В Киеве спасатели сняли с дрейфующей по Днепру льдины 2 мужчин. ВИДЕО
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В Киеве сотрудники ГСЧС спасли двух мужчин, которые дрейфовали по Днепру на отколовшейся льдине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
1 марта в 16:10 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на реке Днепр, вблизи моста им. Патона, на дрейфующей льдине находится два человека.
С помощью надувной лодки, мужчин спасли. Как выяснилось, граждане 1991 и 1994 г.р. прогуливались по льду, как вдруг льдина откололась.
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+15 Randall Flag da70119e
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+11 Baden
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+11 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий02.03.2021 06:27
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"Мы плывем на льдине как на бригантине,
По седым суровым мааряааааам..."
Вмешались в естественный отбор.
Теперь они наплодят зедебилов
там с теорией Дарвина все ОК.
Роберт Спрехт. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
Чарли Олкинсона и Теда Винтерса обоих увезли в сумасшедший дом. Чарли это не удручало: он был привычным ко всему, так что даже охотнее ночевал бы там, нежели где-либо еще. Но Тед был из другого теста. Когда его вели силой, он выл, как пес, сбитый автомобилем.
Нет такого местечка, где не нашлось бы своего дурачка и своего шутника. Ясное дело, что первый всегда жертва второго. Так было и у Чарли с Тедом, но Чарли на это не обижался: «Ну и парень же ты, Тед! Черт возьми, какой черт!»
Чарли спал в каморке за лавкой мистера Икина, промышлявшего похоронными принадлежностями. Он следил за тем, чтобы в лавке всегда было чисто выметено. Мистер Икин доверял ему эти обязанности, дабы его доброта не показалась чрезмерной. Чарли любил свою каморку и его совершенно не беспокоило, что в лавке время от времени находился какой-нибудь покойник.
Пришел апрель, и паводки превратили местное кладбище в настоящее болото. И так случилось, что в продолжение осушительных работ лавка Икина стала пристанищем сразу для трех покойников. Чарли пришлось делить свою каморку с юной мисс Дэйтон, скончавшейся за три дня до того от пневмонии.
Тед, узнав об этом, не упустил случая его подразнить:
- Слышь, Чарли! Правду говорят, что у тебя там баба? Чарли удивленно посмотрел на него.
- Ну эта, которая у тебя в комнате лежит.
- Тед, что ты! Ты же знаешь, что Дейтон - девушка.
Чарли посмотрел на приятелей Теда, не смеются ли они. Он подозревал с их стороны очередную шутку.
- Так значит, не твоя баба?
- Тед, она же мертвая. Она ничья теперь не девушка. Ну Тед, ты и даешь!
Тед, увидев, что приятели так и покатываются, дал им знак молчать: У него были свои планы.
- Слышь, Чарли… Эта Дейтон… Ты никогда не видал, чтобы она прогуливалась по комнате?
- Ты чего мелешь?
- Так бывает - угрюмо заверил его Тед. - Послушай лучше мой совет: закрывай крышку гроба, да поплотнее.
По примеру Теда все напустили на себя мрачный вид. Чарли спросил:
- Ты мне зачем все это рассказываешь?
- А затем, что я слышал, будто эту Дейтон перед смертью укусил волк, - заявил Тед, приблизив к Чарли лицо. - И не простой волк, а оборотень. А знаешь, что с такими потом бывает?
- Вампир?
У Чарли в котелке все было перемешано, но Тед решил его не разубеждать.
- Точно. Пока ты спишь, она тебе горло и перегрызет, и кровь твою всю выпьет.
Здесь Тед удалился со своей свитой, оставив Чарли наедине с его размышлениями.
Позже вечером Чарли подошел к Икину за советом, и тот рассказал ему о вампирах, что знал. Прежде, чем он спросил у Чарли, в чем дело, его отвлек клиент. И так Икин и забыл об этом.
И напрасно, потому что ночью Тед и его компания оказались за магазином, под окошком у Чарли. Торговцы платили дурачку доллар за то, что он проверял, заперты ли на ночь соседние лавки. Компания как раз и поджидала, когда Чарли пойдет исполнять свои обязанности.
