Проект "Без цензуры": Как "слуги" и Оксана Марченко объявили войну украинскому языку. ВИДЕО
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Слуги народа, ОПЗЖ и Оксана Марченко объединили усилия, и если вы думали, что за что-то хорошее то нет. Им очень не нравится закон о языке, в частности - об украинском языке в сфере обслуживания.
Как " слуги народа "подыгрывают ОПЗЖ, а еще - жареные факты об Александре Корниенко – в свежем" Без цензуры " от Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Крестовый поход против украинского языка объявили "слуга" Александр Корниенко и Лиза Богуцкая, вместе с другими однопартийцами, и украинофобы из ОПЗЖ. Кстати, последние еще и синхронизируют антиукраинские усилия в регионах. Так, в Днепре настоящий "новый русский" Геннадий Гуфман игнорирует закон о языке в сессионном зале и называет русский "восточно-украинским языком".
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
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Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
Согласно этой статье, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).
Требование касается также предоставления образовательных, социальных, юридических, транспортных и других услуг, медицинского обслуживания.
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НАВІЩО МУЧИТИ ЛЮДЕЙ І ЗНУЩАТИСЬ З НИХ - ЗАЛИШИТИ ЇХ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА І ДЕПОРТУВАТИ ДО СКРЄПНОЇ РАСЄЇ
а росіянська мова- це українська основа, сильно "збагачена" тюркізмами.
Отже, нічєво ні панятна, і муляє у вухах
а кирил+мефодій- 2 грека-клоуна: з'їздили в Хозарію і перекрутили глаголицю на грецький лад
Ніхто це питання навіть не обговорює навіть близко за все моє життя, навіть вперті совки та щирі хохли.
Хто піднімає питання мови - це 100% малорос.
Коли українська мова ( по їх , малоросів ,виразу - холопська ) по значимості стає в один ряд з - рудскім ізиком ( ізиком гаспод ) , їх від цього коробить як чорта від ладану .
Як мені одного разу, на ринку ,сказала одна малороська вівця - барига ,- да как ти смєєшь са мной разгаварівать на каком та украінскам язикє ,, уявляєте що це бидло із себе возомніло . ?
И вообще, речь совсем не об этом. Неужели Вам за нацистов обидно стало?
Мені прабабуся розповідала, що ось такі медведчуки та марченки ходили по хатах в 33-у.
Батько, Володимир Нестерович Медведчук, народився 5 серпня 1918 року у селі Корнин Житомирської області. Мати, Фаїна Григорівна Гулько, народилася 16 жовтня 1925 року в селі Борщагівка Вінницької області.
Українці мають взяти відповідальність за своє життя, та побороти зрадників з-поміж своїх. а не вічно скиглити!
Источник: https://censor.net/ru/v3250985
Путріотка з Криму Богуцька приїхала на материкову Україну, щоб обпльовувати українську владу, яка чинила опір окупанту, і повернути до влади ригів.
Разом з іншими, подібними їй, вона впоралась із завданням.
Де її корєш-реформатор, опух, оглух та осліп?
Нехай казяться, вони себе палять і це добре)