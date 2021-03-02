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"Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы" - появилось видео вакцинации Зеленского. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев вакцинироваться от COVID-19, чтобы вернуться к привычной жизни: без карантина, масок и соблюдения дистанции.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, своим личным примером он демонстрирует, что вакцинация важна, необходима и вполне безопасна.

"Бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что количество вакцин будет достаточным, чтобы в этом году обеспечить прививки от коронавируса для всех желающих.

"Да, вакцинация является добровольной. Но ответственность за здоровье и безопасность - свою и своих близких - обязательна. Все мы хотим вернуться к привычной, нормальной жизни. Без карантина, ношения масок и соблюдения дистанции. Вакцинация от COVID-19 - ключ к этому.
Коронавирус не исчезнет сам собой и сам себя не победит. Поэтому призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский привился от COVID-19 вакциной Oxford/Astrazeneca на передовой.

Видео телеканал ДОМ

Также читайте: Зеленский о ситуации на Донбассе: Происходят регулярные провокации, которые усложняют путь к миру

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
"Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2282
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02.03.2021 17:37
+33
Ось я хворів ще у кінці червня - на початку липня 2020 року. І у мене дотепер є антитіла. І мені потреби вакцинуватися немає. Зєлєнскій же начебто "хворів" зовсім недавно, але дуже рекламно. І де ж ділись його антитіла? Одне з двох - або він на КОВІД не хворів, або те, чим він з такою помпою на камеру коловся - не вакцина.
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02.03.2021 17:30
+29
ПНХ Клоун !!! И "Не делай Нам нервы" чучело !!! "Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1273
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02.03.2021 17:27
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Ещё за Эрику ответишь, куррва!
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02.03.2021 19:19 Ответить
Вколіть цього Зе### та так, щоб вперше і......Не хочу наврочити, але.....
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02.03.2021 19:23 Ответить
"Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського - Цензор.НЕТ 3958
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02.03.2021 19:24 Ответить
так, обома, як тільки другий отросте)))
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02.03.2021 20:16 Ответить
Фирма Рога и Копытца. И ее зитц-председатель ЗЕля-Фунт.)))
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02.03.2021 19:48 Ответить
... ХТО .. Люди добрі ХТО ? .. повірить цьому Зе..-
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02.03.2021 19:52 Ответить
Все, кто колется прививками на камеру, просто закатывают рукав.
Отєто первый раз вижу такой стриптиз в исполнении преза большой страны.
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02.03.2021 19:56 Ответить
"Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського - Цензор.НЕТ 2696
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02.03.2021 19:57 Ответить
Степашка - лох.
Треба було зняти сорочку.
То вже блазню довелося б =імпровізувати= сьогодні.
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03.03.2021 01:00 Ответить
"Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського - Цензор.НЕТ 6402петр алексеевич это не больно.
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02.03.2021 20:13 Ответить
***, ви бачили, як мэдік шприц тримає? гадаю, з продовгуватих вона тільки йух в руках тримала)
Чи я не правий, є тут медики?
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02.03.2021 20:16 Ответить
Клоунада продолжается...Нужно было еще и трусы снимать...
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02.03.2021 20:22 Ответить
І знову напартачив.Для чого робити монтаж самого вакцинування ,але займати 2\3 часу в сюжеті порожньою балаканиною ? (Вже не кажучи ,що публіка.яка сумнівається,не повірить,що в пляшечці була індійська вакцина).
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02.03.2021 20:27 Ответить
Так оно ж вроде переболело,не?
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02.03.2021 20:33 Ответить
"Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського - Цензор.НЕТ 2243
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02.03.2021 20:35 Ответить
Перед прививкой ему побрили грудь?
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02.03.2021 20:52 Ответить
Фу-у! Зачем оно оголялось? Жирком заплывшее, одутловатое, перепуганное чмо)))
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02.03.2021 21:16 Ответить
Тело не его лицо сделано в дипфейк наверно)
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02.03.2021 21:33 Ответить
Обьясните Зеленскому что вакцина не останавливает заражение вирусом ни его распостранение . Вакцина лишь облегчает симптомы болезни и действует максимум 6 месяцев . Вирус мутирует и требует оперативно менять вакцину . Уже сейчас нужна новая .
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02.03.2021 22:12 Ответить
Если бы это прозвучало со сцены квартала зал опладировал бы стоя. А так возникает чувство обиды, что нас опять считают идиотами.
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02.03.2021 22:16 Ответить
А чё, снять штаны и вымазаться в прямом эфире слабо?
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02.03.2021 22:33 Ответить
"Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського - Цензор.НЕТ 6839
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02.03.2021 22:45 Ответить
Посцать в банку на стадионе засцал а ширануться не засцал, шо ширял интересно, пфайзер или глюкозу с витаминой б?
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02.03.2021 22:57 Ответить
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960076020302764

In a Spanish randomized controlled trial (RCT), high-dose vitamin D (100,000 IU) reduced the risk of requiring intensive care by 96%.

