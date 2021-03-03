Год назад в Украине выявили первого больного COVID-19, - Степанов. ВИДЕО
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3 марта 2020 года Украина проснулась в новой реальности, ведь ровно год назад в стране выявили первого больного коронавирусной инфекцией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Ровно год назад мы зафиксировали в Украине первого больного COVID-19. Это произошло 3 марта 2020 года. И именно с этой даты Украина проснулась в новой реальности. Это рубикон, от которого начался отсчет борьбы наших медиков с мировой пандемией коронавируса", - отметил министр.
По словам главы Минздрава, Украина "встретила пандемию с почти разваленной системой здравоохранения".
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