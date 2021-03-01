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драка (1996) Житомирщина (1314) Нацполиция (15746)

На Житомирщине во время ссоры следователь ударил полицейскую: "Кто тебя, п#дараса, будет первым трогать?!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В городе Бердичев Житомирской области между двумя сотрудниками правоохранительных органов произошла ссора, которая переросла в драку. Открыто уголовное производство. Внимание! ненормативная лексика!

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Инцидент произошел ночью 1 марта.

"По данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Все материалы направляются в Территориальное управление Государственного бюро расследований, поскольку событие связано с полицейскими", - рассказала она.

По ее словам, начальником ГУНП назначена служебная проверка. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Руководитель пресс-службы не смогла указать, какие должности занимают указанные полицейские.

"Они полицейские, их должностей я не знаю", - отметила Ващенко.

По информации "Житомир.інфо", конфликт произошел между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции.

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Топ комментарии
+53
Это показатель, что там всё настолько прогнило, что уже лупят даже себе подобных.
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01.03.2021 17:22
+47
Кого мы содержим???
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01.03.2021 17:24
+46
Понабирали всякий шлак. Поменяли шило на мыло.
Быдлота....
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01.03.2021 17:23
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Якби не укр. акцент подумав б з якогось кацапського Мухосранська відюха... Адиннарод ?
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01.03.2021 19:51 Ответить
Цього ідіота негайно звільнити!! Начальнику безпосередньому службова невідповідність!! Ну і обасть не забути. Заступнику нач. Управління по слідству як мінімум догана!! На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 6705
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01.03.2021 19:12 Ответить
Господи, дай Украинцам силы преодолеть это всё. Менты похожи на зеков...
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01.03.2021 19:24 Ответить
І чому я не здивований ?..
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01.03.2021 19:31 Ответить
ещё одно доказательство -мусорами были -мусорами и остались....
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01.03.2021 19:41 Ответить
Не даром говорят: Аваков- чёрт!
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01.03.2021 20:00 Ответить
На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 2460 такой?
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01.03.2021 20:01 Ответить
А все были уверены, что если букву ми заменить на букву по, то там начнут множиться сплошные шараповы?
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01.03.2021 20:00 Ответить
В принципе, менты, они и в африке менты На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 9553
На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 2921
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01.03.2021 20:15 Ответить
Не трогайте их! Это цвет полиции!!!
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01.03.2021 20:18 Ответить
Интеллектуалы
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02.03.2021 07:09 Ответить
Потужнi рэхформы в действии.
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01.03.2021 20:23 Ответить
І ці тварини будуть контролювати зброю в громадян?
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01.03.2021 20:29 Ответить
Судя по происходящему на видео, можно сделать заключение: "И ******* Жаба Гадюку"
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01.03.2021 20:49 Ответить
Який міністр, такі і підопічні.Чого можна чекати від орлів Авакова???
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01.03.2021 21:03 Ответить
На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 5778
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01.03.2021 21:16 Ответить
и чо?....
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02.03.2021 14:17 Ответить
Говорят на восточно-украинском. Наверное полиция восточно-украинская.
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01.03.2021 21:23 Ответить
Рузгєщелепіє мова бидла,холопів і злочинців.
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02.03.2021 12:22 Ответить
Чепушила
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01.03.2021 22:19 Ответить
Кадры из фильма "Полицейская академия" (бердичевский римейк)
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01.03.2021 23:07 Ответить
таких в мусарне 80 - 90 %...
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01.03.2021 23:14 Ответить
Ник зачётный ))
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02.03.2021 04:13 Ответить
В полицию идут две категории людей
1.Которые ничего не умеют
2.Которые совсем ничего не умеют
Обе категории обьединяет тупость.
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02.03.2021 00:48 Ответить
Мусора!
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02.03.2021 01:01 Ответить
Т.е. вот эти матюкающиеся прошмандени считают позором структуры бухого быдлана. На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 5139

Не ну чо - Аваков сделал все, как надо.
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02.03.2021 01:30 Ответить
Говорят на языке клиента. Он другого все равно не понимает.
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02.03.2021 12:56 Ответить
Истенное лицо полиции, а потом куча отмазок, очень похож на Бугая Александра Викторовича
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02.03.2021 03:12 Ответить
Классика по профессору. Употреблять алкоголь и злить мужчину - часть русской истории. Вот эта баба, в метре от него стояла и провоцировала, знала, что может получить и получила.

