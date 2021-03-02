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Проект "Без цензуры": Как "слуги" и Оксана Марченко объявили войну украинскому языку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Слуги народа, ОПЗЖ и Оксана Марченко объединили усилия, и если вы думали, что за что-то хорошее то нет. Им очень не нравится закон о языке, в частности - об украинском языке в сфере обслуживания.

Как " слуги народа "подыгрывают ОПЗЖ, а еще - жареные факты об Александре Корниенко – в свежем" Без цензуры " от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Крестовый поход против украинского языка объявили "слуга" Александр Корниенко и Лиза Богуцкая, вместе с другими однопартийцами, и украинофобы из ОПЗЖ. Кстати, последние еще и синхронизируют антиукраинские усилия в регионах. Так, в Днепре настоящий "новый русский" Геннадий Гуфман игнорирует закон о языке в сессионном зале и называет русский "восточно-украинским языком".

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно этой статье, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Требование касается также предоставления образовательных, социальных, юридических, транспортных и других услуг, медицинского обслуживания.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+28
Слуги народа, ОПЗЖ и Оксана Марченко объединили усилия, и если вы думали, что за что-то хорошее то нет. Им очень не нравится закон о языке, в частности - об украинском языке в сфере обслуживания. Источник: https://censor.net/ru/v3250985

НАВІЩО МУЧИТИ ЛЮДЕЙ І ЗНУЩАТИСЬ З НИХ - ЗАЛИШИТИ ЇХ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА І ДЕПОРТУВАТИ ДО СКРЄПНОЇ РАСЄЇ Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 1704
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02.03.2021 15:05
+17
Чому українці єврейського походження , хохли і совки так ненавидять українську мову?! Комплекси меньшовартгсті і відчуття окупанта?
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02.03.2021 15:06
+13
Украинский язык это язык народа Украины. Объявить войну украинскому языку это равноценно, что объявить войну Украине. Поэтому, правоохранительным органам необходимо заняться врагами Украины
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02.03.2021 15:07
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Слуги народа, ОПЗЖ и Оксана Марченко объединили усилия, и если вы думали, что за что-то хорошее то нет. Им очень не нравится закон о языке, в частности - об украинском языке в сфере обслуживания. Источник: https://censor.net/ru/v3250985

