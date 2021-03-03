РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5433 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
29 339 170
Аваков (3444) Крым (26018) Россия (91317) Донбасс (26945)

Аваков призвал украинцев готовиться к распаду России: Что-нибудь случится, а мы не готовы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что даже спустя 10 лет Украина будут иметь возможность вернуть себе оккупированные Крым и Донбасс.

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в интервью Гордон, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что эта ситуация вернется. Как с ГДР и ФРГ, наверное, да? Что-нибудь случится в России: начнется революция или распад России или еще что-то там произойдет – а мы не готовы. Вот за это я переживаю. Вдруг война, а мы не готовы", - заявил Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наконец-то стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, - Аваков
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Чучело 7 лет министр МВД и до сих пор не готово? "Потужный министр" Аваков закликав українців готуватися до революції або розпаду РФ: Що-небудь трапиться в Росії, а ми не готові. Ось за це я переживаю - Цензор.НЕТ 2884
показать весь комментарий
03.03.2021 11:44
+24
Отчуждаемые в пользу других государств территории и территории под совместным управлением.
1 - Переходит под юрисдикцию Японии
2 - Переходит под юрисдикцию Китая
3 - Переходит под юрисдикцию США
4 - Северные территории. Передаются под управление Специальной комиссии ООН
5 - Частично переходит под юрисдикцию Финляндии, частично ООН
6 - Переходит под юрисдикцию Беларуси
7 - Совместное управление Украины и Евросоюза. Буферная территория с особым статусом
8 - Таганрогский район возвращается Украине
9 - Переходит под юрисдикцию Казахстана
Новые государства
10 - Саха-Эвенкия (под протекторатом Китая)
11 - Байкало-Алтайская конфедерация (под протекторатом Китая)
12 - Сибирская республика. Будущий статус уточняется
13 - Уральская республика
14 - Северороссийская республика
15 = Башкорстан
16 - Татарстан
17 - Восточная Московия
18 - Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Возможно самостоятельно каждая
19 - Тамбово-Самарский союз
20 - Петрбургская республика
21 - Московия
22 - Южноволжская республика
23 - Калмыкия

