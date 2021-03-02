В ОРДЛО продолжаются интенсивные тренировки террористов вблизи линии соприкосновения, - разведка. ВИДЕО
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Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов вблизи линии соприкосновения с их практическим развертыванием и наведением на цели огневого поражения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Кроме того, по данным украинской разведки, противник совершенствует инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений.
Кроме того, с начала этого года в ходе занятий по инженерной подготовке в подразделениях соединений и частей 1 и 2 АК под руководством инструкторов - кадровых военнослужащих ВС РФ отрабатываются вопросы изготовления и применения самодельных взрывных устройств повышенной мощности с различными способами приведения их в действие.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разместить российские самолеты на белорусских военных базах, чтобы на них могли летать и россияне, и белорусы. Он напомнил, что подобная практика была в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею - тогда российские самолеты прибыли на совместное дежурство в Белоруссию. Министерства обороны двух стран впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет.
«Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Белоруссии.). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого»,- заявил господин Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере (цитата по БелТА).
По словам президента Белоруссии, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи он не нашел «отторжения». При этом Александр Лукашенко отметил, что если самолеты будут находиться на белорусских базах, то «надо просить тогда и вооружение к этим самолетам», притом «самое современное».
«Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах»,- сказал президент Белоруссии.