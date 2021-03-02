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Ремонтники в России уронили водонапорную башню на свой УАЗик. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом
Башня рухнула на припаркованный неподалеку автомобиль рабочих, которые приехали ее ремонтировать.
Инцидент произошел в Тверской области РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Коммунальщики приехали ремонтировать водонапорную башню. Но стоило им приступить к ремонту, как башня рухнула на их автомобиль.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
В момент падения в машине никого не было. Ни башня, ни автомобиль восстановлению не подлежат.
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Топ комментарии
+51 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий02.03.2021 23:21
+37 Dack Cloud
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+29 Шрек Баблокат
показать весь комментарий02.03.2021 23:33
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Кто хоть однажды видел это, тот хрен к ракете подойдет!
Но наш Аркан стоит на страже, не важно - трезв он или пьян.
Не зря же имя его даже, легко рифмуется со словом "стакан".
Башня в самом начале ролика, уже было видно, была со скрученным в основании металлом. Держалась на тросах-растяжках. А тут возле нее давай ковшом бодро махать экскаватор. Даже не зная названия ролика, там с первых кадров можно было предположить, чем всё это закончится.
Ну, як Чорнобиль для СРСР.
Они уже ракетами по буряткой тайге херачили, а тут уазик. Не тот масштаб!