Среди них Сюзанна была единственная девушка. Тед обратился к ней. Скоро они должны были пожениться, и все же ему стало жутковато от того, как она этим вечером накрасилась. Глаза начернены, как угли, рот красный, как клюква, а лицо бледное, как мел.
- Тед, - прошептала она. - Мне это не нравится.
- Ну, курочка, это ведь в шутку…
- Да, но в гроб мне ложиться совсем не хочется.
- Во-первых, это не настоящий гроб, а корыто из курятника, так что ты не задохнешься. И потом, всего на несколько минут, пока Чарли не вернется. Ты только постонешь немного, а потом поднимешь крышку… Ну и потеха будет!
- А если у него с сердцем что-нибудь или другое?
- Ну ты сказала! Он для этого слишком глуп: разве что возьмет ноги в руки или заревет… А тебе достанется билет в первом ряду!
Сюзанна недоверчиво вздохнула и надулась.
- Тихо! - прошептал стоявший на шухере. - Есть, пошел! Давай…
Не успел Чарли выйти на улицу, как вся ватага ворвалась в лавку, которую он на такое короткое время даже не запер. Когда немного спустя он вернулся, парни снова собрались под окошком каморки.
- Поднимите-ка меня, - потребовал Тед.
Его подняли за ноги и поднесли к окну, так что он смотрел прямо внутрь комнаты.
- Вошел… - тихо рассказывал он остальным. - Сел на кровать… Снимает ботинки…
Теду не пришлось продолжать, потому что все услышали стон, раздавшийся вдруг из-под полога. Чарли в своей комнатке вскочил. Когда послышался новый стон и Тед увидел, как Чарли вцепился обеими руками в спинку кровати, он с трудом удержался от хохота.
- Ну что там? - спросил один из тех, кто его держал.
- Подожди… - Тед вздохнул. - Полог поднимается… Она встает… Черт возьми, действительно кажется, что…
Он замолчал, потому что Чарли внезапно пошел, но не к двери, как полагал Тед, а прямо к гробу. Тед понял, что Сюзанна тоже такого не ожидала: она не оказала ни малейшего сопротивления, когда Чарли опрокинул ее обратно в гроб и захлопнул крышку.
- Что там, Тед? - зашептали внизу.
Тед был настолько ошеломлен, что с трудом выдавил: - Я не знаю… Он захлопнул крышку и достает что-то из-под кровати… По-моему это… О Господи! Нет, Боже мой, НЕТ!
В его голосе было столько ужаса, что остальные испугались не меньше его. Те, кто держал Теда, отпрянули, и он полетел на землю. Возникла свалка, и пока они разбирались и поднимались на ноги, из комнаты раздался дикий вопль, потом еще один, громче и страшнее. Кричала женщина, охваченная смертельной агонией.
С трудом поднявшись на ноги, Тед бегом исчез за углом дома. Когда приятели настигли его, он изо всех сил пытался открыть запертую изнутри дверь. Один из них, не утративший самообладания, подобрал булыжник и, крикнув другим, чтобы отошли, запустил в витрину. Стекла еще сыпались, когда Тед прыгнул в лавку. Вопли усилились до предела, но когда остальные достигли каморки, стихли.
Тед опередил своих товарищей и ворвался первым; то, что он увидел, вырвало у него крик ужаса. Крышка гроба по-прежнему была плотно прикрыта, а Чарли стоял рядом, держа в руках кувалду. Из гроба слышалось какое-то бульканье, и пока кровь стекала в лужицу на пол, длинный осиновый кол окончательно стал на свое место.
Тогда-то Тед и завыл и уже не мог остановиться.
После того, как полиция увезла Теда и Чарли, все пришли к выводу, что во всем виноват Тед. Все, кроме мистера Икина. который не просыхал с неделю и все не мог простить себе того, что рассказал Чарли о том, как убить вампира. Для этого есть единственный способ - вонзить ему осиновый кол в сердце.
мужчиндебилов.