Полиция задержала организаторш борделей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две жительницы Киевской области подыскивали девушек для занятия проституцией, снимали квартиры в центре столицы, принимали заказы от клиентов и делили деньги. Теперь им грозит до 7 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Для реализации преступного умысла женщина сама занималась размещением рекламных объявлений о предоставлении интимных услуг в сети Интернет, лично проводила "кастинги" и собеседования с девушками. Также ей помогала еще одна женщина - 36-летняя жительница Киевской области, которая выполняла роль диспетчера. Она принимала звонки, получала заказы от клиентов, контролировала девушек-проституток и оплату услуг", - рассказал старший оперуполномоченный сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Час "отдыха" стоила клиенту от 1000 до 1500 гривен. Полученные деньги проститутки перечисляли на банковские карточки организаторши, которая сама их распределяла между ними и напарницей.

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"С целью конспирации незаконной деятельности организатор постоянно меняла мобильные телефоны вместе с номерами, а также адреса притонов. В рамках уголовного производства мы провели обыски по месту жительства фигуранток и в арендованных квартирах. Во время следственных действий изъяли вещественные доказательства преступной деятельности, а именно - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику", - добавил полицейский.

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Женщин задержали. Дело расследуют по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, следователи устанавливают других лиц, причастных к указанному правонарушения.





