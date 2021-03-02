Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Председатель Национальной службы здоровья Андрей Виленский вакцинировался от COVID-19 неиспользованной дозой вакцины, которая осталась у мобильной бригады после работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацслужбы здоровья.
Вакцинацию провели в рамках публичной кампании в Киевской городской клинической больнице №1 вакциной AstraZeneca (CoviShield).
"Хочу на собственном примере показать, что вакцинироваться - это безопасно. И призываю не бояться и записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19. Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски. А от темпов вакцинации в нашей стране зависит здоровье и жизнь наших граждан, а также то, сколько денег из бюджета государство потратит на преодоление пандемии", - отметил Андрей Виленский.
Сведения о лицах, получивших вакцину от COVID-19, вносят в электронную систему здравоохранения. Это обязательное условие договора по направлению вакцинации. Для оплаты работы мобильной команды по вакцинации по договору будут использоваться только данные электронных медицинских записей.
Напомним, 1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.
2 марта во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной CoviShield, разработки Oxford/AstraZeneса вакцинировался президент Владимир Зеленский.
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Заява прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо щодо не лише готовності, але й бажання Канади - держави, яка входить до Великої Сімки, придбати та використовувати вакцину, створену кампанією AstraZeneca та вироблену на промислових потужностях індійського Serum Institute - ту саму, яку отримуватиме Україна і яку Петро Порошенко безапеляційно назвав «якимсь гімном» - продемонструвала вразливість політичного позиціювання «від зворотнього».
Картковий домик пропагандистського медведчуківсько-прошенківського наративу про те, що українська влада провалила переговорний процес з провідними виробниками вакцини проти коронавірусу і тому приречена купувати "якесь лайно, призначене для малорозвинених країн", схлопнувся…
Втім, впевнений, що ані Медведчука, ані Порошенка це не зупинить в їхньому звитяжному бажанні розганяти пропагандистську маячню про небезпечність і навіть шкідливість «індійської вакцини» (яка насправді, настільки ж «індійська», наскільки айфон - «китайський»).
Виглядає це відверто кумедно.
Думаю, Петру Олексійовичу у пошуках нових електоральних ніш не варто зупинятися на завоюванні симпатій лише «антипривівочників». Мабуть доцільно звернути свою увагу також на прихильників «теорії розумного творення» та концепції пласкої Землі. Вони однозначно потребують потужного політичного представництва і впевнений, що Петро Порошенко здатен гідно відстояти їхні погляди. Тим більше, що ходять чутки нібито В.Зеленський разом зі своїм малоосвіченим і непрофесійним оточенням «сповідують» теорію еволюції та категорично заперечують концепцію пласкої Землі - невігласи! Треба терміново «провести червоні лінії» та змусити їх розплющити очі на ІСТИНУ, що досяжна лише Сивочолому та його прихильникам!
Отже, послідовники сивочолого гетьмана, які поповнили внаслідок його недолугої риторики лави «антипрівочників», залюбки можуть піднести свій голос за викладання у школах креаціонізму та концепції пласкої Землі. А згодом і прибічники «нової хронології» підтягнуться… В'ятрович їм «в помащь», - як то кажуть.
Пані і панове, «ЄС» - це точно «Європейська Солідарність», а не «Європа Середньовічна»?
П.С. шкода Трюдо... порвуть його зараз "порохоботи"... і правильно зроблять - нема чого підігравати зеленій пошесті... Батько сказав "гімно", значить гімно! Звісно, можна сумніватися у тому, що власник кондитерської фабрики знається на вакцинах, але у тому, що він знається на лайні - сумніватися зась! Тож сиди тихо і не роззявай свого рота з-за океану...Ти диви, взяли моду...
тот самый которым наша власть проколоась пару месяцев назад.
чартером из израиля.
Маркетологи....
Хоч передасть гепі пґівєт ат іаря валєрічья в шеолі!
як казав один кіногерой - "это монтаж"..