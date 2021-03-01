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Полиция задержала организаторш борделей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Две жительницы Киевской области подыскивали девушек для занятия проституцией, снимали квартиры в центре столицы, принимали заказы от клиентов и делили деньги. Теперь им грозит до 7 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Для реализации преступного умысла женщина сама занималась размещением рекламных объявлений о предоставлении интимных услуг в сети Интернет, лично проводила "кастинги" и собеседования с девушками. Также ей помогала еще одна женщина - 36-летняя жительница Киевской области, которая выполняла роль диспетчера. Она принимала звонки, получала заказы от клиентов, контролировала девушек-проституток и оплату услуг", - рассказал старший оперуполномоченный сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Час "отдыха" стоила клиенту от 1000 до 1500 гривен. Полученные деньги проститутки перечисляли на банковские карточки организаторши, которая сама их распределяла между ними и напарницей.

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"С целью конспирации незаконной деятельности организатор постоянно меняла мобильные телефоны вместе с номерами, а также адреса притонов. В рамках уголовного производства мы провели обыски по месту жительства фигуранток и в арендованных квартирах. Во время следственных действий изъяли вещественные доказательства преступной деятельности, а именно - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику", - добавил полицейский.

Также на Цензор.НЕТ: От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Женщин задержали. Дело расследуют по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, следователи устанавливают других лиц, причастных к указанному правонарушения.

Полиция задержала организаторш борделей 01
Полиция задержала организаторш борделей 02
Полиция задержала организаторш борделей 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
менты диких конкуренток подчистили)
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01.03.2021 23:27
+20
Давно пора легализировать проституцию.
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01.03.2021 23:28
+15
хрущевка 4 бумажки по 100 баксов и 3 грн пздц это "успех"
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01.03.2021 23:26
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какой ужас.
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01.03.2021 23:25 Ответить
хрущевка 4 бумажки по 100 баксов и 3 грн пздц это "успех"
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01.03.2021 23:26 Ответить
Если кому-то хватило трех гривен, то это действительно "успех".
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01.03.2021 23:48 Ответить
В сейфе куча паспортов.
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01.03.2021 23:55 Ответить
менты диких конкуренток подчистили)
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01.03.2021 23:27 Ответить
все , що розкривається ментами, це два варіанти- "розкриваємиє оборзєлі" й поміняли хвзяїна, або політичнопіарна здача " мєлких сошок"
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01.03.2021 23:36 Ответить
Сексуальные террористы ! Какой кочмар !
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01.03.2021 23:27 Ответить
Давно пора легализировать проституцию.
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01.03.2021 23:28 Ответить
Нахрена?
Всегда можно ои так договорится
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02.03.2021 01:35 Ответить
и без проституции и без борделей можно договориться. Тем кому не дают нормальные леди, валите в проституцию лечить спермотоксикоз.
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02.03.2021 03:17 Ответить
После того как ты отдаш в проституцию свою мать, сестру или дочь.
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02.03.2021 03:25 Ответить
Ведь они могли так и Володеньку эти бабы соблазнить случайно!
Понятно, что Ленка лучше, это все знают, но что в голове у Володи...
вот стыда бы было! Правильно этих баб схватили!
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01.03.2021 23:30 Ответить
Полиция задержала организаторок борделей - Цензор.НЕТ 6994 А тут уже не підсилали =помічника слідчих=, як у якомусь випадку, і він двічі отримував послуги за ментовські ж гроші, виділені на =операцію= ?

