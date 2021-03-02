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ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор", - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Вооруженные силы Украины по результатам государственных испытаний приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания "Аллигатор", все части которой изготовлены украинскими производителями, сообщает пресс-служба Министерства обороны во вторник

"Главная задача крупнокалиберного "Аллигатора" - уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной. Калибр 14,5х114. Начальная скорость пули - 980 м/с. Эффективная дальность выстрела - до 2000 м. Максимальная дальность полета пули - до 7000 м. На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В нем также отмечается, что антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов.

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ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку Аллигатор, - Минобороны 01
ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку Аллигатор, - Минобороны 02
ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку Аллигатор, - Минобороны 03
ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку Аллигатор, - Минобороны 04
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Топ комментарии
+36
ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2438
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02.03.2021 15:50
+32
Надеюсь, кацапы в лугандоне хорошо пораскинут мозгами...
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02.03.2021 15:50
+21
Кацап и мозги? смешно... ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор", - Минобороны - Цензор.НЕТ 4047
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02.03.2021 15:53
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та нормально, затыкать всякие корд/утесы..
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02.03.2021 18:22 Ответить
Хорошая вещь наверное. Только у земразей главная заточка - "нистрилять" и убить побольше наших воинов .
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02.03.2021 18:23 Ответить
+100500
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02.03.2021 18:33 Ответить
А ТОЛКУ ОТ ОРУЖИЯ, ЕСЛИ ССЫКЛО-- ГАВНОКОМАНДУВАЧ СТРЕЛЯТЬ НЕ ДАЕТ.
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02.03.2021 18:28 Ответить
Предлагаю раздать резервистам. Шоб у каждого такая стояла в коридоре, макшаней встречать.
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02.03.2021 18:29 Ответить
Идея отличная - вот только за убийство окупанта у нас садят или штрафуют - приказ главзе-лупы. Так что при шуте квартальном такого счастья явно не будет.
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02.03.2021 18:35 Ответить
Неплохая современная ПТР, хотя и не для современной войны, но и мы не с НАТО воюем. Против такой же совковой техники. Так что для русни сойдет. Дешево и сердито.
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02.03.2021 18:43 Ответить
На кого рассчитана эта инфа? На кацапов? Шо они обосцутся и уйдут с передка? Да каждый месяц по 90 росийских снайперов расстреливают военных ВСУ. А ведь многие голосовали за своего верховногогавнокомандующего. Ну, шож, получайте штрафы за защиту своей жизни.
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02.03.2021 19:03 Ответить
Вообще то уже раз надцать доказано абсурдность идеи снайперского комплекса на базе ПТР. При такой мощности патрона оптикой уже после первого выстрела можно пользоваться только "в направлении туда". В лучшем случае глупость. В худшем - очередной попил бабла.
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02.03.2021 19:11 Ответить
Именно БРБ - быстрый распил бабла - это недоавтоматическая винтовка - смысл в автоматическом выбросе гильзы если необходимо вручную передергивать затвор - в этом смысле потеряли «кучность» болтового затвора использовав «гильзовыброс» и потеряли « скорострельность» автоматики - из-за недореализации перезарядки именно автоматикой выхлопа отдачи..... Минус - это необходимость перезарядки «ручкой» затвора - потеря времени и точности.... Тоесть вывод такой - чтобы объединить минусы болтовой и самозарядной схемы нужно сделать вот такой гибрид....
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02.03.2021 21:54 Ответить
Сильно тебе автоматика на 1,5 км нужна?Ты стрелял вообще на эту дистанцию хоть раз?
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02.03.2021 22:54 Ответить
Как Я понял - ты ничего не понял вообще из вышеизложенного.... Прочитай и переосмысли суть изложенного мной - если ты уцепился за автоматику то сам ничего не понял...Мне нет смысла ещё раз разъяснять тут ... Да стрелял из разных видов оружия исключительно в на полигоне за рубежом....Но и из .50 тоже...
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02.03.2021 23:02 Ответить
та ваще ниче не понял - и дальше комментишь уже сколько... смісл тебе?
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02.03.2021 23:38 Ответить
Смотрю глупость и скудоумие местных троллей
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02.03.2021 23:45 Ответить
Слава Українським розробникам!!! Тричі...
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02.03.2021 19:25 Ответить
Уявляю, що буде з ватніком, коли в нього такий пєпєлац прилетить.
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02.03.2021 19:25 Ответить
Файна люфа !!
