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Год назад в Украине выявили первого больного COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

3 марта 2020 года Украина проснулась в новой реальности, ведь ровно год назад в стране выявили первого больного коронавирусной инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Ровно год назад мы зафиксировали в Украине первого больного COVID-19. Это произошло 3 марта 2020 года. И именно с этой даты Украина проснулась в новой реальности. Это рубикон, от которого начался отсчет борьбы наших медиков с мировой пандемией коронавируса", - отметил министр.

По словам главы Минздрава, Украина "встретила пандемию с почти разваленной системой здравоохранения".

Читайте: Тяжелые формы COVID-19 встречаются все чаще, вирус мутирует, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Угу,а до этого зекретин катался в Оман ,вы продавали запасы масок ,а люди всю зиму умирали от странной пневмании...
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03.03.2021 09:45
+2
И сразу после этого, зебарыги распродали весь запас мед.масок? Будем отмечать?
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03.03.2021 09:46
+2
Как там зебарыга Нефьодов? Сидит? А земародер Радуцкий? Уволен? Посажен на веснi?
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03.03.2021 09:48
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Угу,а до этого зекретин катался в Оман ,вы продавали запасы масок ,а люди всю зиму умирали от странной пневмании...
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03.03.2021 09:45 Ответить
И сразу после этого, зебарыги распродали весь запас мед.масок? Будем отмечать?
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03.03.2021 09:46 Ответить
надо отмечать?
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03.03.2021 09:46 Ответить
Как там зебарыга Нефьодов? Сидит? А земародер Радуцкий? Уволен? Посажен на веснi?
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03.03.2021 09:48 Ответить
Ура уже год прошел. Кстати по оценкам ученых (Волянский) к марту в Украине смертность от ковида должна была быть 30-40 тыс. По самому оптимистичному если не ошибаюсь было 25 тыс. у нас 26, 3 на сегодня. Значит справляемся, правда сейчас надо еще месяц полтора выдержать.
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03.03.2021 09:52 Ответить
і що буде через місяць?
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03.03.2021 10:08 Ответить
варианты ответа, выберите правильный:
1) Воскреснет Гитлер
2) Снимут Степанов
3) Сезонные вирусные заболевания пойдут на спад
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03.03.2021 12:11 Ответить
Рік тому в Україні виявили першого хворого на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3213
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03.03.2021 10:15 Ответить
Приблизительно тогда же(чуть раньше) из госрезерва в неизвестном направлении была вывезена первая маска
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03.03.2021 10:24 Ответить
Год назад одним из первых переболел Андрей Дидовик и вся его семья. Он активный антимасочник и антиваксер. В каджой теме про ковид он аж из штанов выпрыгивал, агитируя не носить маски. А сейчас исчез. И исчезли другие антиковидчики - поедатель зябликов и другие. Обычно такое происходит, когда ковид тяжело протекает у кого-то из близких и до человека с запозданием доходит чем на самом деле он все это время занимался.
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03.03.2021 10:39 Ответить
Вот на днях видет его тут. К сожалению, не вспомню точно где. Гонит по-преженму на психоз вокруг Ковида .при этом сам как обычно находится в немного психотичном состоянии по теме Ковида.) Я очень обрадовался, писали что он умер, а на самом деле человек на своем посту, а это намного лучше чем в гробу))
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03.03.2021 12:15 Ответить
Ну, по крайней мере, у него был шанс поумнеть.
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03.03.2021 12:17 Ответить
може, їх просто блокують твої "колеги", такі саме гівноїди, що мати рідну продадуть за 30 срібників?
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03.03.2021 14:53 Ответить
А чому ж тоді тебе не блокують?
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03.03.2021 15:10 Ответить
Ага, 1 хворий на момент незаконного (без надзвичайного стану) введення безглуздого карантину.
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03.03.2021 14:52 Ответить
 
 