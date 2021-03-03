Противодиверсионные резервы ОС тренировались на юге Украины реагировать на террористические угрозы и уничтожать беспилотники врага, - Наев. ВИДЕО

По приказу командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, в группировке войск, которая несет боевую службу на юге Украины, продолжается совершенствование военнослужащими навыков своевременного реагирования на террористические угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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- В ходе тренировки противодиверсионный резерв и подразделения, задействованные в охране и обороне, отработали мероприятия оповещения по взаимодействию с подразделениями других составляющих сил обороны государства, организации усиления патрулирования, а также охрану источников и путей электро- и водоснабжения, - отметил командующий.

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Кроме того, по словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, приняты меры по своевременной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Вместе с тем, личным составом отработаны элементы радиоэлектронной борьбы с выявлением и последующим уничтожением беспилотных летательных аппаратов, - отметил командующий.