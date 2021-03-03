Аваков призвал украинцев готовиться к распаду России: Что-нибудь случится, а мы не готовы. ВИДЕО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что даже спустя 10 лет Украина будут иметь возможность вернуть себе оккупированные Крым и Донбасс.

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в интервью Гордон, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что эта ситуация вернется. Как с ГДР и ФРГ, наверное, да? Что-нибудь случится в России: начнется революция или распад России или еще что-то там произойдет – а мы не готовы. Вот за это я переживаю. Вдруг война, а мы не готовы", - заявил Аваков.

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