Последние два месяца в Украине началась антивакцинальная вакханалия, появились COVID-коллаборанты, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине отдельными силами ведется информационная компания против вакцинации.
Об этом чиновник заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это для того, чтобы максимально стимулировать людей, развеять те фейки и глупости, которые есть в нашей стране относительно качества вакцины, эффективности вакцины. Если вы посмотрите, 2 последних месяца началась просто какая-то антивакцинальная вакханалия. У нас, такое ощущение, уже появились коллаборанты COVID, они готовы делать все, чтобы сорвать вакцинацию, чтоб как можно меньший процент людей вакцинировался", - сказал глава Минздрава, отвечая на вопрос о целях своей публичной вакцинации от коронавируса.
Степанов добавил, что план государства - привить 60% населения.
Пожалуйста, подождите...
Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова.
По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но, забыв о том, что врал в феврале - уже "вакцинируется" для пиара и видосиков.
Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова.
ведь все знают, что у Порошенко и Гонтаревой остались электронные ключи от казначейских счетов.
Вот они по ночам и совершают диверсии.
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Тобто, за словами міністра, з вірусом можна домовитися, щоб він когось не чіпав, а за це вони будуть допомагати вірусу розповсюджуватися.
Во как міністра вштирило після вакцинації!
Между прочим, правильно писать "коЛЛаборант", но это вопрос кто вас учил русскому языку або хто вас вчив та де ви вчились....(я училась в единственной на то время в городе украинской школе )
Вакцинироваться жизненно необходимо, но нужно знать чем именно. А мы не знаем ничего о вакцине, кроме слов Степанова...
даже "бесплатно" не может привиться, не у всех есть деньги , чьтобы добраться до вакцинации этой,
зато клован с жёнкой по оманам шляется
Как там кстати Буковель? Кто там два месяца назад в локдаун кутил?
28.11.20 12:11Степанов излечился от COVID-19
Це - правда ?
Скорее всего правда . Раша ещё имеет влияния на отдельные политические круги , как и в Венгрии, в Чехии , в Молдове. НЕ ВЕСЬ ЕЩЕ КАЦАПСКИЙ МУСОР ВЫЧИСТИЛИ в ЕС.
Спорили политики каждый день на прямых бриффингах на эту тему.
Но я должна позвонить и уточнить .
В посольстве кацапов работает 40 человек, а в нашем - 8-10. Финансируют посольство кацапов выше крыши. Открою маленький секрет - наш посол даже ещё в 2015 году многие вопросы решал через кацапских послов - настолько они крепко въелись в старую политическую элиту. Ну и проблема в украинском МИД - отправляют сотрудников работать в посольства без знания языка страны - потому им тяжело работать в среде местных политиков ( а кацапы язык учат)
Приємного дня !
Я хочу вакцинуватись, як і моя родина. Вакциною, а не індо- китайською бормотухою.
Мої бажання, абсолютно логічні. Вакцину купують за гроші бюджету, значить і мої.
Тому я, як і більшість українців, бажаємо вакцинуватися препаратом, якому довіряю, а не невідомо чим, за гарний відкат для "влади".
Тому, не варто нагнітати істерію, про антивакцинальні настрої .
Де сертифіковані ВОЗ препарати?
ЗІ СТОРОНИ Зе ВЛАДИ ТАК ТОЧНО, ТО НА ГРОЩІ КОВІДУ ДОРОГИ БУДУЮТЬ,
ТО ЗАМІСТЬ ЗАЯВЛЕНОЇ ВАКЦИНИ ЗАКУПОВУЮТЬ ІНДІЙСЬКИЙ АНАЛОГ ЯКИЙ
НЕ ПРОЙШОВ ВИПРОБУВАНЬ І СЕРТИФІКАЦІЙ У ЄС
навіщо, є вакцини, а там хоч печінки пропий и легені прокури, і те що тим
у кого є імунітет не треба вакцинацій теж мовчать
ковід-колаборанти.
Тут ще до такого не додумалися: лише ковід-дисидентами та ковід-ідіотами обзивають людей, які ставлять під сумнів дії "борців" та пробують ставити запитання. Вже у журналістів терпець увірвався і вони відкрито пишуть, що шукати логіку в діях придурків від уряду марно.
От =порно-кінотеатри= відкрили, а квест-кімнати (тато-мама і син вже купили квитки) - заборонили відкривати, спочатку дозволили - потім відмінили.
Людина, член ордену бухгалтерів, критично висловлюється про "боротьбу", то його хочуть позбавити членства. Хоч він і сам уже плюнув і не працює. "Свобода слова" - вона така. Твоя думка відрізняється від =політики партії= ? Позбавимо практики. А те, що написано в Конституції про свободу і права - то фігня. Так само звільнили поліцейського. Іншим закривають рот або витискають.
Степашка, ти не журись, великий =радєтєль= Трюдо закупив таку ж вакцинку, ковід-шілд, за тобою, 2 млн доз, у середу прийдуть. Хто коли з влади дбав про людей.