НАВІЩО МУЧИТИ ЛЮДЕЙ І ЗНУЩАТИСЬ З НИХ - ЗАЛИШИТИ ЇХ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА І ДЕПОРТУВАТИ ДО СКРЄПНОЇ РАСЄЇ Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 1704
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02.03.2021 15:05 Ответить
закону ще немає.
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02.03.2021 15:13 Ответить
Закони є,але іх виконувати ніхтр не бажає !!! Безкарне порушення чинного законодавства , це ще одна біда України !!!)))
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02.03.2021 15:16 Ответить
ну чого, порох сотворив закон про санкції у 2014, ось медвечучко к ногтю получилось. був би вже закон про колабор-м уже б хтось застосував.
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02.03.2021 15:27 Ответить
Хто буде застасовувати чинні закони ?? Колаборанти проти колаборантів ??)))
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02.03.2021 15:29 Ответить
а шо, зараз не так з каналами вийшло? Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 6337 юзай ситуацію. бо інші юзають.
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02.03.2021 16:37 Ответить
Справа з каналами , це не крапка,реванш кремлівської гидоти триває !!!)))
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02.03.2021 16:40 Ответить
це вже наступне питання - захистити накладені санкції. але чи було б що захищати, якби закону не було і його б не примінили?
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02.03.2021 16:43 Ответить
Покарані??? З замах на суверенітет та соборність держави -санкціі,за таке довісного буде мало !!!))
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02.03.2021 16:47 Ответить
ну поки канали не сруть у мозок совків від 50, які тільки тєлік дивляться. чи так залишиться після суду?
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02.03.2021 16:49 Ответить
ну ти ж бачиш, що для подавлення запроданців потрібні закони. потрібних або немає, або вони не застосовні.
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02.03.2021 16:50 Ответить
Неправда, переважна більшість обслуговуючого персоналу говорить українською. Бувають лише поодинокі випадки непослуху, але вони виправляються. На "проблемних" областях України -- не знаю.
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02.03.2021 19:49 Ответить
Чому українці єврейського походження , хохли і совки так ненавидять українську мову?! Комплекси меньшовартгсті і відчуття окупанта?
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02.03.2021 15:06 Ответить
Маячня параноїдальної шизофреніі великодержаного шовінізма,споконвічної панівної ідеологіі Московіі !!!))
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02.03.2021 15:09 Ответить
русский мозок саме такий.
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02.03.2021 15:12 Ответить
От і Україна отримала величезну ганебну спадщину від багатовікової асиміляціі українців московитами !!!)))
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02.03.2021 15:14 Ответить
це вже не сильно спадщина совка, а скоріше постсовка.
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02.03.2021 15:29 Ответить
Не лише совка,а тим більше постсовка,за царів українців щимили ,аж дрантя сипалось!!! )))
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02.03.2021 15:33 Ответить
я маю на увазі, що за часів постсовка українці могли навчитись протистояти, а на то мість як телята жили і зараз мають війну, бо нарешті поспіли. але часу згублено дофіга. по Білорусі зараз можна подивитись на себе пару десятирічь назад.
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02.03.2021 15:38 Ответить
Ніхто не бажає докласти власних зусиль , всі чекають на дії "доброго царя" !! До речи ще один спадок від Московіі !!)))
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02.03.2021 15:47 Ответить
бо у людей немає потрібних знань. тому більшість - це біомаса.
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02.03.2021 16:38 Ответить
"Русскоязичная" біомаса , це саме те чого прагнуть кремлівські селекціонери-шовіністи!! Перетворити українців в "русскоязичную" біомасу ,яку згодом поглине більш чисельна біомаса росєян !!!)))
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02.03.2021 16:43 Ответить
і ти це розумієш. а чи в тебе розуміння, які механізми ти повинен використати, би цьому протистояти?
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02.03.2021 16:47 Ответить
Є закон про держмову , треба лише його дотримуватись ,а держава має здійснювати догляд за виконанням закона,це її,держави, обов"язок !!!)))
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02.03.2021 16:52 Ответить
а ти бачив, як кугути і рогулі законом користуються? Ти послухай самого Креміня, що він меле. Він досі не розібрався де право, а де спілкування. А за ним папужки із народа повторюють і виходить шопопало.
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02.03.2021 18:48 Ответить
Все залежить від спадщини батька й матері, від їхнього виховання. Якщо вони свідомі українці, то й діти будуть такі ж.
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02.03.2021 19:54 Ответить
Саме так.
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02.03.2021 15:14 Ответить
русская хромосма на русской скрепе - чудова совкова антивіруска на все, що не совок і русское.
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02.03.2021 15:14 Ответить
бо всі вони відносяться до тюркської мовної сім'ї,

а росіянська мова- це українська основа, сильно "збагачена" тюркізмами.
Отже, нічєво ні панятна, і муляє у вухах
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02.03.2021 15:23 Ответить
І трошки угрізмами !!!)))
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02.03.2021 15:27 Ответить
русский єто 60% строболгарской. Через библию, переведенню и принесенную кирилом и мефодием. учи матчасть, потом пиши.
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02.03.2021 15:31 Ответить
а звідки взялися болгари ти вже вивчив?
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02.03.2021 16:10 Ответить
і тим не менш українська і болгарська не дуже схожі.
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02.03.2021 16:40 Ответить
Гм.. , і чого б це ?
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02.03.2021 16:51 Ответить
ти зрозумієш болгарина не вчивши болгарську?
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02.03.2021 16:52 Ответить
Словака,так, а болгарина швидше ні !!)))
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02.03.2021 16:53 Ответить
так і росіяни не розуміють українську. вони перукарня розуміють як перекурня. це українці завдяки знанню двох мов розуміють і росіян, бо знають мову, і білорусів, хоч і не вчили мову. для тих, хто знає німецьку і англійську буде зрозуміле щось із датської, голандської і що там ще поряд.
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02.03.2021 16:58 Ответить
коли екскурсовод питає "всички туки" що це українською?
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02.03.2021 16:54 Ответить
Бо наша Євангелія писалася нашою мовою, і на ній тепер приймають інавгурацію президенти. І ми прийняли християнство раніше, ніж наші північно-східні дикі сусіди.
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02.03.2021 20:05 Ответить
біблія- це "Рабиня ізаура" 2-3 тисяторічної давності,
а кирил+мефодій- 2 грека-клоуна: з'їздили в Хозарію і перекрутили глаголицю на грецький лад
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02.03.2021 16:19 Ответить
Запий холодную водою питания мови, ті хто це питання роздмухують, зразу вали.
Ніхто це питання навіть не обговорює навіть близко за все моє життя, навіть вперті совки та щирі хохли.
Хто піднімає питання мови - це 100% малорос.
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02.03.2021 15:37 Ответить
Мовне питання,це зброя кремлівських шовіністів,засіб для дестабілізаціі суспільного стану України !!!)))
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02.03.2021 15:45 Ответить
Гадаю що - навпаки . Комплекси зверхньості , снобізм Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 9421 ..

