренд т.к. не уверен в качестве будущей продукции
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01.03.2021 15:45 Ответить
качество по-определению будет хуже, так как, если посмотреть на официальную страницу этого Ковишилда, то по сравнению с АстраЗенека, использована даже другая группа вирусов. Сама АстроЗенека скооперировала свои усилия со СпутникV. Так что этой вакцине - не оригинальной, ни сделанной по лицензии вообще доверия нет.
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01.03.2021 20:14 Ответить
Ошибаетесь, милейший.
Это не "то же самое", это дженерик.
Чем дженерики отличаются от оригинальных препаратов? Что лучше?
В идеале существенных отличий в эффективности и безопасности быть не должно - ведь создатели дженериков используют то же действующее вещество. На практике дженерики могут иначе влиять на организм, и, по сути, только оригинальные препараты со стопроцентной вероятностью дают заявленный эффект.
Это происходит во многом потому, что лекарства, в каком бы виде они ни создавались, - в виде таблеток, капсул, растворов для инъекций - состоят не из одного только действующего вещества. Компании используют разные вспомогательные вещества, которые отвечают за форму, дают действующему компоненту выделяться с нужной скоростью и в нужном месте (например, в кишечнике, а не желудке).
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01.03.2021 15:19 Ответить
Много лет пользуюсь несколькими разными дженериками; никогда не замечал их отличия от "фирмы".
Не пугайте людей без надобности.
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01.03.2021 15:22 Ответить
а я скористався дарницьким небівалолом - і мав неприємну розмову з кардіологом після того, як в мене перестав "слухатись" тиск. На цих дженеріках так попасти можна...
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01.03.2021 15:29 Ответить
>як в мене перестав "слухатись" тиск.

Это как ???
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01.03.2021 15:34 Ответить
Трупи відмовилися вакціонуватися!
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01.03.2021 15:11 Ответить
На 130 человек - 22 побочки. "Норм" вакцина👍
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01.03.2021 15:13 Ответить
Это за два дня. Еще не вечер.
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01.03.2021 15:14 Ответить
зате ці 22 точно перехворіли короною. Щоправда, невідомо, чи набули антитіла...
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01.03.2021 15:26 Ответить
ты ******* конченый
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01.03.2021 15:51 Ответить
ты ****** ублюдочный ******* вонючий
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01.03.2021 15:56 Ответить
Похоже на спутник ві в индуской оболочке
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01.03.2021 15:22 Ответить
😁
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01.03.2021 15:23 Ответить
Яку ви вакцину отримали? Яка "AstraZeneca"? Де ви її бачите?
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01.03.2021 15:27 Ответить
130 из 1028.
Я не могу сказать, что были массовые отказы.
Язык проглотил?
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01.03.2021 15:41 Ответить
"..Отметим, что вакцина AstraZeneca.." - отметим, что эта жижа к AstraZeneca имеет опосредствованное отношение. и расказни типа "да это то же , только без платы за бренд потому и дешевле в два раза" - уже не срабатывают. из всего персонала Александровской больницы (кстати опорная по Киеву для ковидных больных) вакцинировалось единицы. та что там больница - за время вакцинации в Киеве вакцинировано 30(тридцать)!?! человек.
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01.03.2021 15:57 Ответить
Начнут нагибать силою....Это пока отказываются...А учитывая рабскую натуру 73% , таки нагнут...У нас вся больничка отказывалась, а теперь уже все терапевтическое отделение нагнули...Завтра гинекологией обещали заняться...
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01.03.2021 16:14 Ответить
В Одесі за два дні вакцинували 130 медпрацівників: частина медиків відмовилася, у 22 була температура і погіршення самопочуття після щеплення. - Цензор.НЕТ 9306
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01.03.2021 20:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vpvuWP0WAqQ
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01.03.2021 16:03 Ответить
Ты серьёзно? Это довод? Вакцина отстой, а твои доводы вааще дно!
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01.03.2021 16:17 Ответить
Вона щось інше каже?
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01.03.2021 22:37 Ответить
Вата хочет спутник v.
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01.03.2021 16:04 Ответить
каждый шестой пострадал от вакцины?!....это очень плохая статистика
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01.03.2021 16:38 Ответить
Азіров, це ти?
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01.03.2021 18:59 Ответить
"...повышенная температура от 37,2 до 38 градусов, ухудшение общего состояния здоровья." - нормальная реакция. Я сделал в октябре прививку от гриппа, точно такая же реакция была. Выпил две таблетки "Тайленол" и утром был как огурец.
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01.03.2021 20:21 Ответить
Зелёный?
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01.03.2021 23:53 Ответить
Зелёный у тебя член!
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02.03.2021 15:04 Ответить
 
 