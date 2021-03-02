Разумков показал, как работает в Раде новая сенсорная кнопка: Вопрос кнопкодавства решен. ВИДЕО

Председатель парламента Дмитрий Разумков показал журналистам работу новой сенсорной кнопки в Верховной Раде.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Разумков отметил, что таким образом сегодня "вопрос борьбы с кнопкодавством в стенах Верховной Рады решен".

"Я надеюсь, что мы с сегодняшнего дня будем жить в новых реалиях. И говорить о том, что опять кто-то кнопкодавит в стенах Верховной Рады ни мы, ни вы просто уже не сможем", - сказал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело по заявлениям о кнопкодавстве за Шкарлета расследуется, - Венедиктова