Коли українська мова ( по їх , малоросів ,виразу - холопська ) по значимості стає в один ряд з - рудскім ізиком ( ізиком гаспод ) , їх від цього коробить як чорта від ладану .

Як мені одного разу, на ринку ,сказала одна малороська вівця - барига ,- да как ти смєєшь са мной разгаварівать на каком та украінскам язикє Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 6680 ,, уявляєте що це бидло із себе возомніло . ?
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02.03.2021 15:53 Ответить
Це ти спитай у своєї солов'їної посліду...
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02.03.2021 20:07 Ответить
пєськіна кума з глузду з'їхала
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02.03.2021 15:06 Ответить
Чья кума?
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02.03.2021 15:08 Ответить
Та то патц, не звертайте уваги.
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02.03.2021 18:06 Ответить
Украинский язык это язык народа Украины. Объявить войну украинскому языку это равноценно, что объявить войну Украине. Поэтому, правоохранительным органам необходимо заняться врагами Украины
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02.03.2021 15:07 Ответить
так вони і є опозицією Україні.
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02.03.2021 15:11 Ответить
Так, тільки якщо цими органами не завідує ворог...
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02.03.2021 20:09 Ответить
"Українських" гнид від кремлівських вошей слід нищити нанівець !!!))
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02.03.2021 15:12 Ответить
Між ними немає різниці, тільки гниди ще запекліші, як яничари.
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02.03.2021 20:11 Ответить
Українські гниди в стократ небезпечніше за кремлівських вошей!!! Особливо якщо ці гниди на держпосадах,в ГПУ,ЗСУ,МВС,СБУ та т. ін. !!!)))
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02.03.2021 20:39 Ответить
Хуже кацапа может быть только украинский малоросс.
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02.03.2021 20:41 Ответить
Гитлеровские нацисты тоже в своё время рассказывали, что идиш - это суржик, "перевраный" немецкий и евреи - это "неправильные" люди.
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02.03.2021 15:14 Ответить
ви ще скажіть, що германська мова- спотворений їдіш
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02.03.2021 15:27 Ответить
Зачем? Я не историк и не лингвист, мне достаточно знать, что идиш формировался и под влиянием языков германской группы.
И вообще, речь совсем не об этом. Неужели Вам за нацистов обидно стало?
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02.03.2021 20:54 Ответить
Ось найогидніше, що Медведчук та Марченко українці. Ну, принаймні за походженням. Я вважаю, що нам потрібно боротися з медведчуками та марченками в українській нації.
Мені прабабуся розповідала, що ось такі медведчуки та марченки ходили по хатах в 33-у.
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02.03.2021 15:15 Ответить
мертвечук - не українець. Зазирніть у пєдівікію.
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02.03.2021 15:17 Ответить
Він москаль, а це потвора без будь-яких етничних ознак !!!)))
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02.03.2021 15:20 Ответить
Не потрібно лайно виправдовувати якоюсь іншою національністю ! мені вікіпедії досить.
Батько, Володимир Нестерович Медведчук, народився 5 серпня 1918 року у селі Корнин Житомирської області. Мати, Фаїна Григорівна Гулько, народилася 16 жовтня 1925 року в селі Борщагівка Вінницької області.