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02.03.2021 19:32 Ответить
А армія руцкая походу якщо військовий говорить свинособачою. Однією рукою воюють а іншою собі в спину стріляють. Какаяразніца - політика російського бариги порошенка та його друга зелебобіка
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02.03.2021 19:54 Ответить
ПТРС с обвесом? ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку "Алігатор", - Міноборони - Цензор.НЕТ 7500 И ладно, главное, чтобы стреляла и попадала...
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02.03.2021 20:03 Ответить
не дай Боже Зеля Мілотвориця з д"Ермаком дізнається про зброярів-"провокаторів", а якщо ще й кацапські снайпери постраждають - сядуть усі..)(
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02.03.2021 20:43 Ответить
Калибр хороший вежливый 14 мм.
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02.03.2021 23:08 Ответить
Украинское оружие всегда было лучшим в Мире...
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03.03.2021 04:41 Ответить
Что например было украинского?
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03.03.2021 08:49 Ответить
хочется пожелать кацапам и кацапскому миру земли асфальтобетоном, а украинским конструкторам здоровья и новых идей!
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03.03.2021 06:47 Ответить
Приняли в единственном экземпляре на всю Армию?...... А какие планы по производству в количестве и сроках поставок в войска?
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03.03.2021 07:26 Ответить
С такой отдачей много не постреляешь,плече в синяках будет.
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03.03.2021 08:46 Ответить
Синяки на плече - примета любого снайпера. Кацапы так в Чечне прячущихся среди мирняка снайперов искали.
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03.03.2021 15:41 Ответить
Я в курсе.
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03.03.2021 15:42 Ответить
Ну так тогда и должен быть в курсе, что с подобного оружия за бой хорошо если раз 5 стреляют, а потом всё равно убегать в другое место.
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03.03.2021 16:37 Ответить
Не скажи.Когда хороший бой и бегают толпой,то можно много накосить.
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03.03.2021 18:10 Ответить
Проблема только в том, что вот так толпами никто лет 50 уже не бегает, каждый сам по себе боевая единица. Ну разве что кроме кацапов, но и те быстро учатся. Это вилкой и ножом пользоваться кацапы не в состоянии научиться, а вот воевать - это как раз для них.
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04.03.2021 16:36 Ответить
Ну и накуя этот чес? Взяли стволы от ПТР времен второй мировой, навесили всяких модных обвесиков и назвали это "снайперской винтовкой"? Я тебя слепила из того что было ... Я еще могу понять появление "Молота" в 2015г. Острая необходимость, нет денег, нет возможностей и т.д. Но сейчас? Выдавать этого "Франкенштейна" за снайперское оружие? Очередной коррупционный распил оборонного бюджета ...
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03.03.2021 09:34 Ответить
Модифицировать стволы от ПТР второй мировой, так, чтобы на них можно было прикрепить новомодный обвес - это тоже офигеть какая сложная технологическая задача. Зачастую не менее сложная, чем просто с нуля всё сделать. Сваркой крепления не приваришь и фрезой и резцом в токарном станке резьбу не нарежешь в стволе. А кто думает иначе, что это просто толстая железная палка, что ей сделается, тот просто машиностроение видел только на картинках в букваре.
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03.03.2021 15:32 Ответить
Армат? З кацвпії?
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03.03.2021 11:51 Ответить
вот так росийские агенты и проявляют себя такими вопросами. армата это российский танк. и Украина априори не может его заказать.
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03.03.2021 12:01 Ответить
ви ще покритикуйте жінку, за те, що сплутала тойоту і мерседес ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку "Алігатор", - Міноборони - Цензор.НЕТ 9072
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03.03.2021 12:06 Ответить
Так то не жінка то дура...А ви ви дрізняєте мерседес від тайоти???)))) Судячі з вашого коментара -НІ)))
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03.03.2021 13:30 Ответить
За образи надаю по дупі.
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03.03.2021 13:34 Ответить
Та припиніть... ви навіть свого чоловіка як що він у вас є тільки цілувать туди можете а чужому по дупі...ви собі лстите.)))
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03.03.2021 13:37 Ответить
Я там пригадую, зебіли активно верещали перед виборами, що в армію не закуповують нові танки. Вже два роки минуло. То можна поцікавитись скільки Оплотів замовила нинішня влада ?
Скільки патронних заводів побудувала ?
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03.03.2021 12:04 Ответить
А это чудо продать арабам можно ?
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03.03.2021 13:04 Ответить
Стволы кто делает?
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13.05.2021 19:01 Ответить
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