24 - Судьба северного Кавказа, границ новообразований и их статуса будет решаться в последнюю очередь, с учетом интересов Грузии и Азербайджана.
показать весь комментарий
03.03.2021 11:48
+19
Так дай людям оружие,и все будут готовы!
показать весь комментарий
03.03.2021 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
при любому распаді крим і донбас брати тільки військовими операціями бо сепаратисти так не віддадуть,краще зараз звільняти донбас стоїмо на окраїнах донецька і луганська але Аліевих в нас немае в керівництві, всі евреї боягузи і проросійські сепари ,потрібно моментом пользоватись пока америка допомагае прийде ще раз трамп і вже допомоги не буде
показать весь комментарий
03.03.2021 12:10 Ответить
крым да только военным путем. а с лугандой можно заморозить стеной и рвом с крокодилами! пусть там в своей резервации повыздыхают.....дебилы.....
показать весь комментарий
03.03.2021 12:31 Ответить
О каких сепаратистах речь? Где вы их увидели? В кацапском телевизоре? Зачем повторяете их бред? Нет никаких сепаратистов, есть коллаборанты...
показать весь комментарий
03.03.2021 12:35 Ответить
Пропоную:
Ввести обов"язковий екзамен з української мови та історії України. Тих то здав на відмінно - преміювати проходженням курсів стрілецької підготовки з врученням автоматичної зброї,
хорошистам - напівавтоматичної, тим, хто на задовільно - неавтоматичної.
Тим хто на незадовільно - позбавити права голосу до здачі наступного екзамену, але при його успішній здачі зброю вже не давати.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:15 Ответить
"Не бери на понт, мусор!"©
Мало того, что Аваков негодяй, так ещё и дурак. Пускай та Россия хоть на атомы распадётся - что за неё думать? Тем более, за последние 7 лет РФ Крымом приросла.
Сейчас уместней думать о десятках (если не сотнях) тысяч обладателей Румынских и Венгерских паспортов на Галичине, о том, что Польша, хотя пока и не выдаёт свои паспорта, но при въезде собирает все данные, достаточные для мгновенного оформления польского паспорта. Эти ж мероприятия денег стоят, а потому делаются не забавы ради и рано или поздно "выстрелят". А падлючее ЗЕ-шапито вместо противостоять этой реальной проблеме, зарегистрировало законопроект о легализации второго и более гражданств.
Ну а коль Авакову угодно фантазировать о чём-то эфемерном и недосягаемом, то пусть думает, например, об Арарате - сколько сотен лет тому назад Арарат Турция отхапала? А то вдруг Турция начнёт разваливаться, надо ж будет Арарат не провтыкать. Тем более, Азербайджан рядом, а в нём полно Тофиков с Рафиками, которые на практике отстажированы шерсть с жоп Самвелов и Гургенов драть.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:15 Ответить
А Аваков даже не армянин, а курд, так что ему нαςρατь на Αραρατ с ковчега Зенленского.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:49 Ответить
Очень даже может быть, но в Википедии написано - "армянин" , но с расшифровкой: отец - армянин, мать - осетинка; прихожанин Армянской апостольской церкви.
показать весь комментарий
03.03.2021 13:42 Ответить
..ну да.. мы не будем готовы к развалу Московии
- у одичавших и голодных кацапов будет куча незаконного оружия, а у украинцев для защиты себя и семьи законного оружия не будет благодаря Авакову, который начал у Гордона свою предвыборную кампанию для избрания себя фюрером.. будет только полицейское, имени вечного мента, государство Украина и пещерное правосудие в нём
показать весь комментарий
03.03.2021 12:23 Ответить
Проблема в том что Западу почти не на кого опереться в Украине.
Надеялись на Порошенко но он по сути байкотировал все реформы и особенно реформу судов.
На ЗЕ понятное дело никто не собирается опираться ибо понимают что он некомпетентен вообще!
На отработанных политиков типа Турчинова и Яценюка тоже не опереться.
Кличко - политический слабак. За ним нет никаких сил.
Единственный на кого можно опереться - это Аваков, который в условиях войны может организовать более-менее решительный силовой отпор + может быстро и решительно подавить пятую колонну в Украине.
Как бы мне не был противен Аваков, но увы пока нет др. политической альтернативы выживания страны в борьбе с РФ.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:25 Ответить
к вечеру или к утру быть готовыми?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:26 Ответить
К посадке патриотов и к разгонам протестов вечно тымчасовый чорт, точно готов....
показать весь комментарий
03.03.2021 12:28 Ответить
Да насчёт этого, его и хлебом не корми...
показать весь комментарий
03.03.2021 16:25 Ответить
К такому радостному событию Украина всегда готова. Это событие мы отметим, как положено. Прошу эстафету готовности принять в других странах
показать весь комментарий
03.03.2021 12:33 Ответить
Аваков - пустозвон. Ты не в силах сдержать развал Украины,а уже нацелился на Россию.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:36 Ответить
Україна «розвалюється»?! Де?! В твоїй дурній макітрі, кацап?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:33 Ответить
Никто на страну-помойку не нацелился. Сама сдохнет, как сначала сдохла империя, а потом совок.
показать весь комментарий
03.03.2021 17:39 Ответить
Здесь Аваков прав. Но ему обидно будет сидеть в тюрьме, когда Россия разваливаться будет. Как никак он это предвидел и предсказывал.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:45 Ответить
Насчет "распада России". Нам надо быть прежде всего реалистами: никакого распада России не будет при любой ситуации. Здесь главную роль играют 2 фактора: то, что в составе населения России 80% составляют русские, которые живут везде, а для каждого русского в сердце "Москва-столица нашей Родины" и главное -экономический интерес, который не позволит никому даже думать о выходе из России. На самом деле в РФ 2 политических направления: имперское и "внутренний национализм". Сойтись им, как показывает жизнь не удается: цели разные. Цель "внутренних националистов" поднять жизненный уровень населения РФ и экономику до уровня самых развитых стран, а это невозможно сделать без глубокой интеграции в мировую экономику, без строжайшего учета бюджетных средств и борьбы с коррупцией, без развития демократии и свобод и, конечно же без отказа от военных авантюр и великодержавной политики. Именно такие взгляды представляет не только А.Навальный, но и немало других государственных и общественных деятелей. Когда это политическое направление победит в РФ, тогда и начнется решение проблемы оккупированных территорий Украины. Вот это вполне реально и ждать этого я думаю долго не придется.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:52 Ответить
Эта тибе салавьиный памет насвистел. Рузские это хто? Русские калька с мардовского рускень, шо значит принадлежащий к руске, самоназвание мардвы. Как тока па мардовии пайдет срачь чайники на Урале уже будут, а им будут противостоять саломенные чучала на пограничных вышках. Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 7860 Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 9160 Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 9160 Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 151
показать весь комментарий
03.03.2021 15:02 Ответить
Не надо только глупость масштабировать Если не смотреть правде в глаза- поражение неизбежно. Несомненно надо поддерживать максимальные санкции, несомненно надо сопротивляться всеми силами российской агрессии по всем направлениям, только это убедит определенные круги в РФ о тупиковости нынешней политики в отношении Украины. Уже многим в РФ понятно, что империалистическая политика и высокий уровень жизни -несовместимые понятия.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:33 Ответить
звучит кончно правильно, и без распадов понятно что в ЕС Украина не попадет пока не научится смотреть за своей границей. Главное что бы это не превратилось в еще одну "Стену Яценюка"
показать весь комментарий
03.03.2021 13:09 Ответить
выход простой - референдус с одним вопросом "нужен ли нам лугандон?". а дальше стена и ров с крокодилами....ну как между Кореями. ты ЕС с НАТО не попутал?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:40 Ответить
Казнокради відволікають людей від суду над Стерненком, лапшу вішають людям, як завжди.
показать весь комментарий
03.03.2021 13:09 Ответить
Вже другий день українцям згодовують шматочками неймовірно-ефективно-чудового міністрополітика .
Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 6141
показать весь комментарий
03.03.2021 13:20 Ответить
Аваков зачётно троллит кацапьё, но милицыя напрягает
показать весь комментарий
03.03.2021 14:12 Ответить
как хорошо в тепле за чашечкой кохфе делить шкуру не убитого медведя
показать весь комментарий
03.03.2021 14:27 Ответить
Лебедєй пускає знатно.
Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 368
показать весь комментарий
03.03.2021 14:27 Ответить
Только сейчас дошло, если эта Елена прекрастная у себя в рукавах лебедей держала, представляете какая она обосранная и вонючая ходила? Русская красавица, ****.
показать весь комментарий
04.03.2021 08:26 Ответить
Авак трольнув.
показать весь комментарий
03.03.2021 14:46 Ответить
Интересно, сколько всего Аваков сказал фраз в этом интерью Гордону? если из каждой фразы делать новость, можно на месяц растянуть сенсации.
показать весь комментарий
03.03.2021 14:46 Ответить
"Я думаю, что эта ситуация вернется. Как с ГДР и ФРГ, наверное, да? Что-нибудь случится в России: начнется революция или распад России или еще что-то там произойдет - а мы не готовы. Вот за это я переживаю. Вдруг война, а мы не готовы", Источник: https://censor.net/ru/v3251164

