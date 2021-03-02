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Ремонтники в России уронили водонапорную башню на свой УАЗик. ВИДЕО

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Башня рухнула на припаркованный неподалеку автомобиль рабочих, которые приехали ее ремонтировать.

Инцидент произошел в Тверской области РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Коммунальщики приехали ремонтировать водонапорную башню. Но стоило им приступить к ремонту, как башня рухнула на их автомобиль.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

В момент падения в машине никого не было. Ни башня, ни автомобиль восстановлению не подлежат.

Также на Цензор.НЕТ: Россияне испугались синих собак. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+51
эпичные долб..***)
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02.03.2021 23:21
+37
работа по руськи..
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02.03.2021 23:23
+29
Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 2000
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02.03.2021 23:33
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эпичные долб..***)
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02.03.2021 23:21 Ответить
работа по руськи..
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02.03.2021 23:23 Ответить
))) это как заяц с мультика Так сойдет
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03.03.2021 09:56 Ответить
странно что УАЗик не упал на башню.... а вообще биндеровцы виноваты.. ждем уголовного дела по факту диверсии укропов от СК РФ Ремонтники в России уронили водонапорную башню на свой УАЗик - Цензор.НЕТ 1294 -сарказм сарказм... а вообще захочешь чтобы так упало и вдавило автомобиль не выйдет..а тут...
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02.03.2021 23:25 Ответить
Дымилась падая ракета, а от нее бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это, тот хрен к ракете подойдет!
Но наш Аркан стоит на страже, не важно - трезв он или пьян.
Не зря же имя его даже, легко рифмуется со словом "стакан".
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02.03.2021 23:32 Ответить
хуже. они рузьке луди.
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02.03.2021 23:55 Ответить
Велике відро упало на відро з гайками
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03.03.2021 07:16 Ответить
Ремонтники в России уронили водонапорную башню на свой УАЗик - Цензор.НЕТ 1192Бувають моменти , коли ненормативна лексика - доречна Ремонтники в России уронили водонапорную башню на свой УАЗик - Цензор.НЕТ 9638
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02.03.2021 23:25 Ответить
жаль уазіка.
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02.03.2021 23:25 Ответить
Дєди майстрували...)))
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02.03.2021 23:27 Ответить
башня бухнулась на "буханку" бо була бухою ... Ремонтники в России уронили водонапорную башню на свой УАЗик - Цензор.НЕТ 6654
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02.03.2021 23:27 Ответить
Она просто устала,легла отдохнуть
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03.03.2021 07:51 Ответить
башню жалко.
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02.03.2021 23:28 Ответить
Нікаво ніжалко, нікаво! Ні пуйла, ні башту, нічаво! Щоб ви здохлі, кацаби іпучі!
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02.03.2021 23:35 Ответить
Легендарна рукожопість мокшан😝
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02.03.2021 23:33 Ответить
Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 2000
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02.03.2021 23:33 Ответить
Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 9432
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02.03.2021 23:36 Ответить
Ягелю цим алєням!
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02.03.2021 23:42 Ответить
Если бы буханка еще рванула, это было бы 10 из 10 Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 9913
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02.03.2021 23:42 Ответить
можно гифку в замедленном этапе
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02.03.2021 23:46 Ответить
невооруженным глазом видно как рука госдепа подтолкнула башню
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02.03.2021 23:49 Ответить
Вот так будет и с Россией! Только когда и куда она упадет и кого придавит знает один лишь Бог...
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02.03.2021 23:53 Ответить
вот так бы на всю рассею как нить башня упала!))
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02.03.2021 23:56 Ответить
Це погано , що російських фашистів не придушило . Ворог поніс лише технічні втрати .
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02.03.2021 23:58 Ответить
А че прикольно получилося, головне ніхто не постраждав.
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02.03.2021 23:59 Ответить
Отак таких пошли Пизанскую башню там подкрасить---капец истории наступит!
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03.03.2021 00:10 Ответить
Суровые будни кацапофауны... Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 1189
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03.03.2021 00:21 Ответить
Мда... Это называется врождённая рукожопость, передаётся на генетическом уровне...
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03.03.2021 00:23 Ответить
Положили большой... на омериканские санкции !
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03.03.2021 00:27 Ответить
Тогда башню надо было уронить на омереканский Jeep! Или Hummer
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03.03.2021 07:45 Ответить
..так це просто натовськая бащта Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 5436 ..- знала як и куды впасты...))) Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 3214
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03.03.2021 00:28 Ответить
Непобедимые дол*о*бы))Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 1812Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 3303
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03.03.2021 00:39 Ответить
Минус буханка.
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03.03.2021 00:49 Ответить
