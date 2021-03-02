Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, - Степанов. ВИДЕО
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Исследования подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет", - сказал он на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Степанов призвал украинцев не верить сообщениям "деятелей антивакцинальной вакханалии, которую устроили в нашей стране в течение двух месяцев".
Он напомнил, что в понедельник лично привился вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. При этом министр сообщил, что чувствует себя хорошо, какие-либо побочные эффекты от вакцинации у него отсутствуют.
"Serum Institute –крупнейшее предприятие мира по производству вакцин, которые поставляются в 141 страну. Все без исключения их вакцины преквалифифированы ВОЗ. Эта вакцина (Covishield. - Ред.) - эффективна и может использоваться для защиты от COVID-19", - подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
В Германии, где я между прочем живу, прививка АстроЗенеки выглядит вот так (см. фото по ссылке).
Обратите внимание - на баночке написано "Covishield", сверху эмблема индийского производителя SII (Serum India Industris).
У меня жена, она медик, привилась (пока только первая прививка) этой вакциной - да, реакция была, - температура, боли в костях, но
это нормально и показывает, что организм распознал вакцину. Через ночь всё уже было в норме.
Так что не слушайте провокаторов, идиотов и российских троллей!
То, что в Германии колят то, что ты видишь и что сказали - 100%
А в Украине - НИ КАКИХ ГАРАНТИЙ НИ НА ЧТО ! Сказать могут-одно, показать - другое, а вколоть - третье... И НИ КАКОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ !
А фото могло быть выставленно по ошибке...
1. Covieshield это не аналог. Аналога тут никакого быть не может. В лаборатории разработали и протестировали вакцину. А выпускать её должны фарм компании в огромных количествах.
2. Covieshild это маркетинговое название вакцины ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), она же Oxford-AstraZeneca, она же AstraZeneca vaccine, она же Oxford vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
3. "vaccine efficacy 81·3% [95% CI 60·3-91·2] at ≥12 weeks". Чем больше времени проходит между инъекциями, тем выше эффективность. Не до бесконечности конечно.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext
4. Пожилые люди участвовали в тестировании. Мало того, уже одобренную вакцину колят пожилым людям в Великобритании.
Вот тут 82 летнего британца вакцинируют. Новость от 4го января!
Covid: Brian Pinker, 82, first to get Oxford-AstraZeneca vaccine
https://www.bbc.com/news/uk-55525542
Так что хватит дезинформировать людей. Все ищется за 5 минут. Было бы желание пополнять знания, а не разводить грязь в комментариях.
В этой вашей статье в медицинском журнале нет ни слова поминающего "Covishield" ( https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext )
Как и в этой .. ( https://www.bbc.com/news/uk-55525542 )
Так что не нужно манипулировать , выдавая желаемое за действительное...!!!
большинство прививок АстроЗенеки (в том числе и для Западной Европы) производиться в Индии, поскольку ни в Швеции (фирма Астрозенека)
ни тем более в Анфлии (Оксфорд это не производственная фирма, а научно иследовательская, при Оксфордском университете, где собственно и разработали вакцину ChAdOx1 совместно со шведами) нехватает мощностей и людких рессурсов, чтобы производить сотни миллионов доз.
В индии есть и человеческие рессурсы и производственные мощности. Технологические процессы (престиж произвоидителя) там одинаковые для всех доз - ведь никто не знает, какая партия в какую страну уйдёт.
Серйозно ? А назва чому інша і окремі клінічні =дослідження= ?
AstraZeneca это шведская фарм компания, участвовавшая в разработке. Как и университет Oxford. Кто-то упоминает вакцину как Oxford Covid vaccine, кто-то Oxford/Astrazeneca vaccine, кто-то Astrazeneca. Это всё взяимозаменяемые названия как "Жигули" и ВАЗ-2101. Может не идеальный пример, но надеюсь принцип ясен.
Covishield и есть ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) и то же что Astrazeneca Covid vaccine. С тем уточнением, что марка Covishield принадлежит Serum Institute of India и выпускается на их мощностях.
Ці вакцини, тим не менш, зареєстровані під різними назвами і номерами. В усякому разі, в Канаді.
Якщо, наприклад, Ніссан збирається у Мексиці (пишу просто так) - то це все одно Ніссан, а не Мексан.
ChAdOx1 is a adenoviral vaccine vector - з Вікі. Це - принцип дії вакцини.
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/02/health-canada-authorizes-astrazeneca-and-verity-pharmaceuticals-incserum-institute-of-india-covid-19-vaccines.html
Today, Health Canada authorized two vaccines; the COVID-19 vaccine manufactured by AstraZeneca, and developed in partnership with Oxford University, and, the Serum Institute of India's version of the AstraZeneca vaccine.
Health Canada received an application for authorization from AstraZeneca on October 1, 2020, and from Verity Pharmaceuticals Inc./Serum Institute of India (in partnership with AstraZeneca Canada Inc.) on January 23, 2021.
Health Canada's authorization of the Verity Pharmaceuticals Inc./Serum Institute of India product relies on the assessment of its comparability to the AstraZeneca-produced version of the vaccine.
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75063a-eng.php
COVISHIELD (manufactured by Serum Institute of India) and AstraZeneca COVID-19 VACCINE (manufactured by AstraZeneca) are ChAdOx1-S recombinant vaccines developed by AstraZeneca and the University of Oxford. Health Canada has reviewed the manufacturing information for these vaccines and found them to be comparable.
Так, подібні / які можна порівняти, але не тотожні, що є логічним. Я - не спеціаліст, припускаю, що додаткові компоненти (або ще щось в процесі) можуть бути іншими (не дивилася опис).