РЮКЗАКЕВИЧ ЧЕМПІОН ПО П*РД*ННЮ В КАЛЮЖИ Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 8674



Расєя розвалиться і так, це вже і самі расцєянці розуміють.
показать весь комментарий
03.03.2021 14:56 Ответить
Ну, і як народ буде готовий без зброї? А він не подумав що, під час розвалу ерефії в Україну ломануться орди?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:02 Ответить
Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 1910
показать весь комментарий
03.03.2021 15:08 Ответить
Аваков ты забыл что ты на посаде своей не вечный, завтра погонят вас туалетными тряпками и придет новый уряд и новый гарант патриот- этнический украинец, умный и целеустремленный! и будут и реформы и оружие короткоствольное у населения и всё остальное!!!
показать весь комментарий
03.03.2021 15:35 Ответить
Очевидно, що більшість коментаторів інтерв'ю не дивилось, тому, що як мінімум, від коментарів тоді б утримались.
Достойний, порядний чоловік, не лицемір, не лизоблюд, знаючий собі ціну, іронічний і в міру щирий.
Пропоную "поливальникам лайном" на зарплаті, пересилити себе і переглянути інтерв'ю від початку до кінця (youtube.com/watch?v=JMQ_7d20lfg), чисто для себе(можна кураторам не доповідати). Упевнений, на підсвідомому рівні, кожен зможе відчути - фальшивий Аваков, чи справжній.))
показать весь комментарий
03.03.2021 16:13 Ответить
Не буду оцінювати людину, яка закликала, що менти не люди, а потім стала міністром цих ментів.
показать весь комментарий
03.03.2021 21:21 Ответить
чек-лист:
Сорок пачок Верховини
Мило, майтки і майка
Шапка, чоботи, куфайка
І з начосом калісони
показать весь комментарий
03.03.2021 16:15 Ответить
клоун
показать весь комментарий
03.03.2021 16:24 Ответить
Что-то последнее время, он часто стал всякие речухи толкать, видать это для него не к добру, боится наверное своё кресло потерять. А это для него всё же неизбежно, рано или поздно.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:42 Ответить
То шо армяшка хочет прыгнуть в кресло Шмыгаля - это понятно. Не зря Аваков медийно активизировался по весне). Летает по закордонью отдельно от официальной делегации - совсем офигел и крылья свои распустил, павлин хитрожопый млять..
Пусть расскажет как подло и мелко мстил пацанам, которые публиковали фото и видео его виллы в Испании - выставлял по ним карточки в Интерполе без оснований, как втихаря сейчас пишет письма в Академию Наук и в Кабмин с просьбой отдать ему корпус института на ул. Богомольца.
Как он в нарушение всех законов отмазывал Дейдея от уголовки и отдавал приказ делать ему новые левые документы. Как от продвигал сепара и наркомана сейчас его поддерживает (негласно) Киву.
Список вопросов очень длинный.
показать весь комментарий
03.03.2021 17:27 Ответить
Утешил , можно спать спокойно ,с молотком под подушкой . Что означает сие 10-лет и Крым вернется ? Означает просто , 10-лет нужно мычать и не колотиться . .
показать весь комментарий
03.03.2021 17:36 Ответить
бидло по фамілії аваков завжди готовий втікти з України разом з вкраденими грошима.
показать весь комментарий
03.03.2021 17:52 Ответить
Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 7199Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 6870
показать весь комментарий
03.03.2021 18:52 Ответить
как то Монголии не повезло. Посреди Китая оказалась.
показать весь комментарий
04.03.2021 08:29 Ответить
Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 3282
показать весь комментарий
03.03.2021 20:14 Ответить
золотые слова... и, главное, вовремя вздрочнувшие немытый кацпоидный мир!
показать весь комментарий
03.03.2021 20:23 Ответить
Миру--мир! ...короче... -- всего-то ещё 10 лет подождать осталось, ни к чему не готовясь -- тем более, что большинство украинцев воевать с Россией не хотят.