Почему башня "водонапорная"? При ударе об землю у неё отрывает верхнюю часть и оттуда вылетает что-то скорее твердое, чем жидкое, темного цвета. Я бы предположил, что кацапы хранили в ней жидкий свиной помет, но никак не могу придумать, зачем им это. Может кто подскажет?
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03.03.2021 01:53 Ответить
Скульптури ліпити...
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03.03.2021 05:50 Ответить
Осад там накопичився... Її, мабуть, не чистили з моменту установки... І не заглядали, щоб перевірить її стан, також... Качали воду, поки качалася... А вона, мабуть, уже прогнила вкінець... От "голова" і не витримала... Не виключено, що пробували щось внизу, підварить. А при зварюванні метал у місці зварювання, нагрівається і втрачає, тимчасово, міцність. От ця втрата міцності і виявилася критичною. І башта "попливла"...
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03.03.2021 06:53 Ответить
Зачем быть таким серьезным
Башня в самом начале ролика, уже было видно, была со скрученным в основании металлом. Держалась на тросах-растяжках. А тут возле нее давай ковшом бодро махать экскаватор. Даже не зная названия ролика, там с первых кадров можно было предположить, чем всё это закончится.
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03.03.2021 11:13 Ответить
Ну, спитали ж, що там чорне лилося - от я і відповів... А ролик не дивився - просто "висунув версію"...
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03.03.2021 11:19 Ответить
Вот я и говорю, нельзя быть всё время таким серьезным
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03.03.2021 11:32 Ответить
Це професійне...
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03.03.2021 11:34 Ответить
это они вводят новые санкции против запада )))
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03.03.2021 03:19 Ответить
Пойдут гордится тем,как ровнехонько в авто прицелились...
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03.03.2021 05:20 Ответить
башня Федерация
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03.03.2021 06:12 Ответить
Красиво. Мені сподобалося.
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03.03.2021 06:22 Ответить
Новый мем на просторах Ютуба!))
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03.03.2021 06:27 Ответить
Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 5680 Пречудово.
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03.03.2021 06:30 Ответить
Ничего, назад пешком прогуляются, полезно на свежем воздухе пройтись
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03.03.2021 06:45 Ответить
Сподіваюся, що і сам кацапстан так же впаде скоро, як ця вежа.
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03.03.2021 06:55 Ответить
Попробуйте повторить. Слабо?
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03.03.2021 06:56 Ответить
супер мегаискандеро держава куле ,ядерный пепел ахахаха ..Просто у них таким вот способом утилизируют старые УАЗики ...не смешно ,не смеетесь это Росия (слова жирика у соловья на программе)
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03.03.2021 07:39 Ответить
Наверняка на месте падения обнаружится визитка Яроша.
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03.03.2021 07:42 Ответить
Тут в чате уже писали что она была тяжелее воздуха?
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03.03.2021 07:47 Ответить
а ведь это могли сделать солдаты НАТО
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03.03.2021 07:51 Ответить
Это приветствуется. Валите теперь башни кремля.
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03.03.2021 08:20 Ответить
...то сигнал з небес.
Ну, як Чорнобиль для СРСР.
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03.03.2021 08:28 Ответить
на базу пешком добираться пришлось?лапти хоть не протерли? Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 2880
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03.03.2021 08:21 Ответить
Умом паРашу не понять.... Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 8036
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03.03.2021 08:26 Ответить
самое интересно не то что упала это норма а вот уазик выставить так точно под башню это уже мастерство Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 3810
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03.03.2021 08:33 Ответить
Местная Пизанская башня как символ расеи) Пропащие пиндосы целые небоскребы складывают тютелька в тютельку, а тут сверхнедоимперия не имеющая аналогов ф мире решила кусок железяки свалить и тот на свою же телегу. Абассака))
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03.03.2021 08:40 Ответить
Это пустяк. Ссущий. Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 1768
Они уже ракетами по буряткой тайге херачили, а тут уазик. Не тот масштаб!
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03.03.2021 08:53 Ответить
классика жанра Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 3179
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03.03.2021 09:06 Ответить
какая точность! суперспециалисты!
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03.03.2021 09:12 Ответить
Якісний, професійний, майже миттєвий демонтаж...
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03.03.2021 10:23 Ответить
Поясніть мені, навіщо було башту екскаватором підкопувати?!
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03.03.2021 09:26 Ответить
Как тебе такое Илон Маск?! Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 5538
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03.03.2021 09:50 Ответить
это все байден.. не ровня обаме... тот только в подьездах по ночам у кацапов мочился
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03.03.2021 09:58 Ответить
испытание нового высокоточного оружия класса "земля-земля"
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03.03.2021 10:38 Ответить
All All, то було випробовування української високоточної зброї класу Україна-крємль! ))) Сподіваюся, шо все було Україна!)
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07.03.2021 21:32 Ответить
Там вся расия востановлению не подлежит. Дайте им другой Бобик пускай в кремле чего ни будь подправят.
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03.03.2021 13:26 Ответить
 
 