На Житомирщине во время ссоры следователь ударил полицейскую: "Кто тебя, п#дараса, будет первым трогать?!". ВИДЕО
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В городе Бердичев Житомирской области между двумя сотрудниками правоохранительных органов произошла ссора, которая переросла в драку. Открыто уголовное производство. Внимание! ненормативная лексика!
Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Инцидент произошел ночью 1 марта.
"По данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Все материалы направляются в Территориальное управление Государственного бюро расследований, поскольку событие связано с полицейскими", - рассказала она.
По ее словам, начальником ГУНП назначена служебная проверка. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.
Руководитель пресс-службы не смогла указать, какие должности занимают указанные полицейские.
"Они полицейские, их должностей я не знаю", - отметила Ващенко.
По информации "Житомир.інфо", конфликт произошел между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции.
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1.Которые ничего не умеют
2.Которые совсем ничего не умеют
Обе категории обьединяет тупость.
Не ну чо - Аваков сделал все, как надо.
и другие ссылки были, эта с кавказцентра. суть изложена одна.
По сообщениям еврейских СМИ, профессор социологии и антропологии в "Еврейском университете" в оккупированном Аль-Кудсе (Иерусалиме) Гад Яир выпустил книгу "Цофен ха-исраэлиют" ("Израильский" код).
В ней он приводит анализ еврейских этнических групп и социокультурных общин, живущих в оккупированной Палестине. Профессор заявил в интервью газете "Гаарец", что теперь распознал так называемый особый "русский дух", о наличии которого писал еще Грибоедов, а также "загадочную русскую душу".
Как доказал Яир, еврейские носители русской культуры с молоком матери впитали предрасположенность к насилию и агрессии, в основном - по отношению к женщинам.
"Когда я хотел понять, почему русские евреи в Палестине насаживают на кол своих жен, я начал читать Достоевского, Тургенева, Толстого, и я увидел, что все находится "там", все - в "Крейцеровой сонате", все одно и то же. Это - мой анализ, я не разговариваю с соседями после убийства. У русских евреек и евреев это заложено в культуре. Это - часть русской истории, употреблять алкоголь и злить мужчину..."
"Водяра, пиво, нож, Толстой - я отныне холостой", подытожил профессор Гад Яир квинтэссенцию носителя "русской культуры".
- замкнутый круг, который в условиях Украины можно разорвать только радикальными непопулярными мерами, которые ВСЕМ жлобам с ксивами очень не понравятся.. но вы, Ылита, первыми начали этот беспредел и продолжаете..
Дивлюсь ні гопоту в погонах, і розумію, що авакян не лише провалив реформу поліції, але й посилив весь негатив, яки був в мєнтовці до нього.
резонанс, то доказує що дійсно великі злочини в Україні не розкриваються
і тому публіці треба мізки пудрити такими мультиками.