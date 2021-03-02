"Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию", - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля за поддержку в урегулировании ситуации на Донбассе, а также выразил надежду на дальнейшую мобилизацию давления стран ЕС на Россию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с Мишелем на Донбассе.
"Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путём. И мы сможем это сделать только вместе, ощущая поддержку международную поддержку и вашу поддержку, как председателя Европейского совета, ради стабильности и безопасности на европейском континенте. Благодарю за ваше присутствие на Донбассе. Это сильный сигнал. Благодарю, что ваше путешествие в Украину началось именно с Донбасса", - отметил президент.
Зеленский выразил благодарность ЕС и Мишелю за политическую поддержку Украины, за дипломатическое, за санкционное давление на РФ из-за невыполнения Минских договорённостей и оккупацию украинских территорий.
"Уверен, что Европейский совет под председательством Шарля Мишеля в конце этого месяца будет иметь жесткую позицию касательно российской агрессии против Украины", - добавил глава государства.
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Одразу видно що Нелох 43 годіка.
- січень 2021р. зєлєнській прожає "Лігу Сміху" русні.
тисни на русню як зєлєнській ! )))
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.