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"Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию", - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля за поддержку в урегулировании ситуации на Донбассе, а также выразил надежду на дальнейшую мобилизацию давления стран ЕС на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с Мишелем на Донбассе.

"Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путём. И мы сможем это сделать только вместе, ощущая поддержку международную поддержку и вашу поддержку, как председателя Европейского совета, ради стабильности и безопасности на европейском континенте. Благодарю за ваше присутствие на Донбассе. Это сильный сигнал. Благодарю, что ваше путешествие в Украину началось именно с Донбасса", - отметил президент.

Зеленский выразил благодарность ЕС и Мишелю за политическую поддержку Украины, за дипломатическое, за санкционное давление на РФ из-за невыполнения Минских договорённостей и оккупацию украинских территорий.

"Уверен, что Европейский совет под председательством Шарля Мишеля в конце этого месяца будет иметь жесткую позицию касательно российской агрессии против Украины", - добавил глава государства.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
"Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1882
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02.03.2021 15:47
+4
А может сам чего попробуеш?
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02.03.2021 15:42
+4
- грудень 2020р. зєлєнській отримує роялті від діяльності своєї росєйської фірми "ГрінФілм" у розмірі майже 4 млн.грн.
- січень 2021р. зєлєнській прожає "Лігу Сміху" русні.

тисни на русню як зєлєнській ! )))
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02.03.2021 16:05
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А может сам чего попробуеш?
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02.03.2021 15:42 Ответить
Задля того щоб самому тиснути на росію, потрібно працювати день і ніч і досягати реальних результатів. А Укроборонпром вже кілька років не може виробити танки БМ Оплот без російських комплектуючих! От і вся відповідь! Наша влада може тільки грізно гавкати, а до діла вона не здатна!
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02.03.2021 15:44 Ответить
Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовал?!!!
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02.03.2021 16:22 Ответить
За сивочолого петуха не голосував, це точно! Який би Зеленський не був нікчемний, він робить в рази більше за порошенка!
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02.03.2021 16:24 Ответить
"Случайностей нет: каждый ишак оставляет след"!
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02.03.2021 16:40 Ответить
Ну і мерзота ти. Гниль вшива .
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02.03.2021 18:11 Ответить
Для начала надо российскую агентуру из ОП вычистить. Но ... Пока у Зели и его окружения только зрада хорошо получается
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02.03.2021 15:47 Ответить
Так він і пробує. Президентом. А а воювати - то не царська справа. "Літаки летять, всіх ********" - фуууу!
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02.03.2021 16:01 Ответить
Валенки - злобное, хамоватое племя под управлением своего мерзкого соплеменника - кремлёвского вурдалака, ботоксного фюрера Путлера с мерзким крысиным фэйсом. Срашка всегда находилась на отшибе цивилизации, поэтому там такое злобное, хамоватое племя в силу исторических причин обосновалось. Кроме того, правители валенкообразного, холуйского стада - это как правило были какие-либо бандиты со съехавшей крышей, типаж Путлера это вполне показывает. Валенки привыкли, что их правители-бандиты периодически устраивают геноцид в отношении других народов, в основном с целью грабежа, и воспринимают это с фашистским удовольствием. Только усилия всего международного сообщества помогут выбить из мерзкого ботоксного бандита Путлера и его зомбированного очередной тоталитарной пропагандой стада шовинистическую дурь.
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02.03.2021 15:44 Ответить
Яка потужна промова.
Одразу видно що Нелох 43 годіка.
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02.03.2021 15:45 Ответить
Нужно просто начать стрелять
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02.03.2021 15:45 Ответить
Как можно было выбрать президентом клоуна?
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02.03.2021 15:45 Ответить
"Мобилизация давления" это по-каковски?
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02.03.2021 15:47 Ответить
"Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1882
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02.03.2021 15:47 Ответить
И в знак благодарности - "Слуги народу" збирають підписи щодо позачергового засідання, аби звільнити Ситника,.. "Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию", - Зеленский - Цензор.НЕТ 63
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02.03.2021 15:49 Ответить
"Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3865
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02.03.2021 15:50 Ответить
- грудень 2020р. зєлєнській отримує роялті від діяльності своєї росєйської фірми "ГрінФілм" у розмірі майже 4 млн.грн.
- січень 2021р. зєлєнській прожає "Лігу Сміху" русні.

тисни на русню як зєлєнській ! )))
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02.03.2021 16:05 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
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02.03.2021 16:07 Ответить
А зеленый имбицыл не хотел бы закрыть бсвой бизнес в кацапстане перед подобными просьбами о санкциях.А то двойные стандарты налицо.
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02.03.2021 16:13 Ответить
сказав той, що заглядає ***** кудись, намагаючись побачити мир..
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02.03.2021 16:26 Ответить
кабудто грибов покурил после прививки))))))))))))))))))
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02.03.2021 17:10 Ответить
Тільки дурак може так висловитись,а не президент і головнокомандуючий. Ніколи з шута не буде президента.
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02.03.2021 18:08 Ответить
Ага,уклонист-"главное нистрилять" - они давят усердно достраивая СП-2.
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02.03.2021 18:25 Ответить
 
 