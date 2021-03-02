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Загруженность коек для больных COVID-19 в больницах Ивано-Франковска превышает 100 процентов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Загруженность коек, выделенных для больных COVID-19, в Ивано-Франковской городской больнице № 1 - почти 130%, в центральной городской больнице - 102%.

Об этом корреспондентам Суспільне Карпати рассказали руководители этих медицинских учреждений, информирует Цензор.НЕТ.

В центральной городской больнице сейчас лечатся 358 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 100 больных - в тяжелом состоянии. 16 человек находятся в реанимации. Заместитель главного врача медучреждения Владимир Вовчук говорит, что в таком режиме врачи готовятся работать минимум неделю.

"По состоянию на сегодня ситуация в больнице остается напряженной. Она управляемая, но напряженная. Количество больных и количество госпитализаций не уменьшается. И так еще эту неделю и, возможно, следующий придется работать", - сказал Владимир Вовчук.

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Сейчас, по его словам, больница обратилась к ректору национального медицинского университета с просьбой освободить помещение одной из кафедр, расположенной в больнице. Это позволило бы дополнительно развернуть примерно 20 коек. Кроме того, в перинатальном центре обустраивают еще одно отделение для больных. Там разместят 40 коек.

"У нас есть места, выделенные в одном из отделений на пятом этаже. У нас сейчас есть проблема подобрать персонал, поэтому мы работаем над этим, чтобы обеспечить. Других вопросов у нас нет - лекарства есть, кислород есть, вот, с персоналом нам очень трудно", - добавил Вовчук.

В городской клинической больнице № 1 загруженность коек больными COVID-19 составляет 125-130%, рассказал главный врач Тарас Василик.

"Сейчас на 200 койках, которые мы развернули для госпитализации пациентов в COVID-19, лежит 249 пациентов. Нам приходится привлекать дополнительные площади - коридоры, в том числе и кровати, которые развернуты на базе перинатального центра", - отметил он.

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По данным системы мониторинга СНБО, количество подтвержденных в сутки случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области остается одной из самых высоких в Украине.

За минувшие сутки на Прикарпатье подтвердили 526 новых случаев заболевания СOVID-19. Это на 208 меньше, чем за предыдущие сутки. 28 февраля смертей с диагнозом COVID-19 медики на Прикарпатье не зафиксировали.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Сейчас на 200 койках, которые мы развернули для госпитализации пациентов в COVID-19, лежит 249

Нет, ну извольте подобрать слова как-то по другому. Воображение рисует пикантные картины. Военно-медицинский юмор какой-то.
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02.03.2021 00:04
+5
Чому працює Буковель? Патамушта Бєня партньор ЗЕбєні. Вони зробили лохів разом, ось і результат.
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02.03.2021 00:16
+4
Кстати: ни одного кадра из "переполненных палат".

Степанов, ты в курсе сколько лет полагается на нарах за подлог ?
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02.03.2021 00:28
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Загруженность коек в больницах Ивано-Франковска превышает 100 процентов - Цензор.НЕТ 3097
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02.03.2021 00:00 Ответить
Центральна влада робить недостатньо для подолання епідемії в Івано-Франківській області. Потрібно направити в обласний центр додаткові військові шпиталі з медперсоналом, провести мобілізацію військових медиків, оголосити особливий правовий режим воєнного стану на всій території України, перекрити дороги, зупинити всі види сполучення між населеними пунктами крім забезпечення продуктами, медикаментами та засобами першої необхідності! Сьогодні вже потрібно додавати до Івано-Франківської області сусідні регіони і жорстко закривати всі населені пункти де виявлено велику кількість хворих! Ми знову йдемо на крок позаду від подій і ніяк не можемо вийти на ефективний рівень прийняття рішень, коли рішення приймаються ще до того як наступає пістець!
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02.03.2021 11:22 Ответить
Тільки Гриценко може це зробити!
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02.03.2021 11:38 Ответить
Сейчас на 200 койках, которые мы развернули для госпитализации пациентов в COVID-19, лежит 249

Нет, ну извольте подобрать слова как-то по другому. Воображение рисует пикантные картины. Военно-медицинский юмор какой-то.
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02.03.2021 00:04 Ответить
Давай-ка, бабка, ляжем вальтом (с)
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02.03.2021 11:21 Ответить
Простите, это как? Больные по двое на кровати или на полу?
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02.03.2021 00:14 Ответить
Один на ліжку, а другий на килимку поруч. Потім міняються.
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02.03.2021 00:18 Ответить
Валетом.
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02.03.2021 00:18 Ответить
По півтора! Завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 у лікарнях Івано-Франківська перевищує 100 відсотків - Цензор.НЕТ 9987
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02.03.2021 09:31 Ответить
Чому працює Буковель? Патамушта Бєня партньор ЗЕбєні. Вони зробили лохів разом, ось і результат.
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02.03.2021 00:16 Ответить
Конечно - Буковель
Наверно хозяева гостиниц скинулись Степанову и Ляшко на гостинец 😀😀😀
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02.03.2021 00:22 Ответить
Зима на дворе. Грипп. При чём тут "ковид" ?
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02.03.2021 00:26 Ответить
Нема грипу, коли він ходить, це помітно по знайомим чи чергам в аптеці, просто чергова ГРВІ.
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02.03.2021 07:37 Ответить
Кстати: ни одного кадра из "переполненных палат".

Степанов, ты в курсе сколько лет полагается на нарах за подлог ?
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02.03.2021 00:28 Ответить
Ну так инфекционные отделения больниц это ж проходной двор.
Приезжай сам и форографируй.
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02.03.2021 08:16 Ответить
Eсли в репортаже нет видеосъёмки подтверждающей эту байку, значит никакой "пандемии" нет и не было.
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02.03.2021 10:36 Ответить
хай запускають нарешті лазерну терапію,
скільки можна тих глобалістів слухати і йти в них на поводу
тим паче, що вони весь час свіжого віруса скрізь постійно підсипають...
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02.03.2021 01:11 Ответить
Как это - загруженность коек превышает 100% Завантаженість ліжок у лікарнях Івано-Франківська перевищує 100 відсотків - Цензор.НЕТ 883? По два больных на койку? Или сидячие места?
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02.03.2021 04:27 Ответить
Спят по очереди
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02.03.2021 08:44 Ответить
Он точно руководитель? Страшилку влил. Следующая -"дед Бабай"
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02.03.2021 12:33 Ответить
 
 