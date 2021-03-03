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Противодиверсионные резервы ОС тренировались на юге Украины реагировать на террористические угрозы и уничтожать беспилотники врага, - Наев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

По приказу командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, в группировке войск, которая несет боевую службу на юге Украины, продолжается совершенствование военнослужащими навыков своевременного реагирования на террористические угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

- В ходе тренировки противодиверсионный резерв и подразделения, задействованные в охране и обороне, отработали мероприятия оповещения по взаимодействию с подразделениями других составляющих сил обороны государства, организации усиления патрулирования, а также охрану источников и путей электро- и водоснабжения, - отметил командующий.

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Кроме того, по словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, приняты меры по своевременной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Вместе с тем, личным составом отработаны элементы радиоэлектронной борьбы с выявлением и последующим уничтожением беспилотных летательных аппаратов, - отметил командующий.
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Топ комментарии
+6
Класні навчання! Перемога буде за нашими ЗСУ, слава Україні!
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03.03.2021 12:16
+3
Головне -чітка взаємодія з іншими складовими сил безпеки і оборони! Відпрацювання дій до автоматизма.Такі часи...
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03.03.2021 12:22
+2
Якщо розвідка за наказом главкома не працює, диверсійники сидять на базі... толку ?
Хіба що натренувати вміння. А потім прийде нормальна влада, тоді і застосовувати їх на ворогові.
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03.03.2021 09:49
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Якщо розвідка за наказом главкома не працює, диверсійники сидять на базі... толку ?
Хіба що натренувати вміння. А потім прийде нормальна влада, тоді і застосовувати їх на ворогові.
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03.03.2021 09:49 Ответить
Если бы разведчики просто "сидели на базе" Зеленский уничтожает развед. службу в угоду Кремля
Противодиверсионные резервы ОС тренировались на юге Украины реагировать на террористические угрозы и уничтожать беспилотники врага, - Наев - Цензор.НЕТ 5286
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03.03.2021 09:56 Ответить
На Банковой тренироваться надо. Еще можно на ул. Мечникова, где ОПЗЖ квартируется
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03.03.2021 09:52 Ответить
ДНР получили приказ ..уничтожать всё шо летит в их сторону..только что обьявили..а больницы забиты ковидными..куда девать раненых..война почалась.
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03.03.2021 10:02 Ответить
Боже, какое позорище! Толпой не БРДМ - отличные мишени. Стрельба где? "Представьте себе беспилотник в небе и представьте что вы по нему стреляете" И это, *****, УЧЕНИЯ?! Это тренировка врага лопаться от смеха от таких "учений"!
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03.03.2021 10:02 Ответить
Показуха. Аптечки даже не у всех.Понятно, что это срочники.Но зачем такое выкладывать за учения. Максимум тревога от Пьяного ротного
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03.03.2021 11:51 Ответить
Класні навчання! Перемога буде за нашими ЗСУ, слава Україні!
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03.03.2021 12:16 Ответить
Победа над кем? У нас даже стесняются называть россию страной-террористом и страной напавшей на Украину. Вместо этого у нас "контролируемые россией войска", "российские наемники" и т.д.
Как можно победить того кого не существует? Есть россия напавшая на Украину но с ней по видимому мы не воюем.
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03.03.2021 13:43 Ответить
Головне -чітка взаємодія з іншими складовими сил безпеки і оборони! Відпрацювання дій до автоматизма.Такі часи...
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03.03.2021 12:22 Ответить
Готовність наших військ дратує опонентів та їх посіпак.
Проте 7 рік ми воюємо за нашу своьоду з ворогом. Кому ще так вдалось?
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03.03.2021 12:38 Ответить
 
 