А воинствующее меньшинство, опять поставят перед факом...
показать весь комментарий
03.03.2021 20:34 Ответить
слишком много Авакяна
показать весь комментарий
03.03.2021 21:06 Ответить
Періодично Фейсбуков нагадує про себе, так що все іде по сценарію. В країні розгул злочинності і не все в порядку в самій поліцейській структурі, а міністра турбують геополітичні проблеми.
показать весь комментарий
03.03.2021 21:27 Ответить
Правильные вещи говорит...надо готовиться
показать весь комментарий
03.03.2021 21:33 Ответить
Дурень думкою богатеет.
показать весь комментарий
03.03.2021 22:22 Ответить
Какая же у тебя противная рожа, а ты всё её выставляешь на показ - СГИНЬ!!!
показать весь комментарий
03.03.2021 22:27 Ответить
Это прелестно - главмент со "стратегическим мышлением"...
показать весь комментарий
03.03.2021 22:38 Ответить
Что значит мы не готовы. Да по такому поводу кабанчика зарежим, самогоночки выгоним. Как не как красный день календаря.
показать весь комментарий
03.03.2021 22:58 Ответить
Чого б це Горндон почав Авакова розкручувати? Мабуть Ваву скоро в утиль, а цього готують на президента.
показать весь комментарий
03.03.2021 23:25 Ответить
Війна вже давно йде. А Аваков досі не готовий. Схоже, що він не готовий принести Україні користь у справі захисту України від російських загарбників і перемоги над ними на посаді міністра внутрішніх справ.

До чого взагалі готовий міністр Аваков?
Біженців (переселенців) з окупованих територій прийняти, розмімстити їх десь, якесь житло їм дати він готовий? - Ні. - То якими ж тоді іншими "внутрішніми справами" він займається?
показать весь комментарий
04.03.2021 02:02 Ответить
Як якими справами?? Кришуванням різного штибу злодіїв, рюкзаками для мусарської гвардії , куруванням притонів, підпільної "гралки", тепер вже і газовими схемами, переслідуванням патріотів та підміною зловмисників як влада скаже ( будь яка) ..На це ж теж треба час та сміливість , бо того й дивись , - прийдуть здорові сили до влади та розірвуть чорну мавп'ячу сраку аж до вух за всі "досягнення"...
показать весь комментарий
04.03.2021 07:34 Ответить
Два сапога - пара. Вице-президент хочет набрать баллы деля шкуру не убитого медведя. А презерватив тем временем рисует из себя патриота. Рука руку греет.
показать весь комментарий
04.03.2021 11:05 Ответить
Найкращий варіант для України і світу виглядає ось так:

Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 5162
показать весь комментарий
04.03.2021 11:32 Ответить
А для Кенігсбергщини вже й прапор є готовий... Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 8392

Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові - Цензор.НЕТ 5791
показать весь комментарий
04.03.2021 11:36 Ответить
Кстати к Авакову есть еще один вопрос - почему Министр за 7 лет не выучил и не говорит на государственном языке? Почему Аваков нагло и постоянно нарушает Закон? Он не может выучить язык или принципиально не хочет разговаривать?
Если не может - значит тупой как пробка, если не хочет - значит где-то там "в глубине" он ватник. Хитрожопый гусь.
показать весь комментарий
04.03.2021 12:07 Ответить
я глубоко убежден что крым отдали рашистам без сопротивления именно по причине дальнейшего введения санкций и развала раши. незабываем что аналитики цру разрабатывают сценарии развития всех ситуаций на 50 лет вперед, и главная задача не как развалить а кому попадет ядерное оружие
показать весь комментарий
04.03.2021 12:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 