Ви вважайте, хто хоче прищепитися: особливо ті, у кого онко навіть у стадії ремісії. В багатьох, може, і є - тільки не діагностовано, дрімає собі в організмі, вакцинка може спровокувати.
Дбайте про себе і про своє здоров*я. Крім самих себе та ваших близьких, ви нікому не потрібні. І в тому, щоб ви не хворіли, абсолютно ніхто не зацікавлений. Знову ж таки - крім вас самих. Здоров*я всім.
Це ти мене питаєш - для чого вони ? Не уявляю. Фотка одного йшла до статті, так там було написано, що для пар вхід безкоштовний у понеділок і вівторок.
На фіг ото іти, коли могли б порнуху вдома подивитися, якщо так хочеться ? І зразу реалізувати.
А обуреному журналісту люди писали (з гумором), щоб він зрозумів тих =нещасних= .
Навряд чи вони субвенції з уряду отримують.
Але я не знаю, яка публіка туди ходить і для чого
Караул. здравоохранение опасносте!
І так, я особисто за вакцинацію, але Пфайзером, а не індійською муттю! Я навіть дитині купую дорогі французькі чи німецькі вакцини у тому випадку, коли у поліклініці є лише індійська муть!
И не претендую. И слава богу. Но я ОЧЕНЬ хорошо разбираюсь в тех моментах, когда меня пытаются на..ать. Ну просто богатейший опыт, ибо жизнь такая.
Поэтому не надо тут про медицину, пожалуйста. Я смотрю на эту рожу, и вижу тут ни разу не про медицину - а исключительно про на..ать.
От той же Пфайзер відомий винаходами дуже багатьох різних ліків - вони от навіть віагру придумали А якими досягненнями і винаходами прославилися раніше виробники спутніка чи тої індійської вакцини, яку нам привезли?
Ну це все одно, що вибирати між американським Мустангом, кацапською ладою фекаліною і індійською Татою. Що вибере нормальна людина?
В ноябре, СМИ сообщают о том, что Степанов заболел короной.
В прошлый четверг, в эфире «Право на владу», сам Степанов заявил, что они НЕ рекомендуют вакцинироваться людям, которые переболели не раньше чем полгода назад, так как антитела живут в организме 6 месяцев.
Сегодня Степанов вакцинировался.
Вопрос: кто звиздит?
а) Степанов
б) СМИ
в) Календарь
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...Ну, а я думаю, що ніякої вакцинації Степанова і не було.
Вкололи йому фіз.розчин або вітамінку якусь - і бидло ЗЕбільне повірить.
чертики"коллаборанты" мерещатся, сам же сказал:
"У нас, такое ощущение, уже появились коллаборанты COVID"
Источник: https://censor.net/ru/v3250861
Скоро
чертиков"коллаборантов" ловить и давить начнет, как алкаши, белку словившие, делают.
Степанов **нулся, впрочем, они там на Банковой сейчас все такие, чем не дурка?
А если обеспечишь, то тебя твои же сограждане прибьют, когда помирать начнут от последствий той "вакцины", ведь ее на безопасность от раковых заболеваний не тестировал никто.
Можно бы, конечно, лохторату вэйвер подсунуть подписать: мол, так и так, никого не виню, если копыта после той "вакцинации" откину по какой-либо причине даже через лет 5 (Пфайзер и Астра-Зенека ответственности не несут официально, им вейвер ни к чему, ну а ты, Степанов, несешь полную ответственность, как представитель государства, за "вакцинацию" ответственный). Но вэйвер этот подсунуть не получится, ибо сегрегацию вы задумали: разделить население на "чистых" ("вакцинированных") и недолюдей ("невакцинированных"), а вейвер отмашку дает, недолюдей создать не получится.
Попал ты, Степанов, и бежать то тебе некуда.
Однако напомню, что хозяева твои далеко, а лохторат - он вот, близко, так что сам оценивай размер опасности.
Источник: https://censor.net/ru/v3250861
В дурку бы вас всех, с Банковой, отправить, и галоперидола, галоперидола...
Поставщик Pfizer = Pfizer!
К чему бы это?
Якщо перехворіли (безсимптомно), все одно мусять бути.
Якщо є антитіла - кажуть, що півроку тримаються, - то не треба щеплюватися.
Інше: якщо хворіли безсимптомно - можливо, не варто ? (як варіант).
Це значить, що небезпеки від вірусу для вас нема.
З іншого боку, також кажуть, що другий раз хвороба може протікати важче.
Це з прочитаного / побаченого в неті. Все гіпотетичне, з припущеннями.
Насправді все залежить від організму: і протікання хвороби, і реакція на вакцину.
Вирішувати вам.
Коли будували першу в світі залізницю газети писали що на швидкості 40 км за годину людина втратить свідомість...
или по###, быдланам и так сойдёт ?
верить зеГнидам членограя нельзя,
а дают справку о вакцинации и где её принимают, кроме
воровской зеГнидной малины ?
Принять закон, по которому: "Всем принимавшим решение по вакцинации и вакцинаторам - Высшая мера наказания, если вакцина окажется бесполезной или в течении 3-х лет проявятся побочные эффекты более чем у 1% вакцинированных". Без права аппеляции.
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...