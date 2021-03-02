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Рада одобрила в первом чтении законопроект об институте старост. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4535, усовершенствующий институт старост.

Принятие соответствующего решения поддержали 273 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают внести изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине" и определить понятие "старостинский округ", уточнить статус старосты.

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Согласно законопроекту, старосту утверждает сельский, поселковый, городской совет на срок его полномочий по предложению сельского, поселкового, городского головы по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью, проведенного в старостинском округе).

Законопроект оговаривает, что староста работает в соответствующем совете на постоянной основе и не может совмещать свою служебную деятельность с другой работой, в том числе на общественных началах (за исключением преподавательской, научной и творческой во внерабочее время), заниматься предпринимательской деятельностью.

В соответствии с законопроектом старостинский округ образуется в составе населенного пункта (населенных пунктов), на территории которых проживает не менее полутора тысяч жителей.

Из законодательства также исключается норма о досрочном прекращении полномочий старосты.
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Топ комментарии
+12
Еще одна кормушка для дармоедов. И само слово "староста" мне лично совсем не нравится. Российской империей и Гитлеровской Германией за версту смердит
Рада одобрила в первом чтении законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 9836
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02.03.2021 14:45
+5
То де та оптимізація? На території мого колишнього району - дві громади у дублюючими урізаними функціями райвиконкомів. Але такі по рібні служби, як податкову, соціальну і ще деякі - винесено взагалі у теперішній районний центр. Тобто простому вуйкові з полонини потрібно здійснити марш-кидок спочат|у до найближчого центру села, куди доїздить автобус, а потім - до районного центру. Це може зайняти і 4-5 годин. І стільки ж, щоб добратися додому. І не треба про додаток "Дія". Бо вуйко вас за таке з кізяками змішає. Найбільге ця абсурдні рехворма проявиться на початку нового опалювального сезону, коли вуйки потягнуться по субсидію.
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02.03.2021 14:55
+4
По-суті це, законодавчий онанізм, який тільки збільшує витрати і розпорошує відповідальність.
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02.03.2021 14:55
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Еще одна кормушка для дармоедов. И само слово "староста" мне лично совсем не нравится. Российской империей и Гитлеровской Германией за версту смердит
Рада одобрила в первом чтении законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 9836
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02.03.2021 14:45 Ответить
А теперь и Израилем.
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02.03.2021 14:51 Ответить
Старости були і до того, раніше так називали депутатів.
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02.03.2021 14:53 Ответить
Звісно були. Але навіщо повертатися до часів царя Гороха, та ще за наявністю трутнів - депутатів? Але зрозуміло, для зебілів, то немаж різниці,.Якщо зграя зелених мавп шось вигадала - треба підтримати
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02.03.2021 15:02 Ответить
Це, про смотрящіх чи шо? Депутатів вже не достатньо плодимо дармоїдів на бюджетні гроші?
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02.03.2021 14:52 Ответить
То де та оптимізація? На території мого колишнього району - дві громади у дублюючими урізаними функціями райвиконкомів. Але такі по рібні служби, як податкову, соціальну і ще деякі - винесено взагалі у теперішній районний центр. Тобто простому вуйкові з полонини потрібно здійснити марш-кидок спочат|у до найближчого центру села, куди доїздить автобус, а потім - до районного центру. Це може зайняти і 4-5 годин. І стільки ж, щоб добратися додому. І не треба про додаток "Дія". Бо вуйко вас за таке з кізяками змішає. Найбільге ця абсурдні рехворма проявиться на початку нового опалювального сезону, коли вуйки потягнуться по субсидію.
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02.03.2021 14:55 Ответить
Ну, тепер вуйки крім депутата сільради матимуть ще й старосту. Кормили одного тепер буде ще один рот.
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02.03.2021 14:57 Ответить
По-суті це, законодавчий онанізм, який тільки збільшує витрати і розпорошує відповідальність.
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02.03.2021 14:55 Ответить
слугам урода надо пристроить где то своих корабельных сосен ?
мало ублюдков депутатов ?
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02.03.2021 14:57 Ответить
Причем пожизненно и желательно с пенсией, как у прокуроров)
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02.03.2021 15:05 Ответить
Ни к чему убирать норму о досрочном прекращении полномочий.
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02.03.2021 15:02 Ответить
Ст,142.143 конституции выполняйте! Загальни збори решают все. Реестр властности и власникив состав любой влвды на теретории(податкова,полиция, суды, прокуратура...) Или папуасам конституция не нужна? Но это уже другой вопрос шо мы маемо.
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02.03.2021 15:17 Ответить
...правильным курсом идете, ЗЕтоварищи Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 3353
Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 3489
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02.03.2021 15:44 Ответить
всякой херней занимаются, абы не экономикой страны! уроды!
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02.03.2021 15:48 Ответить
если есть палиция, палицаи, то старосты тем более к месту.Возможно будут и штурм, обер, унтер фюреры
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02.03.2021 16:36 Ответить
Полицаи есть, старосты есть. Что дальше?
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02.03.2021 16:40 Ответить
карабины и белые повязки будут выдавать?..Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 5816
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02.03.2021 17:03 Ответить
Так уже было что-то подобное в недалеком прошлом - назывались квартальные. Была такая-же процедура избрания, только люди за бесплатно тянули эту лямку. Потом - исчезло как-то незаметно. Теперь снова тот же припадок?
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02.03.2021 17:32 Ответить
Краще б створили "Державний Інститут Громадянства" через який провели б процедуру ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ по міжнародним стандартам і правилам!
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02.03.2021 19:54 Ответить
а полицаев староста будет нанимать на работу ???
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03.03.2021 08:04 Ответить
 
 