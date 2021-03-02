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Разумков показал, как работает в Раде новая сенсорная кнопка: Вопрос кнопкодавства решен. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель парламента Дмитрий Разумков показал журналистам работу новой сенсорной кнопки в Верховной Раде.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Разумков отметил, что таким образом сегодня "вопрос борьбы с кнопкодавством в стенах Верховной Рады решен".
"Я надеюсь, что мы с сегодняшнего дня будем жить в новых реалиях. И говорить о том, что опять кто-то кнопкодавит в стенах Верховной Рады ни мы, ни вы просто уже не сможем", - сказал нардеп.
Топ комментарии
+8 Маркиз
показать весь комментарий02.03.2021 16:34
+6 ХОРТ
показать весь комментарий02.03.2021 16:28
+6 Злий Грицько
показать весь комментарий02.03.2021 17:04
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сказали би просто в дупі, було б відразу пойнятно
На крайняк можно одеть на палец удлинитель, вибратор и т.п.
За такое можно и похвалить.
обычную вещь, копеечную и быструю для технаря-инженера, они мусолят годами, а результат приподносят как офигенное достижение.. и всё за наш счёт
Так шо было бы желание😁
Так шо за соседа проголосовать ваще не проблема.
А судя по видио разумкова и расположение сенсора на экране см 5-10 от кнопок.