и другие ссылки были, эта с кавказцентра. суть изложена одна.

По сообщениям еврейских СМИ, профессор социологии и антропологии в "Еврейском университете" в оккупированном Аль-Кудсе (Иерусалиме) Гад Яир выпустил книгу "Цофен ха-исраэлиют" ("Израильский" код).
В ней он приводит анализ еврейских этнических групп и социокультурных общин, живущих в оккупированной Палестине. Профессор заявил в интервью газете "Гаарец", что теперь распознал так называемый особый "русский дух", о наличии которого писал еще Грибоедов, а также "загадочную русскую душу".
Как доказал Яир, еврейские носители русской культуры с молоком матери впитали предрасположенность к насилию и агрессии, в основном - по отношению к женщинам.
"Когда я хотел понять, почему русские евреи в Палестине насаживают на кол своих жен, я начал читать Достоевского, Тургенева, Толстого, и я увидел, что все находится "там", все - в "Крейцеровой сонате", все одно и то же. Это - мой анализ, я не разговариваю с соседями после убийства. У русских евреек и евреев это заложено в культуре. Это - часть русской истории, употреблять алкоголь и злить мужчину..."
"Водяра, пиво, нож, Толстой - я отныне холостой", подытожил профессор Гад Яир квинтэссенцию носителя "русской культуры".
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02.03.2021 05:45 Ответить
приятно встретить интилихтуала... На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 497
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02.03.2021 14:19 Ответить
аваковская реформа
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02.03.2021 08:33 Ответить
Фу-у-у-у-у
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02.03.2021 08:37 Ответить
Діти по машинці і в пісочок.
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02.03.2021 08:38 Ответить
а потом вот такие мудозвоны по походке обвиняют людей в убийстве....
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02.03.2021 08:51 Ответить
Оце так "наймити українського народу"! Аваковські поліцаї після реформи. ))
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02.03.2021 09:51 Ответить
"сначала подчиняйся мусорам, а после обжалуй в пещерном суде" - вечный аваков
- замкнутый круг, который в условиях Украины можно разорвать только радикальными непопулярными мерами, которые ВСЕМ жлобам с ксивами очень не понравятся.. но вы, Ылита, первыми начали этот беспредел и продолжаете..
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02.03.2021 10:18 Ответить
Это лицо нашей ментовки
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02.03.2021 10:44 Ответить
Не такі поліцейські та слідчі мають бути в країні.
Дивлюсь ні гопоту в погонах, і розумію, що авакян не лише провалив реформу поліції, але й посилив весь негатив, яки був в мєнтовці до нього.
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02.03.2021 11:24 Ответить
высокие отношения... и такие же высокие стандарты..., послушаешь судей в записи - мат-перемат, даже я бы сказала, чисто феня..., про ментов я вообще молчу - там сплошная зона..., короче перемешалось все, не понятно как они не путаются - кто должен сидеть, а кто - садить...
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02.03.2021 14:06 Ответить
Пити деяким не можна ні на роботі, не після роботи, а те що такому ділу дан

резонанс, то доказує що дійсно великі злочини в Україні не розкриваються
і тому публіці треба мізки пудрити такими мультиками.
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02.03.2021 15:01 Ответить
Так більше ж херачити нема кого, окрім цих підерів.
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02.03.2021 15:04 Ответить
Они там все пьяные. А как они разговаривают? Ужас!
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02.03.2021 15:19 Ответить
просто Харьковскому казнокраду с липовым дипломом сАбакову во время перерывов между крышеванием всей контрабанды, наркоты и янтаря и вылизыванием жопы бени нет времени на подбор кадров......
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02.03.2021 15:38 Ответить
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