Причем тут AstraZeneca к шмурдяку из Индии, если AstraZeneca побоялась свое название на єтом припарате писать, а индийская кухня не прошла сертификацию в Европе?
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext
Ну разве что данная новость для 73% питекантропов ))
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/01/en-france-et-en-allemagne-lencombrant-vaccin-astrazeneca-1?fbclid=IwAR0Z1QYytFWmkxdatb1UheT_x9E0J0e9Hip0qah3Mcz3Yet4rrhGApkM_tc
Le Journal de Montréal
13tSpeg tuoSnsmhdorrsed ·
Undesirable side effects, effectiveness discussed: Victim of a bad reputation, AstraZeneca COVID-19 vaccine is being smuggled by populations in France and Germany.
Небажані побічні ефекти та дискусії щодо ефективності. Ці речі змушують владу Фр. та Нім. збільшувати заспокійливі меседжі, щоб уникнути прострочення запасів.
І Макрон, і Меркель завіряють у безпечності АЗ. Міністр охорони здоров*я (мені смішно тепер від =охорони здоров*я=) Фр. сказав, що її використання поширять на 50 - 75.
В обох країнах слабо йде вакцинка: Нім. 240 тисяч з 1,45 млн, Фр - 270 тис з 1,6 млн.
Побічні явища було відзначено у багатьох шпиталях Франції у щепленого персоналу, як правило, грипозні. Але це було достатньо серйозним для того, щоб окремі з них (шпиталей) припинили щеплення: на функціонування закладу вплинула велика к-ть людей, які взяли лікарняний після щеплення.
Отже, як скаржиться голова профспілки, влада бере участь у кампанії з =реабілітації= .
І тепер множаться заяви "вчених" про неймовірну ефективність АЗ (95%), підтверджену =клінічними дослідженнями, навіть більшу, ніж Пфайзер (84%) та Модерна. І так, в Британії теж =дослідження= і =ефективність= на 70+.
В Нім. відповідальні за вакцинки дуже переживають, що вони пропадуть. В Баварії було сказано не допустити, щоб хоч одна ампула була викинута чи відставлена в сторону. Готові вакцинувати всіх бажаючих в обхід складених пріорітетних груп.
У середу Меркель проводить засідання з відповідальними з кожного регіону, щоб обговорити подальшу =боротьбу=.
Висновки нехай кожен робить сам. Але очевидно одне: треба штовхнути товар, то розкажуть і про =ефективність= 150%, і "дослідження" підженуть. Хіба дарма купували і грошики платили фармі ?
Тільки щеплені зі своїми побічними ефектами псують картинку.
Джерело:BGR
Які симптоми виникають, коли формується імунна відповідь на вакцину
За її словами, про ефективність препарату говорять біль в місці уколу, втома, а також лихоманка з субфебрильною температурою в межах 37,1-38 градусів за Цельсієм.
Як вважає лікарка, всі ці ознаки свідчать про те, що вакцина робить свою роботу зі зміцнення захисних сил організму для боротьби з вірусом. Кон підкреслила, що побічні ефекти зазвичай тривають кілька днів, і це не повинно викликати занепокоєння.
Спеціалістка пояснила, що таким чином організм формує імунну відповідь на білок, який імітує хворобу.
https://healthy.24tv.ua/likarka-rozpovila-yaki-simptomi-viklikaye-efektivna-vaktsina_n1550486
Я навела і фактично переклала статтю з нашої газети.
Нічого не придумуючи. Два останні абзаци - мої.
Писали, що подібні речі є серйозними побічними ефектами: коли людина не може виконувати роботу та / чи це впливає на її звичний ритм життя.
Я спостерігаю.
Також подивимося на керманичів українських: чи їх лихоманитиме.
Коли медперсонал хворів - був крик. А коли він же =хворіє= через реакцію на вакцину - це нормально.
Я теж спостерігаю)
Є люди, які безсимптомно перехворіли. Чи у них так само не буде реакції на вакцину ? Чи це - добре ? Бо за тією лікаркою, виглядає, що ні.
Тому люди так потребують і просять прозорої і відкритої інформації.
Я з тих людей, хто дуже критично сприймає інформацію. Будь-яку.
І втюхати мені шо-попало не вийде.
А вся ситуація з вірусом з самого початку виглядала не так, як треба (від тих фальшивих відео з Китаю, де люди падали і вмирали) і зовсім не сприяла і не сприяє відгуку людей (так, зразу люди мобілізувалися, вірили своїй владі, а потім побачили, що воно не туди йде).
Вже рік ми живемо у іншому вимірі. Це - не просто.
Всі хочуть, щоб це швидше скінчилося і ми повернулися до нормального життя.
Я не збираюся брати вакцину. Але читаю всю інформацію по темі. Для себе.
Бажаю здоров*я.
2. Covieshild это маркетинговое название вакцины ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), она же Oxford-AstraZeneca, она же AstraZeneca vaccine, она же Oxford vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
3. "vaccine efficacy 81·3% [95% CI 60·3-91·2] at ≥12 weeks". Чем больше времени проходит между инъекциями, тем выше эффективность. Не до бесконечности конечно.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext
4. Пожилые люди участвовали в тестировании. Мало того, уже одобренную вакцину колят пожилым людям в Великобритании.
Вот тут 82 летнего британца вакцинируют. Новость от 4го января!
Covid: Brian Pinker, 82, first to get Oxford-AstraZeneca vaccine
https://www.bbc.com/news/uk-55525542