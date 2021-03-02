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В ОРДЛО продолжаются интенсивные тренировки террористов вблизи линии соприкосновения, - разведка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В ОРДЛО продолжаются интенсивные тренировки террористов вблизи линии соприкосновения, - разведка. ВИДЕО

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов вблизи линии соприкосновения с их практическим развертыванием и наведением на цели огневого поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Кроме того, по данным украинской разведки, противник совершенствует инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений.

Кроме того, с начала этого года в ходе занятий по инженерной подготовке в подразделениях соединений и частей 1 и 2 АК под руководством инструкторов - кадровых военнослужащих ВС РФ отрабатываются вопросы изготовления и применения самодельных взрывных устройств повышенной мощности с различными способами приведения их в действие.

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...наче вони й так там не базуються, у нас під боком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разместить российские самолеты на белорусских военных базах, чтобы на них могли летать и россияне, и белорусы. Он напомнил, что подобная практика была в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею - тогда российские самолеты прибыли на совместное дежурство в Белоруссию. Министерства обороны двух стран впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет.
«Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Белоруссии.). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого»,- заявил господин Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере (цитата по БелТА).
По словам президента Белоруссии, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи он не нашел «отторжения». При этом Александр Лукашенко отметил, что если самолеты будут находиться на белорусских базах, то «надо просить тогда и вооружение к этим самолетам», притом «самое современное».
«Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах»,- сказал президент Белоруссии.
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02.03.2021 15:26 Ответить
Білорусь по любому давно знаходиться у військовому союзі з московитами. То ж, завжди варто чекати атаки з відти бо, то найкоротший шлях до Києва.
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02.03.2021 15:30 Ответить
Главное шо бубочька привился. А повстанцы пусть тренируются и дальше В ОРДЛО продолжаются интенсивные тренировки террористов вблизи линии соприкосновения с приведением на цели огневого поражения, - разведка - Цензор.НЕТ 8213 и главное перестать стрилять
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02.03.2021 15:28 Ответить
А міг Бубачька на вакцинацію запросити і "ту сторону". Ну, як гуманітарний жест. Щоб побачити "мир" у очах ***** (широковживане слово, не забанее навіть у основних пошуковиксз, зокрема у гуглі).
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02.03.2021 15:38 Ответить
Судьба ОРДЛО в руках самих ОРДЛОвцев. Если молчат и терпят, значит их это устраивает... 🥴
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02.03.2021 15:29 Ответить
лаптєногія тренуються, не інакше до перемовин готуються..
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02.03.2021 15:30 Ответить
Зі сторони ОРДЛО йде активна підготовка і Лукавий запрошує московитські війська на бази в Білорусі, а у нас не те що закону про зброю не прийняли, а й взагалі проводять дивні речі з дозвільною і саджають патріотів за гнилими схемами.
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02.03.2021 15:34 Ответить
 
 