Українці мають взяти відповідальність за своє життя, та побороти зрадників з-поміж своїх. а не вічно скиглити!
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02.03.2021 15:22 Ответить
Саме так, українці більш наполеглево та завзято мают нищити в собі москаля,цю ганебну потвору кремлівської селекціі ,спадок багатовікової асиміляціі українців московитами !!!)))
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02.03.2021 15:25 Ответить
Хто б не був цей мертверчук, він виродок і давно заслужив смертну кару.
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02.03.2021 20:48 Ответить
Москаль-це не нація ,це діагноз-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!)))
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02.03.2021 15:18 Ответить
Щодо ідишу - все вірно. Бо це дійсно юдейський діалект німецької.
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02.03.2021 15:16 Ответить
зараз, а раніше був найрозповсюдженою мовою допоки не вирішили кнутом і пряником перевести на іврит.
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02.03.2021 15:21 Ответить
Эти дураки все никак не поймут, что живя в русском языке и находясь при этом в Украине, они негласно пропихивают тут русский мир и его культуру. Жить нужно внутри мовы с ее культурой. А руский язык должен остаться лишь способом самовыражения для быдла и прочих носителей "культуры" и то, лишь где то на задворках своих помоек.
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02.03.2021 15:31 Ответить
А ви на яких задвірках пхаєте свій російський язик? Фарисеї.
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02.03.2021 20:53 Ответить
Як на яких? На цих самих, де ми знаходимося. А то ж, противники мови, на українській не вкурюють, а так хоч всі розуміють.
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02.03.2021 23:57 Ответить
Какого хера эту мразь вместе с ее мужом еще не арестовали ?если они они обвиняются в 'финансирование терроризма' что млять за маразм?? Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 2670 Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 2670
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02.03.2021 15:33 Ответить
ксюха превратилась в шовинистку-шалаву проросийскую, полностью потеряла нюх, как после Ковида. Бумеранг он такой, он ей вернется. Соскинд в 2013 году тоже пропагандонил: "Нам надо построить русско-украинскую Украину" вот и ксюха смертвячуком хотят построить такую Украину. а ее сын-то да и дочь учатся в Швейцарии!
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02.03.2021 22:20 Ответить
"Крестовый поход против украинского языка объявили "слуга" Александр Корниенко и Лиза Богуцкая, вместе с другими однопартийцами, и украинофобы из ОПЗЖ."

Источник: https://censor.net/ru/v3250985

Путріотка з Криму Богуцька приїхала на материкову Україну, щоб обпльовувати українську владу, яка чинила опір окупанту, і повернути до влади ригів.
Разом з іншими, подібними їй, вона впоралась із завданням.
Де її корєш-реформатор, опух, оглух та осліп?
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02.03.2021 15:40 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!))
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02.03.2021 15:49 Ответить
Питання мови, це лакмусовий папірець для прихованих ворогів.
Нехай казяться, вони себе палять і це добре)
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02.03.2021 16:09 Ответить
Ці приховані богуцьки вже виконали свою місію ще до виборів 2019.
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02.03.2021 16:31 Ответить
и "чтоб дурь каждого была видна"
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02.03.2021 22:16 Ответить
Іще тричі по сорок років...

Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 4533
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02.03.2021 16:08 Ответить
Позбутись багатовікової спадщини від асиміляціі українців московитами,це марудна справа,але ніхто крім українців її не зробить !!!))
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02.03.2021 16:37 Ответить
та ця жінка ще перекрутить ці відповіді і напише, як ій хочицца. Ось і вір цьому Рейтінгу.
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02.03.2021 22:07 Ответить
ПОРОХ ПРИЙДЕ, ПОРЯДОК НАВЕДЕ!
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02.03.2021 16:48 Ответить
Однозначно !!!))))
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02.03.2021 16:56 Ответить
👍
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02.03.2021 18:25 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 5686
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02.03.2021 23:52 Ответить
Как "слуги" и Оксана Марченко объявили войну УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ.
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02.03.2021 17:30 Ответить
а восточноукраїнський язик це чий? свинячий- зрозуміло, собачий язик- зрозуміло, навіть теля має язика, а от восточноукраїнський....
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02.03.2021 21:25 Ответить
Коли вже Україна знищить цих ворогів!?
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02.03.2021 22:02 Ответить
не дорабатывает мертвечук... мало дерет оксану, вот оно и озлобилось... хорошо было если бы СБУ нашло быка Соловья, чтобы он ее отодрал раз и навсегда... да так, чтобы оно и язык свой поганый кацапский забыло...
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03.03.2021 06:45 Ответить
Ну,що,от вам і показник - всі вороги украінського народу на блюдечку. Проти украінськоі мови, значить проти іі носія, тобто проти народу. І мова не йде про російськомовних, а саме про тих хто радий був би взагалі заборонити мову
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03.03.2021 07:20 Ответить
 
 