Високі дози вітаміну д зменшують ймовірність важкого перебігу на 96%. Хто в Україні з медиків чи чиновників про це знає, а якщо знає, то чому мовчить?
Правильно. Задача - впарити сотні мільйонів доз вакцин сумнівно якості (і це не тільки про індійське гівно).
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03.03.2021 01:12 Ответить
А на хера он голый , достаточно закатить рукав , а если бы ему прививку в попу делали 🤦🙄 страшно подумать ,как бы это выглядело 😜
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03.03.2021 08:11 Ответить
Президент Зеленский первый Президент Украины из народа и не ворует . Это факт.Даже враги это признают.
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03.03.2021 08:50 Ответить
За неповних 2 роки президентства Зеленського державний борг України зріс на 12 млрд доларів. З 78,3 млрд на початок 2019 року до 90,2 млрд на початок 2021 р.

За 5 років президентства Порошенка державний борг виріс на 5 млрд доларів. Якщо ділити по рокам, то за рік Зеленський позичав у ШІСТЬ разів більше, ніж Порошенко.
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03.03.2021 09:36 Ответить
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 триллиона долларов .А сравнение Зеленского с Порошенко выглядит тускло и никчемно. Ты бы просто написал что петя молодец . А на выборах люди опять дадут пинка под зад петрухе .
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03.03.2021 09:47 Ответить
Про вибори. Судячи із твоєї логіки і говно - це найсмачніший делікатес. Міліарди мух не можуть помилятися?
Я би так високо не оцінював істот, що раніше голосували за комуністів, потім за ригів та януковича, і тепер за нелоха "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського - Цензор.НЕТ 5642
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03.03.2021 11:02 Ответить
А за кого надо голосовать ?
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03.03.2021 12:02 Ответить
Ой, що це щось змінить, якщо я Вам пораджу? Тим більше до виборів іще далеко. Але за кого не треба, напевно, Ви зрозуміли
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03.03.2021 12:15 Ответить
Ничего не понял. Вы с такой уверенностью пишете что знаете.Так ответьте кто хороший ,чтобы знать за кого голосовать ?
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03.03.2021 13:48 Ответить
зебил как он есть. без прикрас
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03.03.2021 14:30 Ответить
Юрій Каракай:
Третій рік з усіх екранів показують голого ліліпута. Куди поскаржитися на знущання над інфантильним інвалідом?
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03.03.2021 09:22 Ответить
Олег Петрович ,один из не многих ,кто верит Зеленскому ,вам пора в Красную книгу .
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03.03.2021 09:36 Ответить
Статистика показывает что все папередники далеко сзади Зеленского.
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03.03.2021 13:49 Ответить
по распилу бюджетного бабла и воровству
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03.03.2021 14:31 Ответить
На наступну дозу вакцинування, Зеленський, напевно, з"явиться от так
"Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського - Цензор.НЕТ 89
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03.03.2021 11:07 Ответить
..Шановні ВОЇНИ це ТРЕБА знати ..якщо Вам щось "нав"язують" -- для прикладу ВАКЦИНАЦІЯ .
Конвенція
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину

. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.

Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
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03.03.2021 11:32 Ответить
Парламентська асамблея Ради Європи

Постанова No2361 (2021)

Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
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03.03.2021 11:33 Ответить
ШАНОВНІ ВОЇНИ - ...

..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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03.03.2021 11:37 Ответить
и тут максимум пиара....укол можно сделать ЗАКАТАВ РУКАВ. Сопле не обязательно было раздеваться чтоб показать свое заплывшее на гос службе пузо. Или он по стопам Винника думал пойдет и очарует дам за 45?)))
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03.03.2021 11:55 Ответить
главное иконку в больнице повесить чтоб всем видно был. Сколько же ещё ******** в этой стране...
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03.03.2021 12:33 Ответить
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