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Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Председатель Национальной службы здоровья Андрей Виленский вакцинировался от COVID-19 неиспользованной дозой вакцины, которая осталась у мобильной бригады после работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацслужбы здоровья.

Вакцинацию провели в рамках публичной кампании в Киевской городской клинической больнице №1 вакциной AstraZeneca (CoviShield).

"Хочу на собственном примере показать, что вакцинироваться - это безопасно. И призываю не бояться и записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19. Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски. А от темпов вакцинации в нашей стране зависит здоровье и жизнь наших граждан, а также то, сколько денег из бюджета государство потратит на преодоление пандемии", - отметил Андрей Виленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы" - появилось видео вакцинации Зеленского. ВИДЕО

Сведения о лицах, получивших вакцину от COVID-19, вносят в электронную систему здравоохранения. Это обязательное условие договора по направлению вакцинации. Для оплаты работы мобильной команды по вакцинации по договору будут использоваться только данные электронных медицинских записей.

Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть 01

Напомним, 1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

2 марта во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной CoviShield, разработки Oxford/AstraZeneса вакцинировался президент Владимир Зеленский.

Также читайте: Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Зєбіли ідіть ви в сраку зі своїм фуфломіцином!

Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть - Цензор.НЕТ 5231
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02.03.2021 18:42
+5
Купили какой-то шмурдяк и теперь рекламируют....
Маркетологи....
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02.03.2021 18:45
+3
Після слів "медведчуківсько-порошенківського..." можна далі не читати.
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02.03.2021 19:14
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Зєбіли ідіть ви в сраку зі своїм фуфломіцином!

Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть - Цензор.НЕТ 5231
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02.03.2021 18:42 Ответить
Валентин Гладких
Заява прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо щодо не лише готовності, але й бажання Канади - держави, яка входить до Великої Сімки, придбати та використовувати вакцину, створену кампанією AstraZeneca та вироблену на промислових потужностях індійського Serum Institute - ту саму, яку отримуватиме Україна і яку Петро Порошенко безапеляційно назвав «якимсь гімном» - продемонструвала вразливість політичного позиціювання «від зворотнього».
Картковий домик пропагандистського медведчуківсько-прошенківського наративу про те, що українська влада провалила переговорний процес з провідними виробниками вакцини проти коронавірусу і тому приречена купувати "якесь лайно, призначене для малорозвинених країн", схлопнувся…
Втім, впевнений, що ані Медведчука, ані Порошенка це не зупинить в їхньому звитяжному бажанні розганяти пропагандистську маячню про небезпечність і навіть шкідливість «індійської вакцини» (яка насправді, настільки ж «індійська», наскільки айфон - «китайський»).
Виглядає це відверто кумедно.
Думаю, Петру Олексійовичу у пошуках нових електоральних ніш не варто зупинятися на завоюванні симпатій лише «антипривівочників». Мабуть доцільно звернути свою увагу також на прихильників «теорії розумного творення» та концепції пласкої Землі. Вони однозначно потребують потужного політичного представництва і впевнений, що Петро Порошенко здатен гідно відстояти їхні погляди. Тим більше, що ходять чутки нібито В.Зеленський разом зі своїм малоосвіченим і непрофесійним оточенням «сповідують» теорію еволюції та категорично заперечують концепцію пласкої Землі - невігласи! Треба терміново «провести червоні лінії» та змусити їх розплющити очі на ІСТИНУ, що досяжна лише Сивочолому та його прихильникам!
Отже, послідовники сивочолого гетьмана, які поповнили внаслідок його недолугої риторики лави «антипрівочників», залюбки можуть піднести свій голос за викладання у школах креаціонізму та концепції пласкої Землі. А згодом і прибічники «нової хронології» підтягнуться… В'ятрович їм «в помащь», - як то кажуть.
Пані і панове, «ЄС» - це точно «Європейська Солідарність», а не «Європа Середньовічна»?
П.С. шкода Трюдо... порвуть його зараз "порохоботи"... і правильно зроблять - нема чого підігравати зеленій пошесті... Батько сказав "гімно", значить гімно! Звісно, можна сумніватися у тому, що власник кондитерської фабрики знається на вакцинах, але у тому, що він знається на лайні - сумніватися зась! Тож сиди тихо і не роззявай свого рота з-за океану...Ти диви, взяли моду...
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02.03.2021 19:02 Ответить
где пфайцер, юродивый?
тот самый которым наша власть проколоась пару месяцев назад.
чартером из израиля.
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02.03.2021 19:14 Ответить
Тобі тлумач потрібен- ніц не зрозуміло.
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02.03.2021 19:17 Ответить
Бери і вакцинуйся. Я тобі не забороняю.
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02.03.2021 20:47 Ответить
Після слів "медведчуківсько-порошенківського..." можна далі не читати.
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02.03.2021 19:14 Ответить
Не читай, справа твоя- реальність від цього не зміниться.
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02.03.2021 19:16 Ответить
Купили какой-то шмурдяк и теперь рекламируют....
Маркетологи....
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02.03.2021 18:45 Ответить
...может, они знают что-то о том, что выжившим подопытным индусы какую-то премию дадут в виде бесплатной путевки на Гоа, например? Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть - Цензор.НЕТ 8449 Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть - Цензор.НЕТ 2363
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02.03.2021 18:48 Ответить
Пусть этот педиатр липовый лучше расскажет за какие делишки его выперли из Добробута....Оно ж не тонет...
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02.03.2021 18:57 Ответить
"Голова Національної служби здоров'я Андрій Віленський вакцинувався від COVID-19 невикористаною дозою вакцини, яка залишилася в мобільної бригади після роботи."- молодець,надіюсь вакцина коровій шайс справжня!

Хоч передасть гепі пґівєт ат іаря валєрічья в шеолі! Голова НСЗУ Віленський прищепився CoviShield і закликав наслідувати цей приклад: ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики захворіти - Цензор.НЕТ 1754
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02.03.2021 19:02 Ответить
Люди, избравшие вместо президента зеленского, просто обязаны пойти дальше и довериться вакцине шо он купил)
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02.03.2021 19:24 Ответить
Избитые слова,но я их скажу,-Я в шоке! Две больницы из Гагаузии написали письма,что они просят не направлять им полученную вакцину AstraZeneca,и отказываются ею вакцинироваться и будут ждать спутник! Это уже ниже дна! Это те гагаузы,которые каждый второй (!) погиб из за устроенной после войны Москвой голодом! Ну как это понять? PS Врачи у нас уже начали вакцинацию и все хорошо,все довольны.
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02.03.2021 19:43 Ответить
.. подивіться йому в ОЧІ ..клієнт КАНАЛЬЧИКОВОЇ дачі..
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02.03.2021 19:49 Ответить
Голова НСЗУ Віленський прищепився CoviShield і закликав наслідувати цей приклад: ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики захворіти - Цензор.НЕТ 4761
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02.03.2021 20:07 Ответить
А он уверен, что это была именно рекламируемая вакцина. Или все же для пиар клоунады ему вкатили обычные витамины под видом вакцины?
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02.03.2021 21:55 Ответить
Пиар как для дебилов типа "не бойтесь, детки, вам сделают укольчик как комарик укусил". Нормальную вакцину давайте, а не говно , тогда и люди к вам потянутся
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02.03.2021 22:41 Ответить
кадри: флакон ... шприц ... введення..
як казав один кіногерой - "это монтаж"..
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02.03.2021 22:51 Ответить
 
 