Чи тепер просто не розказують ?
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01.03.2021 23:31 Ответить
Давно не було інформації на цензорі,за проституцію.В нас цього діла напевне більше.ніж в Німеччині.Але всі роблять вигляд,що її немає.Поліціянти добре це все кришують.А потрібна легалізація.До речі секс туристи в Україну приїжджають.Бо 50 доларів за секс,це дешево.
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01.03.2021 23:33 Ответить
ну как сказать.. в Италии албанки и мулатки от 20 до 30 евро.
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01.03.2021 23:46 Ответить
Албанки и мулатки доплачивают?
Все равно я стоко не выпью
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02.03.2021 01:36 Ответить
Навіть спецпризначенці показово були.
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01.03.2021 23:35 Ответить
с окружной в центр Киева перебрались почти легализировались, но вот бесплатные клиенты нагрянули(аваковцы) видать необслужили так те их и закрыли.....
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01.03.2021 23:39 Ответить
Таки да, очередной "субботник" отказались организовать. ))
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01.03.2021 23:57 Ответить
Фальстарт.
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01.03.2021 23:47 Ответить
І не соромно здоровим мужикам таким займатися...
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01.03.2021 23:49 Ответить
А чого соромно? Бизнес как бизнес, ничем не отличается от проституции
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02.03.2021 00:04 Ответить
Ога! И деревья летом зелёными были!
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02.03.2021 00:23 Ответить
Вірю! Якраз це та нива, на якій поліція діє абсолютно доброчесно і з великим ентузіазмом. Для ретельної перевірки борделя підсадними агентами-випробувачами брали виключно керівний склад, починаючи з майора.
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02.03.2021 00:07 Ответить
Две жительницы Киевской области подыскивали девушек для занятия проституцией, снимали квартиры в центре столицы, принимали заказы от клиентов и делили деньги. Источник: https://censor.net/ru/v3250859

НА ЩО ТІЛЬКИ НЕ ПІДУТЬ ЖІНКИ АБИ НА КАСІ СІЛЬПО НЕ ПРАЦЮВАТИ Поліція затримала організаторок борделів - Цензор.НЕТ 774
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02.03.2021 00:57 Ответить
Во что превратилось МВД разрешение на оружие пожалуйста все за бабло по интернету... А вот проститутки это зло и легализовать в этой стране проституцию нельзя это же мусорская кормушка...
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02.03.2021 01:17 Ответить
Люську аферистович взяли? Или опять ушла стерва?
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02.03.2021 01:36 Ответить
Luca Ima ,не понял ,а вас ,что родственники , женщины ,до сих пор , оцениваются ,как товар ? А сами они выбор делать не могут? Проституция должна быть легализована .😠😠😠
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02.03.2021 06:49 Ответить
Не понимаю, конечно, мужчин, которые этими услугами пользуются, когда есть столько нормальных женщин, а не 'общественных приемных'. Но, тем не менее, девушки занимались этим добровольно, их никто насильно не удерживал, не было сутенера, который их бы избивал и насиловал, как показано в кино про лихие 90е, даже был 'диспетчер'. Ничего ужасного , тем более , чтоб семь лет за это дать, нет. Ждём таких же задержаний настоящих проституток от власти, которые торгуют страной, имеют свои ценники и при этом сидят в высоких кабинетах
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02.03.2021 06:54 Ответить
У всьому винна горілка та інші спиртні напої. Як тільки порядні мужики починають випивати, то після 5-го келиха у мізки стукают номера телефонів таких квартир, які чомусь обізвали "борделями". А що творять в офісах, чи навіть у Верховній Раді(в готелях для депутатів)? А ще одне питання до страж порядку, що невчже це контрольні і тяжкі злочини? Що корупцію перемогли і ворогів України виловили?
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02.03.2021 08:12 Ответить
Хто там їх посаде, в них грощі є, а ментам це тільки і надо, тому скоріше за все
після підняття статистики покарання буде условним з заставою.
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02.03.2021 14:44 Ответить
Проституция древнее чем журналистика и политика и требует уважение за оказание услуг !!!
Необходимо наказывать за неуплату налогов для чего- ЛЕГОЛИЗОВАТЬ
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02.03.2021 08:36 Ответить
легАлизовать...)
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02.03.2021 08:49 Ответить
Какой-то совсем убогий фоторепортаж. Поліція затримала організаторок борделів - Цензор.НЕТ 7448 Поліція затримала організаторок борделів - Цензор.НЕТ 9748
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02.03.2021 09:11 Ответить
Блдь, в этой стране даже потрахаться нельзя.
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02.03.2021 09:11 Ответить
Не проще легализировать??? Правда кое-кто лишится денежек от крышевания!!!
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02.03.2021 09:54 Ответить
Опять с ментами прибылью не поделились! Когда уже узаконят проституцию, чтобы менты не наживались?
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02.03.2021 10:24 Ответить
 
 